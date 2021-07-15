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Новини
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Вимагаємо передбачити в Бюджетній декларації збільшення субсидій, підвищення зарплат медикам, вчителям та військовим, - Порошенко

Вимагаємо передбачити в Бюджетній декларації збільшення субсидій, підвищення зарплат медикам, вчителям та військовим, - Порошенко

Кожна українська сім'я платить високу ціну за непрофесіоналізм влади Зеленського низькими зарплатами і захмарними тарифами.

Про це заявив під час виступу з трибуни Верховної Ради п'ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Він закликав передбачити у Бюджетній декларації на наступні три роки кошти на збільшення субсидій і зарплат – зокрема медикам, вчителям та військовим.

"Бюджетна декларація на наступні роки – це розписка у власній безпорадності, явка з повинною", – наголосив Порошенко.

Він зауважив, що у Зеленського не здатні скористатися безпрецедентно сприятливими для України кон’юнктурою зовнішніх ринків, починаючи від зерна і закінчуючи чорними металами.

Також читайте: Рада схвалила в першому читанні виділення з Держбюджету 800 млн грн на кисневі станції

"Він не знає, як обернути це на користь для кишені кожного пересічного українського громадянина. Кожна українська родина зараз платить високу ціну за непрофесійність і повну управлінську безпорадність влади. Платить низькими зарплатами, мізерними пенсіями, захмарними тарифами, високими цінами", – констатує Порошенко.

За його словами, Бюджетна декларація свідчить про відсутність будь-якої економічної стратегії.

"Бо дороги, безумовно, треба будувати, але два роки тому за ці самі гроші будувалося в два рази більше кілометрів. Зараз це "велике крадівництво" йде не в кишені будь-якої іншої команди, а в його особисту кишеню", – говорить Порошенко.

Він також нагадав, як рік тому Зеленський обіцяв вдвічі знизити тарифи. "А вартість однієї платіжки зараз зросла більше як на 50%. Кількість родин, які отримують субсидії, найменш захищені верстви населення, скоротилося більш як вдвічі – з 7 млн до 3 млн. А видатки на субсидії з державного бюджету також скоротилися в 2,5 рази – з 73 млрд грн до 36", – наголосив п’ятий Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт про зменшення податків для грального бізнесу

"Ми вимагаємо, щоб Бюджетна декларація передбачала істотне збільшення видатків на субсидії, так само були внесені зміни до закону про державний бюджет. Ми вимагаємо підвищення заробітної плати, грошового забезпечення контрактників, яке востаннє збільшувалися ще за моїм дорученням на початку 2019 року. Виконати зобов’язання перед вчителями, лікарями, відмовитися від збільшення податків на середній клас, зосередитися на ключових реформах і відновленні довіри інвесторів. Бо кінець епохи бідності настане, але не за ваших часів, панове "слуги", – резюмує Порошенко.

Автор: 

ВР (15022) держбюджет (2410) Порошенко Петро (15190) субсидія (1071) зарплата (2255)


