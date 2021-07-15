Людина потрапила під потяг у київському метро
На одному з перегонів Червоної лінії київського метрополітену людина потрапил під потяг, у зв'язку з чим рух поїздів здійснюється маршрутом "Хрещатик" - "Академмістечко".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба київського метрополітену.
"Червона лінія! Потяги курсують за маршрутом "Хрещатик" - "Академмістечко". На перегоні "Дарниця" - "Лівобережна" людина під поїздом. На місці працюють фахівці", - сказано в повідомленні, оприлюдненому в твіттері.
Уточнюється, що про відновлення роботи в звичайному режимі буде повідомлено додатково.
Топ коментарі
+4 Михаил Пивоваров #479079
показати весь коментар15.07.2021 18:26 Посилання
+1 Сергій Зеляк
показати весь коментар15.07.2021 20:07 Посилання
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