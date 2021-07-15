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Двое мужчин погибли во время работ в канализации на Черкасщине, - ГСЧС

Двое мужчин погибли во время работ в канализации на Черкасщине, - ГСЧС

Во время работ в канализационном колодце на Черкасщине погибли двое мужчин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Так, из города Монастырище поступило сообщение о том, что на улице Соборной во время проведения ремонтных работ в канализационном колодце потеряли сознание двое мужчин.

На место происшествия прибыли спасатели 22-й государственной пожарно-спасательной части, спустившись на глубину около 4 метров, подняли на поверхность мужчин.

Работники скорой медицинской помощи проводили реанимационные мероприятия, однако спасти мужчин не удалось.

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Автор: 

канализация (72) смерть (9247) Черниговская область (1156)


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Топ комментарии
+8
Нарушение правил выполнения газоопасных работ в колодцах без шланговых противогазов ПШ-1.
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15.07.2021 16:02
+4
Газоопасные работы 1 группы.Жаль,могли бы жить.
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15.07.2021 16:03
+4
Работы в колодцах выполняются бригадой в составе не менее трёх человек (один внизу и двое вверху) с использованием шлангового противогаза и спасательной верёвки.
Желательно отобрать анализ на концентрацию кислорода и др. газов.
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15.07.2021 16:05
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Нарушение правил выполнения газоопасных работ в колодцах без шланговых противогазов ПШ-1.
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15.07.2021 16:02 Ответить
Газоопасные работы 1 группы.Жаль,могли бы жить.
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15.07.2021 16:03 Ответить
Виноват, конечно, организатор работ.
Но я бы без ПШ не полез.
Они полезли.
Либо отсутствие опыта, либо "авось".
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15.07.2021 16:08 Ответить
Работы в колодцах выполняются бригадой в составе не менее трёх человек (один внизу и двое вверху) с использованием шлангового противогаза и спасательной верёвки.
Желательно отобрать анализ на концентрацию кислорода и др. газов.
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15.07.2021 16:05 Ответить
Обидно за украинцев.
Каждый год - летом гибнут от канализации, лакокрасочных работ.
Кругогодично - малолетки любители сэлфи на опасных обьектах.
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15.07.2021 16:05 Ответить
Это называется "естественный отбор" или "нет ума - считай калека" (в данном случае покойник)
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15.07.2021 16:32 Ответить
Нашел повод для зубоскальства?
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15.07.2021 20:10 Ответить
ну если идиотов не учит чужой опыт, то научит свой.
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15.07.2021 16:28 Ответить
СуперСус должен сейчас напрячься
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15.07.2021 16:28 Ответить
долбоёбы необразованые.......
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15.07.2021 17:14 Ответить
классический кубок дарвина со справкой)
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15.07.2021 17:36 Ответить
 
 