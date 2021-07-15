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Новини Агресія Росії проти України
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У київський госпіталь знову прибув борт з пораненими воїнами. Без допомоги небайдужих українців не впоратися, - волонтерка Воронкова. ФОТО

У київський військовий госпіталь знову прибув борт з пораненими військовослужбовцями.

Про це пише на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" волонтерка Наталя Воронкова, інформує Цензор.НЕТ.

"Чи не забули ви про війну? В госпіталь знов прибув борт з пораненими. На фронті чергове загострення, працюють ворожі снайпера, сьогодні вночі по нашим позиціям гатили різними калібрами арти на різних напрямках, стріляють по військовим автівками, це так нас намагаються "привітати" з майбутнім Днем Незалежності. І знову є поранені. Нажаль, тепер рідко бувають дні, коли у нас нема 300 (поранені) чи ще гірше 200 (загиблі)", - пише вона.

У київський госпіталь знову прибув борт з пораненими воїнами. Без допомоги небайдужих українців не впоратися, - волонтерка Воронкова 01
У київський госпіталь знову прибув борт з пораненими воїнами. Без допомоги небайдужих українців не впоратися, - волонтерка Воронкова 02
У київський госпіталь знову прибув борт з пораненими воїнами. Без допомоги небайдужих українців не впоратися, - волонтерка Воронкова 03

"Там за 700 кілометрів, захищаючи нас, гинуть рядові бійці, офіцери, медики від куль безжальних снайперів, від осколків 80 та 120 мін, від обстрілів машин СПГ, ПТУРами, від підривів на заборонених ПОМках, якими закидають наші позиції. Поранені їдуть в госпіталя, латати дірки в легенях, зрощувати розтрощені кулями кістки, переносити безліч операцій, лікувати свої контузії, намагаючись врятувати слух та зір... ", - продовжує вона.

"Що потрібно пораненим? В першу чергу розуміння, що тут в мирному Києві, в мирній частині України не забули, що там є фронт… там продовжується війна. Ми волонтери вже восьмий рік поряд, весь час в госпіталі, допомагаєм чим можем. Але без допомоги небайдужих українців ми не впораємось. Просимо допомоги. Згадайте, що у нас в країні все ще йде війна - і ми завдячуємо мирним життям їм, тим хто нас захищає - ціною свого здоров’я, а іноді ціною свого життя", - продовжує волонтер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волонтерка Юсупова просить допомогти з купівлею квадрокоптера для відправки на передову

Вона пропонує дзвонити, писати, приїжджати - питати про те, що необхідно пораненим. Волонтер при цьому залишила такі контакти:

  1. Головний Військовий Шпиталь, Печерськ, заїзд з Лабораторного провулка

Приймаємо Вашу допомогу з 12:00 до 18:00 понеділок-субота

Телефони:

093-687-03-38 Юлія, ліки

063-863-06-31 госп.потреби

  1. Бульвар Верховної Ради, 21Б

093-585-84-64 Ніна

068-986-4593, 093-687-0338 Юлія

  1. Відправити посилку Новою Поштою (за наш рахунок, у нас є бали НП)

Київ, НП-51, ГО "Волонтерська Сотня Доброволя", 050-332-66-01

ДОПОМОГА ПОРАНЕНИМ та МЕДИКАМ

ПриватБанк 5168 7420 1680 3284 Воронкова Наталія

Автор: 

лікарня (1364) поранення (2813) військовослужбовці (4799) волонтери (1339) операція Об’єднаних сил (6725) Воронкова Наталя (10)


