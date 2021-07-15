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Новости Политика Украины
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ВР (28311) госбюджет (1105) зарплата (2301) Порошенко (19141) субсидия (612)

Требуем предусмотреть в Бюджетной декларации увеличение субсидий, повышение зарплат медикам, учителям и военным, - Порошенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Требуем предусмотреть в Бюджетной декларации увеличение субсидий, повышение зарплат медикам, учителям и военным, - Порошенко

Каждая украинская семья платит высокую цену за непрофессионализм власти Зеленского низкими зарплатами и заоблачными тарифами.

Об этом заявил во время выступления с трибуны Верховной Рады пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Он призвал предусмотреть в Бюджетной декларации на следующие три года средства на увеличение субсидий и зарплат - в частности, медикам, учителям и военным.

"Бюджетная декларация на последующие годы - это расписка в собственной беспомощности, явка с повинной", - подчеркнул Порошенко.

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Он отметил, что у Зеленского не способны воспользоваться беспрецедентно благоприятной для Украины конъюнктурой внешних рынков, начиная от зерна и заканчивая черными металлами.

"Он не знает, как обратить это на пользу для кармана каждого рядового украинского гражданина. Каждая украинская семья сейчас платит высокую цену за непрофессионализм и полную управленческую беспомощность власти. Платит низкими зарплатами, мизерными пенсиями, заоблачными тарифами, высокими ценами", - констатирует Порошенко.

По его словам, Бюджетная декларация свидетельствует об отсутствии какой-либо экономической стратегии.

"Ибо дороги, безусловно, надо строить, но два года назад за эти же деньги строилось в два раза больше километров. Сейчас это "большое крадивныцтво" идет не в карман любой другой команды, а в его личный карман", - говорит Порошенко.

Он также напомнил, как год назад Зеленский обещал вдвое снизить тарифы. "А стоимость одной платежки сейчас выросла более чем на 50%. Количество семей, получающих субсидии, наименее защищенные слои населения, сократилось более чем вдвое - с 7 млн ​​до 3 млн. А расходы на субсидии из Государственного бюджета также сократились в 2,5 раза - с 73 млрд грн до 36", - подчеркнул пятый Президент.

