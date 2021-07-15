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Режим Путина ослабевает, однажды внутренние трещины окончательно разрушат его, - Financial Times

Режим Путина ослабевает, однажды внутренние трещины окончательно разрушат его, - Financial Times

Высокоуглеродистая сталь прочная, но хрупкая и может разрушиться от внезапного удара. Мягкая или малоуглеродистая сталь пластичная, может сгибаться, но реже разрушается. Разница между этими двумя видами металлов стала яркой метафорой для характеристики противоположных свойств демократического и авторитарного правительства.

В последнее время крупнейшие демократии мира находятся в нестабильном состоянии. Дискуссии вокруг избирательного законодательства США свидетельствуют, что Америка все еще не оправилась после президентства Дональда Трампа. В Европе популисты начали активно нападать на демократические ценности и нормы. Но даже несмотря на это демократии оказались достаточно сильными, чтобы выдержать удары. Об этом говорится в статье Financial Times,  информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

Что касается автократов, то российский президент Владимир Путин остается в Кремле, лидер Турции Реджеп Эрдоган не покидает свой "дворец" в Анкаре, а в Пекине Си Цзиньпин становится более конфликтным в своем стремлении демонтировать западный международный порядок. Однако природа их правления заключается в том, что автократы являются "всемогущими", пока не станут полностью бессильными.

В начале 1980-х годов Советский Союз фактически находился в зените своей военной мощи. Однако, по мнению Запада, советская система государственного экономического планирования была нежизнеспособной. С другой стороны, советские лидеры считали, что военная мощь будет длиться вечно. Подобные взгляды имеет Запад на режим Путина в России.

В этом месяце российское правительство опубликовало обновленную Стратегию национальной безопасности. Тот, кто имеет кратковременный интерес к мировоззрению Кремля, не удивится общим направлениям Москвы. Националистическим автократам нужны враги за рубежом, чтобы оправдать политические репрессии дома, и российский президент давно нашел своих соперников на Западе.

Режим Путина не устает комментировать, что Россия окружена враждебными США и их союзниками по НАТО. Вражеские силы - некоторые страны, в том числе Америка, сейчас даже официально получили статус "недружественных государств".

По мнению Кремля, Вашингтон применяет свою международную финансовую силу против Москвы, а западные экономические санкции являются неотъемлемой частью этого "нападения" на национальный суверенитет и территориальную целостность России.

Но "угроза" выходит за рамки военной и экономической сферы. "Атака" Запада против Москвы имеет культурный характер. Запад распространяет социальные и нравственные установки, которые "противоречат традициям, убеждениям и верованиям народа Российской Федерации". Страна должна быть защищена от иностранных идеологий и ценностей, считает режим Путина.

Недавняя встреча Путина с президентом США Джо Байденом в Женеве, возможно, изменила отношения с Вашингтоном, но она не повлияла на общую ситуацию.

Директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин считает, что Москве стоит обращать внимание не так на "внешних врагов", как на внутренние проблемы: слабые экономические показатели, зависимость от нефти и газа, неблагоприятную демографию и отсталые технологии.

Читайте также: Путин о сближении РФ и Беларуси: Это не союзное государство, а определенный уровень интеграции

"Российское руководство сейчас имеет все основания вернуться внутрь, чтобы урегулировать мощный внутренний дисбаланс в стране", - считает аналитик.

Добавив к этим проблемам безудержную коррупцию, которая начинается с самого Кремля, можно получить объяснение страха Путина перед заключенным оппозиционным лидером Алексеем Навальным. Иностранцев нельзя вечно винить в падении уровня жизни. А декарбонизация глобальной экономики вскоре начнет ограничивать поток денег в казну Кремля от нефти и газа.

Можно предположить, что внутренние трещины в Кремле расширятся и однажды разрушат режим, но делать такие предположения преждевременно. Единственной проблемой Путина является сохранение собственной власти. Он с радостью украдет будущее России, чтобы защитить свою позицию. Путин уже начал искать союзных отношений с Си Цзиньпином.

В то же время, существует мнение, что траектория авторитарных государств мира является фиксированной. Автократы хорошо понимают хрупкость своего правления. Даже для Си Цзиньпина репрессии стали показателем страха и инструментом контроля. Большой вопрос заключается в сроках. Как и высокоуглеродистая сталь, эти режимы будут сохранять форму до того момента, пока они не сломаются, резюмирует издание.