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Топ коментарі
+16
А где деньги брать на пенсии? В 2018-м году госпредприятия приносили 30лярдов чистого дохода, а в 2020-м - 50 лярдов чистого убытка. Идиот во власти очень дорого обходится нищим.
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15.07.2021 13:44
+11
Требуем предусмотреть в Бюджетной декларации увеличение субсидий, повышение зарплат медикам, учителям и военным, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3071
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15.07.2021 13:43
+10
Требуем предусмотреть в Бюджетной декларации увеличение субсидий, повышение зарплат медикам, учителям и военным, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9316
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15.07.2021 13:48
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Правила форума Рада форумчан
Субсидия это коррупция
поднимайте людям пенсии -чтоб могли заплатить без субсидий и сами решать как экономить
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15.07.2021 13:40 Відповісти
А где деньги брать на пенсии? В 2018-м году госпредприятия приносили 30лярдов чистого дохода, а в 2020-м - 50 лярдов чистого убытка. Идиот во власти очень дорого обходится нищим.
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15.07.2021 13:44 Відповісти
Требуем предусмотреть в Бюджетной декларации увеличение субсидий, повышение зарплат медикам, учителям и военным, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1310
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15.07.2021 13:45 Відповісти
а на субсидии? с такими ценами на коммуналку скоро всем надо будет давать субсидию
уже тупик
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15.07.2021 13:57 Відповісти
да ну. а машин в стране все больше и больше)) скоро в селах пробки будут
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15.07.2021 20:38 Відповісти
как?
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15.07.2021 14:01 Відповісти
Прекрасний рецепт!
Але з уточненням: піднімати не тільки пенсії, а й всі доходи громадян, пересічних виборців, а не лише скоробагатьків.
Тільки для цього потрібні болючі для населення реформи по переходу до ринкового способу життя економіки... З максимальним знболюванням цього явища... в т.ч. субсидіями!
І що характерно: уряди Яценюка і Гройсмана були на цьому шляху, і значну частину його подолали! Що і засвідчили незалежні оцінщики з МВФ, ЄС, НАТО. ПАРЄ, тощо...
І ті ж оцінщики нині кричать, що вже два роки триває відкат на цій дорозі!
То де візьмуться пенсії і доходи населення загалом????
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15.07.2021 14:03 Відповісти
пенсії піднімались і не раз, але вони не накопичуються пенсіонерами для оплати, насамперед, опалення взимку...їх, підняті, тратять рівномірно протягом року на товари, продукти, дітям-внукам, все збільшуючи ціни....
де в чому вирішувати питання оплати допомагала 13 пенсія...це такий тактичний хід, який зменшував розмір субсидій у бік пенсій саме в дні оплати тарифів...
але 73% гройсману не повірили і зараз ціни ростуть просто так, без росту пенсій протягом року і без 13-ої взимку
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15.07.2021 14:23 Відповісти
Дайте йому ...оселедця !
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15.07.2021 13:40 Відповісти
Требуем предусмотреть в Бюджетной декларации увеличение субсидий, повышение зарплат медикам, учителям и военным, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1488
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15.07.2021 13:44 Відповісти
Дмітрій, вас щось не влаштовує в вимогах Порошенка?
Не хочете, щоб українська армія нас захищала від кацапів, чи лікарі від ковід? Чи вчителі вас, в дитинстві, образили?
А оселедець прибережіть для обраного вами "інтелектуала".
Требуем предусмотреть в Бюджетной декларации увеличение субсидий, повышение зарплат медикам, учителям и военным, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9712
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15.07.2021 13:55 Відповісти
Що заважало йому теж саме робити п*ять років ? ...
Все *екси * стають ну дюююже зарозумними *опозіціонерами * .
Але це добрий знак ..Не дають розхолоджуватися ..
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15.07.2021 13:59 Відповісти
Народ, хто повторить цьому придурку комент https://censor.net/ru/user/169417 від https://censor.net/ru/comments/locate/3277274/0192143d-43c4-709a-b382-b8520a179dc4
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15.07.2021 14:06 Відповісти
Він не придурок, а троляка, швидше за все кацапська.
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15.07.2021 14:09 Відповісти
..Як мухи на лайно при інфі про *вашого ПРотеже * .

Чому ж вас де про ***** та Мордор не має ?
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15.07.2021 14:09 Відповісти
У вас таки проблема й з очами.
Дмітрій повторю своє питання, яке неодноразово ставила. Ви за кого? Призвіще, конкретне.
Хто буде боротися з хто буде відроджувати знищену вашим зеленим обранцем міжнародну довіру, армію й економіку. Ліквідувати наслідки договорняки про безвіз з китайцями? Повертати кошти вкрадених на "великому крадівництві"?
Хто? Призвіще, будьте ласкаві. Реальне, а не я б хотів, та цього не буде.
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15.07.2021 14:16 Відповісти
Вимагаємо передбачити в Бюджетній декларації збільшення субсидій, підвищення зарплат медикам, вчителям та військовим, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4584
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15.07.2021 14:20 Відповісти
Порохоботы сами что-либо сочиняют, а потом эту хрень распространяют, якобы от имени народа.
Мрази
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15.07.2021 14:26 Відповісти
Ага. Ще й віршики "велічайшему" підкидають. НігАдяї.
Вимагаємо передбачити в Бюджетній декларації збільшення субсидій, підвищення зарплат медикам, вчителям та військовим, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2800
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15.07.2021 15:52 Відповісти
Дмітрій, при Пороенкові не збільшувались зарплати і пенсії? У вас пам'ять погана, чи інструкції інші?
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15.07.2021 14:10 Відповісти
...А ціни та тарифи були просто *стабілізець * ...

