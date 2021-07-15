Человек попал под поезд в киевском метро

На одном из перегонов Красной линии киевского метрополитена человек попал под поезд, в связи с чем движение поездов совершается по маршруту "Крещатик"-"Академгородок".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба киевского метрополитена.

"Красная линия! Поезда курсируют по маршруту "Крещатик" - "Академгородок". На перегоне "Дарница" - "Левобережная" человек под поездом. На месте работают специалисты", - говорится в сообщении, обнародованном в твиттере.

Уточняется, что о возобновлении работы в обычном режиме будет сообщено дополнительно.

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