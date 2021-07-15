Вимагаємо передбачити в Бюджетній декларації збільшення субсидій, підвищення зарплат медикам, вчителям та військовим, - Порошенко
Кожна українська сім'я платить високу ціну за непрофесіоналізм влади Зеленського низькими зарплатами і захмарними тарифами.
Про це заявив під час виступу з трибуни Верховної Ради п'ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
Він закликав передбачити у Бюджетній декларації на наступні три роки кошти на збільшення субсидій і зарплат – зокрема медикам, вчителям та військовим.
"Бюджетна декларація на наступні роки – це розписка у власній безпорадності, явка з повинною", – наголосив Порошенко.
Він зауважив, що у Зеленського не здатні скористатися безпрецедентно сприятливими для України кон’юнктурою зовнішніх ринків, починаючи від зерна і закінчуючи чорними металами.
"Він не знає, як обернути це на користь для кишені кожного пересічного українського громадянина. Кожна українська родина зараз платить високу ціну за непрофесійність і повну управлінську безпорадність влади. Платить низькими зарплатами, мізерними пенсіями, захмарними тарифами, високими цінами", – констатує Порошенко.
За його словами, Бюджетна декларація свідчить про відсутність будь-якої економічної стратегії.
"Бо дороги, безумовно, треба будувати, але два роки тому за ці самі гроші будувалося в два рази більше кілометрів. Зараз це "велике крадівництво" йде не в кишені будь-якої іншої команди, а в його особисту кишеню", – говорить Порошенко.
Він також нагадав, як рік тому Зеленський обіцяв вдвічі знизити тарифи. "А вартість однієї платіжки зараз зросла більше як на 50%. Кількість родин, які отримують субсидії, найменш захищені верстви населення, скоротилося більш як вдвічі – з 7 млн до 3 млн. А видатки на субсидії з державного бюджету також скоротилися в 2,5 рази – з 73 млрд грн до 36", – наголосив п’ятий Президент.
"Ми вимагаємо, щоб Бюджетна декларація передбачала істотне збільшення видатків на субсидії, так само були внесені зміни до закону про державний бюджет. Ми вимагаємо підвищення заробітної плати, грошового забезпечення контрактників, яке востаннє збільшувалися ще за моїм дорученням на початку 2019 року. Виконати зобов’язання перед вчителями, лікарями, відмовитися від збільшення податків на середній клас, зосередитися на ключових реформах і відновленні довіри інвесторів. Бо кінець епохи бідності настане, але не за ваших часів, панове "слуги", – резюмує Порошенко.
Будь ласка, зачекайте...
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поднимайте людям пенсии -чтоб могли заплатить без субсидий и сами решать как экономить
уже тупик
Але з уточненням: піднімати не тільки пенсії, а й всі доходи громадян, пересічних виборців, а не лише скоробагатьків.
Тільки для цього потрібні болючі для населення реформи по переходу до ринкового способу життя економіки... З максимальним знболюванням цього явища... в т.ч. субсидіями!
І що характерно: уряди Яценюка і Гройсмана були на цьому шляху, і значну частину його подолали! Що і засвідчили незалежні оцінщики з МВФ, ЄС, НАТО. ПАРЄ, тощо...
І ті ж оцінщики нині кричать, що вже два роки триває відкат на цій дорозі!
То де візьмуться пенсії і доходи населення загалом????
де в чому вирішувати питання оплати допомагала 13 пенсія...це такий тактичний хід, який зменшував розмір субсидій у бік пенсій саме в дні оплати тарифів...
але 73% гройсману не повірили і зараз ціни ростуть просто так, без росту пенсій протягом року і без 13-ої взимку
Не хочете, щоб українська армія нас захищала від кацапів, чи лікарі від ковід? Чи вчителі вас, в дитинстві, образили?
А оселедець прибережіть для обраного вами "інтелектуала".
Все *екси * стають ну дюююже зарозумними *опозіціонерами * .
Але це добрий знак ..Не дають розхолоджуватися ..
Чому ж вас де про ***** та Мордор не має ?
Дмітрій повторю своє питання, яке неодноразово ставила. Ви за кого? Призвіще, конкретне.
Хто буде боротися з
Хто? Призвіще, будьте ласкаві. Реальне, а не я б хотів, та цього не буде.
Мрази
І чому ж тоді придумали ті *субсидії * і при кому .
.Бакс в три рази ..газ - в десять ..
