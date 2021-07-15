РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12574 посетителя онлайн
Новости
685 1

ВР приняла за основу законопроект о государственном экологическом контроле

ВР приняла за основу законопроект о государственном экологическом контроле

Верховная Рада на внеочередном заседании приняла за основу законопроект о государственном экологическом контроле.

 Об этом информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение - 251 народный депутат.

Это повторное первое чтение законопроекта.

Перед голосованием, представляя доработанный законопроект, народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Мариковский рассказал, что документ разработали для того, чтобы создать эффективный орган экологического контроля.

"Давайте сделаем то, что не делали 30 лет, и примем этот законопроект", - призвал он коллег.

Читайте также: Рада одобрила в первом чтении законопроект об онлайн-прописке

Автор: 

ВР (29272) контроль (195) экология (1609) Мариковский Александр (15)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
уже давно принят закон,запрещающий сжигание листьев и травы. однако с наступлением осени,ночью окно не откроешь,все жгут. два раза я пытался вызвать полицию по этому вопросу,-безрезультатно! всем по х--
показать весь комментарий
15.07.2021 17:02 Ответить
 
 