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"Мы требуем, чтобы Бюджетная декларация предусматривала существенное увеличение расходов на субсидии, чтобы так же были внесены изменения в закон о Государственном бюджете. Мы требуем повышения заработной платы, денежного обеспечения контрактников, которое последний раз увеличивали еще по моему поручению в начале 2019 года. Выполнить обязательства перед учителями, врачами, отказаться от увеличения налогов на средний класс, сосредоточиться на ключевых реформах и восстановлении доверия инвесторов. Потому что конец эпохи бедности наступит, но не при ваших временах, господа "слуги", - резюмирует Порошенко.
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Топ комментарии
+16
А где деньги брать на пенсии? В 2018-м году госпредприятия приносили 30лярдов чистого дохода, а в 2020-м - 50 лярдов чистого убытка. Идиот во власти очень дорого обходится нищим.
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15.07.2021 13:44
+11
Требуем предусмотреть в Бюджетной декларации увеличение субсидий, повышение зарплат медикам, учителям и военным, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3071
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15.07.2021 13:43
+10
Требуем предусмотреть в Бюджетной декларации увеличение субсидий, повышение зарплат медикам, учителям и военным, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9316
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15.07.2021 13:48
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Правила форума Совет форумчан
Субсидия это коррупция
поднимайте людям пенсии -чтоб могли заплатить без субсидий и сами решать как экономить
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15.07.2021 13:40 Ответить
А где деньги брать на пенсии? В 2018-м году госпредприятия приносили 30лярдов чистого дохода, а в 2020-м - 50 лярдов чистого убытка. Идиот во власти очень дорого обходится нищим.
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15.07.2021 13:44 Ответить
Требуем предусмотреть в Бюджетной декларации увеличение субсидий, повышение зарплат медикам, учителям и военным, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1310
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15.07.2021 13:45 Ответить
а на субсидии? с такими ценами на коммуналку скоро всем надо будет давать субсидию
уже тупик
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15.07.2021 13:57 Ответить
да ну. а машин в стране все больше и больше)) скоро в селах пробки будут
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15.07.2021 20:38 Ответить
как?
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15.07.2021 14:01 Ответить
Прекрасний рецепт!
Але з уточненням: піднімати не тільки пенсії, а й всі доходи громадян, пересічних виборців, а не лише скоробагатьків.
Тільки для цього потрібні болючі для населення реформи по переходу до ринкового способу життя економіки... З максимальним знболюванням цього явища... в т.ч. субсидіями!
І що характерно: уряди Яценюка і Гройсмана були на цьому шляху, і значну частину його подолали! Що і засвідчили незалежні оцінщики з МВФ, ЄС, НАТО. ПАРЄ, тощо...
І ті ж оцінщики нині кричать, що вже два роки триває відкат на цій дорозі!
То де візьмуться пенсії і доходи населення загалом????
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15.07.2021 14:03 Ответить
пенсії піднімались і не раз, але вони не накопичуються пенсіонерами для оплати, насамперед, опалення взимку...їх, підняті, тратять рівномірно протягом року на товари, продукти, дітям-внукам, все збільшуючи ціни....
де в чому вирішувати питання оплати допомагала 13 пенсія...це такий тактичний хід, який зменшував розмір субсидій у бік пенсій саме в дні оплати тарифів...
але 73% гройсману не повірили і зараз ціни ростуть просто так, без росту пенсій протягом року і без 13-ої взимку
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15.07.2021 14:23 Ответить
Дайте йому ...оселедця ! Требуем предусмотреть в Бюджетной декларации увеличение субсидий, повышение зарплат медикам, учителям и военным, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1050
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15.07.2021 13:40 Ответить
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15.07.2021 13:44 Ответить
Дмітрій, вас щось не влаштовує в вимогах Порошенка?
Не хочете, щоб українська армія нас захищала від кацапів, чи лікарі від ковід? Чи вчителі вас, в дитинстві, образили?
А оселедець прибережіть для обраного вами "інтелектуала".
Требуем предусмотреть в Бюджетной декларации увеличение субсидий, повышение зарплат медикам, учителям и военным, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9712
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15.07.2021 13:55 Ответить
Що заважало йому теж саме робити п*ять років ? ...
Все *екси * стають ну дюююже зарозумними *опозіціонерами * .
Але це добрий знак ..Не дають розхолоджуватися ..
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15.07.2021 13:59 Ответить
Народ, хто повторить цьому придурку комент Роман с камнем від 15.07.2021 13:33 і не лише з лором, а й з окулістом?
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15.07.2021 14:06 Ответить
Він не придурок, а троляка, швидше за все кацапська.
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15.07.2021 14:09 Ответить
..Як мухи на лайно при інфі про *вашого ПРотеже * .

Чому ж вас де про ***** та Мордор не має ?
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15.07.2021 14:09 Ответить
У вас таки проблема й з очами.
Дмітрій повторю своє питання, яке неодноразово ставила. Ви за кого? Призвіще, конкретне.
Хто буде боротися з хто буде відроджувати знищену вашим зеленим обранцем міжнародну довіру, армію й економіку. Ліквідувати наслідки договорняки про безвіз з китайцями? Повертати кошти вкрадених на "великому крадівництві"?
Хто? Призвіще, будьте ласкаві. Реальне, а не я б хотів, та цього не буде.
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15.07.2021 14:16 Ответить
Вимагаємо передбачити в Бюджетній декларації збільшення субсидій, підвищення зарплат медикам, вчителям та військовим, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4584
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15.07.2021 14:20 Ответить
Порохоботы сами что-либо сочиняют, а потом эту хрень распространяют, якобы от имени народа.
Мрази
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15.07.2021 14:26 Ответить
Ага. Ще й віршики "велічайшему" підкидають. НігАдяї. Вимагаємо передбачити в Бюджетній декларації збільшення субсидій, підвищення зарплат медикам, вчителям та військовим, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8866
Вимагаємо передбачити в Бюджетній декларації збільшення субсидій, підвищення зарплат медикам, вчителям та військовим, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2800
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15.07.2021 15:52 Ответить
Дмітрій, при Пороенкові не збільшувались зарплати і пенсії? У вас пам'ять погана, чи інструкції інші?
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15.07.2021 14:10 Ответить
...А ціни та тарифи були просто *стабілізець * ... Вимагаємо передбачити в Бюджетній декларації збільшення субсидій, підвищення зарплат медикам, вчителям та військовим, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8042

