Режим Путина ослабевает, однажды внутренние трещины окончательно разрушат его, - Financial Times
Высокоуглеродистая сталь прочная, но хрупкая и может разрушиться от внезапного удара. Мягкая или малоуглеродистая сталь пластичная, может сгибаться, но реже разрушается. Разница между этими двумя видами металлов стала яркой метафорой для характеристики противоположных свойств демократического и авторитарного правительства.
В последнее время крупнейшие демократии мира находятся в нестабильном состоянии. Дискуссии вокруг избирательного законодательства США свидетельствуют, что Америка все еще не оправилась после президентства Дональда Трампа. В Европе популисты начали активно нападать на демократические ценности и нормы. Но даже несмотря на это демократии оказались достаточно сильными, чтобы выдержать удары. Об этом говорится в статье Financial Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".
Что касается автократов, то российский президент Владимир Путин остается в Кремле, лидер Турции Реджеп Эрдоган не покидает свой "дворец" в Анкаре, а в Пекине Си Цзиньпин становится более конфликтным в своем стремлении демонтировать западный международный порядок. Однако природа их правления заключается в том, что автократы являются "всемогущими", пока не станут полностью бессильными.
В начале 1980-х годов Советский Союз фактически находился в зените своей военной мощи. Однако, по мнению Запада, советская система государственного экономического планирования была нежизнеспособной. С другой стороны, советские лидеры считали, что военная мощь будет длиться вечно. Подобные взгляды имеет Запад на режим Путина в России.
В этом месяце российское правительство опубликовало обновленную Стратегию национальной безопасности. Тот, кто имеет кратковременный интерес к мировоззрению Кремля, не удивится общим направлениям Москвы. Националистическим автократам нужны враги за рубежом, чтобы оправдать политические репрессии дома, и российский президент давно нашел своих соперников на Западе.
Режим Путина не устает комментировать, что Россия окружена враждебными США и их союзниками по НАТО. Вражеские силы - некоторые страны, в том числе Америка, сейчас даже официально получили статус "недружественных государств".
По мнению Кремля, Вашингтон применяет свою международную финансовую силу против Москвы, а западные экономические санкции являются неотъемлемой частью этого "нападения" на национальный суверенитет и территориальную целостность России.
Но "угроза" выходит за рамки военной и экономической сферы. "Атака" Запада против Москвы имеет культурный характер. Запад распространяет социальные и нравственные установки, которые "противоречат традициям, убеждениям и верованиям народа Российской Федерации". Страна должна быть защищена от иностранных идеологий и ценностей, считает режим Путина.
Недавняя встреча Путина с президентом США Джо Байденом в Женеве, возможно, изменила отношения с Вашингтоном, но она не повлияла на общую ситуацию.
Директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин считает, что Москве стоит обращать внимание не так на "внешних врагов", как на внутренние проблемы: слабые экономические показатели, зависимость от нефти и газа, неблагоприятную демографию и отсталые технологии.
"Российское руководство сейчас имеет все основания вернуться внутрь, чтобы урегулировать мощный внутренний дисбаланс в стране", - считает аналитик.
Добавив к этим проблемам безудержную коррупцию, которая начинается с самого Кремля, можно получить объяснение страха Путина перед заключенным оппозиционным лидером Алексеем Навальным. Иностранцев нельзя вечно винить в падении уровня жизни. А декарбонизация глобальной экономики вскоре начнет ограничивать поток денег в казну Кремля от нефти и газа.
Можно предположить, что внутренние трещины в Кремле расширятся и однажды разрушат режим, но делать такие предположения преждевременно. Единственной проблемой Путина является сохранение собственной власти. Он с радостью украдет будущее России, чтобы защитить свою позицию. Путин уже начал искать союзных отношений с Си Цзиньпином.
В то же время, существует мнение, что траектория авторитарных государств мира является фиксированной. Автократы хорошо понимают хрупкость своего правления. Даже для Си Цзиньпина репрессии стали показателем страха и инструментом контроля. Большой вопрос заключается в сроках. Как и высокоуглеродистая сталь, эти режимы будут сохранять форму до того момента, пока они не сломаются, резюмирует издание.
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_Какой-то сеанс самовнушения...
это трещина по всему сайту, наискось...слева направо, сверху вниз...
это д.б. тебе, православному, понятно без лишних слов
Пока не предстанет Небо с Землей на Страшный господень суд.
Но нет Востока, и Запада нет, что племя, родина, род,
Если сильный с сильным лицом к лицу у края земли встает?
Р. Киплинг
что теперь видится на горизонте, кроме хакерских атак?...
Там чекистов непуганное стадо при власти, им по заслуг или стенка или пожизненное
Пу - это говорящая голова гидры, ни веры, ни идей у него отродясь не было
Америка никак не может оправиться после "победы" байдена , в результате которой страной начало управлять теневое правительство Обамы .
Шойгу обязал военных изучить статью пуйла об Украине
По словам источников РБК в Минобороны, статью президента включили в перечень обязательных для изучения тем военно-политической подготовки «из-за большого числа откликов в военной среде».
Статья вовы пуйла «Об историческом единстве русских и украинцев» по указанию министра обороны сiрожи шойгу включена в качестве одной из обязательных тем для занятий с военнослужащими по военно-политической подготовке. Об этом РБК сообщил источник в военном ведомстве. Источник в Главном военно-политическом управлении Минобороны подтвердил РБК эту информацию.
По словам собеседника РБК, «из-за большого числа военнослужащих в составе российской армии и на флоте, имеющих украинские корни, родителей или родственников на Украине, статья президента вызвала большой положительный отклик и обсуждения в военной среде». При этом ключевой тезис о единстве украинского, белорусского и русского народов «разделяется всеми российскими военнослужащими», добавил он.
Учитывая такое внимание к статье, было решено включить ее в перечень обязательных для изучения тем военно-политической подготовки. По словам собеседника РБК, существует необходимость более подробного изучения приведенных в статье исторических фактов.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/15/07/2021/60f0475d9a7947b61f09f4be?from=from_main_4
Это из Библии