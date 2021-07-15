Водитель троллейбуса в Киеве умер за рулем. ФОТОрепортаж

Водителю троллейбуса стало плохо за рулем. Медики пытались реанимировать мужчину, но, к сожалению, его спасти не удалось.

Об этом в Facebook сообщает "Киевская служба спасения", информирует Цензор.НЕТ.

Сегодня около 8.30 часов утра, идя на работу, работник КАРС "Киевская служба спасения" заметил, как на пересечении улиц Вышгородской и Мостицкой в Подольском районе Киева неожиданно остановился троллейбус.

"Как оказалось, водителю во время движения стало плохо. Спасатель вызвал службу "103" и позвал на помощь коллег из службы КАРС, чье подразделение находится рядом. Спасатели начали реанимационные действия, которые продолжались до приезда бригады скорой помощи. Более получаса медики боролись за жизнь водителя. Но, к сожалению, спасти его не удалось", - говорится в сообщении.

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