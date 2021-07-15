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Новости Отопительный сезон
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До начала отопительного сезона необходимо накопить 17 млрд кубометров газа, - Минэнерго

До начала отопительного сезона необходимо накопить 17 млрд кубометров газа, - Минэнерго

До 15 октября 2021 г. должно быть накоплено не менее 17 млрд. куб. метров природного газа, чтобы обеспечить потребности бытовых потребителей и предприятий теплоснабжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики.

Под председательством министра энергетики Германа Галущенко состоялось совещание по вопросам накопления газа для стабильного прохождения отопительного сезона. В совещании приняли участие председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, представители НКРЭКУ, компаний-поставщиков газа.

Во время совещания обсудили подготовку газового сектора к осенне-зимнему периоду и состояние накопления газа, в объемах, необходимых для стабильного прохождения осенне-зимнего периода (ОЗП), а также меры для обеспечения непрерывного снабжения природного газа бытовым потребителям.

Планом мероприятий по подготовке к ОЗП определено, что до 15 октября 2021 г. должно быть накоплено не менее 17 млрд. куб. метров природного газа, чтобы обеспечить потребности бытовых потребителей и предприятий теплоснабжения.

В результате совещания участники договорились, что Минэнерго и в дальнейшем будет постоянной площадкой для контроля за своевременным выполнением плана накопления природного газа для прохождения отопительного периода 2021/22.

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Автор: 

Газ (10236) уголь (1001) отопительный сезон (530) Теплокоммунэнерго (91) Минэнерго (366)


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Топ комментарии
+2
Что значить *накопить* на языке министра енергетики? Украсть у населения или у транзитеров а потом перепродать втридорога населению рассказывая что выросла себестоимость газа в 10 раз?
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15.07.2021 11:16
+1
зэбилы пока не уверены, будет ли вообще отопительный сезон. Может так случиться, что при тех ценах, что они насчитали, пошлют их нах-р.
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15.07.2021 11:15
+1
По непроверенной информации есть чуть больше чем нияух.
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15.07.2021 11:43
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А скільки є на сьогодні?
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15.07.2021 11:14 Ответить
зэбилы пока не уверены, будет ли вообще отопительный сезон. Может так случиться, что при тех ценах, что они насчитали, пошлют их нах-р.
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15.07.2021 11:15 Ответить
По непроверенной информации есть чуть больше чем нияух.
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15.07.2021 11:43 Ответить
Или 17 млрд. старых покрышек. Или новых, неважно. Это много, но можно.
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15.07.2021 11:14 Ответить
Что значить *накопить* на языке министра енергетики? Украсть у населения или у транзитеров а потом перепродать втридорога населению рассказывая что выросла себестоимость газа в 10 раз?
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15.07.2021 11:16 Ответить
Не украсть, а купить. И да купить сегодня по одной цене, чтобы потом продать по цене которая будет на рынке - это называется торговля, кеп.
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15.07.2021 11:25 Ответить
РФ прекратит продавать Украине газ полностью и тогда Украине нужно строить много АЭС, чтобы перевести страну на электроотопление и электроплиты и бойлеры. Сети дополнительные местные в областях должны прокладывать. Хранилища промышленного масштаба еще нужно строить, потому что ночью падает потребление электричества и переводить электричество в хранилища. электричество АЭС дешевое и платежки будут меньше. Все выиграют, кроме РФ, которая думала под насрать Украине, а насрет себе ибо потеряет деньги из Украины, а Украина не будет нуждаться в газе больше никогда!
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15.07.2021 11:36 Ответить
ага классный план, только аэс строить лет 10, стоит она 12 млрд, и строить кроме кацапов скорее всего никто не будет, потому что они кредитуют ,а остальные предоплату просят.
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15.07.2021 13:09 Ответить
США могут построить и большие АЭС и мини-АЭС и быстрее это будет все!
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15.07.2021 13:17 Ответить
могут ,дешевле вряд ли и деньги им вперед,а кацапы сейчас строят в венгрии, из 12 млрд цены, венгры отдадут только 2, остальное кредит очень длинный и с маленькими процентами.
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16.07.2021 18:38 Ответить
Та купите у маскалів, які проблеми?
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15.07.2021 11:42 Ответить
Уукргазвидобування добывает 16 ярдов кубов газа в год в хранилищах на сегодня 16 ярдов кубов газа , не вижу проблем
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15.07.2021 15:06 Ответить
а сколько в Украине добывают ???
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15.07.2021 21:12 Ответить
 
 