По просьбе производителя изменены требования к хранению вакцины Pfizer, - Минздрав

В Украине по просьбе производителя изменили требования к хранению вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Теперь вакцину можно безопасно хранить в пунктах прививок в обычных холодильниках при температуре от + 2 ° C до + 8 ° C, в течение одного месяца.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

По информации министерства, в мае 2021, после серии новых исследований, производитель вакцины Comirnaty компания Pfizer обратилась к национальным и международным регуляторным органам по охране здоровья с просьбой ослабить требования к холодовой цепи своей антиковидной вакцины, в частности разрешить хранить неразведенный препарат при температуре + 2 ° C до + 8 ° C в течение месяца, вместо 5 дней.

Европейское агентство по лекарственным средствам, Управление по продовольствию и медикаментам США, Агентство по регулированию лекарственных средств Великобритании и соответствующие органы других стран рассмотрели эту просьбу и изменили требования к хранению вакцины в своих странах.

24 июня 2021 Министерство здравоохранения Украины также получило официальное письмо от "Pfizer Export B.V." с просьбой пересмотреть требования к холодовой цепи вакцины Comirnaty.

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Минздрав рассмотрел просьбу компании и позволил после размораживания хранить неразведенную вакцину Comirnaty/Pfizer-BioNTech при температуре от + 2 ° C до + 8 ° C в течение 31 дня, вместо 5 дней, как было раньше. Эта норма применяется к партиям вакцины, срок годности которых истекает после 30 апреля 2021 года.