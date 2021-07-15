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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине впервые с 25 апреля увеличилось количество болеющих COVID-19

В Украине впервые с 25 апреля увеличилось количество болеющих COVID-19

Количество болеющих острой респираторной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось за минувшие сутки на 14 человек, при том что ранее длительное время оно последовательно уменьшалось, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса в четверг.

Согласно информации, за минувшие сутки было зафиксировано 623 новых случая заболевания COVID-19, 589 ранее заболевших выздоровели, 20 скончались. Болеет в настоящее время в Украине 10 тыс 518 человек, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

До этого в последний раз увеличение количества активных случаев COVID-19 фиксировалось 25 апреля, после чего число болеющих неизменно снижалось (максимум – на 15 тыс 584 человека 12 мая). В июле показатели снижения количества болеющих Covid-19 были незначительны, но до 15 июля от инфекции ежедневно выздоравливало больше украинцев, чем заболевало.

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Последняя волна существенного прироста количества активных случаев Covid-19 длилась в Украине с 18 февраля до 19 апреля, достигнув пика 19 марта на отметке 10 тыс 996 человек.

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
при открытых границах с россией -далі буде...
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15.07.2021 15:47
+3
А действительно, как минимум странно это, что одни и те же люди оставляют умирать без медицинской помощи тысячи больных раком, диабетом и других сложных хронических болезней. Но тут же они требуют от этих больных в обязательном порядке привиться от Ковида. Что это? Как это? Или это так званая "Оптимизация населения" ?! (с)
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15.07.2021 16:37
+2
Франция
Сегодня почти 9 тыс новых случаев.
Всю прошлую неделю шло по 4 тыс, вчера 6 тыс. Сегодня 8875.
Рост за неделю +73%
Вакцинация 1 доза - 56%, 2 дозы - 44%

Португалия.
14 июля - 4153
13 июля - 2650
12 июля - 1782Рост за неделю +33%

Вакцинация 1 доза - 58%, 2 дозы - 38%

Великобритания.
14 июля - 42302
13 июля - 36475
12 июля - 34138
Рост за неделю +28% ( рост замедляется, но значения большие.) Число новых случаев относительно зимнего пика уже 75% . Госпитализации пока всего 17% от пика зимы.
Вакцинация 1 доза - 69%, 2 дозы - 52%

Про Испанию, Нидерланды и Грецию писать не буду, уже много и так написал. В целом по Европе за неделю рост новых случаев +40%

Единственное что можно сейчас сделать, это как можно скорее вакцинироваться. И не откладывайте на потом т.к. надо получить 2 дозы, а максимальная защита наступает к 14 дню после второй прививки. По-этому минимальный срок для приобритения защиты если завтра пойти на укол, составит 28 дней а может быть и до 42 дней. А вот какая будет ситуация в Украине через 28-42 дня, никто не знает, но я думаю что будет очень-очень плохо. Потому что через 45 дней будет начало учебного года, и тогда вообще может быть ****** судя по стремительному росту который идет в странах с весьма неплохим уровнем вакцинации. Имейте ввиду, что вакцинированная часть населения сдерживает скорость роста, в Украине будет рост очень стремительный.

https://www.facebook.com/evgeny.istrebin?__cft__[0]=AZV3n7V0W4gaZ3wgjzD_QvuaB8B8psOLYgu4nbrPaDNtGQ3lrP9K7bDvDPNzILfMPHLUfgOjDVjm3eG5pE4wxK3GWSZzPbsVGDodC_3XocMa5GnLkuJU11qANuuoH0SFT5E&__tn__=-UC%2CP-R Евгений Истребин https://www.facebook.com/evgeny.istrebin/posts/2251899058274735?__cft__[0]=AZV3n7V0W4gaZ3wgjzD_QvuaB8B8psOLYgu4nbrPaDNtGQ3lrP9K7bDvDPNzILfMPHLUfgOjDVjm3eG5pE4wxK3GWSZzPbsVGDodC_3XocMa5GnLkuJU11qANuuoH0SFT5E&__tn__=%2CO%2CP-R 18 ч.
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15.07.2021 17:36
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Правила форума Совет форумчан
Та да...
Уже водители троллейбусов начали за рулём умирать...
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15.07.2021 15:38 Ответить
при открытых границах с россией -далі буде...
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15.07.2021 15:47 Ответить
В стране чемпионов мира по вакцинации все ограничения уже были сняты, но теперь число случаев заболевания коронавирусом в Израиле снова стремительно растет. Страна ищет не только новые пути выхода из дилеммы, связанной с дельта-вариантом вируса, но и виновных в возвращении угрозы. Открытие страны для вакцинированных туристов уже перенесли с 1 июля на 1 августа. В настоящее время уже обсуждается дальнейший перенос на сентябрь. (с)
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15.07.2021 16:27 Ответить
А действительно, как минимум странно это, что одни и те же люди оставляют умирать без медицинской помощи тысячи больных раком, диабетом и других сложных хронических болезней. Но тут же они требуют от этих больных в обязательном порядке привиться от Ковида. Что это? Как это? Или это так званая "Оптимизация населения" ?! (с)
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15.07.2021 16:37 Ответить
Скоро рванет?
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15.07.2021 16:45 Ответить
Затишье перед бурей. Об украинцах, вакцинации и индийском штамме Дельта

