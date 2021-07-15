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Рада приняла закон о режиме "без бумаг"

Рада приняла закон о режиме

Теперь украинцы смогут быстро получать услуги онлайн, а чиновники больше не смогут требовать бумажные документы с информацией, которая уже внесена в реестры.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

За законопроект №5495 проголосовали 238 депутатов.

Законопроект был разработан Минцифры. Режим "без бумаг" должен ускорить процесс диджитализации в Украине.

Согласно закону, с 23 августа цифровой паспорт в "Дії" будут принимать во всех учреждениях Украины. А вскоре подписать заявление на обучение ребенка в школе или на отпуск, заключить договор между бизнес-партнерами – все можно будет сделать на одном портале.

Читайте: Рада одобрила в первом чтении законопроект об онлайн-прописке

Сейчас в Украине оцифрованы более 70 онлайн-услуг. С режимом "без бумаги" их перечень существенно увеличится.

Автор: 

ВР (29271) закон (3177) диджитализация (222)


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Топ комментарии
+10
в режиме "без мозгов" вся наша власть уже очень давно
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15.07.2021 19:08
+3
Я себе представляб кргда єто все рухнет!!!
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15.07.2021 19:13
+3
украли пластиковие техталон и права из машиньі.Востановил за один день.Херсон.Теперь ученьій храню их дома езжу с Діей в телефоне.Я считаю ето здорово.
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15.07.2021 19:16
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Правила форума Совет форумчан
ИНН в базу уже попал...или опять еще нет??😀
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15.07.2021 19:06 Ответить
в режиме "без мозгов" вся наша власть уже очень давно
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15.07.2021 19:08 Ответить
Электронный ошейник с бубенцами, цвет - на выбор барана, налетай!
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15.07.2021 19:10 Ответить
_Земунисты с лихорадочной скоростью строят концлагерь, опыт перенимают у старших кетайских товарищей.
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15.07.2021 19:11 Ответить
таки ещё есть куда стремиться - китайские социальные баллы
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15.07.2021 19:19 Ответить
_И это ещё отнюдь не предел. Всё это путь к тоталитаризму и людоедскому режиму, где власть упырей ничем и никем не ограничена, а народ - абсолютно бесправен. Но сегодня радующиеся электронному ошейнику бараны не понимают чем это закончится завтра, идиоты думают что бандиты это для их блага затеяли... Кретины!
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15.07.2021 19:25 Ответить
ох.еть - т.е. теперь они ни один вопрос решать не собираются. и очереди под кабинетом нету - все "пересiчнi" чешут репу в online "на одном портале"(с)
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15.07.2021 19:13 Ответить
Я себе представляб кргда єто все рухнет!!!
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15.07.2021 19:13 Ответить
украли пластиковие техталон и права из машиньі.Востановил за один день.Херсон.Теперь ученьій храню их дома езжу с Діей в телефоне.Я считаю ето здорово.
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15.07.2021 19:16 Ответить
таки пока не объявили твои пластиковые вредными для природы и не заставили сдать и пользоваться только Діей . порадуешься до первого хакера или сбоя
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15.07.2021 19:22 Ответить
Я так тоже делал пока дия не рухнула. Теперь права и техпаспорт вожу с собой для подстраховки. Тем более ПДР так и требуют
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15.07.2021 19:40 Ответить
То бишь то что ты идиот...потому что оставлял права и техпаспорт в машине ты даже не подумал...да??
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15.07.2021 19:55 Ответить
А в туалет ходити тепер без паперу теж ?
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15.07.2021 19:19 Ответить
анекдот:
- когда пойдешь в туалет, возьми газетку...а то я забыл...
- ну ты даешь дед... у меня и планшет есть и телефон...а ты газетка)))))
- ну-ну...а задницу телефоном вытрешь?
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15.07.2021 19:28 Ответить
А в мене планшет і біде
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15.07.2021 19:41 Ответить
та то про село і люди )))
хоча....чому б і ні! ))))
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15.07.2021 20:00 Ответить
во времена совка, какой-то иностранный афроафриканец, из-за "ну сильно приспичило" добрался до очка совкового киевского туалета, аж потом глядь - туалетной бумаги то не висит )))) он орать - "папир! папир!!" понятно, шо, шо такое папир все поняли без перевода )) хто -то сердобольный сует ему газету. тот охреневши - "ноу! ноу! - папир! папир!!" ))))))
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15.07.2021 20:53 Ответить
Рада ухвалила закон про режим "без паперів" - Цензор.НЕТ 9661

...
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15.07.2021 21:03 Ответить
Паперові гроші теж у цьому законі? 😮 Переходимо до натурального обміну?
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15.07.2021 19:27 Ответить
Ну, в этом случае в выигрыше будут разного рода корабельные сосны и Мери Дам в Ж..пу.
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15.07.2021 19:42 Ответить
можно будет заключить договор между бизнес-партнерами... короче хотят знать про все, что делают граждане. полностью вся твоя информация где, когда сцрал, с кем спал, и когда жрал...
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15.07.2021 19:31 Ответить
Так бандиты ж это с ради блага лопоухих всё. Рук не покладая...
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15.07.2021 20:13 Ответить
интересно, а договора, для которых обязательно нотариальное удостоверение, тоже нотариус в приложении заверять будет?
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15.07.2021 20:22 Ответить
один хороший пожар в серверной базы данных, и прювет...
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15.07.2021 19:32 Ответить
Бог не допёр Моисею Е-скрижали дать заместо каменных.
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15.07.2021 20:14 Ответить
Может стоит начать с детей инвалидов Киева которым кличко до сих пор не закупил жизненно важное питание на этот год? https://m.facebook.com/groups/pku.pokolenie/permalink/3065247747095539/
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15.07.2021 20:18 Ответить
Діджіталізація в дії

Оголошення в під'їзді

Для укладання договору надати наступні документи:
1. Завірена копія документу, підтверджуючий право власності, а саме: (наприклад свідоцтво,
або інший документ, який підтверджує право власності на
квартиру).
2. Завірена копія паспорту
3. Завірена копія ідентифікаційного коду
4. Завірена копія паспорту на прилад обліку холодної води
ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ, ЩО МАЮТЬ ПІЛЬГИ (ДОДАТКОВО):
5. Завірена копія посвідчення на право пільг
6. Завірена копія паспорту пільговика
7. Завірена копія ідентифікаційного коду пільговика

Завірені і отскановані копії документів, а також підписана і отсканована заява про укладення договору повинні бути скеровані на електронну адресу абонентського відділу.

Фу-ух упоралися
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15.07.2021 20:43 Ответить
Недавно сам через электронный суд подавал исковое заявление, в суд в другой области Украины, всё решил дистанционно и без адвокатов. Очень удобно.
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15.07.2021 21:05 Ответить
краще б прийняли закон-"рада без довбйобів".
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15.07.2021 22:04 Ответить
А если отключат свет?
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16.07.2021 07:40 Ответить
 
 