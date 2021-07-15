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Сайт окупаційного "уряду" Криму перестав відкриватися

Сайт окупаційного

Сайт окупаційного "уряду" Криму не відкривається вже понад 2 години.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Сайт перестав відкриватися близько 17:00. При спробах завантажити сторінку відображається "помилка 502" або "помилка 500".

Інформації про проблему на сайтах підконтрольних окупантів кримських ЗМІ і сторінках окупаційної влади Криму поки немає.

Причина проблем із сайтом невідома.

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Сайт окупаційного уряду Криму перестав відкриватися 01
Сайт окупаційного уряду Криму перестав відкриватися 02

Автор: 

Крим (14182) сайт (274)


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Топ коментарі
+3
Сайт окупаційного "уряду" Криму перестав відкриватися - Цензор.НЕТ 8731
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15.07.2021 20:33
+2
Сцить на нього, він перегрівся !!!))))
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15.07.2021 19:44
+2
Ой біда біда,а що ворожий сайт в Україні не заблоковано як ВК та Однокласники?Виходить що соціальні сайти для українців це зло а як нема доступу до пропогандиських так це вже біда.
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15.07.2021 19:51
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Сцить на нього, він перегрівся !!!))))
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15.07.2021 19:44 Відповісти
Сайт оккупационного "правительства" Крыма перестал открываться

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невже пересох? чи затопило...
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15.07.2021 20:22 Відповісти
Хакери Х**ла щось напартачили.
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16.07.2021 00:37 Відповісти
Да и хрен с ним...чи не новость...я его и раньше не открывал...и в будущем открывать не собирался...
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15.07.2021 19:51 Відповісти
Ой біда біда,а що ворожий сайт в Україні не заблоковано як ВК та Однокласники?Виходить що соціальні сайти для українців це зло а як нема доступу до пропогандиських так це вже біда.
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15.07.2021 19:51 Відповісти
Сайт оккупационного "правительства" Крыма перестал открываться - Цензор.НЕТ 7140
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15.07.2021 19:53 Відповісти
плохо дело...пора возвращаца в родную говень
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15.07.2021 19:53 Відповісти
Все йде своїм шляхом,закони які приймають в мокшандії через місяць два тілюються в життя в Україні.
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15.07.2021 19:58 Відповісти
Электронными ливнями смыло в мировой океан интернета. Возможно вместе с крокодилами.
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15.07.2021 19:58 Відповісти
Байден, штотытваришь ??? Узбагойзя !!!
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15.07.2021 20:00 Відповісти
Тай хрєн з ним. Там стільки "води"...
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15.07.2021 20:02 Відповісти
Оце подія!
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15.07.2021 20:18 Відповісти
Сайт окупаційного "уряду" Криму перестав відкриватися - Цензор.НЕТ 8731
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15.07.2021 20:33 Відповісти
Совет парню. Ехай сам домой. Не нужна тебе такая ************ 😆😆😆
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15.07.2021 22:04 Відповісти
Ай! Ай! как жить теперяче... надо окурку пожаловаться.
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15.07.2021 21:03 Відповісти
 
 