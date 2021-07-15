В Одеському аеропорту скасували всі рейси на сьогодні

"Міжнародний аеропорт "Одеса" сьогодні не прийматиме жодного рейсу. Всі заплановані прибуття і відправлення літаків скасовано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, скасовано рейси в Туреччину, Польщу, Єгипет та Ізраїль. Також не будуть виконуватися внутрішні рейси між Одесою та Києвом.

Як пише "Сьогодні" літаки, які мали сьогодні сісти в Одесі, перенаправили в інші міста.

Миколаївський аеропорт прийме шість рейсів авіакомпанії SkyUp:

PQ 7480 Шарм-ель-Шейх – Одеса;

PQ 0427 Одеса – Батумі;

PQ 0428 Батумі – Одеса;

PQ 0447 Одеса – Тбілісі;

PQ 0448 Тбілісі – Одеса;

PQ 4541 Одеса – Шарм-ель-Шейх.

Пасажирам цих рейсів організують спеціальний трансфер, а якщо ще щось буде змінюватися – вся інформація прийде людям у повідомленні на телефон.

Кілька тижнів тому в аеропорту повідомили, що одеське летовище пройшло всі необхідні сертифікаційні процедури для початку експлуатації нової злітно-посадкової смуги.

"Задля підготовки нової злітно-посадкової смуги для експлуатації, було видано NOTAM A2243/21, згідно якому Міжнародний аеропорт "Одеса" не буде приймати та відправляти рейси з 00:00 15 липня до 12:00 16 липня", - говорится в повідомленні.

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Офіційне відкриття нової смуги відбудеться 16 липня. Очікується, що аеропорт після цього зможе обслуговувати понад 2 млн пасажирів на рік.