Сайт оккупационного "правительства" Крыма перестал открываться
Сайт оккупационного "правительства" Крыма не открывается уже больше 2 часов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Сайт перестал открываться около 17:00. При попытках загрузить страницу отображается "ошибка 502" или "ошибка 500".
Информации о проблеме на сайтах подконтрольных оккупантов крымских СМИ и страницах оккупационных властей Крыма пока нет.
Причина проблем с сайтом неизвестна.
Топ комментарии
+3 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий15.07.2021 20:33 Ссылка
+2 Дмитро Черних #470343
показать весь комментарий15.07.2021 19:44 Ссылка
+2 Володимир Сливка
показать весь комментарий15.07.2021 19:51 Ссылка
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невже пересох? чи затопило...