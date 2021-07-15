ВР прийняла за основу законопроєкт про державний екологічний контроль

Верховна Рада на позачерговому засіданні прийняла за основу законопроєкт про державний екологічний контроль.

Про це інформує парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення - 251 народний депутат.

Це повторне перше читання законопроєкту.

Перед голосуванням, представляючи доопрацьований законопроєкт, народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Мариковський розповів, що документ розробили для того, щоб створити ефективний орган екологічного контролю.

"Давайте зробимо те, що не робили 30 років, і приймемо цей законопроєкт", - закликав він колег.

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