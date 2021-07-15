Рада приняла закон о режиме "без бумаг"
Теперь украинцы смогут быстро получать услуги онлайн, а чиновники больше не смогут требовать бумажные документы с информацией, которая уже внесена в реестры.
Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
За законопроект №5495 проголосовали 238 депутатов.
Законопроект был разработан Минцифры. Режим "без бумаг" должен ускорить процесс диджитализации в Украине.
Согласно закону, с 23 августа цифровой паспорт в "Дії" будут принимать во всех учреждениях Украины. А вскоре подписать заявление на обучение ребенка в школе или на отпуск, заключить договор между бизнес-партнерами – все можно будет сделать на одном портале.
Сейчас в Украине оцифрованы более 70 онлайн-услуг. С режимом "без бумаги" их перечень существенно увеличится.
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- когда пойдешь в туалет, возьми газетку...а то я забыл...
- ну ты даешь дед... у меня и планшет есть и телефон...а ты газетка)))))
- ну-ну...а задницу телефоном вытрешь?
хоча....чому б і ні! ))))
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Оголошення в під'їзді
Для укладання договору надати наступні документи:
1. Завірена копія документу, підтверджуючий право власності, а саме: (наприклад свідоцтво,
або інший документ, який підтверджує право власності на
квартиру).
2. Завірена копія паспорту
3. Завірена копія ідентифікаційного коду
4. Завірена копія паспорту на прилад обліку холодної води
ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ, ЩО МАЮТЬ ПІЛЬГИ (ДОДАТКОВО):
5. Завірена копія посвідчення на право пільг
6. Завірена копія паспорту пільговика
7. Завірена копія ідентифікаційного коду пільговика
Завірені і отскановані копії документів, а також підписана і отсканована заява про укладення договору повинні бути скеровані на електронну адресу абонентського відділу.
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