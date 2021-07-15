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В Одеському аеропорту скасували всі рейси на сьогодні

В Одеському аеропорту скасували всі рейси на сьогодні

"Міжнародний аеропорт "Одеса" сьогодні не прийматиме жодного рейсу. Всі заплановані прибуття і відправлення літаків скасовано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, скасовано рейси в Туреччину, Польщу, Єгипет та Ізраїль. Також не будуть виконуватися внутрішні рейси між Одесою та Києвом.

В Одеському аеропорту скасували всі рейси на сьогодні 01

Як пише "Сьогодні" літаки, які мали сьогодні сісти в Одесі, перенаправили в інші міста.

Миколаївський аеропорт прийме шість рейсів авіакомпанії SkyUp:

  • PQ 7480 Шарм-ель-Шейх – Одеса;
  • PQ 0427 Одеса – Батумі;
  • PQ 0428 Батумі – Одеса;
  • PQ 0447 Одеса – Тбілісі;
  • PQ 0448 Тбілісі – Одеса;
  • PQ 4541 Одеса – Шарм-ель-Шейх.

Пасажирам цих рейсів організують спеціальний трансфер, а якщо ще щось буде змінюватися – вся інформація прийде людям у повідомленні на телефон.

Кілька тижнів тому в аеропорту повідомили, що одеське летовище пройшло всі необхідні сертифікаційні процедури для початку експлуатації нової злітно-посадкової смуги.

"Задля підготовки нової злітно-посадкової смуги для експлуатації, було видано NOTAM A2243/21, згідно якому Міжнародний аеропорт "Одеса" не буде приймати та відправляти рейси з 00:00 15 липня до 12:00 16 липня", - говорится в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аеропорт "Житомир" буде відкритий для міжнародних рейсів, - рішення Кабміну

Офіційне відкриття нової смуги відбудеться 16 липня. Очікується, що аеропорт після цього зможе обслуговувати понад 2 млн пасажирів на рік.

Автор: 

аеропорт (1854) Одеса (5492)


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Топ коментарі
+10
Ждут, когда ЗЕ ленточку перережет....
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15.07.2021 09:43
+6
Интересное фото
Гройсман заложил капсулу на месте строительства новой взлетной полосы Одесского аэропорта
В Одесском аэропорту отменили все рейсы на сегодня - Цензор.НЕТ 5894
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15.07.2021 09:46
+6
Бубачка і тут все припише собі як і Гросіни швидкі.
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15.07.2021 09:50
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так а шо трапилося
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15.07.2021 09:41 Відповісти
Ждут, когда ЗЕ ленточку перережет....
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15.07.2021 09:43 Відповісти
Самое главное забыли написать...
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15.07.2021 09:44 Відповісти
читать трeба потiм ляпать: "Для подготовки новой взлетно-посадочной полосы для эксплуатации, было выдано NOTAM A2243/21, согласно которому Международный аэропорт "Одесса" не будет принимать и отправлять рейсы с 00:00 15 июля до 12:00 16 июля", - говорится в сообщении.

