Двоє чоловіків загинули під час робіт у каналізації на Черкащині, - ДСНС

Під час робіт в каналізаційному колодязі на Черкащині загинули два чоловіки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Так, з міста Монастирище надійшло повідомлення про те, що на вулиці Соборній під час проведення ремонтних робіт в каналізаційному колодязі, знепритомніли двоє чоловіків.

На місце події прибули рятувальники 22-ї державної пожежно-рятувальної частини, спустившись на глибину близько 4 метрів, підняли на поверхню чоловіків.

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Працівники швидкої медичної допомоги проводили реанімаційні заходи, проте врятувати чоловіків не вдалося.