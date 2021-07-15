Водій тролейбуса в Києві помер за кермом. ФОТОрепортаж
Водієві тролейбуса стало зле за кермом. Медики намагалися реанімувати чоловіка, але, на жаль, його врятувати не вдалося.
Про це в Facebook повідомляє "Київська служба порятунку", інформує Цензор.НЕТ.
Сьогодні близько 8.30 години ранку, йдучи на роботу, працівник КАРС "Київська служба порятунку" зауважив, як на перетині вулиць Вишгородської та Мостицької в Подільському районі Києва несподівано зупинився тролейбус.
"Як виявилося, водієві під час руху стало зле. Рятувальник викликав службу "103" і покликав на допомогу колег зі служби КАРС, чий підрозділ розміщений поруч. Рятувальники почали реанімаційні дії, які тривали до приїзду бригади швидкої допомоги. Понад пів години медики боролися за життя водія. Але, на жаль, врятувати його не вдалося", - йдеться в повідомленні.
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Да что там говорить то...он вообще был антипрививочником...
чи трафунок.
Зато не умер от коронавируса
но к сожалению, Кличко в нем не ездит!
Но хитрожопые затеяли большаю стройку - ибо там большие гешефты.
Жизнь лохов цены не имеет...