На Київщині 49-річний онук зґвалтував свою 91-річну бабусю, - Нацполіція. ВIДЕО
У селі Гоголів Броварського району Київської області 49-річний онук зґвалтував свою 91-річну бабусю.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Київської області.
Правоохоронці затримали зловмисника в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.
"Як з’ясувалося, того вечора чоловік з товаришем вживав спиртні напої, після чого пішов до бабусиної кімнати та зґвалтував її", - йдеться в повідомленні.
Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.
30 квітня Броварським міжрайонним судом Київської області підозрюваному визначено запобіжний захід - тримання під вартою упродовж 60 діб.
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Ну него с головой, вернее с продолжением шеи, точной беда.
Ему от геронтофила до некрофила один шаг остался.
Может последний раз в жизни ...
Или 20 баксов это 20 баксов?
Оц тоц перевертоц, Бабушка здорова, Оц тоц перевертоц, Кушает компот, Оц тоц перевертоц, И мечтает снова, Оц тоц перевертоц, Пережить налёт.