24 июня, 08:10
Чтобы не получить очередную волну от индийского штамма Дельта, которая может вылиться во столько же жертв, сколько две первые вместе взятые, нужно кардинально прервать цепочки распространения вируса
«Рассосется», - именно этим словом можно охарактеризовать чаяния и надежды как рядовых граждан, так и украинской власти. Катастрофическая весенняя волна COVID-19 схлынула, унеся десятки тысяч жертв. Все расслабились и намылились в отпуска. Минздрав завез достаточно много вакцин и даже открыл вакцинальные центры европейского типа в нескольких крупных городах. Казалось бы, все хорошо, но, как обычно, затишье перед бурей бывает обманчивым.
Для начала посмотрим на официальные данные СНБО. По состоянию на 13 июня в Украине одну дозу вакцины получили 1 459 374 человек. Две дозы - всего 236 906. За последнюю неделю ввели 220 000 первых доз и около 90 000 вторых. Вроде бы это уже достаточно солидные цифры, но на самом деле нет.
https://nv.ua/world/countries/koronavirus-indiyskuyu-mutaciyu-voz-priznala-osobo-opasnoy-poslednie-novosti-50159110.html Чтобы не получить очередную волну от индийского штамма Дельта , которая может вылиться во столько же жертв, сколько две первые вместе взятые, нужно кардинально прервать цепочки распространения вируса. В идеале иметь антитела должны больше 80% людей, причем в принципе не должно оставаться больших незащищенных социальных и возрастных групп.
Общее число переболевших в Украине оценить сложно, но даже по самым-самым «оптимистичным» моделям это примерно 30−35% населения или около 12−15 миллионов человек. Для простоты будем считать, что шанс повторного заболевания 15% не заморачиваясь возрастными группами (у стариков он намного выше).
Кстати, если вам кажется, что среди вашего окружения переболели чуть ли не все, то это не более чем «ошибка выжившего». Те люди, с которыми вы общаетесь относительно редко, «всплывают» в вашем поле зрения только тогда, когда сообщают о том, что они или их родные слегли с ковидом (и правильно делают - надо же предупреждать контактных). Те, кто не заболел, естественно, не рапортуют вам ежедневно о том, что здоровы. Вам кажется, что переболели чуть ли не все в вашем окружении, но на самом деле вы просто не слышите новостей от тех, кто не болел, поскольку им нечем с вами поделиться.
Привито, грубо говоря еще 1.5 млн (будем считать, что все, получившие первую дозу все же в ближайшее время получат вторую).
Суммарно это не более 12 млн невосприимчивых к инфекции людей. То есть до начала новой волны в идеале нужно полностью привить еще около 25 млн человек, не имеющих никакой защиты.
Ясно, что поголовно всех привить не удастся из-за достаточно большого процента антипрививочников и прочих вроде электората партии Шария (все эти множества сильно пересекаются). Оптимистично допустим, что потенциально готовы вакцинироваться еще 15 млн человек.
Теперь надо понять, сколько осталось времени в запасе. Этого никто не знает, но разумная оценка: от 1 до 3 месяцев. Вариант Дельта уже вовсю гуляет не только в Европе и Индии, но и в России. Тамошние «чемпионы» в очередной раз прощелкали все полимеры, несмотря на наличие лучшего в мире новичка Спутника. Если даже этот штамм не будет завезен из Европы или Индии, то, рано или поздно, гарантированно переползет к нам из России и оккупированных территорий. Будем оптимистами и примем, что у нас есть 3 месяца (хотя я считаю, что меньше).
Теперь, внимание, вопрос: сможет ли министр Ляшко обеспечить темп вакцинации хотя бы 5 млн в месяц начиная со вчера? Это, грубо говоря, в десять раз больше чем сейчас.
Считайте меня пораженцем и зрадофилом, но я в такой подвиг не верю. Открытие вакцинальных центров - ход однозначно правильный. Завоз больших партий вакцин - тоже. Но все эти правильные вещи уже запаздывают на несколько месяцев и разворачиваются весьма неспешно.
Кроме того, для простого обывателя, не входящего ни в какие приоритетные возрастные и профессиональные группы, сейчас доступен только CoronaVac. CoronaVac обывателю не особо нравится, и винить его в этом как-то язык не поворачивается, поскольку это объективно самая противоречивая вакцина из одобренных ВОЗ. Например, никто до сих пор понятия не имеет насколько она эффективна против индийской «дельты». Общая эффективность у нее пляшет в огромном диапазоне, который в разы превышает разброс для всех других одобренных вакцин вместе взятых. Да и в Европу с коронаваком пускать не собираются, а для многих туризм - все еще единственный весомый повод вакцинироваться.
Реалистичной выглядит ситуация, когда к концу июня поток желающих на «народный» CoronaVac просто закончится. Те, кто хотят максимальную индивидуальную защиту, будут либо «ждать файзер» (удачи им в этом деле), либо искать возможность для вакцинального туризма (им тоже удачи). А те, кто хочет на море и при этом не в Одессу и вовсе будут пытаться покупать справки.
В итоге Украина рискует внезапно вляпаться в штамм Дельта имея 15−20 млн восприимчивого к инфекции населения и похоронить еще несколько десятков тысяч из них (дай бог, чтобы не сотен тысяч).
Какого-то форсированного педалирования вакцинации и агрессивной агитации за нее я пока не наблюдаю. Очевидно, Минздрав считает, что за три месяца оно как-то само все рассосется.
Что из всего этого следует? В принципе, ничего нового:
1. Нужно вакцинироваться прямо сейчас. Да, тем, что дают (новая волна прилетит быстрее волшебника с общедоступным файзером в голубом вертолете). Естественно, если у вас нет явных противопоказаний (их список очень невелик и все они перечислены в анкете-согласии на вакцинацию).
2. Тем, кто болел давно (полгода и больше), тоже желательно вакцинироваться как минимум одной дозой. Особенно пожилым людям.
3. Если вы не привиты и можете позволить себе не путешествовать - воздержитесь. Пандемия никуда не делась, риски от транспорта и скоплений людей остаются высокими, а стать нулевым пациентом, завезшим «дельту» в Украину - сомнительная честь.
Носить маски и не участвовать в массовых мероприятиях уже даже не агитирую - все равно бесполезно. Кто осознает риски, тот и так это знает, а остальным давно уже все по барабану.
Еще раз повторюсь, что объективно существующие различия между вакцинами для вас могут иметь значение только тогда, когда у вас есть свободный выбор вакцин прямо в день вакцинации. Насколько мне известно, такой выбор в Украине сейчас не предоставляется никому из простых смертных. Если вдруг он у вас появился (например, если вы прививаетесь за рубежом, где свободно доступны несколько вакцин), то, основываясь на имеющихся данных, можно рекомендовать в порядке приоритета: (1) Pfizer/ Moderna, (2) Astrazeneca / Janssen, (3) CoronaVac.
Короче говоря, алгоритм действий такой: помните, что при любых раскладах и в любых обстоятельствах ваш первый приоритет - это та вакцина, которая доступна прямо сейчас.https://nv.ua/opinion/indiyskiy-shtamm-koronavirusa-chem-grozit-ukraine-variant-delta-koronavak-novosti-ukrainy-50165796.html
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15.07.2021 17:13 Ответить
Просто обязана рвануть.

