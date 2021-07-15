Сайт окупаційного "уряду" Криму перестав відкриватися

Сайт окупаційного "уряду" Криму не відкривається вже понад 2 години.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Сайт перестав відкриватися близько 17:00. При спробах завантажити сторінку відображається "помилка 502" або "помилка 500".

Інформації про проблему на сайтах підконтрольних окупантів кримських ЗМІ і сторінках окупаційної влади Криму поки немає.

Причина проблем із сайтом невідома.

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