Автор: 

путин владимир (31510) россия (96038) режим (62)


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Топ комментарии
+9
Вдала євроінтеграція України ,це гаплик імперським амбіціям кремля ,це каталізатор прискорення руйнаціі Російської недоімперіі !!!)))
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15.07.2021 15:36
+7
Однажды Ху..до сдохнет.
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15.07.2021 15:32
+7
Ну да, а потом, как всегда, от голодной смерти московитов будут спасать ненавистные им пендосы. Спасут, а московиты опять начнут в них плеваться какашками.
Режим Путина ослабевает, однажды внутренние трещины окончательно разрушат его, - Financial Times - Цензор.НЕТ 6984Режим Путина ослабевает, однажды внутренние трещины окончательно разрушат его, - Financial Times - Цензор.НЕТ 5420Режим Путина ослабевает, однажды внутренние трещины окончательно разрушат его, - Financial Times - Цензор.НЕТ 8105Режим Путина ослабевает, однажды внутренние трещины окончательно разрушат его, - Financial Times - Цензор.НЕТ 4829
Режим Путина ослабевает, однажды внутренние трещины окончательно разрушат его, - Financial Times - Цензор.НЕТ 1518 Режим Путина ослабевает, однажды внутренние трещины окончательно разрушат его, - Financial Times - Цензор.НЕТ 9043
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15.07.2021 15:38
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Однажды Ху..до сдохнет.
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15.07.2021 15:32 Ответить
В Московіі мільйони параноїдальних шизофреників "Русского мира" !!!))))
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15.07.2021 15:40 Ответить
Парадоксально, но в Германии процент безмозглых не меньше!
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15.07.2021 16:17 Ответить
Не лише в Німеччині,в усьому світі !!!)))
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15.07.2021 16:29 Ответить
Каждый родившийся когда то умрет , для мирового процветания должна издохнуть рашистская *********
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15.07.2021 15:51 Ответить
вже давно сдохло , правыть двийнык
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15.07.2021 15:53 Ответить
Вдала євроінтеграція України ,це гаплик імперським амбіціям кремля ,це каталізатор прискорення руйнаціі Російської недоімперіі !!!)))
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15.07.2021 15:36 Ответить
совок больше 70 лет трещал, пока не рухнул. а паРаша меньше, соответственно и инерция у нее гораздо меньше. она так трещать еще долго может, намного дольше совка. если не помогать активно паРаше накрыться медным тазом, а только озабочиваться и обеспокоиваться, строя при этом очередную трубу, то паРаша еще всех нас переживет.
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15.07.2021 15:36 Ответить
Трещать может дольше совка потому что... инерция меньше? Логика и последовательность...
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15.07.2021 15:39 Ответить
именно. и логика и последовательность. совок, разогнавшись по пути в пропасть, уже мог только очень быстро ускоряться, двигаясь к пропасти, за счет огромной инерции. остановиться уже никак не мог. паРаша пока еще даже не начала ускорение. при том, обладая ресурсной базой совка, паРаша не столь разношерстна, многонациональна и радикализирована внутренними национальными распрями, как был совок. и диктатору легче держать в узде подобный агломерат. т.е. просуществовать она может очень и очень долго.
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15.07.2021 15:57 Ответить
Да, недопонял. Признаю.
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15.07.2021 16:01 Ответить
ресурсна база совка зараз на офшорах і швейцаріях , діти партійной номенклатури не вчились за бугром. Якщо совок реально міг шарахнути по заходу бомбочкою то ці х.... там . Жирік постійно всіх захоплює і бомбить так його діти і онукі в Швейцаріі і т.д.
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15.07.2021 16:23 Ответить
это еще больше увеличивает срок жизни паРашы. за идею быть "патриотом" не все хотят, а вот за возможность грести и приумножать баблишко - все. и ресурсов там еще на долго хватит. много больше, чем на 70 лет.
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15.07.2021 16:30 Ответить
Что правда, то правда, ********* приспособленней к современному миру и куда жизнеспособней почившего динозавра-Совка.
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15.07.2021 16:34 Ответить
"Режим Путина ослабевает, однажды внутренние трещины окончательно разрушат его"
_Какой-то сеанс самовнушения...
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15.07.2021 15:37 Ответить
статья на сайте кремля на украинском подтверждает...
это трещина по всему сайту, наискось...слева направо, сверху вниз...
это д.б. тебе, православному, понятно без лишних слов
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15.07.2021 15:49 Ответить
Халва-халва-халва... И водичкой запей.
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15.07.2021 15:50 Ответить
ты водонос...воду на обиженных возят
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15.07.2021 15:53 Ответить
_Мне пох что ты там себе воображаешь, так что если ты чувствуешь себя уверенней от таких представлений обо мне - то на здоровье.
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15.07.2021 15:58 Ответить
так ты жеж не замечаешь очевидного...хальва
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15.07.2021 16:04 Ответить
Уймись. Не вибрируй.
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15.07.2021 16:06 Ответить
угомонись
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15.07.2021 16:09 Ответить
Ну да, а потом, как всегда, от голодной смерти московитов будут спасать ненавистные им пендосы. Спасут, а московиты опять начнут в них плеваться какашками.
Режим Путина ослабевает, однажды внутренние трещины окончательно разрушат его, - Financial Times - Цензор.НЕТ 6984Режим Путина ослабевает, однажды внутренние трещины окончательно разрушат его, - Financial Times - Цензор.НЕТ 5420Режим Путина ослабевает, однажды внутренние трещины окончательно разрушат его, - Financial Times - Цензор.НЕТ 8105Режим Путина ослабевает, однажды внутренние трещины окончательно разрушат его, - Financial Times - Цензор.НЕТ 4829
Режим Путина ослабевает, однажды внутренние трещины окончательно разрушат его, - Financial Times - Цензор.НЕТ 1518 Режим Путина ослабевает, однажды внутренние трещины окончательно разрушат его, - Financial Times - Цензор.НЕТ 9043
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15.07.2021 15:38 Ответить
Дичь обуевает от детского питания такого
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15.07.2021 15:57 Ответить
