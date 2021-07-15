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Новини Опалювальний сезон
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До початку опалювального сезону необхідно накопичити 17 млрд кубометрів газу, - Міненерго

До початку опалювального сезону необхідно накопичити 17 млрд кубометрів газу, - Міненерго

До 15 жовтня 2021 р. має бути накопичено щонайменше 17 млрд куб. метрів природного газу, щоб забезпечити потреби побутових споживачів і підприємств теплопостачання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики.

Під головуванням міністра енергетики Германа Галущенка відбулася нарада щодо питань накопичення газу для сталого проходження опалювального сезону. У нараді взяли участь голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон, представники НКРЕКП, компаній-постачальників газу.

Під час наради обговорили підготовку газового сектору до осінньо-зимового періоду та стан накопичення газу, в обсягах, необхідних для сталого проходження ОЗП, а також заходи для гарантування безперервного постачання природного газу побутовим споживачам.

Планом заходів щодо підготовки до ОЗП визначено, що до 15 жовтня 2021 р має бути накопичено не менш як 17 млрд. куб. метрів природного газу, щоб забезпечити потреби побутових споживачів та підприємств теплопостачання.

У результаті наради учасники домовились, що Міненерго і в подальшому буде постійним майданчиком для контролю за своєчасним виконанням плану накопичення природного газу для проходження опалювального періоду 2021/22.

Також читайте: У новому сезоні опалення в Києві може подорожчати на 30-40%, а в регіонах - на 60-70%

Автор: 

газ (10481) вугілля (2475) опалювальний сезон (1752) Теплокомуненерго (543) Міненерго (1410)


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Топ коментарі
+2
Что значить *накопить* на языке министра енергетики? Украсть у населения или у транзитеров а потом перепродать втридорога населению рассказывая что выросла себестоимость газа в 10 раз?
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15.07.2021 11:16
+1
зэбилы пока не уверены, будет ли вообще отопительный сезон. Может так случиться, что при тех ценах, что они насчитали, пошлют их нах-р.
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15.07.2021 11:15
+1
По непроверенной информации есть чуть больше чем нияух.
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15.07.2021 11:43
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А скільки є на сьогодні?
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15.07.2021 11:14 Відповісти
зэбилы пока не уверены, будет ли вообще отопительный сезон. Может так случиться, что при тех ценах, что они насчитали, пошлют их нах-р.
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15.07.2021 11:15 Відповісти
По непроверенной информации есть чуть больше чем нияух.
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15.07.2021 11:43 Відповісти
Или 17 млрд. старых покрышек. Или новых, неважно. Это много, но можно.
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15.07.2021 11:14 Відповісти
Что значить *накопить* на языке министра енергетики? Украсть у населения или у транзитеров а потом перепродать втридорога населению рассказывая что выросла себестоимость газа в 10 раз?
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15.07.2021 11:16 Відповісти
Не украсть, а купить. И да купить сегодня по одной цене, чтобы потом продать по цене которая будет на рынке - это называется торговля, кеп.
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15.07.2021 11:25 Відповісти
РФ прекратит продавать Украине газ полностью и тогда Украине нужно строить много АЭС, чтобы перевести страну на электроотопление и электроплиты и бойлеры. Сети дополнительные местные в областях должны прокладывать. Хранилища промышленного масштаба еще нужно строить, потому что ночью падает потребление электричества и переводить электричество в хранилища. электричество АЭС дешевое и платежки будут меньше. Все выиграют, кроме РФ, которая думала под насрать Украине, а насрет себе ибо потеряет деньги из Украины, а Украина не будет нуждаться в газе больше никогда!
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15.07.2021 11:36 Відповісти
ага классный план, только аэс строить лет 10, стоит она 12 млрд, и строить кроме кацапов скорее всего никто не будет, потому что они кредитуют ,а остальные предоплату просят.
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15.07.2021 13:09 Відповісти
США могут построить и большие АЭС и мини-АЭС и быстрее это будет все!
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15.07.2021 13:17 Відповісти
могут ,дешевле вряд ли и деньги им вперед,а кацапы сейчас строят в венгрии, из 12 млрд цены, венгры отдадут только 2, остальное кредит очень длинный и с маленькими процентами.
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16.07.2021 18:38 Відповісти
Та купите у маскалів, які проблеми?
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15.07.2021 11:42 Відповісти
Уукргазвидобування добывает 16 ярдов кубов газа в год в хранилищах на сегодня 16 ярдов кубов газа , не вижу проблем
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15.07.2021 15:06 Відповісти
а сколько в Украине добывают ???
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15.07.2021 21:12 Відповісти
 
 