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Новости Агрессия России против Украины
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В киевский госпиталь вновь прибыл борт с ранеными воинами. Без помощи неравнодушных украинцев не справиться, - волонтер Воронкова. ФОТО

В киевский военный госпиталь вновь прибыл борт с ранеными военнослужащими.

Об этом пишет на своей странице в соцсети Фейсбук волонтер Наталья Воронкова, информирует Цензор.НЕТ.

"Не забыли ли вы о войне? В госпиталь вновь прибыл борт с ранеными. На фронте очередное обострение, работают вражеские снайперы, сегодня ночью по нашим позициям били из различных калибров арты на разных направлениях, стреляют по военным автомобилям, это так нас пытаются "поздравить" с предстоящим Днем Независимости. И снова есть раненые. К сожалению, теперь редко бывают дни, когда у нас нет 300 (раненых) или еще хуже 200 (погибших)", - пишет она.

В киевский госпиталь вновь прибыл борт с ранеными воинами. Без помощи неравнодушных украинцев не справиться, - волонтер Воронкова 01
В киевский госпиталь вновь прибыл борт с ранеными воинами. Без помощи неравнодушных украинцев не справиться, - волонтер Воронкова 02
В киевский госпиталь вновь прибыл борт с ранеными воинами. Без помощи неравнодушных украинцев не справиться, - волонтер Воронкова 03

"Там, в 700 километрах, защищая нас, погибают рядовые бойцы, офицеры, медики от пуль безжалостных снайперов, от осколков 80 и 120 мин, от обстрелов машин СПГ, ПТУРами, от подрывов на запрещенных ПОМках, которыми забрасывают наши позиции. Раненые едут в госпиталь, латать дыры в легких, сращивать разбитые пулями кости, переносить множество операций, лечить свои контузии, пытаясь спасти слух и зрение ...", - продолжает она.

"Что нужно раненым? В первую очередь понимание, что здесь, в мирном Киеве, в мирной части Украины не забыли, что там есть фронт ... там продолжается война. Мы волонтеры уже восьмой год рядом, все время в госпитале, помогаем, чем можем. Но без помощи неравнодушных украинцев мы не справимся. Просим помощи. Вспомните, что у нас в стране все еще идет война - и мы обязаны мирной жизнью им, тем кто нас защищает - ценой своего здоровья, а иногда ценой своей жизни", - продолжает волонтер.

Читайте также: Два воина ранены в результате обстрела террористами на Донбассе, - ОТУ "Північ"

Она предлагает звонить, писать, приезжать - спрашивать о том, что необходимо раненым. Волонтер при этом оставила следующие контакты:

1. Главный Военный Госпиталь, Печерск, заезд с Лабораторного переулка. Принимаем Вашу помощь с 12:00 до 18:00 понедельник-суббота, телефоны: 093-687-03-38 Юлия, лекарства;

063-863-06-31 хоз.нужды.

2. Бульвар Верховной Рады, 21Б

093-585-84-64 Нина

068-986-4593, 093-687-0338 Юлия.

3. Отправить посылку Новой Почтой (за наш счет, у нас есть баллы НП) Киев, НП-51, ОО "Волонтерська Сотня Доброволя", 050-332-66-01

Помощь раненым и медикам: ПриватБанк 5168 7420 1680 3284 Воронкова Наталья.

Автор: 

больница (1442) ранение (3394) военнослужащие (6174) волонтеры (2640) операция Объединенных сил (6766) Воронкова Наталья (10)


