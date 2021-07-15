Вимагаємо передбачити в Бюджетній декларації збільшення субсидій, підвищення зарплат медикам, вчителям та військовим, - Порошенко

Кожна українська сім'я платить високу ціну за непрофесіоналізм влади Зеленського низькими зарплатами і захмарними тарифами.

Про це заявив під час виступу з трибуни Верховної Ради п'ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Він закликав передбачити у Бюджетній декларації на наступні три роки кошти на збільшення субсидій і зарплат – зокрема медикам, вчителям та військовим.

"Бюджетна декларація на наступні роки – це розписка у власній безпорадності, явка з повинною", – наголосив Порошенко.

Він зауважив, що у Зеленського не здатні скористатися безпрецедентно сприятливими для України кон’юнктурою зовнішніх ринків, починаючи від зерна і закінчуючи чорними металами.

Також читайте: Рада схвалила в першому читанні виділення з Держбюджету 800 млн грн на кисневі станції

"Він не знає, як обернути це на користь для кишені кожного пересічного українського громадянина. Кожна українська родина зараз платить високу ціну за непрофесійність і повну управлінську безпорадність влади. Платить низькими зарплатами, мізерними пенсіями, захмарними тарифами, високими цінами", – констатує Порошенко.

За його словами, Бюджетна декларація свідчить про відсутність будь-якої економічної стратегії.

"Бо дороги, безумовно, треба будувати, але два роки тому за ці самі гроші будувалося в два рази більше кілометрів. Зараз це "велике крадівництво" йде не в кишені будь-якої іншої команди, а в його особисту кишеню", – говорить Порошенко.

Він також нагадав, як рік тому Зеленський обіцяв вдвічі знизити тарифи. "А вартість однієї платіжки зараз зросла більше як на 50%. Кількість родин, які отримують субсидії, найменш захищені верстви населення, скоротилося більш як вдвічі – з 7 млн до 3 млн. А видатки на субсидії з державного бюджету також скоротилися в 2,5 рази – з 73 млрд грн до 36", – наголосив п’ятий Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт про зменшення податків для грального бізнесу

"Ми вимагаємо, щоб Бюджетна декларація передбачала істотне збільшення видатків на субсидії, так само були внесені зміни до закону про державний бюджет. Ми вимагаємо підвищення заробітної плати, грошового забезпечення контрактників, яке востаннє збільшувалися ще за моїм дорученням на початку 2019 року. Виконати зобов’язання перед вчителями, лікарями, відмовитися від збільшення податків на середній клас, зосередитися на ключових реформах і відновленні довіри інвесторів. Бо кінець епохи бідності настане, але не за ваших часів, панове "слуги", – резюмує Порошенко.