І чому ж тоді придумали ті *субсидії * і при кому .
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15.07.2021 14:13 Ответить
Подякувати овочу з азіровим за голу країну, яку вони кинули в 2014, не хочете? До них питань і претензій немає? І чим вам завадили субсидії? Не отримували? Вимагаємо передбачити в Бюджетній декларації збільшення субсидій, підвищення зарплат медикам, вчителям та військовим, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8955
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15.07.2021 14:19 Ответить
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15.07.2021 14:24 Ответить
А тобі пора дати копняка , за твої дурнуваті висєри проти здорового глузду Пороха !
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15.07.2021 13:58 Ответить
що ти так підгораєш патєрпєлий?
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15.07.2021 14:06 Ответить
Цирк Шапито отменит субсидии Порошенко,а пенсии военным ваще отменит,ибо Украина напала на РАБссию и хотела отнять Дамбац у Путлера... Требуем предусмотреть в Бюджетной декларации увеличение субсидий, повышение зарплат медикам, учителям и военным, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1190 а это огрессия против братского рюсскава народа и лично Путлера...,а мы одиннарот...Требуем предусмотреть в Бюджетной декларации увеличение субсидий, повышение зарплат медикам, учителям и военным, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1190
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15.07.2021 13:42 Ответить
Тут полностью согласен с порохом. Тупое квартальное чучело только обдирать нищих научилось, а зарабатывать бабло в бюджет страны - не может. Как доказательство этому является второй год катастрофического падения экономики при существенном увеличению поборов с нищих.
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15.07.2021 13:42 Ответить
Требуем предусмотреть в Бюджетной декларации увеличение субсидий, повышение зарплат медикам, учителям и военным, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3071
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15.07.2021 13:43 Ответить
Я бы на месте Зеленского отнял бы все пенсии у 73 % стада баранов... Требуем предусмотреть в Бюджетной декларации увеличение субсидий, повышение зарплат медикам, учителям и военным, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3628 Требуем предусмотреть в Бюджетной декларации увеличение субсидий, повышение зарплат медикам, учителям и военным, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3628
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15.07.2021 13:43 Ответить
Требуем предусмотреть в Бюджетной декларации увеличение субсидий, повышение зарплат медикам, учителям и военным, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1955
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15.07.2021 13:47 Ответить
Вася, тут водкі нєт - іді в свой сказочньій лєс.))
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15.07.2021 13:48 Ответить
П*ять рочків ...*життя по новому *
.Бакс в три рази ..газ - в десять .. Требуем предусмотреть в Бюджетной декларации увеличение субсидий, повышение зарплат медикам, учителям и военным, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7047
А що , держава торгує зерном та металом ? ..Чи мо олігархат ПРацює !?
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15.07.2021 13:46 Ответить
Требуем предусмотреть в Бюджетной декларации увеличение субсидий, повышение зарплат медикам, учителям и военным, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9316
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15.07.2021 13:48 Ответить
П*ять рочків ...*життя по новому */ Для копировщика картинок из сайтов РФ и ДНР всё перевернулось с победой Коломойского.На его тестовый коммент отвечают картинкой.
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15.07.2021 14:08 Ответить
Мавзолейные крысы Ольги **********..вы хде? Порох в эфире обсирает РАБссию...ФАС... Требуем предусмотреть в Бюджетной декларации увеличение субсидий, повышение зарплат медикам, учителям и военным, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3943 Требуем предусмотреть в Бюджетной декларации увеличение субсидий, повышение зарплат медикам, учителям и военным, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3943
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15.07.2021 13:47 Ответить
Порошенко на Библии поклялся,что 1 марта 2014 года написал Путлеру Письмо...Вова введи...Требуем предусмотреть в Бюджетной декларации увеличение субсидий, повышение зарплат медикам, учителям и военным, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9521 Требуем предусмотреть в Бюджетной декларации увеличение субсидий, повышение зарплат медикам, учителям и военным, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4398
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15.07.2021 13:50 Ответить
Зебанда , прийшла до влади не для того , щоби українцям життя покращити ,
а для того , щоби своє поліпшити ,
а украінців знищити , як націю , як того вимагає кремлівський фюрер !
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15.07.2021 14:01 Ответить
они вчера по сути списали 58млрд беням и ахметовым. Они - это вона + зеленые + опзж. Зачем зебобикам субсидии
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15.07.2021 14:02 Ответить
Слуга вульгаріус
Після розголосу про те, що "слуга", якогось народу (не українського, що очевидно) львів'янин Орест Саламаха вніс поправки, які вбивають українську мову, той розродився істеричним постом на кшталт:
"Кукуріку, то не я, то Порошенко, я всюжизньзахищавмову разом з бужанським і взагалі, мої поправки тілько захищають мову, кококо"