Выкормили пиндосы очередное поколение вЯликих пАбЯдителЯй.
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15.07.2021 16:16 Ответить
О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут,
Пока не предстанет Небо с Землей на Страшный господень суд.
Но нет Востока, и Запада нет, что племя, родина, род,
Если сильный с сильным лицом к лицу у края земли встает?
Р. Киплинг
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15.07.2021 15:41 Ответить
Рашка как противовес Западу никогда не исчезнет, возможно её поглотит Китай, что будет ещё хуже. Но что-то противостоять Западу будет всегда. Миру нужны два полюса для развития.
Режим Путіна слабшає, одного разу внутрішні тріщини остаточно зруйнують його, - Financial Times - Цензор.НЕТ 1467
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15.07.2021 15:47 Ответить
Миру нужны два полюса для развития./ Вторым полюсом был СССР. Но он распался. Не по философским, а вполне материальным , конкретным и реальным причинам.
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15.07.2021 16:05 Ответить
СССР распался по плану внешней разведки КГБ СССР . чекисты решили приватизировать страну и перераспределить собственность и прибыль от нее .
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15.07.2021 19:13 Ответить
СССР распался по плану внешней разведки КГБ СССР .- В 1981 году аргументы генерала КГБ о необходимости отделения России от СССР были такими: еды, которую добывает Россия, на весь СССР не хватает. Для спасения россиян нужно ввести НЭП и отделить Россию от остальных республик. Под НЭПом подразумевались частные магазины, прачечные, химчистки и прочие заведения, которые можно передать «по Ленину» кустарям-одиночкам без мотора. СССР по замыслу генерала должен был превратиться в акционерное общество, в котором места Украине не было из-за отсутствия в ней золота, нефти, газа. Тогда при почти украинце Брежневе эти высказывания казались бредом сумасшедшего.Но такой план был./ Среди 26 причин распада СССР главные -экономические.- Распад СССР .Википедия.
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15.07.2021 19:53 Ответить
Чому два полюси? Чому не три, чотири, п'ять?.. Це сеанс аутотренінгу ?
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15.07.2021 18:16 Ответить
Потому что полюса всегда 2, а не 3, 4, 28.
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15.07.2021 22:31 Ответить
После Путина номер 1 будет Путин номер 2. Россию удерживает не Путин а нефть и газ.
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15.07.2021 15:41 Ответить
І параноїдальна шизофренія великодержавного шовінізма ,споконвічної панівної ідеологіі Московіі !!!)))
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15.07.2021 15:44 Ответить
Эта дрянь существовала задолго до открытия там нефти и газа.
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15.07.2021 15:48 Ответить
Вже понад 100 років триває розпад РІ !! Незворотній історичний процес руйнаціі розпочався і спинити його ніхто не спроможен !!!)))
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15.07.2021 15:51 Ответить
потому, как прирастала территориями, ресурсами....
что теперь видится на горизонте, кроме хакерских атак?...
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15.07.2021 15:51 Ответить
Ни одной буквы не угадал
Там чекистов непуганное стадо при власти, им по заслуг или стенка или пожизненное
Пу - это говорящая голова гидры, ни веры, ни идей у него отродясь не было
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16.07.2021 10:37 Ответить
Розпад імперій ,це довготривалий ,але незворотній,історичний процес !!!Доля всіх імперій однакова-занепад та руйнація !!!))
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15.07.2021 15:42 Ответить
Та скорее бы уже !
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15.07.2021 15:42 Ответить
Руйнація Російської імперіі триває понад 100 років ,РІ вже втратила понад 25% територій та понад 50% населення !!!)))
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15.07.2021 15:46 Ответить
Режим Путіна слабшає, одного разу внутрішні тріщини остаточно зруйнують його, - Financial Times - Цензор.НЕТ 6108
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15.07.2021 15:42 Ответить
Типове мордовсько-удмуртське обличчя,тобто пика !!!)))
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15.07.2021 15:45 Ответить
А по мордовськи не говорить.
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15.07.2021 15:57 Ответить
Потому то сделали из него бренд в свое время.
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15.07.2021 16:04 Ответить
ніпрощо...
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15.07.2021 16:07 Ответить
Аустенит, перлит, мартенсит..... Вот как ненавязчиво репортёр намекнул, шо знает материаловедение . Следующую статью ждём от проктологов
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15.07.2021 16:08 Ответить
http://www.radikal.ru Режим Путіна слабшає, одного разу внутрішні тріщини остаточно зруйнують його, - Financial Times - Цензор.НЕТ 9838
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15.07.2021 16:43 Ответить
http://www.radikal.ru Режим Путіна слабшає, одного разу внутрішні тріщини остаточно зруйнують його, - Financial Times - Цензор.НЕТ 7587
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15.07.2021 16:46 Ответить
http://www.radikal.ru Режим Путіна слабшає, одного разу внутрішні тріщини остаточно зруйнують його, - Financial Times - Цензор.НЕТ 1595
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15.07.2021 16:54 Ответить
Да, да, завтра все китайцы, русские и прочие эрдоганы все умрут и развалятся и Запад наконец завладеет миром.
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15.07.2021 17:21 Ответить
ты - конченый кацап?
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15.07.2021 18:26 Ответить
А ты веришь в этот бред после согласия на достройку СП2 и передачу байденом путину списка американских компаний которые нельзя кибер атаковать ?
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15.07.2021 19:10 Ответить
And you?
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31.07.2021 23:52 Ответить
Режим Путіна слабшає, одного разу внутрішні тріщини остаточно зруйнують його, - Financial Times - Цензор.НЕТ 1037
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15.07.2021 18:27 Ответить
Недооценивать врага значит заведомо проиграть сражение . Статейку писал какой-то недоучившися студентик по материалам комиксов . Идиоты и в правду не видят реальную угрозу от путинской расии . Последствия будет неутешительными .
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15.07.2021 19:03 Ответить
"Дискуссии вокруг избирательного законодательства США свидетельствуют, что Америка все еще не оправилась после президентства Дональда Трампа."(c)

