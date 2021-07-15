Рада внесла изменения в закон "Об охране атмосферного воздуха"

Верховная Рада на внеочередном заседании внесла изменения в закон "Об охране атмосферного воздуха".

Об этом информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности за законопроект о внесении изменений в статью 16 закона Украины "Об охране атмосферного воздуха" по регулированию хозяйственной деятельности с озоноразрушающими веществами и фторированными парниковыми газами отдали голоса 308 народных депутатов.

Документ рассматривали без обсуждения.

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