Людина потрапила під потяг у київському метро

На одному з перегонів Червоної лінії київського метрополітену людина потрапил під потяг, у зв'язку з чим рух поїздів здійснюється маршрутом "Хрещатик" - "Академмістечко".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба київського метрополітену.

"Червона лінія! Потяги курсують за маршрутом "Хрещатик" - "Академмістечко". На перегоні "Дарниця" - "Лівобережна" людина під поїздом. На місці працюють фахівці", - сказано в повідомленні, оприлюдненому в твіттері.

Уточнюється, що про відновлення роботи в звичайному режимі буде повідомлено додатково.

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