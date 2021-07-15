У київський госпіталь знову прибув борт з пораненими воїнами. Без допомоги небайдужих українців не впоратися, - волонтерка Воронкова. ФОТО

У київський військовий госпіталь знову прибув борт з пораненими військовослужбовцями.

Про це пише на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" волонтерка Наталя Воронкова, інформує Цензор.НЕТ.

"Чи не забули ви про війну? В госпіталь знов прибув борт з пораненими. На фронті чергове загострення, працюють ворожі снайпера, сьогодні вночі по нашим позиціям гатили різними калібрами арти на різних напрямках, стріляють по військовим автівками, це так нас намагаються "привітати" з майбутнім Днем Незалежності. І знову є поранені. Нажаль, тепер рідко бувають дні, коли у нас нема 300 (поранені) чи ще гірше 200 (загиблі)", - пише вона.







"Там за 700 кілометрів, захищаючи нас, гинуть рядові бійці, офіцери, медики від куль безжальних снайперів, від осколків 80 та 120 мін, від обстрілів машин СПГ, ПТУРами, від підривів на заборонених ПОМках, якими закидають наші позиції. Поранені їдуть в госпіталя, латати дірки в легенях, зрощувати розтрощені кулями кістки, переносити безліч операцій, лікувати свої контузії, намагаючись врятувати слух та зір... ", - продовжує вона.

"Що потрібно пораненим? В першу чергу розуміння, що тут в мирному Києві, в мирній частині України не забули, що там є фронт… там продовжується війна. Ми волонтери вже восьмий рік поряд, весь час в госпіталі, допомагаєм чим можем. Але без допомоги небайдужих українців ми не впораємось. Просимо допомоги. Згадайте, що у нас в країні все ще йде війна - і ми завдячуємо мирним життям їм, тим хто нас захищає - ціною свого здоров’я, а іноді ціною свого життя", - продовжує волонтер.

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Вона пропонує дзвонити, писати, приїжджати - питати про те, що необхідно пораненим. Волонтер при цьому залишила такі контакти:

Головний Військовий Шпиталь, Печерськ, заїзд з Лабораторного провулка

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