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Топ коментарі
+20
а у зеленої мразоти все добре
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15.07.2021 14:47
+16
Раньше было - всё для фронта, всё для победы!
Сейчас - все по курортам, мы вас туда не посылали !
П.С. Материться нельзя, а приличными словами описать это паскудство невозможно....
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15.07.2021 14:55
+11
а зеля по германиям, да в штаты готовиться чисто пожрать да поржать, да мир повеселить!! зато у депов все ок, кива в турции, все скоро на каникулы школьники епи их мать вместе с ними...
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15.07.2021 14:47
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а зеля по германиям, да в штаты готовиться чисто пожрать да поржать, да мир повеселить!! зато у депов все ок, кива в турции, все скоро на каникулы школьники епи их мать вместе с ними...
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15.07.2021 14:47 Відповісти
а у зеленої мразоти все добре
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15.07.2021 14:47 Відповісти
Раньше было - всё для фронта, всё для победы!
Сейчас - все по курортам, мы вас туда не посылали !
П.С. Материться нельзя, а приличными словами описать это паскудство невозможно....
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15.07.2021 14:55 Відповісти
так раньшё и война была законная, напр. против финских националистов, или против агрессивной Польши, не говоря уже про войну с УПА, ты же ёто хотел сказать, совок? а?
и да, раньшё ты бы уже гнил в гулаге, шил бы рукавицы освободителям очередной Португалии или там Японии, не? тьху!
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15.07.2021 14:59 Відповісти
Рабсия объявлена страной-агрессором. Что не так? Сталина на трибуне не хватает?
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15.07.2021 16:04 Відповісти
я не за то и не к тебе, а за то что жаль что совков всех не уничтожили, и вот выше просрался тот кому я ответил. раньше бл. было - хопа, и расход мяса 20 тыщ. тушек в день, но партия требует больше = завтра 30 тыщ. подохнут - это тов. выше просравшийся любит, за этим ему скучно.
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17.07.2021 13:38 Відповісти
"так раньшё и война была законная" я за это говорил. Нет даже в Википедии определения такого. Есть война и есть жертвы, есть справедливая и несправедливая, есть захватническая и есть освободительная. Законной нет нигде. Война в определении есть лишь как ведение внешней политики силовым методом.
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17.07.2021 13:53 Відповісти
б*же, а ничо шо это со сарказмом было, не?
кто кроме быдла совкового считает шо нападение только танками, в сотни раз большим кол-вом, не говоря уже о прочем и тушках дидов - имеет отпечаток законности, да еще мол финны "саминапале"
я дурачку совковому отвечал, че с тобой такое шо подумал шо я за совок и за "закон" такой?
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17.07.2021 14:01 Відповісти
Я уже объяснил, кипятится не надо. Про то что я Вам сказал я добавлю, что когда я внукам буду рассказывать про Крым, про АТО, они мне скажут "так вы же даже в ответ не стреляли" и выбрали такого стремного президента в такое время. Вот тут у меня для них не найдется аргументов массмедиа всегда рулят.
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17.07.2021 14:09 Відповісти
Какая знакомая фраза...
Где же я её слышал?
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15.07.2021 15:05 Відповісти
разве объявлена война?
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15.07.2021 15:10 Відповісти
войну объявляет агрессор.
Требуйте объявления войны от пуйла и паРаши, Украина же ни на кого не нападала.
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15.07.2021 18:11 Відповісти
"Все для фронта-все для победы", напомни6 это когда было?
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15.07.2021 15:47 Відповісти
Ми ж вже "перестали стрелять"
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15.07.2021 14:56 Відповісти
Мы - да, перестали.
Кацапы - нет, НЕ перестали.
Чем такое заканчивается надо рассказывать?
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15.07.2021 15:15 Відповісти
Мы и на воде не тонем, и на дорогах не гибнем, и в огне не горим...
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15.07.2021 15:48 Відповісти
Скоро война закончится...Землю продаст, стратегические предприятия продаст и не за что будет Нам воевать... А Мы Сидим и тупо и ждем этого финала...
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15.07.2021 15:04 Відповісти
по фоткам где обстреляли позиции я заметил большое количнство осколков ..или несколько минометных мин прилитело или что то новое
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15.07.2021 15:06 Відповісти
А почему волонтеры...не проще ли буржуев пощипать...
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15.07.2021 15:07 Відповісти
Зеленский прокомментирует?
Может хотя бы "выскажет сильную озабоченность"?
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15.07.2021 15:14 Відповісти
Таки да, видосиков не было? Значит - фейк.
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15.07.2021 15:24 Відповісти
Да я вообще считаю это происками порохоботов. Просто хотят очернить Величайшего Миротворца, Укротителя Партии Выйны!!!
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15.07.2021 16:02 Відповісти
Согласен. Бабы ишшо нарожают.
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15.07.2021 16:44 Відповісти
"порохоботы из любой мухи слона раздуют..."



ось для таких ось гидот,як ти, смертi та калiцтва наших воїнів це все дрiбницi...
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15.07.2021 18:14 Відповісти
убогий, нх -твой вечный маршрут, там тобой наглухо и навечно все занято.
не нужно делится своими пристрастиями, дебил.))
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15.07.2021 18:27 Відповісти
Уважаемый, потрудитесь изъясняться вразумительнее.
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15.07.2021 15:25 Відповісти
ХОТЯ БЫ по поводу УБИТЫХ и РАНЕНЫХ!
Или считаешь, что ЭТО хотя бы комментировать НЕ НАДО?
ГлавноКомандующему...
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15.07.2021 15:33 Відповісти
Два дня назад партию раненых вертолетом доставили в госпиталь в Харькове, где справляются без помощи неравнодушных украинцев. Возможно, потому что там нет волонтеров Юсуповой/Воронковой. А в киевском госпитале, где есть волонтеры Воронкова/Юсупова, без помощи неравнодушных украинцев с ранеными никак не справиться!
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15.07.2021 15:22 Відповісти
Так понимаю Зе-геостратегия немножко Зе-хромает....в который ...Зе- раз.
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15.07.2021 15:36 Відповісти
А зарплаты у топов по 30 миллионов грн/мес? Один месяц перечислить в помощь раненным и можно вылечить сто человек!
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15.07.2021 15:52 Відповісти
Какое волонтёрство на 8 году войны? Возьмите из "парадных" денег, к чему эта позёрская клоунада? Покажите хоть одну страну НАТО, которая проводит такие "парады"? Этот дебилизм только в РФ, С.Корее и Китае.
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15.07.2021 16:01 Відповісти
И Белоруси.
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15.07.2021 16:02 Відповісти
Например , французский военный парад в День взятия Бастилии, США военный парад в День независимости , Греция парад в День незалежности , военный парад в Италии в День Республики ....
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15.07.2021 16:19 Відповісти
В США нет *военного* парада на День Независимости, а в этом году не было вообще никакого поскольку участники не имели надлежащих 8-18 месяцев для подготовки.
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15.07.2021 20:49 Відповісти
В Соединённых Штатах в четверг, 4 июля 2019 года , прошли торжественные мероприятия в честь Дня независимости. В Вашингтоне состоялся парад.
Президент США Дональд Трамп выступил на мероприятии под названием "Салют Америке". Над центром Вашингтона, где проходило мероприятие "Салют Америке", состоялся парад военной авиации с участием истребителей, вертолётов и стратегического бомбардировщика B-2 Spirit. Также в город доставили несколько танков и боевых машин пехоты.

