Зловмисника, який зґвалтував 79-річну пенсіонерку, затримали на Харківщині, - Нацполіція. ФОТО

У Харківській області співробітники поліції затримали чоловіка, який зґвалтував жінку похилого віку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції..

7 липня о 19:34 до чергової частини поліції надійшло повідомлення про те, що на полі поблизу села Бобрівка невідомий зґвалтував жінку 1942 року народження. Внаслідок вжитих заходів оперативники карного розшуку затримали правопорушника 15 липня в селищі Липці.

Чоловік зізнався у скоєнні злочину, наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру і обрання запобіжного заходу.

"Відомо, що 24-річний житель села Циркуни раніше притягувався до кримінальної відповідальності за шахрайство і грабіж, у 2020 році був засуджений за заподіяння легких тілесних ушкоджень. Крім того, він зловживає наркотиками", - сказано в повідомленні.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Київщині 49-річний онук зґвалтував свою 91-річну бабусю, - Нацполіція. ВIДЕО