А сьогодні взяв і відкликав свої поправки, які за його словами "захищали мову".
За що дякую кожному з вас.
Отаке воно, у лаптях з балалайкою гно. Зате у вишиванці.
Вимагаємо передбачити в Бюджетній декларації збільшення субсидій, підвищення зарплат медикам, вчителям та військовим, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4574

Mason Lemberg
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15.07.2021 14:13 Ответить
Вимагаємо передбачити в Бюджетній декларації збільшення субсидій, підвищення зарплат медикам, вчителям та військовим, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2054
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15.07.2021 14:16 Ответить
Вимагаємо передбачити в Бюджетній декларації збільшення субсидій, підвищення зарплат медикам, вчителям та військовим, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1678
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15.07.2021 14:22 Ответить
Как же так?

Вимагаємо передбачити в Бюджетній декларації збільшення субсидій, підвищення зарплат медикам, вчителям та військовим, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9692

Вимагаємо передбачити в Бюджетній декларації збільшення субсидій, підвищення зарплат медикам, вчителям та військовим, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6563

Вимагаємо передбачити в Бюджетній декларації збільшення субсидій, підвищення зарплат медикам, вчителям та військовим, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1097

Вимагаємо передбачити в Бюджетній декларації збільшення субсидій, підвищення зарплат медикам, вчителям та військовим, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7432
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15.07.2021 15:00 Ответить
Всё, что ни делает новая власть, всё тупо на фоне режима Порошенка заставляет скучать за режимом Порошенка. Со всеми Свинарчуками и прочими демонизированными Кононенками.
1. Война.
У Пороха: модернизация, международная помощь, в том числе и летальным оружием, планомерное, с крейсерской скоростью наращивание бюджетирования ЗСУ. Под конец каденции денежное довольствие дошло до тысячи долларов в месяц на первой линии.
У Зеленского: опрокинули все ключевые реформы, заморозили строительство общежитий, войска отвели с политых украинской кровью позиций. А, и боевых генералов бросают за решетку с космическими залогами.
И, как король некомпетентности, сдаёт операцию по вагнеровцам врагу. Ещё и умудряется про это открыто ********* на камеру.

2. Экономика.
При Порохе - 14 кварталов постоянного роста, в условиях оккупированных экспортных мощностей и военной нагрузки на бюджет. Международные рейтинговые агенства регулярно повышали rate Украины. ЗВР достигли исторического максимума. Банковская система очистиласть от банков-пылесосов. Децентрализация наполнила местные бюджеты таким баблом, что на первых этапах местные горсоветы размещали деньги на депозитах, потому что не отбивали дупля, что с такой финансовой массой делать.
При Зеленском - ******** всё. Сотрудничество с МВФ в жопе (они очень поняли, когда деньги из транша на борьбу с последствиями пандемии ушли на кассу «слуги народа» в виде великого будівництва). Дефицит бюджета в размере ~7% ВВП (и ***** кивать на короновирус, посаны. Вы бюджет с дефицитом приняли еще за три месяца до начала пандемии). ОВГЗ под конские проценты, когда даже быстрый кэш (за который расплачиваться будем мы все еще пару десятилетий), не смог заткнуть ваши схемы и подмахивания олигархам - такие сверхмассивные дыры вы нарисовали. Решал при зеленском вокруг центральнйо власти больше, чем при януковиче.

3. Международная политика.
Тут всё просто. Порох - блистательный дипломат, который сколотил международную антироссийскую коалицию.
Зеленский - тупо тля, от которой вчера отмахнулась Меркель.
Короче, в какой аспект государственного менеджмента не ткнись, везде режим Порошенка был лучше.