https://www.facebook.com/evgeny.istrebin?__cft__[0]=AZUTwgquXvZ78uJ9D8VvPSTuBjbbTXLj1xsqD3zdno9g3YY3ujETwrusIc4YldF8MQYStEagz88s-t6Fz4l7sJHKI7tUTzfOrn_CozT6oD5UegrNWdwSzA1tg5oDVXsKa9I&__tn__=-UC%2CP-R Евгений Истребин https://www.facebook.com/evgeny.istrebin/posts/2252247848239856?__cft__[0]=AZUTwgquXvZ78uJ9D8VvPSTuBjbbTXLj1xsqD3zdno9g3YY3ujETwrusIc4YldF8MQYStEagz88s-t6Fz4l7sJHKI7tUTzfOrn_CozT6oD5UegrNWdwSzA1tg5oDVXsKa9I&__tn__=%2CO%2CP-R 7 ч.
Великим вакцинаторам из Кабмина посвящается.
Доля населения получивших 1 дозу, и полностью вакцинированных.
Украина по уровню ваакцинации на предпоследнем месте в Европе.
В Україні вперше із 25 квітня збільшилася кількість хворих на COVID-19 - Цензор.НЕТ 7748
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15.07.2021 17:20 Ответить
Какая из европейских стран наших соседей стартанет первой ?
Похоже это будет Чехия. Сегодня там 317 новых случаев.
Рост за неделю +80%. Пока значения очень маленькие, на пике в Чехии было 17 тыс в день, так что 314 это всего 2% от пиковых значений. Но смущает тенденция.
На карте видны два очага. Один из них Прага и Прага западная. Очаг в большом городе и пригороде это очень плохо, ввиду огромного числа контактеров.

