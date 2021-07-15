Человек попал под поезд в киевском метро
На одном из перегонов Красной линии киевского метрополитена человек попал под поезд, в связи с чем движение поездов совершается по маршруту "Крещатик"-"Академгородок".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба киевского метрополитена.
"Красная линия! Поезда курсируют по маршруту "Крещатик" - "Академгородок". На перегоне "Дарница" - "Левобережная" человек под поездом. На месте работают специалисты", - говорится в сообщении, обнародованном в твиттере.
Уточняется, что о возобновлении работы в обычном режиме будет сообщено дополнительно.
Топ комментарии
+4 Михаил Пивоваров #479079
показать весь комментарий15.07.2021 18:26 Ссылка
+1 Сергій Зеляк
показать весь комментарий15.07.2021 20:07 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
По власній дурості так загинути..