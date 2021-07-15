Рада одобрила в первом чтении законопроект об онлайн-прописке
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о реализации публичных электронных услуг по регистрации и декларированию места жительства в Украине.
Об этом информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
За такое решение на внеочередном заседании ВРУ проголосовали 251 народный депутат.
Закон вводит декларацию и регистрацию места проживания в электронной форме.
Согласно проекту, место проживания декларируется в:
- жилье, которое находится в частной собственности;
- жилье, предназначенном для краткосрочного проживания (общежитиях, военных частях, специализированном социальном учреждении, стационарном социально-медицинском учреждении и т.п.).
А место проживания можно зарегистрировать в жилье коммунальной собственности, подлежащем приватизации, и в служебном жилье.
В Министерстве цифровой трансформации подчеркнули, что принятый проект закона окончательно отменит "штамп о прописке" и бумажную справку о месте жительства к ID-карте.
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Valery Greff
показать весь комментарий15.07.2021 16:43 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
cimbitep
показать весь комментарий15.07.2021 16:48 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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