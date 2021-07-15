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Человек попал под поезд в киевском метро

Человек попал под поезд в киевском метро

На одном из перегонов Красной линии киевского метрополитена человек попал под поезд, в связи с чем движение поездов совершается по маршруту "Крещатик"-"Академгородок".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба киевского метрополитена.

"Красная линия! Поезда курсируют по маршруту "Крещатик" - "Академгородок". На перегоне "Дарница" - "Левобережная" человек под поездом. На месте работают специалисты", - говорится в сообщении, обнародованном в твиттере.

Уточняется, что о возобновлении работы в обычном режиме будет сообщено дополнительно.

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Автор: 

Киев (25649) Метрополитен (1016) поезд (1028)


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Топ комментарии
+4
Увидел платёжку за газ? Не выдержал зелёного "покращення" коммуналки?
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15.07.2021 18:26
+1
Так, він загинув. На "Київ оперативний" було розміщено фото, на яких видно як виносять тіло з колій.
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15.07.2021 20:07
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Увидел платёжку за газ? Не выдержал зелёного "покращення" коммуналки?
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15.07.2021 18:26 Ответить
Скоріш за все "зачепер", між вагонами вирішив з вітерцем промчати але щось пішло не так.
По власній дурості так загинути..
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15.07.2021 18:46 Ответить
а хіба десь сказано, що він загинув?
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15.07.2021 19:40 Ответить
Так, він загинув. На "Київ оперативний" було розміщено фото, на яких видно як виносять тіло з колій.
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15.07.2021 20:07 Ответить
Отличная новость, одним дегенератом меньше
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15.07.2021 20:23 Ответить
в спам, рузькє
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16.07.2021 07:37 Ответить
Рузьке это твоя мама шлюха, а Одесса это Украина
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17.07.2021 11:59 Ответить
не воняй рузькэ, возвращайся в свой хлев
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17.07.2021 12:39 Ответить
не суди всех по своей матери, свинья рузька
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17.07.2021 13:43 Ответить
Бухать надо меньше.
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15.07.2021 18:29 Ответить
 
 