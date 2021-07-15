У київський госпіталь знову прибув борт з пораненими воїнами. Без допомоги небайдужих українців не впоратися, - волонтерка Воронкова. ФОТО
У київський військовий госпіталь знову прибув борт з пораненими військовослужбовцями.
Про це пише на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" волонтерка Наталя Воронкова, інформує Цензор.НЕТ.
"Чи не забули ви про війну? В госпіталь знов прибув борт з пораненими. На фронті чергове загострення, працюють ворожі снайпера, сьогодні вночі по нашим позиціям гатили різними калібрами арти на різних напрямках, стріляють по військовим автівками, це так нас намагаються "привітати" з майбутнім Днем Незалежності. І знову є поранені. Нажаль, тепер рідко бувають дні, коли у нас нема 300 (поранені) чи ще гірше 200 (загиблі)", - пише вона.
"Там за 700 кілометрів, захищаючи нас, гинуть рядові бійці, офіцери, медики від куль безжальних снайперів, від осколків 80 та 120 мін, від обстрілів машин СПГ, ПТУРами, від підривів на заборонених ПОМках, якими закидають наші позиції. Поранені їдуть в госпіталя, латати дірки в легенях, зрощувати розтрощені кулями кістки, переносити безліч операцій, лікувати свої контузії, намагаючись врятувати слух та зір... ", - продовжує вона.
"Що потрібно пораненим? В першу чергу розуміння, що тут в мирному Києві, в мирній частині України не забули, що там є фронт… там продовжується війна. Ми волонтери вже восьмий рік поряд, весь час в госпіталі, допомагаєм чим можем. Але без допомоги небайдужих українців ми не впораємось. Просимо допомоги. Згадайте, що у нас в країні все ще йде війна - і ми завдячуємо мирним життям їм, тим хто нас захищає - ціною свого здоров’я, а іноді ціною свого життя", - продовжує волонтер.
Вона пропонує дзвонити, писати, приїжджати - питати про те, що необхідно пораненим. Волонтер при цьому залишила такі контакти:
- Головний Військовий Шпиталь, Печерськ, заїзд з Лабораторного провулка
Приймаємо Вашу допомогу з 12:00 до 18:00 понеділок-субота
Телефони:
093-687-03-38 Юлія, ліки
063-863-06-31 госп.потреби
- Бульвар Верховної Ради, 21Б
093-585-84-64 Ніна
068-986-4593, 093-687-0338 Юлія
- Відправити посилку Новою Поштою (за наш рахунок, у нас є бали НП)
Київ, НП-51, ГО "Волонтерська Сотня Доброволя", 050-332-66-01
ДОПОМОГА ПОРАНЕНИМ та МЕДИКАМ
ПриватБанк 5168 7420 1680 3284 Воронкова Наталія
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Сейчас - все по курортам, мы вас туда не посылали !
П.С. Материться нельзя, а приличными словами описать это паскудство невозможно....
и да, раньшё ты бы уже гнил в гулаге, шил бы рукавицы освободителям очередной Португалии или там Японии, не? тьху!
кто кроме быдла совкового считает шо нападение только танками, в сотни раз большим кол-вом, не говоря уже о прочем и тушках дидов - имеет отпечаток законности, да еще мол финны "саминапале"
я дурачку совковому отвечал, че с тобой такое шо подумал шо я за совок и за "закон" такой?
Где же я её слышал?
Требуйте объявления войны от пуйла и паРаши, Украина же ни на кого не нападала.
Кацапы - нет, НЕ перестали.
Чем такое заканчивается надо рассказывать?
Может хотя бы "выскажет сильную озабоченность"?
ось для таких ось гидот,як ти, смертi та калiцтва наших воїнів це все дрiбницi...
не нужно делится своими пристрастиями, дебил.))
Или считаешь, что ЭТО хотя бы комментировать НЕ НАДО?
ГлавноКомандующему...
Президент США Дональд Трамп выступил на мероприятии под названием "Салют Америке". Над центром Вашингтона, где проходило мероприятие "Салют Америке", состоялся парад военной авиации с участием истребителей, вертолётов и стратегического бомбардировщика B-2 Spirit. Также в город доставили несколько танков и боевых машин пехоты.
Источник ; https://www.svoboda.org/a/30037614.html
Ещё вопросы есть ?
Кормить паркетных генералов Минобороны может годами, а вот лечить раненных бойцов Минобороны почему то не обязан! Нужна помощь народа и неравнодушные.
Сраный коррупционер Тупицкий требует миллионы за недополученную зарплату какую то на каких то законных основаниях, а тут этот маразм. Надеюсь, что со сменой очередного президента-недоразумения эта ситуация изменится.
ОООО!!!ВЕЛИЧАЙШЕЕ МОИ КРЕМЛЁСКИЕ ПОВЕЛИТЕЛИ )(УЙЛА!
Я НИЧТОЖЕСТВО, ОСМЕЛЮСЬ ПОТРЕВОЖИТЬ И СПРОСИТЬ ВАС:
ВЫ УЖ НЕОБСУДЬТЕ МЕНЯ, А МОЖЕТ ВЫ ЕЩЁ ЧЕГО ИЗВОЛИТЕ
ЗАКАЗАТЬ ? ОБСЛУЖУ ВАС БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЯ БЛАГОДЕЛЕЙ МОИХ!
А МОЖЕТ БЫТЬ ВАМ ПОДАТЬ ЕЩЁ ПОБОЛЬШЕ СВЕЖЕЙ УКРАИНСКОЙ КРОВИ !?