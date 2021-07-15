Рада ухвалила закон про режим "без паперів"

Тепер українці зможуть швидко отримувати послуги онлайн, а чиновники більше не зможуть вимагати паперові документи з інформацією, яка вже внесена до реєстрів.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За законопроєкт №5495 проголосували 238 депутатів.

Законопроєкт був розроблений Мінцифри. Режим "без паперів" має прискорити процес діджиталізації в Україні.

Відповідно до закону, з 23 серпня цифровий паспорт в "Дії" прийматимуть в усіх установах України. А незабаром підписати заяву на навчання дитини в школі або на відпустку, укласти договір між бізнес-партнерами - все можна буде зробити на одному порталі.

Зараз в Україні оцифровано понад 70 онлайн-послуг. З режимом "без паперу" їх перелік значно збільшиться.

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