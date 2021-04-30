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На Київщині 49-річний онук зґвалтував свою 91-річну бабусю, - Нацполіція. ВIДЕО

У селі Гоголів Броварського району Київської області 49-річний онук зґвалтував свою 91-річну бабусю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

Правоохоронці затримали зловмисника в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

"Як з’ясувалося, того вечора чоловік з товаришем вживав спиртні напої, після чого пішов до бабусиної кімнати та зґвалтував її", - йдеться в повідомленні.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

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30 квітня Броварським міжрайонним судом Київської області підозрюваному визначено запобіжний захід - тримання під вартою упродовж 60 діб.

Автор: 

зґвалтування (385) Київська область (4022) Нацполіція (15164) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514)


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Топ коментарі
+29
Электорат зеленского во всей красе
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30.04.2021 15:38
+15
Ты видел что бы депутаты при Порохе дрочили прямо в сессионном зале?Или проституток заказывали? А может знаешь хоть одного кого привлекали за изнасилование несовершеннолетних?
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30.04.2021 16:33
+9
На Киевщине 49-летний внук изнасиловал свою 91-летнюю бабушку, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 17
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30.04.2021 15:36
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Не дай бог так изголодать!
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30.04.2021 15:36 Відповісти
то половой гигант ..
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30.04.2021 15:41 Відповісти
думала, в теме на видео порнушка будет
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30.04.2021 15:54 Відповісти
да ты шалунишка)
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30.04.2021 19:49 Відповісти
На Киевщине 49-летний внук изнасиловал свою 91-летнюю бабушку, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 17
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30.04.2021 15:36 Відповісти
Пожизненно этой твари, иди кол в дупу.
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30.04.2021 15:37 Відповісти
Электорат зеленского во всей красе
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30.04.2021 15:38 Відповісти
скорее всего, он депутат, тот 49-летний?
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30.04.2021 15:56 Відповісти
От ПЕСа?
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30.04.2021 16:12 Відповісти
Ты видел что бы депутаты при Порохе дрочили прямо в сессионном зале?Или проституток заказывали? А может знаешь хоть одного кого привлекали за изнасилование несовершеннолетних?
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30.04.2021 16:33 Відповісти
представил подробности? расскажи, какие. Тема ж, простите, местами ржачная...хоть юмор черноват
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30.04.2021 16:00 Відповісти
Не ,таких с тюрьмы выпускать нельзя.Инцестники и в тюрьме нужные люди.
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30.04.2021 15:48 Відповісти
Те, кто считает сей случай важной "новостью" для общего внимания и сведения -- не сильно умнее 41-летнего насильника.
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30.04.2021 15:52 Відповісти
Статья говорит, как алкоголь влияет на слабый мозг. В чем крамола статьи?
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30.04.2021 16:00 Відповісти
Это опечатка. Правильно - не слабо влияет на мозг.
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30.04.2021 16:46 Відповісти
Народ интересуется, за кого голосовал внук и за кого голосовала его бабушка.
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30.04.2021 15:54 Відповісти
За бориса кравченко.
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30.04.2021 15:55 Відповісти
Где видео?! Нелюди!
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30.04.2021 15:56 Відповісти
новости из села все больше и больше напоминют новости из дЯревни....
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30.04.2021 15:59 Відповісти
ну, недавно вон в колодце двое мужчин плюс семейная пара...
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30.04.2021 16:01 Відповісти
ПНХ 🐖🐕 дырявая
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30.04.2021 16:23 Відповісти
Мда, слов нет...
Ну него с головой, вернее с продолжением шеи, точной беда.
Ему от геронтофила до некрофила один шаг остался.
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30.04.2021 16:04 Відповісти
мда... с таким контингентом нас в нату не примут еще долго.!
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30.04.2021 16:06 Відповісти
Це жах як так можливо в живу людину поштрикати пісюном страхіття якесь на північ його туда де літом холодно в пальті
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30.04.2021 16:14 Відповісти
Йому паприколу, впрочем и голосовал так же.
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30.04.2021 16:45 Відповісти
Вот и поштрикал бы себе в кулак, придурок. А ты хорош, поддерживаешь агрессивные действия ; подозреваю, что при отсутствии " дамы" ему подошёл бы и более слабый мужик, и ребёнок, и дырка в заборе. 91 год - да в "процессе" и летальный финал возможен ! Так что можно это дело рассматривать как попытку убийства с целью получения наследства, а не как любовное приключение, ясно ?
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01.05.2021 03:08 Відповісти
Бабушка заявила в полицию?
Может последний раз в жизни ...
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30.04.2021 16:34 Відповісти
Странные дела творятся.
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30.04.2021 16:36 Відповісти
А как там дела в белорусской области московии?
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30.04.2021 17:06 Відповісти
а там дедушка всех бабушек страны насилует, уже больше 20 лет
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30.04.2021 19:52 Відповісти
"Хуже бабуле нибудит, хоть паржом"..
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30.04.2021 16:45 Відповісти
Ну так сядь перед зеркалом и ржи, убогенький.
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01.05.2021 03:12 Відповісти
тебе надо ты и ржи.
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01.05.2021 09:32 Відповісти
може внук-зебил по приколу правнуков захотел
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30.04.2021 17:15 Відповісти
чистокровный породистый кацап
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30.04.2021 17:24 Відповісти
Оц -тоц-первертоц- бабушка здорова!
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30.04.2021 18:07 Відповісти
) юморок конечно тот еще
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30.04.2021 19:52 Відповісти
бабуля заявление писать отказалась
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30.04.2021 18:50 Відповісти
Не очень удивляйтеся, братишки! Невелики ее года! Из жопы сыпался песочек, из носа капала вода! (Песня одного геронтофила). А если бабуся еще и сопротивлялась, - так это кайф вдвойне! Потом поблагодарит!
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30.04.2021 19:51 Відповісти
Тимошенко с Батькивщины возьмет его на перевоспитание!!!
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01.05.2021 01:10 Відповісти
Я вижу, дружбан, тебе часто снятся страшные сны! А самый страшный из них, когда ЮВТ наступает своими лабутенами тебе на яйца и переезжает твой огрызок, пардон, член своей коляской!
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01.05.2021 20:29 Відповісти
Тема как раз для политического форума...
Или 20 баксов это 20 баксов?
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30.04.2021 21:07 Відповісти
Внучата Ильича - они такие.
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30.04.2021 22:58 Відповісти
Предложить его услуги Тимошенко из Батькивщины!!! (На добровольной основе пани Тимошенко)
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01.05.2021 01:08 Відповісти
Вы настолько тупой, что даже объяснять вам обычные человеческие истины бесполезно. Даже разговор с моей собакой даст больший результат.
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01.05.2021 10:03 Відповісти
......Как у нашей бабушки, бабушки-старушки, Шестеро налетчиков отобрали честь.

Оц тоц перевертоц, Бабушка здорова, Оц тоц перевертоц, Кушает компот, Оц тоц перевертоц, И мечтает снова, Оц тоц перевертоц, Пережить налёт.
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01.05.2021 09:56 Відповісти
Внук-то точно дебил, но и коменты недалеко ушли.
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06.07.2021 20:42 Відповісти
 
 