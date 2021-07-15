Злоумышленник, изнасиловавший 79-летнюю пенсионерку, задержан на Харьковщине, - Нацполиция. ФОТО
В Харьковской области сотрудники полиции задержали мужчину, изнасиловавшего пожилую женщину.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
7 июля в 19:34 в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на поле вблизи села Бобровка неизвестный изнасиловал женщину 1942 года рождения. В результате принятых мер оперативники уголовного розыска задержали правонарушителя 15 июля в поселке Липцы.
Мужчина признался в совершении преступления, в настоящее время решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения.
"Известно, что 24-летний житель села Циркуны ранее привлекался к уголовной ответственности за мошенничество и грабеж, в 2020 году был судим за нанесение легких телесных повреждений. Кроме того, он злоупотребляет наркотиками", - говорится в сообщении.
Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.
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А...слабо ...100 летную изнасиловать? Что можно? Мдааа...а....120 летную потянешь???? Что тоже можно? Лихо!
Ну а...мумию 2000 лет изнасилуешь???? Не слышу ответа...!!!!