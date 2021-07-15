Двое мужчин погибли во время работ в канализации на Черкасщине, - ГСЧС
Во время работ в канализационном колодце на Черкасщине погибли двое мужчин.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Так, из города Монастырище поступило сообщение о том, что на улице Соборной во время проведения ремонтных работ в канализационном колодце потеряли сознание двое мужчин.
На место происшествия прибыли спасатели 22-й государственной пожарно-спасательной части, спустившись на глубину около 4 метров, подняли на поверхность мужчин.
Работники скорой медицинской помощи проводили реанимационные мероприятия, однако спасти мужчин не удалось.
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Но я бы без ПШ не полез.
Они полезли.
Либо отсутствие опыта, либо "авось".
Желательно отобрать анализ на концентрацию кислорода и др. газов.
Каждый год - летом гибнут от канализации, лакокрасочных работ.
Кругогодично - малолетки любители сэлфи на опасных обьектах.