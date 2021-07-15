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Рада внесла изменения в закон "Об охране атмосферного воздуха"

Рада внесла изменения в закон

Верховная Рада на внеочередном заседании внесла изменения в закон "Об охране атмосферного воздуха".

Об этом информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности за законопроект о внесении изменений в статью 16 закона Украины "Об охране атмосферного воздуха" по регулированию хозяйственной деятельности с озоноразрушающими веществами и фторированными парниковыми газами отдали голоса 308 народных депутатов.

Документ рассматривали без обсуждения.

Также читайте: "2/3 украинцев проживают на территориях с загрязненным атмосферным воздухом", - Министерство защиты окружающей среды

Автор: 

воздух (173) ВР (29271) загрязнение (256) экология (1609)


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Проезжал намедни возле мариинского дворца. И так гуаном воняло , просто дико . В 19 такой вони - не наблюдалось 🙄🙄🙄
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15.07.2021 18:27 Ответить
Ну хоть что-то полезное приняли. Как это Ахметка согласился не знаю, наверное следующий закон будет о компенсациям ТЭЦ и металлургическим комбинатам о троекратном возмещении им наложенных государством штрафов за неизбежное загрязнение.
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15.07.2021 18:29 Ответить
так хуже этой рады воздух никто не портит...
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15.07.2021 18:32 Ответить
Если со2 не сократить, мы тут все стушимся. Чужие пуки никому не интересны, а вот пуки из выхлопных труб, это уже беда.
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15.07.2021 19:09 Ответить
В Сумах фирташевский химпром в три смены дымит..
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15.07.2021 19:37 Ответить
Новое = хорошо забытое старое.
В назидание внукам и правнукам ....
******
Так было при горбатом в 1985 году . Премьер РЫЖКОВ приказал закрыть все содовые заводы - продлить жизни алкашам.
А затем покупали моющие средства в
Индии пароходами и
раздавали Гражданам по талонам ..
Рада внесла зміни в закон "Про охорону атмосферного повітря" - Цензор.НЕТ 5624
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15.07.2021 19:53 Ответить
 
 