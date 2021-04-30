На Київщині 49-річний онук зґвалтував свою 91-річну бабусю, - Нацполіція. ВIДЕО

У селі Гоголів Броварського району Київської області 49-річний онук зґвалтував свою 91-річну бабусю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

Правоохоронці затримали зловмисника в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

"Як з’ясувалося, того вечора чоловік з товаришем вживав спиртні напої, після чого пішов до бабусиної кімнати та зґвалтував її", - йдеться в повідомленні.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

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30 квітня Броварським міжрайонним судом Київської області підозрюваному визначено запобіжний захід - тримання під вартою упродовж 60 діб.