А що , держава торгує зерном та металом ? ..Чи мо олігархат ПРацює !?
а для того , щоби своє поліпшити ,
а украінців знищити , як націю , як того вимагає кремлівський фюрер !
Після https://ibigdan.livejournal.com/26972630.html розголосу про те, що "слуга", якогось народу (не українського, що очевидно) львів'янин Орест Саламаха вніс поправки, які вбивають українську мову, той розродився істеричним постом на кшталт:
"Кукуріку, то не я, то Порошенко, я всюжизньзахищавмову разом з бужанським і взагалі, мої поправки тілько захищають мову, кококо"
А сьогодні взяв і відкликав свої поправки, які за його словами "захищали мову".
За що дякую кожному з вас.
Отаке воно, у лаптях з балалайкою гно. Зате у вишиванці.
https://www.facebook.com/100011308905714/posts/1437648729955410/ Mason Lemberg
https://prm.ua/do-75-ukraintsiv-poperedyly-pro-znachne-pidvyshchennia-taryfiv-na-komunalku/
1. Война.
У Пороха: модернизация, международная помощь, в том числе и летальным оружием, планомерное, с крейсерской скоростью наращивание бюджетирования ЗСУ. Под конец каденции денежное довольствие дошло до тысячи долларов в месяц на первой линии.
У Зеленского: опрокинули все ключевые реформы, заморозили строительство общежитий, войска отвели с политых украинской кровью позиций. А, и боевых генералов бросают за решетку с космическими залогами.
И, как король некомпетентности, сдаёт операцию по вагнеровцам врагу. Ещё и умудряется про это открыто ********* на камеру.
2. Экономика.
При Порохе - 14 кварталов постоянного роста, в условиях оккупированных экспортных мощностей и военной нагрузки на бюджет. Международные рейтинговые агенства регулярно повышали rate Украины. ЗВР достигли исторического максимума. Банковская система очистиласть от банков-пылесосов. Децентрализация наполнила местные бюджеты таким баблом, что на первых этапах местные горсоветы размещали деньги на депозитах, потому что не отбивали дупля, что с такой финансовой массой делать.
При Зеленском - ******** всё. Сотрудничество с МВФ в жопе (они очень поняли, когда деньги из транша на борьбу с последствиями пандемии ушли на кассу «слуги народа» в виде великого будівництва). Дефицит бюджета в размере ~7% ВВП (и ***** кивать на короновирус, посаны. Вы бюджет с дефицитом приняли еще за три месяца до начала пандемии). ОВГЗ под конские проценты, когда даже быстрый кэш (за который расплачиваться будем мы все еще пару десятилетий), не смог заткнуть ваши схемы и подмахивания олигархам - такие сверхмассивные дыры вы нарисовали. Решал при зеленском вокруг центральнйо власти больше, чем при януковиче.
3. Международная политика.
Тут всё просто. Порох - блистательный дипломат, который сколотил международную антироссийскую коалицию.
Зеленский - тупо тля, от которой вчера отмахнулась Меркель.
Короче, в какой аспект государственного менеджмента не ткнись, везде режим Порошенка был лучше.
Просто в 2019 жвачных привлекли на избирательные участки. Народным сериалом, *****.
У порошенко самый большой антирейтинг, и ему никогда не выиграть последующие выборы
Если есть такие данные, почему не обращается в отреформированный его командой суд?
А лишь бы ляпать языком...
За наклеп треба нести вiдповiдальнiсть.
NataliyaSt...,вам надо в первій класс церковно-приходской школы..
все до дна !
А зеленым он оставил полную казну бабла , которое они успешно ( в турборежимет) все разворовали !
А хто, як не Порох, підняв пенсії, грошове забезпечення воїнам, зарплатні медикам та вчителям? Хто перекрив витрати на комуналку субсидіями для малозабезпечених?
Рейтинг не растёт - плохо..."©®
(аллюзия на известную песТню)
Опять мой любимый гранд-полити́к - светоч украинской демократии Пётр Алексеевич Порошенко:
"Бу-бу-бу-да-ла-ла-ву-ву-ву! Мне! Мне! Мне! Да-да-да-вай-вай-вай-те-те-те! Мне! Мне! Мне!"
"Люблю «Рошен», Петра творенье..."©®
(аллюзия на известное стихотворение)
кюрожить 😀
(Во всяком случае, среди меня).