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Рада ухвалила закон про режим "без паперів"

Рада ухвалила закон про режим

Тепер українці зможуть швидко отримувати послуги онлайн, а чиновники більше не зможуть вимагати паперові документи з інформацією, яка вже внесена до реєстрів.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За законопроєкт №5495 проголосували 238 депутатів.

Законопроєкт був розроблений Мінцифри. Режим "без паперів" має прискорити процес діджиталізації в Україні.

Відповідно до закону, з 23 серпня цифровий паспорт в "Дії" прийматимуть в усіх установах України. А незабаром підписати заяву на навчання дитини в школі або на відпустку, укласти договір між бізнес-партнерами - все можна буде зробити на одному порталі.

Зараз в Україні оцифровано понад 70 онлайн-послуг. З режимом "без паперу" їх перелік значно збільшиться.

Читайте також: До кінця 2023 року 100% державних послуг плануємо запустити онлайн, - Федоров

Автор: 

ВР (15021) закон (2837) диджиталізація (281)


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Топ коментарі
+10
в режиме "без мозгов" вся наша власть уже очень давно
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15.07.2021 19:08
+3
Я себе представляб кргда єто все рухнет!!!
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15.07.2021 19:13
+3
украли пластиковие техталон и права из машиньі.Востановил за один день.Херсон.Теперь ученьій храню их дома езжу с Діей в телефоне.Я считаю ето здорово.
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15.07.2021 19:16
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ИНН в базу уже попал...или опять еще нет??😀
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15.07.2021 19:06 Відповісти
в режиме "без мозгов" вся наша власть уже очень давно
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15.07.2021 19:08 Відповісти
Электронный ошейник с бубенцами, цвет - на выбор барана, налетай!
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15.07.2021 19:10 Відповісти
_Земунисты с лихорадочной скоростью строят концлагерь, опыт перенимают у старших кетайских товарищей.
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15.07.2021 19:11 Відповісти
таки ещё есть куда стремиться - китайские социальные баллы
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15.07.2021 19:19 Відповісти
_И это ещё отнюдь не предел. Всё это путь к тоталитаризму и людоедскому режиму, где власть упырей ничем и никем не ограничена, а народ - абсолютно бесправен. Но сегодня радующиеся электронному ошейнику бараны не понимают чем это закончится завтра, идиоты думают что бандиты это для их блага затеяли... Кретины!
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15.07.2021 19:25 Відповісти
ох.еть - т.е. теперь они ни один вопрос решать не собираются. и очереди под кабинетом нету - все "пересiчнi" чешут репу в online "на одном портале"(с)
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15.07.2021 19:13 Відповісти
Я себе представляб кргда єто все рухнет!!!
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15.07.2021 19:13 Відповісти
украли пластиковие техталон и права из машиньі.Востановил за один день.Херсон.Теперь ученьій храню их дома езжу с Діей в телефоне.Я считаю ето здорово.
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15.07.2021 19:16 Відповісти
таки пока не объявили твои пластиковые вредными для природы и не заставили сдать и пользоваться только Діей . порадуешься до первого хакера или сбоя
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15.07.2021 19:22 Відповісти
Я так тоже делал пока дия не рухнула. Теперь права и техпаспорт вожу с собой для подстраховки. Тем более ПДР так и требуют
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15.07.2021 19:40 Відповісти
То бишь то что ты идиот...потому что оставлял права и техпаспорт в машине ты даже не подумал...да??
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15.07.2021 19:55 Відповісти
А в туалет ходити тепер без паперу теж ?
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15.07.2021 19:19 Відповісти
анекдот:
- когда пойдешь в туалет, возьми газетку...а то я забыл...
- ну ты даешь дед... у меня и планшет есть и телефон...а ты газетка)))))
- ну-ну...а задницу телефоном вытрешь?
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15.07.2021 19:28 Відповісти
А в мене планшет і біде
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15.07.2021 19:41 Відповісти
та то про село і люди )))
хоча....чому б і ні! ))))
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15.07.2021 20:00 Відповісти
во времена совка, какой-то иностранный афроафриканец, из-за "ну сильно приспичило" добрался до очка совкового киевского туалета, аж потом глядь - туалетной бумаги то не висит )))) он орать - "папир! папир!!" понятно, шо, шо такое папир все поняли без перевода )) хто -то сердобольный сует ему газету. тот охреневши - "ноу! ноу! - папир! папир!!" ))))))
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15.07.2021 20:53 Відповісти
Рада ухвалила закон про режим "без паперів" - Цензор.НЕТ 9661

...
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15.07.2021 21:03 Відповісти
Паперові гроші теж у цьому законі? 😮 Переходимо до натурального обміну?
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15.07.2021 19:27 Відповісти
Ну, в этом случае в выигрыше будут разного рода корабельные сосны и Мери Дам в Ж..пу.
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15.07.2021 19:42 Відповісти
можно будет заключить договор между бизнес-партнерами... короче хотят знать про все, что делают граждане. полностью вся твоя информация где, когда сцрал, с кем спал, и когда жрал...
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15.07.2021 19:31 Відповісти
Так бандиты ж это с ради блага лопоухих всё. Рук не покладая...
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15.07.2021 20:13 Відповісти
интересно, а договора, для которых обязательно нотариальное удостоверение, тоже нотариус в приложении заверять будет?
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15.07.2021 20:22 Відповісти
один хороший пожар в серверной базы данных, и прювет...
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15.07.2021 19:32 Відповісти
Бог не допёр Моисею Е-скрижали дать заместо каменных.
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15.07.2021 20:14 Відповісти
Может стоит начать с детей инвалидов Киева которым кличко до сих пор не закупил жизненно важное питание на этот год? https://m.facebook.com/groups/pku.pokolenie/permalink/3065247747095539/
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15.07.2021 20:18 Відповісти
Діджіталізація в дії

Оголошення в під'їзді

Для укладання договору надати наступні документи:
1. Завірена копія документу, підтверджуючий право власності, а саме: (наприклад свідоцтво,
або інший документ, який підтверджує право власності на
квартиру).
2. Завірена копія паспорту
3. Завірена копія ідентифікаційного коду
4. Завірена копія паспорту на прилад обліку холодної води
ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ, ЩО МАЮТЬ ПІЛЬГИ (ДОДАТКОВО):
5. Завірена копія посвідчення на право пільг
6. Завірена копія паспорту пільговика
7. Завірена копія ідентифікаційного коду пільговика

Завірені і отскановані копії документів, а також підписана і отсканована заява про укладення договору повинні бути скеровані на електронну адресу абонентського відділу.

Фу-ух упоралися
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15.07.2021 20:43 Відповісти
Недавно сам через электронный суд подавал исковое заявление, в суд в другой области Украины, всё решил дистанционно и без адвокатов. Очень удобно.
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15.07.2021 21:05 Відповісти
краще б прийняли закон-"рада без довбйобів".
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15.07.2021 22:04 Відповісти
А если отключат свет?
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16.07.2021 07:40 Відповісти
 
 