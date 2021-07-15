До початку опалювального сезону необхідно накопичити 17 млрд кубометрів газу, - Міненерго

До 15 жовтня 2021 р. має бути накопичено щонайменше 17 млрд куб. метрів природного газу, щоб забезпечити потреби побутових споживачів і підприємств теплопостачання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики.

Під головуванням міністра енергетики Германа Галущенка відбулася нарада щодо питань накопичення газу для сталого проходження опалювального сезону. У нараді взяли участь голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон, представники НКРЕКП, компаній-постачальників газу.

Під час наради обговорили підготовку газового сектору до осінньо-зимового періоду та стан накопичення газу, в обсягах, необхідних для сталого проходження ОЗП, а також заходи для гарантування безперервного постачання природного газу побутовим споживачам.

Планом заходів щодо підготовки до ОЗП визначено, що до 15 жовтня 2021 р має бути накопичено не менш як 17 млрд. куб. метрів природного газу, щоб забезпечити потреби побутових споживачів та підприємств теплопостачання.

У результаті наради учасники домовились, що Міненерго і в подальшому буде постійним майданчиком для контролю за своєчасним виконанням плану накопичення природного газу для проходження опалювального періоду 2021/22.

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