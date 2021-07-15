Водитель троллейбуса в Киеве умер за рулем. ФОТОрепортаж
Водителю троллейбуса стало плохо за рулем. Медики пытались реанимировать мужчину, но, к сожалению, его спасти не удалось.
Об этом в Facebook сообщает "Киевская служба спасения", информирует Цензор.НЕТ.
Сегодня около 8.30 часов утра, идя на работу, работник КАРС "Киевская служба спасения" заметил, как на пересечении улиц Вышгородской и Мостицкой в Подольском районе Киева неожиданно остановился троллейбус.
"Как оказалось, водителю во время движения стало плохо. Спасатель вызвал службу "103" и позвал на помощь коллег из службы КАРС, чье подразделение находится рядом. Спасатели начали реанимационные действия, которые продолжались до приезда бригады скорой помощи. Более получаса медики боролись за жизнь водителя. Но, к сожалению, спасти его не удалось", - говорится в сообщении.
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Пішоходам забороняється:
а)виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;
б)раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід
Да что там говорить то...он вообще был антипрививочником...
чи трафунок.
Зато не умер от коронавируса
но к сожалению, Кличко в нем не ездит!
Но хитрожопые затеяли большаю стройку - ибо там большие гешефты.
Жизнь лохов цены не имеет...