https://www.facebook.com/evgeny.istrebin?__cft__[0]=AZWTB3bs3NFuNLkdhTh03A4cRAVIlkDUHuvzyMy6TfoFMUP7S18I4NzwnHaX1ZB3VmQKLK3wiIHAukPiTtMtbgITHUJo84eCebrxtluuH0UiiNjNbrzdNvSt2PjxaUB3NWc&__tn__=-UC%2CP-R
Евгений Истребин https://www.facebook.com/evgeny.istrebin/posts/2251941348270506?__cft__[0]=AZWTB3bs3NFuNLkdhTh03A4cRAVIlkDUHuvzyMy6TfoFMUP7S18I4NzwnHaX1ZB3VmQKLK3wiIHAukPiTtMtbgITHUJo84eCebrxtluuH0UiiNjNbrzdNvSt2PjxaUB3NWc&__tn__=%2CO%2CP-R 16 ч. ·
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15.07.2021 17:28 Ответить
Франция
Сегодня почти 9 тыс новых случаев.
Всю прошлую неделю шло по 4 тыс, вчера 6 тыс. Сегодня 8875.
Рост за неделю +73%
Вакцинация 1 доза - 56%, 2 дозы - 44%

Португалия.
14 июля - 4153
13 июля - 2650
12 июля - 1782Рост за неделю +33%

Вакцинация 1 доза - 58%, 2 дозы - 38%

Великобритания.
14 июля - 42302
13 июля - 36475
12 июля - 34138
Рост за неделю +28% ( рост замедляется, но значения большие.) Число новых случаев относительно зимнего пика уже 75% . Госпитализации пока всего 17% от пика зимы.
Вакцинация 1 доза - 69%, 2 дозы - 52%

Про Испанию, Нидерланды и Грецию писать не буду, уже много и так написал. В целом по Европе за неделю рост новых случаев +40%

Единственное что можно сейчас сделать, это как можно скорее вакцинироваться. И не откладывайте на потом т.к. надо получить 2 дозы, а максимальная защита наступает к 14 дню после второй прививки. По-этому минимальный срок для приобритения защиты если завтра пойти на укол, составит 28 дней а может быть и до 42 дней. А вот какая будет ситуация в Украине через 28-42 дня, никто не знает, но я думаю что будет очень-очень плохо. Потому что через 45 дней будет начало учебного года, и тогда вообще может быть ****** судя по стремительному росту который идет в странах с весьма неплохим уровнем вакцинации. Имейте ввиду, что вакцинированная часть населения сдерживает скорость роста, в Украине будет рост очень стремительный.

https://www.facebook.com/evgeny.istrebin?__cft__[0]=AZV3n7V0W4gaZ3wgjzD_QvuaB8B8psOLYgu4nbrPaDNtGQ3lrP9K7bDvDPNzILfMPHLUfgOjDVjm3eG5pE4wxK3GWSZzPbsVGDodC_3XocMa5GnLkuJU11qANuuoH0SFT5E&__tn__=-UC%2CP-R Евгений Истребин https://www.facebook.com/evgeny.istrebin/posts/2251899058274735?__cft__[0]=AZV3n7V0W4gaZ3wgjzD_QvuaB8B8psOLYgu4nbrPaDNtGQ3lrP9K7bDvDPNzILfMPHLUfgOjDVjm3eG5pE4wxK3GWSZzPbsVGDodC_3XocMa5GnLkuJU11qANuuoH0SFT5E&__tn__=%2CO%2CP-R 18 ч.
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15.07.2021 17:36 Ответить
 
 