І чому ж тоді придумали ті *субсидії * і при кому .
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15.07.2021 14:13 Відповісти
Подякувати овочу з азіровим за голу країну, яку вони кинули в 2014, не хочете? До них питань і претензій немає? І чим вам завадили субсидії? Не отримували?
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15.07.2021 14:19 Відповісти
Вимагаємо передбачити в Бюджетній декларації збільшення субсидій, підвищення зарплат медикам, вчителям та військовим, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1286
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15.07.2021 14:24 Відповісти
А тобі пора дати копняка , за твої дурнуваті висєри проти здорового глузду Пороха !
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15.07.2021 13:58 Відповісти
що ти так підгораєш патєрпєлий?
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15.07.2021 14:06 Відповісти
Цирк Шапито отменит субсидии Порошенко,а пенсии военным ваще отменит,ибо Украина напала на РАБссию и хотела отнять Дамбац у Путлера... а это огрессия против братского рюсскава народа и лично Путлера...,а мы одиннарот...
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15.07.2021 13:42 Відповісти
Тут полностью согласен с порохом. Тупое квартальное чучело только обдирать нищих научилось, а зарабатывать бабло в бюджет страны - не может. Как доказательство этому является второй год катастрофического падения экономики при существенном увеличению поборов с нищих.
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15.07.2021 13:42 Відповісти
Требуем предусмотреть в Бюджетной декларации увеличение субсидий, повышение зарплат медикам, учителям и военным, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3071
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15.07.2021 13:43 Відповісти
Я бы на месте Зеленского отнял бы все пенсии у 73 % стада баранов...
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15.07.2021 13:43 Відповісти
Требуем предусмотреть в Бюджетной декларации увеличение субсидий, повышение зарплат медикам, учителям и военным, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1955
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15.07.2021 13:47 Відповісти
Вася, тут водкі нєт - іді в свой сказочньій лєс.))
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15.07.2021 13:48 Відповісти
П*ять рочків ...*життя по новому *
.Бакс в три рази ..газ - в десять ..
А що , держава торгує зерном та металом ? ..Чи мо олігархат ПРацює !?
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15.07.2021 13:46 Відповісти
Требуем предусмотреть в Бюджетной декларации увеличение субсидий, повышение зарплат медикам, учителям и военным, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9316
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15.07.2021 13:48 Відповісти
П*ять рочків ...*життя по новому */ Для копировщика картинок из сайтов РФ и ДНР всё перевернулось с победой Коломойского.На его тестовый коммент отвечают картинкой.
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15.07.2021 14:08 Відповісти
Мавзолейные крысы Ольги **********..вы хде? Порох в эфире обсирает РАБссию...ФАС...
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15.07.2021 13:47 Відповісти
Порошенко на Библии поклялся,что 1 марта 2014 года написал Путлеру Письмо...Вова введи...Требуем предусмотреть в Бюджетной декларации увеличение субсидий, повышение зарплат медикам, учителям и военным, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9521
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15.07.2021 13:50 Відповісти
Зебанда , прийшла до влади не для того , щоби українцям життя покращити ,
а для того , щоби своє поліпшити ,
а украінців знищити , як націю , як того вимагає кремлівський фюрер !
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15.07.2021 14:01 Відповісти
они вчера по сути списали 58млрд беням и ахметовым. Они - это вона + зеленые + опзж. Зачем зебобикам субсидии
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15.07.2021 14:02 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26976492.html Слуга вульгаріус
Після https://ibigdan.livejournal.com/26972630.html розголосу про те, що "слуга", якогось народу (не українського, що очевидно) львів'янин Орест Саламаха вніс поправки, які вбивають українську мову, той розродився істеричним постом на кшталт:
"Кукуріку, то не я, то Порошенко, я всюжизньзахищавмову разом з бужанським і взагалі, мої поправки тілько захищають мову, кококо"

А сьогодні взяв і відкликав свої поправки, які за його словами "захищали мову".
За що дякую кожному з вас.
Отаке воно, у лаптях з балалайкою гно. Зате у вишиванці.
Вимагаємо передбачити в Бюджетній декларації збільшення субсидій, підвищення зарплат медикам, вчителям та військовим, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4574

https://www.facebook.com/100011308905714/posts/1437648729955410/ Mason Lemberg
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15.07.2021 14:13 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3634825.html Тарифи зростуть до 75%! Так ось ти який, "кінець епохи бідності")

