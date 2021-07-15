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Водій тролейбуса в Києві помер за кермом. ФОТОрепортаж

Водієві тролейбуса стало зле за кермом. Медики намагалися реанімувати чоловіка, але, на жаль, його врятувати не вдалося.

Про це в Facebook повідомляє "Київська служба порятунку", інформує Цензор.НЕТ.

Сьогодні близько 8.30 години ранку, йдучи на роботу, працівник КАРС "Київська служба порятунку" зауважив, як на перетині вулиць Вишгородської та Мостицької в Подільському районі Києва несподівано зупинився тролейбус.

"Як виявилося, водієві під час руху стало зле. Рятувальник викликав службу "103" і покликав на допомогу колег зі служби КАРС, чий підрозділ розміщений поруч. Рятувальники почали реанімаційні дії, які тривали до приїзду бригади швидкої допомоги. Понад пів години медики боролися за життя водія. Але, на жаль, врятувати його не вдалося", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У салоні автомобіля було 16 осіб, семеро з яких - діти: в поліції розповіли подробиці смертельної ДТП під Києвом. ФОТОрепортаж

Водій тролейбуса в Києві помер за кермом 01
Водій тролейбуса в Києві помер за кермом 02
Водій тролейбуса в Києві помер за кермом 03
Водій тролейбуса в Києві помер за кермом 04
Водій тролейбуса в Києві помер за кермом 05

Автор: 

Київ (19632) смерть (6774) транспорт (1402) водії (431)


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Топ коментарі
+47
на улице жарища сумасшедшая. как водители общественного транспорта в железных коробках не солнце работают - это чуть ли не подвиг.
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15.07.2021 14:04
+33
Жаль! Співчуття рідним і вічний покій!
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15.07.2021 14:01
+14
и в маске целый день
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15.07.2021 14:18
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Жаль! Співчуття рідним і вічний покій!
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15.07.2021 14:01 Відповісти
на улице жарища сумасшедшая. как водители общественного транспорта в железных коробках не солнце работают - это чуть ли не подвиг.
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15.07.2021 14:04 Відповісти
и в маске целый день
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15.07.2021 14:18 Відповісти
точно. я про намордники совсем забыл
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15.07.2021 14:20 Відповісти
В кабіні ТЗ в таку спеку температура вища за 50 ! Я відкермував понад 20 років,це Бухенвальд !!!)))
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15.07.2021 14:26 Відповісти
как зануда, уточню - в Бухенвальде не было крематория.
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15.07.2021 16:30 Відповісти
это случилось в 8ю30 утра, когда температура еще не 35, а 25! Читайте внимательнее!
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15.07.2021 18:45 Відповісти
Жаль мужика,видимо от кондиоционера при жаре в 35 а за стеклом и все 45 переохладился.Для безопасности народа надо все окна законопатить а двери открывать на каждой пятой остановке.А по заверениям работодателя перед рейсом ему еще и проверили выхлоп в дупе а не только общее здоровье.
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15.07.2021 14:05 Відповісти
Да, тепловой удар..это результат работы ннескольких дней на жаре.
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15.07.2021 14:11 Відповісти
Думаю что что этот ,,тепловой удар,,заслуживают как вдладельцы транспортных предприятий так и власть лет этак на 15-ть которая с гонором готовится отмечать 30-ти летие уже затратила на подготовку столько средств что достаточно радикально обновить всю транспортную систему ключевых городов Украины.И это еще даже не праздноваие а только подготовка.
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15.07.2021 14:18 Відповісти
и что вы написали то ОСН знаете что это такое острая сердечная недостаточность бывает патологоанатом видим некроз на сердце или магистральных сосудах аортах или сумке перикард миокард а бывает нет ничего даже формула крови не двинулась влево как обычно бывает или малюсенький такой сгусток.. микро взрыв у голове бамц и точка...
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15.07.2021 14:13 Відповісти
В таком случае перед выходом в рейс водителя городского транспорта нужно на законодательном уровне ввести требование об наличии справки о здоровье водителя от паталогоанатома.
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15.07.2021 14:23 Відповісти
Ага! У нас в очереди желающих работать водителем троллейбуса регулярные поножовщины вырвиглазные - вы что, такая зарплата огромная! Щас!... Хоть такие водители еще терпят каким-то чудом....
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15.07.2021 14:39 Відповісти
Вы просто повнимательнее прочитайте мой комментарий а уж потом ехидничайте...
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15.07.2021 14:50 Відповісти
кондиционеры нужно ставить во всем транспорте и всех магазинах и базарах и т.д. Жара - убивает людей!
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15.07.2021 14:10 Відповісти
саме цікаве, що ті кондиціонери і призводять до подальшого потепління
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18.07.2021 13:46 Відповісти
Как предупреждение небожителям - педестрианам : не нужно ,не снижая скорости, вываливаться на переход, остановитесь, посмотрите - у вас не 3 жизни!
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15.07.2021 14:11 Відповісти
А что Вы имеете в этом в виду,как водитель озвучте внятно когда Вы ОБЯЗАНЫ останавливаться на не регулированом переходе ,,зебре,,?
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15.07.2021 14:27 Відповісти
P.S.Так о чем уважаемый Юрий Власов с номером так тупо молчим?Или наконец-то начали усердно изучать ,,Правла движенния,,чтобы что-то внятно мне ответить?
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15.07.2021 14:54 Відповісти
4.14.
Пішоходам забороняється:

