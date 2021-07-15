Двоє чоловіків загинули під час робіт у каналізації на Черкащині, - ДСНС
Під час робіт в каналізаційному колодязі на Черкащині загинули два чоловіки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
Так, з міста Монастирище надійшло повідомлення про те, що на вулиці Соборній під час проведення ремонтних робіт в каналізаційному колодязі, знепритомніли двоє чоловіків.
На місце події прибули рятувальники 22-ї державної пожежно-рятувальної частини, спустившись на глибину близько 4 метрів, підняли на поверхню чоловіків.
Працівники швидкої медичної допомоги проводили реанімаційні заходи, проте врятувати чоловіків не вдалося.
Топ коментарі
+8 Броуд Пик
показати весь коментар15.07.2021 16:02 Посилання
+4 Сергей Андрейчев
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+4 Броуд Пик
показати весь коментар15.07.2021 16:05 Посилання
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Но я бы без ПШ не полез.
Они полезли.
Либо отсутствие опыта, либо "авось".
Желательно отобрать анализ на концентрацию кислорода и др. газов.
Каждый год - летом гибнут от канализации, лакокрасочных работ.
Кругогодично - малолетки любители сэлфи на опасных обьектах.