ВР приняла за основу законопроект о государственном экологическом контроле

Верховная Рада на внеочередном заседании приняла за основу законопроект о государственном экологическом контроле.

Об этом информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение - 251 народный депутат.

Это повторное первое чтение законопроекта.

Перед голосованием, представляя доработанный законопроект, народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Мариковский рассказал, что документ разработали для того, чтобы создать эффективный орган экологического контроля.

"Давайте сделаем то, что не делали 30 лет, и примем этот законопроект", - призвал он коллег.

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