В киевский госпиталь вновь прибыл борт с ранеными воинами. Без помощи неравнодушных украинцев не справиться, - волонтер Воронкова. ФОТО
В киевский военный госпиталь вновь прибыл борт с ранеными военнослужащими.
Об этом пишет на своей странице в соцсети Фейсбук волонтер Наталья Воронкова, информирует Цензор.НЕТ.
"Не забыли ли вы о войне? В госпиталь вновь прибыл борт с ранеными. На фронте очередное обострение, работают вражеские снайперы, сегодня ночью по нашим позициям били из различных калибров арты на разных направлениях, стреляют по военным автомобилям, это так нас пытаются "поздравить" с предстоящим Днем Независимости. И снова есть раненые. К сожалению, теперь редко бывают дни, когда у нас нет 300 (раненых) или еще хуже 200 (погибших)", - пишет она.
"Там, в 700 километрах, защищая нас, погибают рядовые бойцы, офицеры, медики от пуль безжалостных снайперов, от осколков 80 и 120 мин, от обстрелов машин СПГ, ПТУРами, от подрывов на запрещенных ПОМках, которыми забрасывают наши позиции. Раненые едут в госпиталь, латать дыры в легких, сращивать разбитые пулями кости, переносить множество операций, лечить свои контузии, пытаясь спасти слух и зрение ...", - продолжает она.
"Что нужно раненым? В первую очередь понимание, что здесь, в мирном Киеве, в мирной части Украины не забыли, что там есть фронт ... там продолжается война. Мы волонтеры уже восьмой год рядом, все время в госпитале, помогаем, чем можем. Но без помощи неравнодушных украинцев мы не справимся. Просим помощи. Вспомните, что у нас в стране все еще идет война - и мы обязаны мирной жизнью им, тем кто нас защищает - ценой своего здоровья, а иногда ценой своей жизни", - продолжает волонтер.
Она предлагает звонить, писать, приезжать - спрашивать о том, что необходимо раненым. Волонтер при этом оставила следующие контакты:
1. Главный Военный Госпиталь, Печерск, заезд с Лабораторного переулка. Принимаем Вашу помощь с 12:00 до 18:00 понедельник-суббота, телефоны: 093-687-03-38 Юлия, лекарства;
063-863-06-31 хоз.нужды.
2. Бульвар Верховной Рады, 21Б
093-585-84-64 Нина
068-986-4593, 093-687-0338 Юлия.
3. Отправить посылку Новой Почтой (за наш счет, у нас есть баллы НП) Киев, НП-51, ОО "Волонтерська Сотня Доброволя", 050-332-66-01
Помощь раненым и медикам: ПриватБанк 5168 7420 1680 3284 Воронкова Наталья.
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Сейчас - все по курортам, мы вас туда не посылали !
П.С. Материться нельзя, а приличными словами описать это паскудство невозможно....
и да, раньшё ты бы уже гнил в гулаге, шил бы рукавицы освободителям очередной Португалии или там Японии, не? тьху!
кто кроме быдла совкового считает шо нападение только танками, в сотни раз большим кол-вом, не говоря уже о прочем и тушках дидов - имеет отпечаток законности, да еще мол финны "саминапале"
я дурачку совковому отвечал, че с тобой такое шо подумал шо я за совок и за "закон" такой?
Где же я её слышал?
Требуйте объявления войны от пуйла и паРаши, Украина же ни на кого не нападала.
Кацапы - нет, НЕ перестали.
Чем такое заканчивается надо рассказывать?
Может хотя бы "выскажет сильную озабоченность"?
ось для таких ось гидот,як ти, смертi та калiцтва наших воїнів це все дрiбницi...
не нужно делится своими пристрастиями, дебил.))
Или считаешь, что ЭТО хотя бы комментировать НЕ НАДО?
ГлавноКомандующему...
Президент США Дональд Трамп выступил на мероприятии под названием "Салют Америке". Над центром Вашингтона, где проходило мероприятие "Салют Америке", состоялся парад военной авиации с участием истребителей, вертолётов и стратегического бомбардировщика B-2 Spirit. Также в город доставили несколько танков и боевых машин пехоты.
Источник ; https://www.svoboda.org/a/30037614.html
Ещё вопросы есть ?
Кормить паркетных генералов Минобороны может годами, а вот лечить раненных бойцов Минобороны почему то не обязан! Нужна помощь народа и неравнодушные.
Сраный коррупционер Тупицкий требует миллионы за недополученную зарплату какую то на каких то законных основаниях, а тут этот маразм. Надеюсь, что со сменой очередного президента-недоразумения эта ситуация изменится.
ОООО!!!ВЕЛИЧАЙШЕЕ МОИ КРЕМЛЁСКИЕ ПОВЕЛИТЕЛИ )(УЙЛА!
Я НИЧТОЖЕСТВО, ОСМЕЛЮСЬ ПОТРЕВОЖИТЬ И СПРОСИТЬ ВАС:
ВЫ УЖ НЕОБСУДЬТЕ МЕНЯ, А МОЖЕТ ВЫ ЕЩЁ ЧЕГО ИЗВОЛИТЕ
ЗАКАЗАТЬ ? ОБСЛУЖУ ВАС БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЯ БЛАГОДЕЛЕЙ МОИХ!
А МОЖЕТ БЫТЬ ВАМ ПОДАТЬ ЕЩЁ ПОБОЛЬШЕ СВЕЖЕЙ УКРАИНСКОЙ КРОВИ !?