Вимагаємо передбачити в Бюджетній декларації збільшення субсидій, підвищення зарплат медикам, вчителям та військовим, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2957

https://prm.ua/do-75-ukraintsiv-poperedyly-pro-znachne-pidvyshchennia-taryfiv-na-komunalku/
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15.07.2021 14:16 Відповісти
Вимагаємо передбачити в Бюджетній декларації збільшення субсидій, підвищення зарплат медикам, вчителям та військовим, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2054
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15.07.2021 14:16 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3635043.html "В бюджете всё плохо, а в 2022 году будет ещё хуже" - засекли переписку "слуги урода" Потураева

Вимагаємо передбачити в Бюджетній декларації збільшення субсидій, підвищення зарплат медикам, вчителям та військовим, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2220
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15.07.2021 14:17 Відповісти
Вимагаємо передбачити в Бюджетній декларації збільшення субсидій, підвищення зарплат медикам, вчителям та військовим, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1678
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15.07.2021 14:22 Відповісти
https://ukraine.d3.ru/kak-zhe-tak-2174612/ Как же так?

Вимагаємо передбачити в Бюджетній декларації збільшення субсидій, підвищення зарплат медикам, вчителям та військовим, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9692

Вимагаємо передбачити в Бюджетній декларації збільшення субсидій, підвищення зарплат медикам, вчителям та військовим, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6563

Вимагаємо передбачити в Бюджетній декларації збільшення субсидій, підвищення зарплат медикам, вчителям та військовим, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1097

Вимагаємо передбачити в Бюджетній декларації збільшення субсидій, підвищення зарплат медикам, вчителям та військовим, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7432
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15.07.2021 15:00 Відповісти
https://emiliozk.livejournal.com/3438841.html Всё, что ни делает новая власть, всё тупо на фоне режима Порошенка заставляет скучать за режимом Порошенка. Со всеми Свинарчуками и прочими демонизированными Кононенками.
1. Война.
У Пороха: модернизация, международная помощь, в том числе и летальным оружием, планомерное, с крейсерской скоростью наращивание бюджетирования ЗСУ. Под конец каденции денежное довольствие дошло до тысячи долларов в месяц на первой линии.
У Зеленского: опрокинули все ключевые реформы, заморозили строительство общежитий, войска отвели с политых украинской кровью позиций. А, и боевых генералов бросают за решетку с космическими залогами.
И, как король некомпетентности, сдаёт операцию по вагнеровцам врагу. Ещё и умудряется про это открыто ********* на камеру.

2. Экономика.
При Порохе - 14 кварталов постоянного роста, в условиях оккупированных экспортных мощностей и военной нагрузки на бюджет. Международные рейтинговые агенства регулярно повышали rate Украины. ЗВР достигли исторического максимума. Банковская система очистиласть от банков-пылесосов. Децентрализация наполнила местные бюджеты таким баблом, что на первых этапах местные горсоветы размещали деньги на депозитах, потому что не отбивали дупля, что с такой финансовой массой делать.
При Зеленском - ******** всё. Сотрудничество с МВФ в жопе (они очень поняли, когда деньги из транша на борьбу с последствиями пандемии ушли на кассу «слуги народа» в виде великого будівництва). Дефицит бюджета в размере ~7% ВВП (и ***** кивать на короновирус, посаны. Вы бюджет с дефицитом приняли еще за три месяца до начала пандемии). ОВГЗ под конские проценты, когда даже быстрый кэш (за который расплачиваться будем мы все еще пару десятилетий), не смог заткнуть ваши схемы и подмахивания олигархам - такие сверхмассивные дыры вы нарисовали. Решал при зеленском вокруг центральнйо власти больше, чем при януковиче.

3. Международная политика.
Тут всё просто. Порох - блистательный дипломат, который сколотил международную антироссийскую коалицию.
Зеленский - тупо тля, от которой вчера отмахнулась Меркель.
Короче, в какой аспект государственного менеджмента не ткнись, везде режим Порошенка был лучше.

