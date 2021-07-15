Рада внесла зміни в закон "Про охорону атмосферного повітря"

Верховна Рада на позачерговому засіданні внесла зміни в закон "Про охорону атмосферного повітря".

Про це інформує парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема за законопроєкт про внесення змін до статті 16 закону України "Про охорону атмосферного повітря" з регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами і фторованими парниковими газами віддали голоси 308 народних депутатів.

Документ розглядали без обговорення.

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