Просто в 2019 жвачных привлекли на избирательные участки. Народным сериалом, *****.
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15.07.2021 14:17 Ответить
Совет: присмотритесь к другим людям из вашей команды, не тратьте время понапрасну.
У порошенко самый большой антирейтинг, и ему никогда не выиграть последующие выборы
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15.07.2021 14:34 Ответить
Порошенко обвиняет лично Зеленского в крадiвництвi.
Если есть такие данные, почему не обращается в отреформированный его командой суд?
А лишь бы ляпать языком...
За наклеп треба нести вiдповiдальнiсть.
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15.07.2021 14:32 Ответить
Наташа, в тебе чоловік є, чи хлопець? Якщо є, то я йому не заздрю, роги в нього, очевидно, куди тому оленю! Ти так природньо та натхненно брешеш. Порох не "отрєхворміровал" суд, а тільки розпочав судову реформу, да й ту блазень благополучно вбив, віддавши суди знову Портнову.
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15.07.2021 16:07 Ответить
Лет 15 назад мой покойный отец Сенатор на сайте Цензор писал..Реформами в любой стране Мира занимается премьер-министры и их Кабинет министров...Порошенко премьером Украины никогда не был..
NataliyaSt...,вам надо в первій класс церковно-приходской школы.. Вимагаємо передбачити в Бюджетній декларації збільшення субсидій, підвищення зарплат медикам, вчителям та військовим, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3100
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15.07.2021 14:38 Ответить
По Конституции Украины президент Порошенко отвечал по трем направлениям...Внешняя политика,армия и назначение глав обладминистраций Украины... Вимагаємо передбачити в Бюджетній декларації збільшення субсидій, підвищення зарплат медикам, вчителям та військовим, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3430
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15.07.2021 14:44 Ответить
Требовать надо было при своей власти! Что то Петро при своём президентстве зарплаты не поднимал, только тарифы!
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15.07.2021 15:26 Ответить
Не звизди , так как Порох принял страну , в казне находилось аж 130:000 грн на всю страну, так как твои рыги подчистили
все до дна !
А зеленым он оставил полную казну бабла , которое они успешно ( в турборежимет) все разворовали !
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15.07.2021 16:02 Ответить
Толик, в тебе від брехні ніс, як в Пінокіо, не росте? А дарма...
А хто, як не Порох, підняв пенсії, грошове забезпечення воїнам, зарплатні медикам та вчителям? Хто перекрив витрати на комуналку субсидіями для малозабезпечених?
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15.07.2021 16:11 Ответить
Я медик и при Порошенко мне ели денег хватало на то что бы заплатить коммуналку и немного на еду. Расказывай мне!
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15.07.2021 17:24 Ответить
Ти педік, і брешеш як дишеш.
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15.07.2021 17:35 Ответить
"Порох ждёт,
Рейтинг не растёт - плохо..."©®
(аллюзия на известную песТню)
Опять мой любимый гранд-полити́к - светоч украинской демократии Пётр Алексеевич Порошенко:
"Бу-бу-бу-да-ла-ла-ву-ву-ву! Мне! Мне! Мне! Да-да-да-вай-вай-вай-те-те-те! Мне! Мне! Мне!"
"Люблю «Рошен», Петра творенье..."©®
(аллюзия на известное стихотворение)
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15.07.2021 15:59 Ответить
Кацапи , спустіть пар, так як Порошенко був і є чесною людиною і навіть при тому , що він не є президентом , а вас від нього
кюрожить 😀
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15.07.2021 16:05 Ответить
О знову ..вимагають Петро Олексійович процедура і регламент є .. давай по ним. Алгоритм простий Законопроект - до комітету - на голосування - і мовчки ідешь куди послали А оце вистуапання вже дістало дістала ваша показуха всі ви стоячи з боку умні... а коли при владі *************
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15.07.2021 16:55 Ответить
Ой, козак! Ну, козак! Прям, всем хорош козак Петро Порохатый: и баблища набатовал немеряно, и цельный выводок Лондонских патриотов на свет Божий вылупил, и сверхбольшие леденцы "Рошен" с увеличенным содержанием ферментированного гавнища повышенной вонючести для порохоботов на палочки насаживает. Ну просто светоч Украинской демократии - Сывочолый ГетЬман - никак не меньше. А рейтинг Порохатого среди меня не растЁть, хоть ты тресни. Хоть бы все порохоботы пообосрались с натуги - не желает расти рейтинг Порохатого и всё!
(Во всяком случае, среди меня).
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15.07.2021 17:35 Ответить
 
 