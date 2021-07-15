РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8071 посетитель онлайн
Новости
9 577 23

По просьбе производителя изменены требования к хранению вакцины Pfizer, - Минздрав

По просьбе производителя изменены требования к хранению вакцины Pfizer, - Минздрав

В Украине по просьбе производителя изменили требования к хранению вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Теперь вакцину можно безопасно хранить в пунктах прививок в обычных холодильниках при температуре от + 2 ° C до + 8 ° C, в течение одного месяца.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

По информации министерства, в мае 2021, после серии новых исследований, производитель вакцины Comirnaty компания Pfizer обратилась к национальным и международным регуляторным органам по охране здоровья с просьбой ослабить требования к холодовой цепи своей антиковидной вакцины, в частности разрешить хранить неразведенный препарат при температуре + 2 ° C до + 8 ° C в течение месяца, вместо 5 дней.

Европейское агентство по лекарственным средствам, Управление по продовольствию и медикаментам США, Агентство по регулированию лекарственных средств Великобритании и соответствующие органы других стран рассмотрели эту просьбу и изменили требования к хранению вакцины в своих странах.

24 июня 2021 Министерство здравоохранения Украины также получило официальное письмо от "Pfizer Export B.V." с просьбой пересмотреть требования к холодовой цепи вакцины Comirnaty.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Минздраве назвали симптомы, при появлении которых после вакцинации от COVID-19 следует срочно обращаться к врачу

Минздрав рассмотрел просьбу компании и позволил после размораживания хранить неразведенную вакцину Comirnaty/Pfizer-BioNTech при температуре от + 2 ° C до + 8 ° C в течение 31 дня, вместо 5 дней, как было раньше. Эта норма применяется к партиям вакцины, срок годности которых истекает после 30 апреля 2021 года.

Автор: 

вакцина (3815) Минздрав (4902) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
Что-то СЛИШКОМ удачное совпадение с происшествием в Харькове с партией вакцин.
А я НЕ ВЕРЮ в такие удачные совпадения.
Где ссылка на официальное сообщение производителя?!
показать весь комментарий
15.07.2021 20:50
+3
А чего их не проводить то...?? Подопытных кроликов пруд пруди...причем эти кролики добровольно готовы испытать на себе любое дерьмо...без разбора..
показать весь комментарий
15.07.2021 20:19
+2
Гораздо интереснее кролики, готовые переболеть любым дерьмом и гостеприимно угостить вирус клетками своего организма...
показать весь комментарий
15.07.2021 21:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Для кого эта информация?
Для депутатов?
показать весь комментарий
15.07.2021 20:15 Ответить
Чого це? Файзер використовують масово.
показать весь комментарий
15.07.2021 20:45 Ответить
Ясно... Испытания вакцины проходят в полевых условиях - в период вакцинации...
показать весь комментарий
15.07.2021 20:15 Ответить
А чего их не проводить то...?? Подопытных кроликов пруд пруди...причем эти кролики добровольно готовы испытать на себе любое дерьмо...без разбора..
показать весь комментарий
15.07.2021 20:19 Ответить
Гораздо интереснее кролики, готовые переболеть любым дерьмом и гостеприимно угостить вирус клетками своего организма...
показать весь комментарий
15.07.2021 21:07 Ответить
Далеко не все заболевают...
Да и переболев это лучше чем добровольно дать кольнуть себя дерьмом...причем не один раз..и возможно даже не два..😀
показать весь комментарий
15.07.2021 21:37 Ответить
Выдумкм пишете. Почитайте лучше хотябы это
https://www.healthline.com/health-news/vaccine-side-effects-vs-covid-19-damage-theres-no-comparison Vaccine Side Effects vs. COVID-19 Damage? There's No Comparison
показать весь комментарий
15.07.2021 21:56 Ответить
😀 Да да...я уже неоднократно читал о том как типа хорошо подохнуть от вакцины...главное не заболеть вирусом..
показать весь комментарий
16.07.2021 07:53 Ответить
А я неоднократно смотрел статистику.
Ukraine
Coronavirus Cases:
2,243,605

Deaths:
52,702



Введені дози 3,78 млнПройшли повну вакцинацію 1,31 млнПомерла 1 жінка, яка знехтувала протипоказаннями.
показать весь комментарий
16.07.2021 10:19 Ответить
При транспортировке вакцины Comirnaty/Pfizer в Харьковскую область зафиксировано нарушение - часть доз отправили обратно.Источник: https://censor.net/ru/n3277189
Они что, эту партию вакцины при +30 везли?
показать весь комментарий
15.07.2021 20:23 Ответить
ага змeнши iм норми вони закип"ятять
показать весь комментарий
15.07.2021 21:03 Ответить
Ще один привід для сумнівів.
показать весь комментарий
15.07.2021 20:30 Ответить
Что-то СЛИШКОМ удачное совпадение с происшествием в Харькове с партией вакцин.
А я НЕ ВЕРЮ в такие удачные совпадения.
Где ссылка на официальное сообщение производителя?!
показать весь комментарий
15.07.2021 20:50 Ответить
Действительно. Месяц ее везли из Киева до Харькова и до месяца Пфайзер разрешил продлить хранение при +8... Такое совпадение не случайно...
показать весь комментарий
15.07.2021 21:03 Ответить
ба чо захотiв
показать весь комментарий
15.07.2021 21:04 Ответить
А Вы полагаете, что фирма Пфайзер неофициально этот документ в держлікслужбу подала?
http://www.drlz.com.ua/ibp/lz_www.nsf/id/5664526CED97E8BBC2258705002AEE81/$file/UA185920101_9836.pdf
показать весь комментарий
15.07.2021 21:20 Ответить
Я не полагаю, а точно ЗНАЮ, что даже на официальном сайте нашего Президента ПЕРЕВИРАЮТ слова Президента США.
Так, что сайту МОЗ доверия еще меньше.
показать весь комментарий
15.07.2021 21:32 Ответить
Они еще и сайт Рейтерс хакнули
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/eu-regulator-backs-longer-storage-time-pfizer-vaccine-normal-fridges-2021-05-17/ EU regulator backs month-long storage of Pfizer COVID-19 vaccine in fridges
показать весь комментарий
15.07.2021 22:02 Ответить
Ващє дах знесло у клованів!
Вони сайт американської FDA зламали, недоумки зелені:
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-brief-fda-authorizes-longer-time-refrigerator-storage-thawed-pfizer-biontech-covid-19-vaccine FDA Authorizes Longer Time for Refrigerator Storage of Thawed Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine
показать весь комментарий
15.07.2021 22:32 Ответить
В Харькове пропало 37 тысяч доз Пфайзер из - за отсутствия
холодильников на (-) 70 - 80 С.
А ведь депутаты
платили по 3 000 $ за одну дозу в феврале 2021 !
показать весь комментарий
15.07.2021 21:07 Ответить
Не пропали эти 37%. Их укололи быдлу из 73%
показать весь комментарий
15.07.2021 23:08 Ответить
Это лишний раз продемонстрировало что Украина как для ЕС так и для США подопытные гуманоиды. Хоть говном уколи - прогнутся поблагодарят и поцелуют в дупу. Нас 73%!!!
показать весь комментарий
15.07.2021 23:07 Ответить
какие то отмазки подозрительно гниловатые.....
показать весь комментарий
15.07.2021 23:17 Ответить
 
 