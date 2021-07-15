Рада приняла закон о режиме "без бумаг"

Теперь украинцы смогут быстро получать услуги онлайн, а чиновники больше не смогут требовать бумажные документы с информацией, которая уже внесена в реестры.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

За законопроект №5495 проголосовали 238 депутатов.

Законопроект был разработан Минцифры. Режим "без бумаг" должен ускорить процесс диджитализации в Украине.

Согласно закону, с 23 августа цифровой паспорт в "Дії" будут принимать во всех учреждениях Украины. А вскоре подписать заявление на обучение ребенка в школе или на отпуск, заключить договор между бизнес-партнерами – все можно будет сделать на одном портале.

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Сейчас в Украине оцифрованы более 70 онлайн-услуг. С режимом "без бумаги" их перечень существенно увеличится.