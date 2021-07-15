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Людина потрапила під потяг у київському метро

Людина потрапила під потяг у київському метро

На одному з перегонів Червоної лінії київського метрополітену людина потрапил під потяг, у зв'язку з чим рух поїздів здійснюється маршрутом "Хрещатик" - "Академмістечко".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба київського метрополітену.

"Червона лінія! Потяги курсують за маршрутом "Хрещатик" - "Академмістечко". На перегоні "Дарниця" - "Лівобережна" людина під поїздом. На місці працюють фахівці", - сказано в повідомленні, оприлюдненому в твіттері.

Уточнюється, що про відновлення роботи в звичайному режимі буде повідомлено додатково.

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Автор: 

Київ (19626) Метрополітен (1419) потяг (1978)


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Топ коментарі
+4
Увидел платёжку за газ? Не выдержал зелёного "покращення" коммуналки?
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15.07.2021 18:26
+1
Так, він загинув. На "Київ оперативний" було розміщено фото, на яких видно як виносять тіло з колій.
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15.07.2021 20:07
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Увидел платёжку за газ? Не выдержал зелёного "покращення" коммуналки?
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15.07.2021 18:26 Відповісти
Скоріш за все "зачепер", між вагонами вирішив з вітерцем промчати але щось пішло не так.
По власній дурості так загинути..
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15.07.2021 18:46 Відповісти
а хіба десь сказано, що він загинув?
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15.07.2021 19:40 Відповісти
Так, він загинув. На "Київ оперативний" було розміщено фото, на яких видно як виносять тіло з колій.
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15.07.2021 20:07 Відповісти
Отличная новость, одним дегенератом меньше
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15.07.2021 20:23 Відповісти
в спам, рузькє
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16.07.2021 07:37 Відповісти
Рузьке это твоя мама шлюха, а Одесса это Украина
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17.07.2021 11:59 Відповісти
не воняй рузькэ, возвращайся в свой хлев
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17.07.2021 12:39 Відповісти
не суди всех по своей матери, свинья рузька
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17.07.2021 13:43 Відповісти
Бухать надо меньше.
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15.07.2021 18:29 Відповісти
 
 