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Топ комментарии
+20
а у зеленої мразоти все добре
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15.07.2021 14:47
+16
Раньше было - всё для фронта, всё для победы!
Сейчас - все по курортам, мы вас туда не посылали !
П.С. Материться нельзя, а приличными словами описать это паскудство невозможно....
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15.07.2021 14:55
+11
а зеля по германиям, да в штаты готовиться чисто пожрать да поржать, да мир повеселить!! зато у депов все ок, кива в турции, все скоро на каникулы школьники епи их мать вместе с ними...
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15.07.2021 14:47
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а зеля по германиям, да в штаты готовиться чисто пожрать да поржать, да мир повеселить!! зато у депов все ок, кива в турции, все скоро на каникулы школьники епи их мать вместе с ними...
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15.07.2021 14:47 Ответить
а у зеленої мразоти все добре
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15.07.2021 14:47 Ответить
Раньше было - всё для фронта, всё для победы!
Сейчас - все по курортам, мы вас туда не посылали !
П.С. Материться нельзя, а приличными словами описать это паскудство невозможно....
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15.07.2021 14:55 Ответить
так раньшё и война была законная, напр. против финских националистов, или против агрессивной Польши, не говоря уже про войну с УПА, ты же ёто хотел сказать, совок? а?
и да, раньшё ты бы уже гнил в гулаге, шил бы рукавицы освободителям очередной Португалии или там Японии, не? тьху!
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15.07.2021 14:59 Ответить
Рабсия объявлена страной-агрессором. Что не так? Сталина на трибуне не хватает?
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15.07.2021 16:04 Ответить
я не за то и не к тебе, а за то что жаль что совков всех не уничтожили, и вот выше просрался тот кому я ответил. раньше бл. было - хопа, и расход мяса 20 тыщ. тушек в день, но партия требует больше = завтра 30 тыщ. подохнут - это тов. выше просравшийся любит, за этим ему скучно.
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17.07.2021 13:38 Ответить
"так раньшё и война была законная" я за это говорил. Нет даже в Википедии определения такого. Есть война и есть жертвы, есть справедливая и несправедливая, есть захватническая и есть освободительная. Законной нет нигде. Война в определении есть лишь как ведение внешней политики силовым методом.
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17.07.2021 13:53 Ответить
б*же, а ничо шо это со сарказмом было, не?
кто кроме быдла совкового считает шо нападение только танками, в сотни раз большим кол-вом, не говоря уже о прочем и тушках дидов - имеет отпечаток законности, да еще мол финны "саминапале"
я дурачку совковому отвечал, че с тобой такое шо подумал шо я за совок и за "закон" такой?
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17.07.2021 14:01 Ответить
Я уже объяснил, кипятится не надо. Про то что я Вам сказал я добавлю, что когда я внукам буду рассказывать про Крым, про АТО, они мне скажут "так вы же даже в ответ не стреляли" и выбрали такого стремного президента в такое время. Вот тут у меня для них не найдется аргументов массмедиа всегда рулят.
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17.07.2021 14:09 Ответить
Какая знакомая фраза...
Где же я её слышал?
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15.07.2021 15:05 Ответить
разве объявлена война?
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15.07.2021 15:10 Ответить
войну объявляет агрессор.
Требуйте объявления войны от пуйла и паРаши, Украина же ни на кого не нападала.
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15.07.2021 18:11 Ответить
"Все для фронта-все для победы", напомни6 это когда было?
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15.07.2021 15:47 Ответить
Ми ж вже "перестали стрелять"
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15.07.2021 14:56 Ответить
Мы - да, перестали.
Кацапы - нет, НЕ перестали.
Чем такое заканчивается надо рассказывать?
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15.07.2021 15:15 Ответить
Мы и на воде не тонем, и на дорогах не гибнем, и в огне не горим...
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15.07.2021 15:48 Ответить
Скоро война закончится...Землю продаст, стратегические предприятия продаст и не за что будет Нам воевать... А Мы Сидим и тупо и ждем этого финала...
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15.07.2021 15:04 Ответить
по фоткам где обстреляли позиции я заметил большое количнство осколков ..или несколько минометных мин прилитело или что то новое
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15.07.2021 15:06 Ответить
А почему волонтеры...не проще ли буржуев пощипать...
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15.07.2021 15:07 Ответить
Зеленский прокомментирует?
Может хотя бы "выскажет сильную озабоченность"?
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15.07.2021 15:14 Ответить
Таки да, видосиков не было? Значит - фейк.
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15.07.2021 15:24 Ответить
Да я вообще считаю это происками порохоботов. Просто хотят очернить Величайшего Миротворца, Укротителя Партии Выйны!!!
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15.07.2021 16:02 Ответить
Согласен. Бабы ишшо нарожают.
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15.07.2021 16:44 Ответить
"порохоботы из любой мухи слона раздуют..."



ось для таких ось гидот,як ти, смертi та калiцтва наших воїнів це все дрiбницi...
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15.07.2021 18:14 Ответить
убогий, нх -твой вечный маршрут, там тобой наглухо и навечно все занято.
не нужно делится своими пристрастиями, дебил.))
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15.07.2021 18:27 Ответить
Уважаемый, потрудитесь изъясняться вразумительнее.
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15.07.2021 15:25 Ответить
ХОТЯ БЫ по поводу УБИТЫХ и РАНЕНЫХ!
Или считаешь, что ЭТО хотя бы комментировать НЕ НАДО?
ГлавноКомандующему...
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15.07.2021 15:33 Ответить
Два дня назад партию раненых вертолетом доставили в госпиталь в Харькове, где справляются без помощи неравнодушных украинцев. Возможно, потому что там нет волонтеров Юсуповой/Воронковой. А в киевском госпитале, где есть волонтеры Воронкова/Юсупова, без помощи неравнодушных украинцев с ранеными никак не справиться!
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15.07.2021 15:22 Ответить
Так понимаю Зе-геостратегия немножко Зе-хромает....в который ...Зе- раз.
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15.07.2021 15:36 Ответить
А зарплаты у топов по 30 миллионов грн/мес? Один месяц перечислить в помощь раненным и можно вылечить сто человек!
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15.07.2021 15:52 Ответить
Какое волонтёрство на 8 году войны? Возьмите из "парадных" денег, к чему эта позёрская клоунада? Покажите хоть одну страну НАТО, которая проводит такие "парады"? Этот дебилизм только в РФ, С.Корее и Китае.
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15.07.2021 16:01 Ответить
И Белоруси.
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15.07.2021 16:02 Ответить
Например , французский военный парад в День взятия Бастилии, США военный парад в День независимости , Греция парад в День незалежности , военный парад в Италии в День Республики ....
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15.07.2021 16:19 Ответить
В США нет *военного* парада на День Независимости, а в этом году не было вообще никакого поскольку участники не имели надлежащих 8-18 месяцев для подготовки.
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15.07.2021 20:49 Ответить
В Соединённых Штатах в четверг, 4 июля 2019 года , прошли торжественные мероприятия в честь Дня независимости. В Вашингтоне состоялся парад.
Президент США Дональд Трамп выступил на мероприятии под названием "Салют Америке". Над центром Вашингтона, где проходило мероприятие "Салют Америке", состоялся парад военной авиации с участием истребителей, вертолётов и стратегического бомбардировщика B-2 Spirit. Также в город доставили несколько танков и боевых машин пехоты.

