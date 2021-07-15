В киевский госпиталь вновь прибыл борт с ранеными воинами. Без помощи неравнодушных украинцев не справиться, - волонтер Воронкова. ФОТО

В киевский военный госпиталь вновь прибыл борт с ранеными военнослужащими.

Об этом пишет на своей странице в соцсети Фейсбук волонтер Наталья Воронкова, информирует Цензор.НЕТ.

"Не забыли ли вы о войне? В госпиталь вновь прибыл борт с ранеными. На фронте очередное обострение, работают вражеские снайперы, сегодня ночью по нашим позициям били из различных калибров арты на разных направлениях, стреляют по военным автомобилям, это так нас пытаются "поздравить" с предстоящим Днем Независимости. И снова есть раненые. К сожалению, теперь редко бывают дни, когда у нас нет 300 (раненых) или еще хуже 200 (погибших)", - пишет она.







"Там, в 700 километрах, защищая нас, погибают рядовые бойцы, офицеры, медики от пуль безжалостных снайперов, от осколков 80 и 120 мин, от обстрелов машин СПГ, ПТУРами, от подрывов на запрещенных ПОМках, которыми забрасывают наши позиции. Раненые едут в госпиталь, латать дыры в легких, сращивать разбитые пулями кости, переносить множество операций, лечить свои контузии, пытаясь спасти слух и зрение ...", - продолжает она.

"Что нужно раненым? В первую очередь понимание, что здесь, в мирном Киеве, в мирной части Украины не забыли, что там есть фронт ... там продолжается война. Мы волонтеры уже восьмой год рядом, все время в госпитале, помогаем, чем можем. Но без помощи неравнодушных украинцев мы не справимся. Просим помощи. Вспомните, что у нас в стране все еще идет война - и мы обязаны мирной жизнью им, тем кто нас защищает - ценой своего здоровья, а иногда ценой своей жизни", - продолжает волонтер.

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Она предлагает звонить, писать, приезжать - спрашивать о том, что необходимо раненым. Волонтер при этом оставила следующие контакты:

1. Главный Военный Госпиталь, Печерск, заезд с Лабораторного переулка. Принимаем Вашу помощь с 12:00 до 18:00 понедельник-суббота, телефоны: 093-687-03-38 Юлия, лекарства;

063-863-06-31 хоз.нужды.

2. Бульвар Верховной Рады, 21Б

093-585-84-64 Нина

068-986-4593, 093-687-0338 Юлия.

3. Отправить посылку Новой Почтой (за наш счет, у нас есть баллы НП) Киев, НП-51, ОО "Волонтерська Сотня Доброволя", 050-332-66-01

Помощь раненым и медикам: ПриватБанк 5168 7420 1680 3284 Воронкова Наталья.