До начала отопительного сезона необходимо накопить 17 млрд кубометров газа, - Минэнерго

До 15 октября 2021 г. должно быть накоплено не менее 17 млрд. куб. метров природного газа, чтобы обеспечить потребности бытовых потребителей и предприятий теплоснабжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики.

Под председательством министра энергетики Германа Галущенко состоялось совещание по вопросам накопления газа для стабильного прохождения отопительного сезона. В совещании приняли участие председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, представители НКРЭКУ, компаний-поставщиков газа.

Во время совещания обсудили подготовку газового сектора к осенне-зимнему периоду и состояние накопления газа, в объемах, необходимых для стабильного прохождения осенне-зимнего периода (ОЗП), а также меры для обеспечения непрерывного снабжения природного газа бытовым потребителям.

Планом мероприятий по подготовке к ОЗП определено, что до 15 октября 2021 г. должно быть накоплено не менее 17 млрд. куб. метров природного газа, чтобы обеспечить потребности бытовых потребителей и предприятий теплоснабжения.

В результате совещания участники договорились, что Минэнерго и в дальнейшем будет постоянной площадкой для контроля за своевременным выполнением плана накопления природного газа для прохождения отопительного периода 2021/22.

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