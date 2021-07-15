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Рада внесла зміни в закон "Про охорону атмосферного повітря"

Рада внесла зміни в закон

Верховна Рада на позачерговому засіданні внесла зміни в закон "Про охорону атмосферного повітря".

Про це інформує парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема за законопроєкт про внесення змін до статті 16 закону України "Про охорону атмосферного повітря" з регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами і фторованими парниковими газами віддали голоси 308 народних депутатів.

Документ розглядали без обговорення.

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Автор: 

повітря (165) ВР (15021) забруднення (245) екологія (1356)


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Проезжал намедни возле мариинского дворца. И так гуаном воняло , просто дико . В 19 такой вони - не наблюдалось 🙄🙄🙄
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15.07.2021 18:27 Відповісти
Ну хоть что-то полезное приняли. Как это Ахметка согласился не знаю, наверное следующий закон будет о компенсациям ТЭЦ и металлургическим комбинатам о троекратном возмещении им наложенных государством штрафов за неизбежное загрязнение.
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15.07.2021 18:29 Відповісти
так хуже этой рады воздух никто не портит...
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15.07.2021 18:32 Відповісти
Если со2 не сократить, мы тут все стушимся. Чужие пуки никому не интересны, а вот пуки из выхлопных труб, это уже беда.
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15.07.2021 19:09 Відповісти
В Сумах фирташевский химпром в три смены дымит..
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15.07.2021 19:37 Відповісти
Новое = хорошо забытое старое.
В назидание внукам и правнукам ....
******
Так было при горбатом в 1985 году . Премьер РЫЖКОВ приказал закрыть все содовые заводы - продлить жизни алкашам.
А затем покупали моющие средства в
Индии пароходами и
раздавали Гражданам по талонам ..
Рада внесла зміни в закон "Про охорону атмосферного повітря" - Цензор.НЕТ 5624
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15.07.2021 19:53 Відповісти
 
 