Источник ; https://www.svoboda.org/a/30037614.html

Ещё вопросы есть ?
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15.07.2021 21:08 Ответить
Какие парады, полудурок?
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15.07.2021 17:00 Ответить
Вот эти чтоль?
У київський госпіталь знову прибув борт з пораненими воїнами. Без допомоги небайдужих українців не впоратися, - волонтерка Воронкова - Цензор.НЕТ 8456

У київський госпіталь знову прибув борт з пораненими воїнами. Без допомоги небайдужих українців не впоратися, - волонтерка Воронкова - Цензор.НЕТ 2106

У київський госпіталь знову прибув борт з пораненими воїнами. Без допомоги небайдужих українців не впоратися, - волонтерка Воронкова - Цензор.НЕТ 264
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15.07.2021 17:03 Ответить
Ты полудурка неудачный сын.
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15.07.2021 20:02 Ответить
Это всё что ты можешь высрать по теме парада, ублюдок? Тьфу на тебя, гыдота.
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15.07.2021 20:53 Ответить
+. Одужуйте, рідненькі.
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15.07.2021 16:09 Ответить
Когда я читаю такие Сообщения, мне стыдно за Украину и то что с ней делает существующая власть и наш главнокомандующий. Стыдно перед ранеными и погибшими
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15.07.2021 16:13 Ответить
Без помощи неравнодушных не Минобороны не справится надо писать!
Кормить паркетных генералов Минобороны может годами, а вот лечить раненных бойцов Минобороны почему то не обязан! Нужна помощь народа и неравнодушные.
Сраный коррупционер Тупицкий требует миллионы за недополученную зарплату какую то на каких то законных основаниях, а тут этот маразм. Надеюсь, что со сменой очередного президента-недоразумения эта ситуация изменится.
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15.07.2021 16:41 Ответить
хахлі нового ваЗеліна виберуть
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15.07.2021 20:16 Ответить
Разве ещё кто-то волонтёрит? Я думал что после того как Зе-мразь увидел в глазах ***** мир и начал прессовать волонтёров то всё закончилось.
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15.07.2021 16:59 Ответить
А хде массово закупленные за народные деньгит французские "санитарные вертолеты" для эвакуации раненых в госпиталь?
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15.07.2021 17:26 Ответить
Неравнодушные это Зеленский, Ермак, Портнов, Шмыгаль, Коломойский, Рабинович, Аххметоа и тд.
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15.07.2021 19:24 Ответить
У київський госпіталь знову прибув борт з пораненими воїнами. Без допомоги небайдужих українців не впоратися, - волонтерка Воронкова - Цензор.НЕТ 9656
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15.07.2021 21:08 Ответить
Хочу знать! У нас и правда раненные воины брошены государством. Им не оказывают требуемую медицинскую помощь? Почему тогда молчит министр обороны? Гнать в шею...
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15.07.2021 22:04 Ответить
У київський госпіталь знову прибув борт з пораненими воїнами. Без допомоги небайдужих українців не впоратися, - волонтерка Воронкова - Цензор.НЕТ 5906
ОООО!!!ВЕЛИЧАЙШЕЕ МОИ КРЕМЛЁСКИЕ ПОВЕЛИТЕЛИ )(УЙЛА!
Я НИЧТОЖЕСТВО, ОСМЕЛЮСЬ ПОТРЕВОЖИТЬ И СПРОСИТЬ ВАС:
ВЫ УЖ НЕОБСУДЬТЕ МЕНЯ, А МОЖЕТ ВЫ ЕЩЁ ЧЕГО ИЗВОЛИТЕ
ЗАКАЗАТЬ ? ОБСЛУЖУ ВАС БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЯ БЛАГОДЕЛЕЙ МОИХ!
А МОЖЕТ БЫТЬ ВАМ ПОДАТЬ ЕЩЁ ПОБОЛЬШЕ СВЕЖЕЙ УКРАИНСКОЙ КРОВИ !?
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16.07.2021 07:18 Ответить
 
 