смотрю в книгу вижу фигу
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15.07.2021 09:50 Відповісти
"Несколько недель назад в аэропорту сообщили, что Одесский аэропорт прошел все необходимые сертификационные процедуры для начала эксплуатации новой взлетно-посадочной полосы.Источник: https://censor.net/ru/n3277211"
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15.07.2021 09:58 Відповісти
ну так цe ж украiнцi
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15.07.2021 10:01 Відповісти
Одеські таки українці.
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15.07.2021 12:55 Відповісти
А нахера было билеты продавать на эти рейсы, что б потом их отменять?
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15.07.2021 09:59 Відповісти
ми нe бачимо всих докумeнтiв
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15.07.2021 10:03 Відповісти
окрiм того вони ж нe вiдмiнeнi!!! рeйси. iх просто посадять нe тут. пeрeвeзeння є
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15.07.2021 10:05 Відповісти
А люди, у которых уже есть билеты на поезд с Одессы? А те, которым потом добираться в Одессу? А те у которых уже есть билеты из аэропортов прибытья?
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15.07.2021 10:09 Відповісти
а ти нi разу нe отримував повiдомлння про змiни у рeйсi?
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15.07.2021 10:13 Відповісти
самолетикам нужно летать, простой гораздо дороже, чем стоимость трансферов Николаев-Одесса.
А неудобства пассажиров дело десятое...
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15.07.2021 11:19 Відповісти
Открывается новая взлетно-посадочная полоса.
Процедура проверки и верификации занимает одни сутки.
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15.07.2021 09:44 Відповісти
або нe читав або смотрю в книгу вижу фигу
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15.07.2021 09:50 Відповісти
падлюки через одесу летают, белоруские...
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15.07.2021 09:46 Відповісти
читать трeба потiм ляпать: "Для подготовки новой взлетно-посадочной полосы для эксплуатации, было выдано NOTAM A2243/21, согласно которому Международный аэропорт "Одесса" не будет принимать и отправлять рейсы с 00:00 15 июля до 12:00 16 июля", - говорится в сообщении.
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15.07.2021 09:47 Відповісти
Интересное фото
Гройсман заложил капсулу на месте строительства новой взлетной полосы Одесского аэропорта
В Одесском аэропорту отменили все рейсы на сегодня - Цензор.НЕТ 5894
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15.07.2021 09:46 Відповісти
Бубачка і тут все припише собі як і Гросіни швидкі.
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15.07.2021 09:50 Відповісти
Всегда кто-то начинает проект , а кто-то потом дивиденды собирает .
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15.07.2021 09:52 Відповісти
Хто на шо вчився.
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15.07.2021 09:57 Відповісти
Гройсман ещё предлагал построить скоростную трассу ОДЕССА - БРОДЫ и развернуть польских автотуристов на украинское Чёрное море
Но зелёные слуги в упор не слышат дельное предложение
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15.07.2021 09:51 Відповісти
Теперь понятно --- пока не разминируют, летать не будут...
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15.07.2021 09:51 Відповісти
Аэропорт Николаев принимает самолеты . Может и его начнут приводить в порядок
Украина - очень большая страна по европейским меркам и надо привести в порядок аэропорты , чтобы не было как в совке с железным занавесом
Пусть украинцы летают по всему миру
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15.07.2021 09:55 Відповісти
аэропорт тогда имеет смысл, когда организация полетов экономически целесообразна. Если есть спрос, то появится и предложение. Яркий тому пример Ривненский аэропорт, который приказал долго жить, и, скорее всего, территорию застроят.
Так что, количество аэропортов не показатель развитости.
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15.07.2021 11:26 Відповісти
Кловун знов припхнеться щоб пропіаритись на відкритті злітної смуги?
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15.07.2021 09:47 Відповісти
Да чего уж там. У нас на открытие детских садиков президенты и детских лагерей(например Виктории)приезжали раньше, помните?
Так что ничего удивительного если и этот приедет: чем я хуже других?
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15.07.2021 10:00 Відповісти
Хотел в начале августа лететь в Украину. Посмотрел - в Одессу очень дешевые билеты. Но рядом висело сообщение, что-то типа - "рейсы состоятся при условии получения разрешения от местных властей". Зная "местные власти" решил не рисковать и купил билеты в Киев, хотя стоят они более чем в 2 раза дороже...
Вижу ято не ошибся...
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15.07.2021 09:52 Відповісти
что
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15.07.2021 09:53 Відповісти
В травні з Києва летів до Барселони за 15€))
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15.07.2021 10:32 Відповісти
То в травні! Зараз інші ціни. Зараз в Одесу з Барселони туди і назад десь біля 100Є. Так не знаєш, чи буде рейс! Купив з Валенсії в Київ і назад - 285Є. З Барселони в Київ трошки дешевше, але мені до Барселони трохи далеко.
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15.07.2021 10:53 Відповісти
просто шмандєль не включила відкриття літної смуги в Одесі у свої мємуарьі
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15.07.2021 09:55 Відповісти
Клоун на велосипеде должен приехать ленточку перерезать - ведь только благодоря ему построился аэропорт!
А люди подождут - полетят в другой день...
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15.07.2021 10:04 Відповісти
а монастырский по вене?
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15.07.2021 10:20 Відповісти
Международное оповещение NOTAM о закрытии аэропорта ODS на сутки 15 июля было опубликовано две недели назад и разослано всем авиакомпаниям, выполняющим полеты на/из Одессы или использующим его в качестве резервного/аварийного. В течение суток должна быть одновременно снята вся сигнальная разметка со старой ВПП и рулежных дорожек, нанесена на новые, произведена их сертификация по правилам ИКАО и официально оповещены авиаперевозчики. Цензор мог бы давать новости и более ответственно, а не в стиле: "Шок! В разгар курортного сезона внезапно закрылся аэропорт Одессы!"
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15.07.2021 12:04 Відповісти
Абсолютно згодний! Саме так мала би бути надана ця новина!
На жаль, якість підготовки і подачі матеріала навіть тут, на вельми шанованому ресурсі, є доволі низькою...
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15.07.2021 12:48 Відповісти
 
 