Америка никак не может оправиться после "победы" байдена , в результате которой страной начало управлять теневое правительство Обамы .
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15.07.2021 19:07 Ответить
рашистськi гниди готовлять манкуртiв.

Шойгу обязал военных изучить статью пуйла об Украине

По словам источников РБК в Минобороны, статью президента включили в перечень обязательных для изучения тем военно-политической подготовки «из-за большого числа откликов в военной среде».

Статья вовы пуйла «Об историческом единстве русских и украинцев» по указанию министра обороны сiрожи шойгу включена в качестве одной из обязательных тем для занятий с военнослужащими по военно-политической подготовке. Об этом РБК сообщил источник в военном ведомстве. Источник в Главном военно-политическом управлении Минобороны подтвердил РБК эту информацию.

По словам собеседника РБК, «из-за большого числа военнослужащих в составе российской армии и на флоте, имеющих украинские корни, родителей или родственников на Украине, статья президента вызвала большой положительный отклик и обсуждения в военной среде». При этом ключевой тезис о единстве украинского, белорусского и русского народов «разделяется всеми российскими военнослужащими», добавил он.

Режим Путіна слабшає, одного разу внутрішні тріщини остаточно зруйнують його, - Financial Times - Цензор.НЕТ 8360

Учитывая такое внимание к статье, было решено включить ее в перечень обязательных для изучения тем военно-политической подготовки. По словам собеседника РБК, существует необходимость более подробного изучения приведенных в статье исторических фактов.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/15/07/2021/60f0475d9a7947b61f09f4be?from=from_main_4
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15.07.2021 20:23 Ответить
хочется пораньше (с)
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15.07.2021 21:13 Ответить
Конечно режим Пуйла не вечен, но вечно желание россиян целовать сапоги и облизывать задницы своим вновь назначенным хозяевам кремля. Страна-бензоколонка не изменится.
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16.07.2021 02:00 Ответить
Престолы утверждаются правдою
Это из Библии
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16.07.2021 09:27 Ответить
 
 