Источник ; https://www.svoboda.org/a/30037614.html

Ещё вопросы есть ?
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15.07.2021 21:08 Відповісти
Какие парады, полудурок?
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15.07.2021 17:00 Відповісти
Вот эти чтоль?
У київський госпіталь знову прибув борт з пораненими воїнами. Без допомоги небайдужих українців не впоратися, - волонтерка Воронкова - Цензор.НЕТ 8456

У київський госпіталь знову прибув борт з пораненими воїнами. Без допомоги небайдужих українців не впоратися, - волонтерка Воронкова - Цензор.НЕТ 2106

У київський госпіталь знову прибув борт з пораненими воїнами. Без допомоги небайдужих українців не впоратися, - волонтерка Воронкова - Цензор.НЕТ 264
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15.07.2021 17:03 Відповісти
Ты полудурка неудачный сын.
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15.07.2021 20:02 Відповісти
Это всё что ты можешь высрать по теме парада, ублюдок? Тьфу на тебя, гыдота.
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15.07.2021 20:53 Відповісти
+. Одужуйте, рідненькі.
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15.07.2021 16:09 Відповісти
Когда я читаю такие Сообщения, мне стыдно за Украину и то что с ней делает существующая власть и наш главнокомандующий. Стыдно перед ранеными и погибшими
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15.07.2021 16:13 Відповісти
Без помощи неравнодушных не Минобороны не справится надо писать!
Кормить паркетных генералов Минобороны может годами, а вот лечить раненных бойцов Минобороны почему то не обязан! Нужна помощь народа и неравнодушные.
Сраный коррупционер Тупицкий требует миллионы за недополученную зарплату какую то на каких то законных основаниях, а тут этот маразм. Надеюсь, что со сменой очередного президента-недоразумения эта ситуация изменится.
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15.07.2021 16:41 Відповісти
хахлі нового ваЗеліна виберуть
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15.07.2021 20:16 Відповісти
Разве ещё кто-то волонтёрит? Я думал что после того как Зе-мразь увидел в глазах ***** мир и начал прессовать волонтёров то всё закончилось.
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15.07.2021 16:59 Відповісти
А хде массово закупленные за народные деньгит французские "санитарные вертолеты" для эвакуации раненых в госпиталь?
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15.07.2021 17:26 Відповісти
Неравнодушные это Зеленский, Ермак, Портнов, Шмыгаль, Коломойский, Рабинович, Аххметоа и тд.
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15.07.2021 19:24 Відповісти
У київський госпіталь знову прибув борт з пораненими воїнами. Без допомоги небайдужих українців не впоратися, - волонтерка Воронкова - Цензор.НЕТ 9656
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15.07.2021 21:08 Відповісти
Хочу знать! У нас и правда раненные воины брошены государством. Им не оказывают требуемую медицинскую помощь? Почему тогда молчит министр обороны? Гнать в шею...
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15.07.2021 22:04 Відповісти
У київський госпіталь знову прибув борт з пораненими воїнами. Без допомоги небайдужих українців не впоратися, - волонтерка Воронкова - Цензор.НЕТ 5906
ОООО!!!ВЕЛИЧАЙШЕЕ МОИ КРЕМЛЁСКИЕ ПОВЕЛИТЕЛИ )(УЙЛА!
Я НИЧТОЖЕСТВО, ОСМЕЛЮСЬ ПОТРЕВОЖИТЬ И СПРОСИТЬ ВАС:
ВЫ УЖ НЕОБСУДЬТЕ МЕНЯ, А МОЖЕТ ВЫ ЕЩЁ ЧЕГО ИЗВОЛИТЕ
ЗАКАЗАТЬ ? ОБСЛУЖУ ВАС БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЯ БЛАГОДЕЛЕЙ МОИХ!
А МОЖЕТ БЫТЬ ВАМ ПОДАТЬ ЕЩЁ ПОБОЛЬШЕ СВЕЖЕЙ УКРАИНСКОЙ КРОВИ !?
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16.07.2021 07:18 Відповісти
 
 