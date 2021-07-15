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Новости Силовики
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Злоумышленник, изнасиловавший 79-летнюю пенсионерку, задержан на Харьковщине, - Нацполиция. ФОТО

Злоумышленник, изнасиловавший 79-летнюю пенсионерку, задержан на Харьковщине, - Нацполиция. ФОТО

В Харьковской области сотрудники полиции задержали мужчину, изнасиловавшего пожилую женщину.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Злоумышленник, изнасиловавший 79-летнюю пенсионерку, задержан на Харьковщине, - Нацполиция 01

7 июля в 19:34 в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на поле вблизи села Бобровка неизвестный изнасиловал женщину 1942 года рождения. В результате принятых мер оперативники уголовного розыска задержали правонарушителя 15 июля в поселке Липцы.

Мужчина признался в совершении преступления, в настоящее время решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Злоумышленник, изнасиловавший 79-летнюю пенсионерку, задержан на Харьковщине, - Нацполиция 02

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"Известно, что 24-летний житель села Циркуны ранее привлекался к уголовной ответственности за мошенничество и грабеж, в 2020 году был судим за нанесение легких телесных повреждений. Кроме того, он злоупотребляет наркотиками", - говорится в сообщении.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

Автор: 

изнасилование (920) Нацполиция (16543) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+15
он теперь просто обязан на ней женится .
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15.07.2021 18:15
+10
Неужели Царёв за старое опять взялся?

Злоумышленник, изнасиловавший 79-летнюю пенсионерку, задержан на Харьковщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4442
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15.07.2021 17:46
+8
ох и дебил...
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15.07.2021 17:39
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Правила форума Совет форумчан
Ну че крепкий сексуальный парнишка..И ..резвый! Очень резвый.
А...слабо ...100 летную изнасиловать? Что можно? Мдааа...а....120 летную потянешь???? Что тоже можно? Лихо!
Ну а...мумию 2000 лет изнасилуешь???? Не слышу ответа...!!!!
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15.07.2021 17:37 Ответить
геронтофилия - страшная штука....
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15.07.2021 20:45 Ответить
ох и дебил...
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15.07.2021 17:39 Ответить
Родич добки..
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15.07.2021 17:43 Ответить
Неужели Царёв за старое опять взялся?

Злоумышленник, изнасиловавший 79-летнюю пенсионерку, задержан на Харьковщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4442
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15.07.2021 17:46 Ответить
Наглотался не Аргентинского кокаина...,ибо РАБссия его возит из Колумбии через Аргентину для ЛИЧНОГО пользования Патрушева... и К*
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15.07.2021 17:52 Ответить
Гусский мир @лядь...
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15.07.2021 17:53 Ответить
https://censor.net/ru/user/201477 - враховуючі закони та законопроекти, не тільки....
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15.07.2021 17:55 Ответить
Оц тоц перведоц а бабушка здорова.оц тоц перведоц и кушает кампот.оц тоц перведоц и желает снова.оц тоц перведоц пережить налет🤣
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15.07.2021 18:01 Ответить
Как в том анекдоте, отмолила?
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15.07.2021 20:13 Ответить
он теперь просто обязан на ней женится .
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15.07.2021 18:15 Ответить
Злоумышленник, изнасиловавший 79-летнюю пенсионерку, кроме того, злоупотребляет наркотиками - классический зебил...
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15.07.2021 18:23 Ответить
надо его спросить за кого голосовал?
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15.07.2021 18:29 Ответить
Зачем?))) Там без вариантов)))
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15.07.2021 23:22 Ответить
100500%
Зловмисника, який зґвалтував 79-річну пенсіонерку, затримали на Харківщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 473
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16.07.2021 09:02 Ответить
..а ты бы хотел, чтоб твоей мамке так свезло? тупица
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15.07.2021 18:37 Ответить
Последствия короны!
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15.07.2021 18:38 Ответить
Лолита навпаки
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15.07.2021 18:43 Ответить
вот оно-пагубное действие наркотиков: ему наверно казалось что он насилует молодую фотомодель! когда протрезвеет-сильно удивиться своей дурковатости
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15.07.2021 19:18 Ответить
То і що, Макрону також бабусі подобаються.
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15.07.2021 19:25 Ответить
Може бабця в судді відмоле😂
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15.07.2021 19:40 Ответить
Геронтофіл, пілять... 🤐🤐🤐
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15.07.2021 19:41 Ответить
та йому медаль за відвагу треба вручити
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15.07.2021 19:43 Ответить
Герантофилия считается в психиатрии очень серьезным отклонением, это потенциальные маньяки и некрофилы. А вот, наприме, рассекать в женском белье половозрелым самцам и даже нюхать поношенное женское белье достаточно безобидные занятия, с точки зрения прогноза. Даже эксгибицонизм , когда несчаснтые дурачки бегают по парку с кабаками за неопытными женщинами, тоже не особо страшны. А герантофила (Макрон) по хорошему надо сразу под надзор брать
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15.07.2021 20:31 Ответить
Вот он скромный герой 21 века. Его поймали чтобы наградить? Киньте его профиль на сайт знакомств кому за 70. Его вся пожелая часть Украины возьмёт на поруки. Его надо наградить и отпустить. Уникум. Сколько несчастных бабушек его ждут.. скромного рыцаря
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15.07.2021 21:11 Ответить
Тю, а кто будет хлебать баланду ложкой с дыркой ( за понюшку табачку, подвернувшийся случай). ЗЫ... будь моя воля - тока кастрация, шобы не плодилось отребье. Хотя чавой переживать, он и в следственном изоляторе может заказать долго жить - зэки в таком случае поступают по-мужски.
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16.07.2021 00:38 Ответить
 
 