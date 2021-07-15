Сайт оккупационного "правительства" Крыма перестал открываться

Сайт оккупационного "правительства" Крыма не открывается уже больше 2 часов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сайт перестал открываться около 17:00. При попытках загрузить страницу отображается "ошибка 502" или "ошибка 500".

Информации о проблеме на сайтах подконтрольных оккупантов крымских СМИ и страницах оккупационных властей Крыма пока нет.

Причина проблем с сайтом неизвестна.

Читайте: 17 человек находятся в оккупированном Крыму под стражей по обвинению в шпионаже, - правозащитники



