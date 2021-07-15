В Одеському аеропорту скасували всі рейси на сьогодні
"Міжнародний аеропорт "Одеса" сьогодні не прийматиме жодного рейсу. Всі заплановані прибуття і відправлення літаків скасовано.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна.
Зокрема, скасовано рейси в Туреччину, Польщу, Єгипет та Ізраїль. Також не будуть виконуватися внутрішні рейси між Одесою та Києвом.
Як пише "Сьогодні" літаки, які мали сьогодні сісти в Одесі, перенаправили в інші міста.
Миколаївський аеропорт прийме шість рейсів авіакомпанії SkyUp:
- PQ 7480 Шарм-ель-Шейх – Одеса;
- PQ 0427 Одеса – Батумі;
- PQ 0428 Батумі – Одеса;
- PQ 0447 Одеса – Тбілісі;
- PQ 0448 Тбілісі – Одеса;
- PQ 4541 Одеса – Шарм-ель-Шейх.
Пасажирам цих рейсів організують спеціальний трансфер, а якщо ще щось буде змінюватися – вся інформація прийде людям у повідомленні на телефон.
Кілька тижнів тому в аеропорту повідомили, що одеське летовище пройшло всі необхідні сертифікаційні процедури для початку експлуатації нової злітно-посадкової смуги.
"Задля підготовки нової злітно-посадкової смуги для експлуатації, було видано NOTAM A2243/21, згідно якому Міжнародний аеропорт "Одеса" не буде приймати та відправляти рейси з 00:00 15 липня до 12:00 16 липня", - говорится в повідомленні.
Офіційне відкриття нової смуги відбудеться 16 липня. Очікується, що аеропорт після цього зможе обслуговувати понад 2 млн пасажирів на рік.
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смотрю в книгу вижу фигу
А неудобства пассажиров дело десятое...
Процедура проверки и верификации занимает одни сутки.
Гройсман заложил капсулу на месте строительства новой взлетной полосы Одесского аэропорта
Но зелёные слуги в упор не слышат дельное предложение
Украина - очень большая страна по европейским меркам и надо привести в порядок аэропорты , чтобы не было как в совке с железным занавесом
Пусть украинцы летают по всему миру
Так что, количество аэропортов не показатель развитости.
Так что ничего удивительного если и этот приедет: чем я хуже других?
Вижу ято не ошибся...
А люди подождут - полетят в другой день...
На жаль, якість підготовки і подачі матеріала навіть тут, на вельми шанованому ресурсі, є доволі низькою...