Зловмисника, який зґвалтував 79-річну пенсіонерку, затримали на Харківщині, - Нацполіція. ФОТО
У Харківській області співробітники поліції затримали чоловіка, який зґвалтував жінку похилого віку.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції..
7 липня о 19:34 до чергової частини поліції надійшло повідомлення про те, що на полі поблизу села Бобрівка невідомий зґвалтував жінку 1942 року народження. Внаслідок вжитих заходів оперативники карного розшуку затримали правопорушника 15 липня в селищі Липці.
Чоловік зізнався у скоєнні злочину, наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру і обрання запобіжного заходу.
"Відомо, що 24-річний житель села Циркуни раніше притягувався до кримінальної відповідальності за шахрайство і грабіж, у 2020 році був засуджений за заподіяння легких тілесних ушкоджень. Крім того, він зловживає наркотиками", - сказано в повідомленні.
Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А...слабо ...100 летную изнасиловать? Что можно? Мдааа...а....120 летную потянешь???? Что тоже можно? Лихо!
Ну а...мумию 2000 лет изнасилуешь???? Не слышу ответа...!!!!