Просто в 2019 жвачных привлекли на избирательные участки. Народным сериалом, *****.
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15.07.2021 14:17 Відповісти
Совет: присмотритесь к другим людям из вашей команды, не тратьте время понапрасну.
У порошенко самый большой антирейтинг, и ему никогда не выиграть последующие выборы
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15.07.2021 14:34 Відповісти
Порошенко обвиняет лично Зеленского в крадiвництвi.
Если есть такие данные, почему не обращается в отреформированный его командой суд?
А лишь бы ляпать языком...
За наклеп треба нести вiдповiдальнiсть.
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15.07.2021 14:32 Відповісти
Наташа, в тебе чоловік є, чи хлопець? Якщо є, то я йому не заздрю, роги в нього, очевидно, куди тому оленю! Ти так природньо та натхненно брешеш. Порох не "отрєхворміровал" суд, а тільки розпочав судову реформу, да й ту блазень благополучно вбив, віддавши суди знову Портнову.
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15.07.2021 16:07 Відповісти
Лет 15 назад мой покойный отец Сенатор на сайте Цензор писал..Реформами в любой стране Мира занимается премьер-министры и их Кабинет министров...Порошенко премьером Украины никогда не был..
NataliyaSt...,вам надо в первій класс церковно-приходской школы..
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15.07.2021 14:38 Відповісти
По Конституции Украины президент Порошенко отвечал по трем направлениям...Внешняя политика,армия и назначение глав обладминистраций Украины...
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15.07.2021 14:44 Відповісти
Требовать надо было при своей власти! Что то Петро при своём президентстве зарплаты не поднимал, только тарифы!
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15.07.2021 15:26 Відповісти
Не звизди , так как Порох принял страну , в казне находилось аж 130:000 грн на всю страну, так как твои рыги подчистили
все до дна !
А зеленым он оставил полную казну бабла , которое они успешно ( в турборежимет) все разворовали !
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15.07.2021 16:02 Відповісти
Толик, в тебе від брехні ніс, як в Пінокіо, не росте? А дарма...
А хто, як не Порох, підняв пенсії, грошове забезпечення воїнам, зарплатні медикам та вчителям? Хто перекрив витрати на комуналку субсидіями для малозабезпечених?
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15.07.2021 16:11 Відповісти
Я медик и при Порошенко мне ели денег хватало на то что бы заплатить коммуналку и немного на еду. Расказывай мне!
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15.07.2021 17:24 Відповісти
Ти педік, і брешеш як дишеш.
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15.07.2021 17:35 Відповісти
"Порох ждёт,
Рейтинг не растёт - плохо..."©®
(аллюзия на известную песТню)
Опять мой любимый гранд-полити́к - светоч украинской демократии Пётр Алексеевич Порошенко:
"Бу-бу-бу-да-ла-ла-ву-ву-ву! Мне! Мне! Мне! Да-да-да-вай-вай-вай-те-те-те! Мне! Мне! Мне!"
"Люблю «Рошен», Петра творенье..."©®
(аллюзия на известное стихотворение)
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15.07.2021 15:59 Відповісти
Кацапи , спустіть пар, так як Порошенко був і є чесною людиною і навіть при тому , що він не є президентом , а вас від нього
кюрожить 😀
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15.07.2021 16:05 Відповісти
О знову ..вимагають Петро Олексійович процедура і регламент є .. давай по ним. Алгоритм простий Законопроект - до комітету - на голосування - і мовчки ідешь куди послали А оце вистуапання вже дістало дістала ваша показуха всі ви стоячи з боку умні... а коли при владі *************
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15.07.2021 16:55 Відповісти
Ой, козак! Ну, козак! Прям, всем хорош козак Петро Порохатый: и баблища набатовал немеряно, и цельный выводок Лондонских патриотов на свет Божий вылупил, и сверхбольшие леденцы "Рошен" с увеличенным содержанием ферментированного гавнища повышенной вонючести для порохоботов на палочки насаживает. Ну просто светоч Украинской демократии - Сывочолый ГетЬман - никак не меньше. А рейтинг Порохатого среди меня не растЁть, хоть ты тресни. Хоть бы все порохоботы пообосрались с натуги - не желает расти рейтинг Порохатого и всё!
(Во всяком случае, среди меня).
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15.07.2021 17:35 Відповісти
 
 