Рада одобрила в первом чтении законопроект об онлайн-прописке

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о реализации публичных электронных услуг по регистрации и декларированию места жительства в Украине.

Об этом информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение на внеочередном заседании ВРУ проголосовали 251 народный депутат.

Закон вводит декларацию и регистрацию места проживания в электронной форме.

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Согласно проекту, место проживания декларируется в:

жилье, которое находится в частной собственности;

жилье, предназначенном для краткосрочного проживания (общежитиях, военных частях, специализированном социальном учреждении, стационарном социально-медицинском учреждении и т.п.).

А место проживания можно зарегистрировать в жилье коммунальной собственности, подлежащем приватизации, и в служебном жилье.

В Министерстве цифровой трансформации подчеркнули, что принятый проект закона окончательно отменит "штамп о прописке" и бумажную справку о месте жительства к ID-карте.