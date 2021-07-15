Рада внесла зміни в закон "Про охорону атмосферного повітря"
Верховна Рада на позачерговому засіданні внесла зміни в закон "Про охорону атмосферного повітря".
Про це інформує парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Зокрема за законопроєкт про внесення змін до статті 16 закону України "Про охорону атмосферного повітря" з регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами і фторованими парниковими газами віддали голоси 308 народних депутатів.
Документ розглядали без обговорення.
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В назидание внукам и правнукам ....
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Так было при горбатом в 1985 году . Премьер РЫЖКОВ приказал закрыть все содовые заводы - продлить жизни алкашам.
А затем покупали моющие средства в
Индии пароходами и
раздавали Гражданам по талонам ..