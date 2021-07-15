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Сайт окупаційного "уряду" Криму перестав відкриватися
Сайт окупаційного "уряду" Криму не відкривається вже понад 2 години.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Сайт перестав відкриватися близько 17:00. При спробах завантажити сторінку відображається "помилка 502" або "помилка 500".
Інформації про проблему на сайтах підконтрольних окупантів кримських ЗМІ і сторінках окупаційної влади Криму поки немає.
Причина проблем із сайтом невідома.
Топ коментарі
+3 Прощай немытая раССея
показати весь коментар15.07.2021 20:33 Посилання
+2 Дмитро Черних #470343
показати весь коментар15.07.2021 19:44 Посилання
+2 Володимир Сливка
показати весь коментар15.07.2021 19:51 Посилання
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невже пересох? чи затопило...