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Новини
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Двоє чоловіків загинули під час робіт у каналізації на Черкащині, - ДСНС

Двоє чоловіків загинули під час робіт у каналізації на Черкащині, - ДСНС

Під час робіт в каналізаційному колодязі на Черкащині загинули два чоловіки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Так, з міста Монастирище надійшло повідомлення про те, що на вулиці Соборній під час проведення ремонтних робіт в каналізаційному колодязі, знепритомніли двоє чоловіків.

На місце події прибули рятувальники 22-ї державної пожежно-рятувальної частини, спустившись на глибину близько 4 метрів, підняли на поверхню чоловіків.

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Працівники швидкої медичної допомоги проводили реанімаційні заходи, проте врятувати чоловіків не вдалося.

Автор: 

каналізація (29) смерть (6771) Чернігівська область (925)


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Топ коментарі
+8
Нарушение правил выполнения газоопасных работ в колодцах без шланговых противогазов ПШ-1.
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15.07.2021 16:02
+4
Газоопасные работы 1 группы.Жаль,могли бы жить.
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15.07.2021 16:03
+4
Работы в колодцах выполняются бригадой в составе не менее трёх человек (один внизу и двое вверху) с использованием шлангового противогаза и спасательной верёвки.
Желательно отобрать анализ на концентрацию кислорода и др. газов.
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15.07.2021 16:05
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Нарушение правил выполнения газоопасных работ в колодцах без шланговых противогазов ПШ-1.
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15.07.2021 16:02 Відповісти
Газоопасные работы 1 группы.Жаль,могли бы жить.
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15.07.2021 16:03 Відповісти
Виноват, конечно, организатор работ.
Но я бы без ПШ не полез.
Они полезли.
Либо отсутствие опыта, либо "авось".
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15.07.2021 16:08 Відповісти
Работы в колодцах выполняются бригадой в составе не менее трёх человек (один внизу и двое вверху) с использованием шлангового противогаза и спасательной верёвки.
Желательно отобрать анализ на концентрацию кислорода и др. газов.
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15.07.2021 16:05 Відповісти
Обидно за украинцев.
Каждый год - летом гибнут от канализации, лакокрасочных работ.
Кругогодично - малолетки любители сэлфи на опасных обьектах.
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15.07.2021 16:05 Відповісти
Это называется "естественный отбор" или "нет ума - считай калека" (в данном случае покойник)
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15.07.2021 16:32 Відповісти
Нашел повод для зубоскальства?
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15.07.2021 20:10 Відповісти
ну если идиотов не учит чужой опыт, то научит свой.
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15.07.2021 16:28 Відповісти
СуперСус должен сейчас напрячься
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15.07.2021 16:28 Відповісти
долбоёбы необразованые.......
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15.07.2021 17:14 Відповісти
классический кубок дарвина со справкой)
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15.07.2021 17:36 Відповісти
 
 