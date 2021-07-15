УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11265 відвідувачів онлайн
Новини
685 1

ВР прийняла за основу законопроєкт про державний екологічний контроль

ВР прийняла за основу законопроєкт про державний екологічний контроль

Верховна Рада на позачерговому засіданні прийняла за основу законопроєкт про державний екологічний контроль.

Про це інформує парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення - 251 народний депутат.

Це повторне перше читання законопроєкту.

Перед голосуванням, представляючи доопрацьований законопроєкт, народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Мариковський розповів, що документ розробили для того, щоб створити ефективний орган екологічного контролю.

"Давайте зробимо те, що не робили 30 років, і приймемо цей законопроєкт", - закликав він колег.

Також читайте: На зниження викидів до 35% потрібно 100 млрд євро, - Шмигаль

Автор: 

ВР (15021) контроль (214) екологія (1356) Маріковський Олександр (18)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
уже давно принят закон,запрещающий сжигание листьев и травы. однако с наступлением осени,ночью окно не откроешь,все жгут. два раза я пытался вызвать полицию по этому вопросу,-безрезультатно! всем по х--
показати весь коментар
15.07.2021 17:02 Відповісти
 
 