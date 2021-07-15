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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
1 534 17

Сайт оккупационного "правительства" Крыма перестал открываться

Сайт оккупационного

Сайт оккупационного "правительства" Крыма не открывается уже больше 2 часов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сайт перестал открываться около 17:00. При попытках загрузить страницу отображается "ошибка 502" или "ошибка 500".

Информации о проблеме на сайтах подконтрольных оккупантов крымских СМИ и страницах оккупационных властей Крыма пока нет.

Причина проблем с сайтом неизвестна.

Читайте: 17 человек находятся в оккупированном Крыму под стражей по обвинению в шпионаже, - правозащитники

Сайт оккупационного правительства Крыма перестал открываться 01
Сайт оккупационного правительства Крыма перестал открываться 02

Автор: 

Крым (26418) сайт (322)


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Топ комментарии
+3
Сайт окупаційного "уряду" Криму перестав відкриватися - Цензор.НЕТ 8731
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15.07.2021 20:33
+2
Сцить на нього, він перегрівся !!!))))
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15.07.2021 19:44
+2
Ой біда біда,а що ворожий сайт в Україні не заблоковано як ВК та Однокласники?Виходить що соціальні сайти для українців це зло а як нема доступу до пропогандиських так це вже біда.
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15.07.2021 19:51
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Сцить на нього, він перегрівся !!!))))
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15.07.2021 19:44 Ответить
Сайт оккупационного "правительства" Крыма перестал открываться

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невже пересох? чи затопило...
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15.07.2021 20:22 Ответить
Хакери Х**ла щось напартачили.
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16.07.2021 00:37 Ответить
Да и хрен с ним...чи не новость...я его и раньше не открывал...и в будущем открывать не собирался...
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15.07.2021 19:51 Ответить
Ой біда біда,а що ворожий сайт в Україні не заблоковано як ВК та Однокласники?Виходить що соціальні сайти для українців це зло а як нема доступу до пропогандиських так це вже біда.
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15.07.2021 19:51 Ответить
Сайт оккупационного "правительства" Крыма перестал открываться - Цензор.НЕТ 7140
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15.07.2021 19:53 Ответить
плохо дело...пора возвращаца в родную говень
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15.07.2021 19:53 Ответить
Все йде своїм шляхом,закони які приймають в мокшандії через місяць два тілюються в життя в Україні.
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15.07.2021 19:58 Ответить
Электронными ливнями смыло в мировой океан интернета. Возможно вместе с крокодилами.
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15.07.2021 19:58 Ответить
Байден, штотытваришь ??? Узбагойзя !!!
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15.07.2021 20:00 Ответить
Тай хрєн з ним. Там стільки "води"...
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15.07.2021 20:02 Ответить
Оце подія!
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15.07.2021 20:18 Ответить
Сайт окупаційного "уряду" Криму перестав відкриватися - Цензор.НЕТ 8731
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15.07.2021 20:33 Ответить
Совет парню. Ехай сам домой. Не нужна тебе такая ************ 😆😆😆
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15.07.2021 22:04 Ответить
Ай! Ай! как жить теперяче... надо окурку пожаловаться.
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15.07.2021 21:03 Ответить
 
 