Рада внесла изменения в закон "Об охране атмосферного воздуха"
Верховная Рада на внеочередном заседании внесла изменения в закон "Об охране атмосферного воздуха".
Об этом информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
В частности за законопроект о внесении изменений в статью 16 закона Украины "Об охране атмосферного воздуха" по регулированию хозяйственной деятельности с озоноразрушающими веществами и фторированными парниковыми газами отдали голоса 308 народных депутатов.
Документ рассматривали без обсуждения.
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В назидание внукам и правнукам ....
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Так было при горбатом в 1985 году . Премьер РЫЖКОВ приказал закрыть все содовые заводы - продлить жизни алкашам.
А затем покупали моющие средства в
Индии пароходами и
раздавали Гражданам по талонам ..