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Водитель троллейбуса в Киеве умер за рулем. ФОТОрепортаж

Водителю троллейбуса стало плохо за рулем. Медики пытались реанимировать мужчину, но, к сожалению, его спасти не удалось.

Об этом в Facebook сообщает "Киевская служба спасения", информирует Цензор.НЕТ.

Сегодня около 8.30 часов утра, идя на работу, работник КАРС "Киевская служба спасения" заметил, как на пересечении улиц Вышгородской и Мостицкой в Подольском районе Киева неожиданно остановился троллейбус.

"Как оказалось, водителю во время движения стало плохо. Спасатель вызвал службу "103" и позвал на помощь коллег из службы КАРС, чье подразделение находится рядом. Спасатели начали реанимационные действия, которые продолжались до приезда бригады скорой помощи. Более получаса медики боролись за жизнь водителя. Но, к сожалению, спасти его не удалось", - говорится в сообщении.

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Водитель троллейбуса в Киеве умер за рулем 03
Водитель троллейбуса в Киеве умер за рулем 04
Водитель троллейбуса в Киеве умер за рулем 05

Автор: 

Киев (25659) смерть (9247) транспорт (1758) водители (502)


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Топ комментарии
+47
на улице жарища сумасшедшая. как водители общественного транспорта в железных коробках не солнце работают - это чуть ли не подвиг.
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15.07.2021 14:04
+33
Жаль! Співчуття рідним і вічний покій!
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15.07.2021 14:01
+14
и в маске целый день
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15.07.2021 14:18
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Жаль! Співчуття рідним і вічний покій!
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15.07.2021 14:01 Ответить
на улице жарища сумасшедшая. как водители общественного транспорта в железных коробках не солнце работают - это чуть ли не подвиг.
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15.07.2021 14:04 Ответить
и в маске целый день
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15.07.2021 14:18 Ответить
точно. я про намордники совсем забыл
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15.07.2021 14:20 Ответить
В кабіні ТЗ в таку спеку температура вища за 50 ! Я відкермував понад 20 років,це Бухенвальд !!!)))
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15.07.2021 14:26 Ответить
как зануда, уточню - в Бухенвальде не было крематория.
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15.07.2021 16:30 Ответить
это случилось в 8ю30 утра, когда температура еще не 35, а 25! Читайте внимательнее!
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15.07.2021 18:45 Ответить
Жаль мужика,видимо от кондиоционера при жаре в 35 а за стеклом и все 45 переохладился.Для безопасности народа надо все окна законопатить а двери открывать на каждой пятой остановке.А по заверениям работодателя перед рейсом ему еще и проверили выхлоп в дупе а не только общее здоровье.
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15.07.2021 14:05 Ответить
Да, тепловой удар..это результат работы ннескольких дней на жаре.
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15.07.2021 14:11 Ответить
Думаю что что этот ,,тепловой удар,,заслуживают как вдладельцы транспортных предприятий так и власть лет этак на 15-ть которая с гонором готовится отмечать 30-ти летие уже затратила на подготовку столько средств что достаточно радикально обновить всю транспортную систему ключевых городов Украины.И это еще даже не праздноваие а только подготовка.
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15.07.2021 14:18 Ответить
и что вы написали то ОСН знаете что это такое острая сердечная недостаточность бывает патологоанатом видим некроз на сердце или магистральных сосудах аортах или сумке перикард миокард а бывает нет ничего даже формула крови не двинулась влево как обычно бывает или малюсенький такой сгусток.. микро взрыв у голове бамц и точка...
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15.07.2021 14:13 Ответить
В таком случае перед выходом в рейс водителя городского транспорта нужно на законодательном уровне ввести требование об наличии справки о здоровье водителя от паталогоанатома.
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15.07.2021 14:23 Ответить
Ага! У нас в очереди желающих работать водителем троллейбуса регулярные поножовщины вырвиглазные - вы что, такая зарплата огромная! Щас!... Хоть такие водители еще терпят каким-то чудом....
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15.07.2021 14:39 Ответить
Вы просто повнимательнее прочитайте мой комментарий а уж потом ехидничайте...
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15.07.2021 14:50 Ответить
кондиционеры нужно ставить во всем транспорте и всех магазинах и базарах и т.д. Жара - убивает людей!
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15.07.2021 14:10 Ответить
саме цікаве, що ті кондиціонери і призводять до подальшого потепління
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18.07.2021 13:46 Ответить
Как предупреждение небожителям - педестрианам : не нужно ,не снижая скорости, вываливаться на переход, остановитесь, посмотрите - у вас не 3 жизни!
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15.07.2021 14:11 Ответить
А что Вы имеете в этом в виду,как водитель озвучте внятно когда Вы ОБЯЗАНЫ останавливаться на не регулированом переходе ,,зебре,,?
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15.07.2021 14:27 Ответить
P.S.Так о чем уважаемый Юрий Власов с номером так тупо молчим?Или наконец-то начали усердно изучать ,,Правла движенния,,чтобы что-то внятно мне ответить?
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15.07.2021 14:54 Ответить
4.14.
Пішоходам забороняється:

а)виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;
б)раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід
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15.07.2021 17:55 Ответить
Читай - те.
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15.07.2021 17:56 Ответить
И разумеется ни какой связи с вакцинацией нет...
Да что там говорить то...он вообще был антипрививочником...
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15.07.2021 14:16 Ответить
Все спишут на жару...
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15.07.2021 14:18 Ответить
Новина яка потребує всеукраїнського обговорення
чи трафунок.
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15.07.2021 14:41 Ответить
Не было бы намордника, не было бы нарушения дыхания и работы сердечно-сосудистой системы...
Зато не умер от коронавируса
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15.07.2021 14:57 Ответить
сракой дыши.
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15.07.2021 16:09 Ответить
ты дышишь ? наверное и на улице в наморднике?
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15.07.2021 16:11 Ответить
мне и на улице несложно в маске. не смотря на то, что нецелесообразно. подальше от бацильных имбецилов типа тебя
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15.07.2021 16:15 Ответить
Я тебе подгоню ОЗК плащ + чулки+ Противогаз...будь осторожен корона она опасна, твой мозг уже поражен
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15.07.2021 16:18 Ответить
справлюсь и без твоих подгонов(, которые ты только пообещать можешь)
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15.07.2021 16:25 Ответить
Главное так это не сертифицированое рабочее место водителя общественного транспорта.Жотя уверен что на бумаге оно существует и идеально.А работа водителя обшественного транспорта в городских условиях даже а режиме 8 часовой смены это уже преступление.
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15.07.2021 14:59 Ответить
С такой жарой кондиционер это необходимость.
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15.07.2021 15:01 Ответить
а директорская шобла ездиет на мерсах с кондёрами! Бей аригархов!!!
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15.07.2021 15:06 Ответить
Усик в скорой работает оказывается
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15.07.2021 15:09 Ответить
Транспорт, хотя бы в столице, давно пора обновлять или оснащать кондиционером,
но к сожалению, Кличко в нем не ездит!
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15.07.2021 15:11 Ответить
По крайней мере у водителей общественного транспорта должны быть кондиционеры.
Но хитрожопые затеяли большаю стройку - ибо там большие гешефты.
Жизнь лохов цены не имеет...
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15.07.2021 15:11 Ответить
 
 