а)виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;
б)раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід
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15.07.2021 17:55 Відповісти
Читай - те.
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15.07.2021 17:56 Відповісти
И разумеется ни какой связи с вакцинацией нет...
Да что там говорить то...он вообще был антипрививочником...
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15.07.2021 14:16 Відповісти
Все спишут на жару...
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15.07.2021 14:18 Відповісти
Новина яка потребує всеукраїнського обговорення
чи трафунок.
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15.07.2021 14:41 Відповісти
Не было бы намордника, не было бы нарушения дыхания и работы сердечно-сосудистой системы...
Зато не умер от коронавируса
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15.07.2021 14:57 Відповісти
сракой дыши.
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15.07.2021 16:09 Відповісти
ты дышишь ? наверное и на улице в наморднике?
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15.07.2021 16:11 Відповісти
мне и на улице несложно в маске. не смотря на то, что нецелесообразно. подальше от бацильных имбецилов типа тебя
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15.07.2021 16:15 Відповісти
Я тебе подгоню ОЗК плащ + чулки+ Противогаз...будь осторожен корона она опасна, твой мозг уже поражен
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15.07.2021 16:18 Відповісти
справлюсь и без твоих подгонов(, которые ты только пообещать можешь)
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15.07.2021 16:25 Відповісти
Главное так это не сертифицированое рабочее место водителя общественного транспорта.Жотя уверен что на бумаге оно существует и идеально.А работа водителя обшественного транспорта в городских условиях даже а режиме 8 часовой смены это уже преступление.
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15.07.2021 14:59 Відповісти
С такой жарой кондиционер это необходимость.
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15.07.2021 15:01 Відповісти
а директорская шобла ездиет на мерсах с кондёрами! Бей аригархов!!!
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15.07.2021 15:06 Відповісти
Усик в скорой работает оказывается
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15.07.2021 15:09 Відповісти
Транспорт, хотя бы в столице, давно пора обновлять или оснащать кондиционером,
но к сожалению, Кличко в нем не ездит!
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15.07.2021 15:11 Відповісти
По крайней мере у водителей общественного транспорта должны быть кондиционеры.
Но хитрожопые затеяли большаю стройку - ибо там большие гешефты.
Жизнь лохов цены не имеет...
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15.07.2021 15:11 Відповісти
 
 