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На Киевщине 49-летний внук изнасиловал свою 91-летнюю бабушку, - Нацполиция. ВИДЕО

В селе Гоголив Броварского района Киевской области 49-летний внук изнасиловал свою 91-летнюю бабушку.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Правоохранители задержали злоумышленника в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Как выяснилось, в тот вечер мужчина с товарищем употреблял спиртные напитки, после чего пошел в бабушкину комнату и совершил изнасилование", - говорится в сообщении.

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

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30 апреля Броварским межрайонным судом Киевской области подозреваемому определена мера пресечения - содержание под стражей в течение 60 суток.

Автор: 

изнасилование (917) Киевская область (4132) Нацполиция (16459) правоохранительные органы (2970) силовики (2799)


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Топ комментарии
+29
Электорат зеленского во всей красе
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30.04.2021 15:38
+15
Ты видел что бы депутаты при Порохе дрочили прямо в сессионном зале?Или проституток заказывали? А может знаешь хоть одного кого привлекали за изнасилование несовершеннолетних?
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30.04.2021 16:33
+9
На Киевщине 49-летний внук изнасиловал свою 91-летнюю бабушку, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 17
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30.04.2021 15:36
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Не дай бог так изголодать!
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30.04.2021 15:36 Ответить
то половой гигант ..
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30.04.2021 15:41 Ответить
думала, в теме на видео порнушка будет
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30.04.2021 15:54 Ответить
да ты шалунишка)
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30.04.2021 19:49 Ответить
На Киевщине 49-летний внук изнасиловал свою 91-летнюю бабушку, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 17
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30.04.2021 15:36 Ответить
Пожизненно этой твари, иди кол в дупу.
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30.04.2021 15:37 Ответить
Электорат зеленского во всей красе
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30.04.2021 15:38 Ответить
скорее всего, он депутат, тот 49-летний?
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30.04.2021 15:56 Ответить
От ПЕСа?
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30.04.2021 16:12 Ответить
Ты видел что бы депутаты при Порохе дрочили прямо в сессионном зале?Или проституток заказывали? А может знаешь хоть одного кого привлекали за изнасилование несовершеннолетних?
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30.04.2021 16:33 Ответить
представил подробности? расскажи, какие. Тема ж, простите, местами ржачная...хоть юмор черноват
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30.04.2021 16:00 Ответить
Не ,таких с тюрьмы выпускать нельзя.Инцестники и в тюрьме нужные люди.
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30.04.2021 15:48 Ответить
Те, кто считает сей случай важной "новостью" для общего внимания и сведения -- не сильно умнее 41-летнего насильника.
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30.04.2021 15:52 Ответить
Статья говорит, как алкоголь влияет на слабый мозг. В чем крамола статьи?
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30.04.2021 16:00 Ответить
Это опечатка. Правильно - не слабо влияет на мозг.
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30.04.2021 16:46 Ответить
Народ интересуется, за кого голосовал внук и за кого голосовала его бабушка.
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30.04.2021 15:54 Ответить
За бориса кравченко.
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30.04.2021 15:55 Ответить
Где видео?! Нелюди!
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30.04.2021 15:56 Ответить
новости из села все больше и больше напоминют новости из дЯревни....
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30.04.2021 15:59 Ответить
ну, недавно вон в колодце двое мужчин плюс семейная пара...
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30.04.2021 16:01 Ответить
ПНХ 🐖🐕 дырявая
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30.04.2021 16:23 Ответить
Мда, слов нет...
Ну него с головой, вернее с продолжением шеи, точной беда.
Ему от геронтофила до некрофила один шаг остался.
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30.04.2021 16:04 Ответить
мда... с таким контингентом нас в нату не примут еще долго.!
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30.04.2021 16:06 Ответить
Це жах як так можливо в живу людину поштрикати пісюном страхіття якесь на північ його туда де літом холодно в пальті
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30.04.2021 16:14 Ответить
Йому паприколу, впрочем и голосовал так же.
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30.04.2021 16:45 Ответить
Вот и поштрикал бы себе в кулак, придурок. А ты хорош, поддерживаешь агрессивные действия ; подозреваю, что при отсутствии " дамы" ему подошёл бы и более слабый мужик, и ребёнок, и дырка в заборе. 91 год - да в "процессе" и летальный финал возможен ! Так что можно это дело рассматривать как попытку убийства с целью получения наследства, а не как любовное приключение, ясно ?
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01.05.2021 03:08 Ответить
Бабушка заявила в полицию?
Может последний раз в жизни ...
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30.04.2021 16:34 Ответить
Странные дела творятся.
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30.04.2021 16:36 Ответить
А как там дела в белорусской области московии?
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30.04.2021 17:06 Ответить
а там дедушка всех бабушек страны насилует, уже больше 20 лет
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30.04.2021 19:52 Ответить
"Хуже бабуле нибудит, хоть паржом"..
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30.04.2021 16:45 Ответить
Ну так сядь перед зеркалом и ржи, убогенький.
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01.05.2021 03:12 Ответить
тебе надо ты и ржи.
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01.05.2021 09:32 Ответить
може внук-зебил по приколу правнуков захотел
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30.04.2021 17:15 Ответить
чистокровный породистый кацап
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30.04.2021 17:24 Ответить
Оц -тоц-первертоц- бабушка здорова!
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30.04.2021 18:07 Ответить
) юморок конечно тот еще
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30.04.2021 19:52 Ответить
бабуля заявление писать отказалась
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30.04.2021 18:50 Ответить
Не очень удивляйтеся, братишки! Невелики ее года! Из жопы сыпался песочек, из носа капала вода! (Песня одного геронтофила). А если бабуся еще и сопротивлялась, - так это кайф вдвойне! Потом поблагодарит!
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30.04.2021 19:51 Ответить
Тимошенко с Батькивщины возьмет его на перевоспитание!!!
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01.05.2021 01:10 Ответить
Я вижу, дружбан, тебе часто снятся страшные сны! А самый страшный из них, когда ЮВТ наступает своими лабутенами тебе на яйца и переезжает твой огрызок, пардон, член своей коляской!
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01.05.2021 20:29 Ответить
Тема как раз для политического форума...
Или 20 баксов это 20 баксов?
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30.04.2021 21:07 Ответить
Внучата Ильича - они такие.
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30.04.2021 22:58 Ответить
Предложить его услуги Тимошенко из Батькивщины!!! (На добровольной основе пани Тимошенко)
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01.05.2021 01:08 Ответить
Вы настолько тупой, что даже объяснять вам обычные человеческие истины бесполезно. Даже разговор с моей собакой даст больший результат.
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01.05.2021 10:03 Ответить
......Как у нашей бабушки, бабушки-старушки, Шестеро налетчиков отобрали честь.

Оц тоц перевертоц, Бабушка здорова, Оц тоц перевертоц, Кушает компот, Оц тоц перевертоц, И мечтает снова, Оц тоц перевертоц, Пережить налёт.
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01.05.2021 09:56 Ответить
Внук-то точно дебил, но и коменты недалеко ушли.
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06.07.2021 20:42 Ответить
 
 