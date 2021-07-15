Рада ухвалила закон про режим "без паперів"
Тепер українці зможуть швидко отримувати послуги онлайн, а чиновники більше не зможуть вимагати паперові документи з інформацією, яка вже внесена до реєстрів.
Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
За законопроєкт №5495 проголосували 238 депутатів.
Законопроєкт був розроблений Мінцифри. Режим "без паперів" має прискорити процес діджиталізації в Україні.
Відповідно до закону, з 23 серпня цифровий паспорт в "Дії" прийматимуть в усіх установах України. А незабаром підписати заяву на навчання дитини в школі або на відпустку, укласти договір між бізнес-партнерами - все можна буде зробити на одному порталі.
Зараз в Україні оцифровано понад 70 онлайн-послуг. З режимом "без паперу" їх перелік значно збільшиться.
Будь ласка, зачекайте...
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- когда пойдешь в туалет, возьми газетку...а то я забыл...
- ну ты даешь дед... у меня и планшет есть и телефон...а ты газетка)))))
- ну-ну...а задницу телефоном вытрешь?
хоча....чому б і ні! ))))
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Оголошення в під'їзді
Для укладання договору надати наступні документи:
1. Завірена копія документу, підтверджуючий право власності, а саме: (наприклад свідоцтво,
або інший документ, який підтверджує право власності на
квартиру).
2. Завірена копія паспорту
3. Завірена копія ідентифікаційного коду
4. Завірена копія паспорту на прилад обліку холодної води
ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ, ЩО МАЮТЬ ПІЛЬГИ (ДОДАТКОВО):
5. Завірена копія посвідчення на право пільг
6. Завірена копія паспорту пільговика
7. Завірена копія ідентифікаційного коду пільговика
Завірені і отскановані копії документів, а також підписана і отсканована заява про укладення договору повинні бути скеровані на електронну адресу абонентського відділу.
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