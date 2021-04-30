На Киевщине 49-летний внук изнасиловал свою 91-летнюю бабушку, - Нацполиция. ВИДЕО

В селе Гоголив Броварского района Киевской области 49-летний внук изнасиловал свою 91-летнюю бабушку.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Правоохранители задержали злоумышленника в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Как выяснилось, в тот вечер мужчина с товарищем употреблял спиртные напитки, после чего пошел в бабушкину комнату и совершил изнасилование", - говорится в сообщении.

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

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30 апреля Броварским межрайонным судом Киевской области подозреваемому определена мера пресечения - содержание под стражей в течение 60 суток.