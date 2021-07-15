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Новини Силовики
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Зловмисника, який зґвалтував 79-річну пенсіонерку, затримали на Харківщині, - Нацполіція. ФОТО

Зловмисника, який зґвалтував 79-річну пенсіонерку, затримали на Харківщині, - Нацполіція. ФОТО

У Харківській області співробітники поліції затримали чоловіка, який зґвалтував жінку похилого віку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції..

Зловмисника, який зґвалтував 79-річну пенсіонерку, затримали на Харківщині, - Нацполіція 01

7 липня о 19:34 до чергової частини поліції надійшло повідомлення про те, що на полі поблизу села Бобрівка невідомий зґвалтував жінку 1942 року народження. Внаслідок вжитих заходів оперативники карного розшуку затримали правопорушника 15 липня в селищі Липці.

Чоловік зізнався у скоєнні злочину, наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру і обрання запобіжного заходу.

Зловмисника, який зґвалтував 79-річну пенсіонерку, затримали на Харківщині, - Нацполіція 02

"Відомо, що 24-річний житель села Циркуни раніше притягувався до кримінальної відповідальності за шахрайство і грабіж, у 2020 році був засуджений за заподіяння легких тілесних ушкоджень. Крім того, він зловживає наркотиками", - сказано в повідомленні.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Київщині 49-річний онук зґвалтував свою 91-річну бабусю, - Нацполіція. ВIДЕО

Автор: 

зґвалтування (388) Нацполіція (15254) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+15
он теперь просто обязан на ней женится .
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15.07.2021 18:15
+10
Неужели Царёв за старое опять взялся?

Злоумышленник, изнасиловавший 79-летнюю пенсионерку, задержан на Харьковщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4442
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15.07.2021 17:46
+8
ох и дебил...
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15.07.2021 17:39
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Ну че крепкий сексуальный парнишка..И ..резвый! Очень резвый.
А...слабо ...100 летную изнасиловать? Что можно? Мдааа...а....120 летную потянешь???? Что тоже можно? Лихо!
Ну а...мумию 2000 лет изнасилуешь???? Не слышу ответа...!!!!
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15.07.2021 17:37 Відповісти
геронтофилия - страшная штука....
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15.07.2021 20:45 Відповісти
ох и дебил...
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15.07.2021 17:39 Відповісти
Родич добки..
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15.07.2021 17:43 Відповісти
Неужели Царёв за старое опять взялся?

Злоумышленник, изнасиловавший 79-летнюю пенсионерку, задержан на Харьковщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4442
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15.07.2021 17:46 Відповісти
Наглотался не Аргентинского кокаина...,ибо РАБссия его возит из Колумбии через Аргентину для ЛИЧНОГО пользования Патрушева... и К*
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15.07.2021 17:52 Відповісти
Гусский мир @лядь...
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15.07.2021 17:53 Відповісти
https://censor.net/ru/user/201477 - враховуючі закони та законопроекти, не тільки....
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15.07.2021 17:55 Відповісти
Оц тоц перведоц а бабушка здорова.оц тоц перведоц и кушает кампот.оц тоц перведоц и желает снова.оц тоц перведоц пережить налет🤣
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15.07.2021 18:01 Відповісти
Как в том анекдоте, отмолила?
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15.07.2021 20:13 Відповісти
он теперь просто обязан на ней женится .
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15.07.2021 18:15 Відповісти
Злоумышленник, изнасиловавший 79-летнюю пенсионерку, кроме того, злоупотребляет наркотиками - классический зебил...
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15.07.2021 18:23 Відповісти
надо его спросить за кого голосовал?
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15.07.2021 18:29 Відповісти
Зачем?))) Там без вариантов)))
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15.07.2021 23:22 Відповісти
100500%
Зловмисника, який зґвалтував 79-річну пенсіонерку, затримали на Харківщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 473
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16.07.2021 09:02 Відповісти
..а ты бы хотел, чтоб твоей мамке так свезло? тупица
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15.07.2021 18:37 Відповісти
Последствия короны!
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15.07.2021 18:38 Відповісти
Лолита навпаки
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15.07.2021 18:43 Відповісти
вот оно-пагубное действие наркотиков: ему наверно казалось что он насилует молодую фотомодель! когда протрезвеет-сильно удивиться своей дурковатости
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15.07.2021 19:18 Відповісти
То і що, Макрону також бабусі подобаються.
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15.07.2021 19:25 Відповісти
Може бабця в судді відмоле😂
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15.07.2021 19:40 Відповісти
Геронтофіл, пілять... 🤐🤐🤐
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15.07.2021 19:41 Відповісти
та йому медаль за відвагу треба вручити
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15.07.2021 19:43 Відповісти
Герантофилия считается в психиатрии очень серьезным отклонением, это потенциальные маньяки и некрофилы. А вот, наприме, рассекать в женском белье половозрелым самцам и даже нюхать поношенное женское белье достаточно безобидные занятия, с точки зрения прогноза. Даже эксгибицонизм , когда несчаснтые дурачки бегают по парку с кабаками за неопытными женщинами, тоже не особо страшны. А герантофила (Макрон) по хорошему надо сразу под надзор брать
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15.07.2021 20:31 Відповісти
Вот он скромный герой 21 века. Его поймали чтобы наградить? Киньте его профиль на сайт знакомств кому за 70. Его вся пожелая часть Украины возьмёт на поруки. Его надо наградить и отпустить. Уникум. Сколько несчастных бабушек его ждут.. скромного рыцаря
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15.07.2021 21:11 Відповісти
Тю, а кто будет хлебать баланду ложкой с дыркой ( за понюшку табачку, подвернувшийся случай). ЗЫ... будь моя воля - тока кастрация, шобы не плодилось отребье. Хотя чавой переживать, он и в следственном изоляторе может заказать долго жить - зэки в таком случае поступают по-мужски.
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16.07.2021 00:38 Відповісти
 
 