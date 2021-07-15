Двое мужчин погибли во время работ в канализации на Черкасщине, - ГСЧС

Во время работ в канализационном колодце на Черкасщине погибли двое мужчин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Так, из города Монастырище поступило сообщение о том, что на улице Соборной во время проведения ремонтных работ в канализационном колодце потеряли сознание двое мужчин.

На место происшествия прибыли спасатели 22-й государственной пожарно-спасательной части, спустившись на глубину около 4 метров, подняли на поверхность мужчин.

Работники скорой медицинской помощи проводили реанимационные мероприятия, однако спасти мужчин не удалось.

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