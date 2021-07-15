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Рада одобрила в первом чтении законопроект об онлайн-прописке

Рада одобрила в первом чтении законопроект об онлайн-прописке

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о реализации публичных электронных услуг по регистрации и декларированию места жительства в Украине.

Об этом информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение на внеочередном заседании ВРУ проголосовали 251 народный депутат.

Закон вводит декларацию и регистрацию места проживания в электронной форме. 

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Согласно проекту, место проживания декларируется в:

  • жилье, которое находится в частной собственности;
  • жилье, предназначенном для краткосрочного проживания (общежитиях, военных частях, специализированном социальном учреждении, стационарном социально-медицинском учреждении и т.п.).

А место проживания можно зарегистрировать в жилье коммунальной собственности, подлежащем приватизации, и в служебном жилье.

В Министерстве цифровой трансформации подчеркнули, что принятый проект закона окончательно отменит "штамп о прописке" и бумажную справку о месте жительства к ID-карте.

Автор: 

ВР (29272) регистрация (291) диджитализация (222)


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Рада одобрила в первом чтении законопроект об онлайн-прописке - Цензор.НЕТ 7334
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15.07.2021 16:43 Ответить
мой адрес не дом и не улица, мой адрес IPv4 (до 6-й версии нам еще далеко )
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15.07.2021 16:48 Ответить
 
 