По просьбе производителя изменены требования к хранению вакцины Pfizer, - Минздрав
В Украине по просьбе производителя изменили требования к хранению вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Теперь вакцину можно безопасно хранить в пунктах прививок в обычных холодильниках при температуре от + 2 ° C до + 8 ° C, в течение одного месяца.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
По информации министерства, в мае 2021, после серии новых исследований, производитель вакцины Comirnaty компания Pfizer обратилась к национальным и международным регуляторным органам по охране здоровья с просьбой ослабить требования к холодовой цепи своей антиковидной вакцины, в частности разрешить хранить неразведенный препарат при температуре + 2 ° C до + 8 ° C в течение месяца, вместо 5 дней.
Европейское агентство по лекарственным средствам, Управление по продовольствию и медикаментам США, Агентство по регулированию лекарственных средств Великобритании и соответствующие органы других стран рассмотрели эту просьбу и изменили требования к хранению вакцины в своих странах.
24 июня 2021 Министерство здравоохранения Украины также получило официальное письмо от "Pfizer Export B.V." с просьбой пересмотреть требования к холодовой цепи вакцины Comirnaty.
Минздрав рассмотрел просьбу компании и позволил после размораживания хранить неразведенную вакцину Comirnaty/Pfizer-BioNTech при температуре от + 2 ° C до + 8 ° C в течение 31 дня, вместо 5 дней, как было раньше. Эта норма применяется к партиям вакцины, срок годности которых истекает после 30 апреля 2021 года.
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Для депутатов?
Да и переболев это лучше чем добровольно дать кольнуть себя дерьмом...причем не один раз..и возможно даже не два..😀
https://www.healthline.com/health-news/vaccine-side-effects-vs-covid-19-damage-theres-no-comparison Vaccine Side Effects vs. COVID-19 Damage? There's No Comparison
Ukraine
Coronavirus Cases:
2,243,605
Deaths:
52,702
Введені дози 3,78 млнПройшли повну вакцинацію 1,31 млнПомерла 1 жінка, яка знехтувала протипоказаннями.
Они что, эту партию вакцины при +30 везли?
А я НЕ ВЕРЮ в такие удачные совпадения.
Где ссылка на официальное сообщение производителя?!
http://www.drlz.com.ua/ibp/lz_www.nsf/id/5664526CED97E8BBC2258705002AEE81/$file/UA185920101_9836.pdf
Так, что сайту МОЗ доверия еще меньше.
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/eu-regulator-backs-longer-storage-time-pfizer-vaccine-normal-fridges-2021-05-17/ EU regulator backs month-long storage of Pfizer COVID-19 vaccine in fridges
Вони сайт американської FDA зламали, недоумки зелені:
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-brief-fda-authorizes-longer-time-refrigerator-storage-thawed-pfizer-biontech-covid-19-vaccine FDA Authorizes Longer Time for Refrigerator Storage of Thawed Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine
холодильников на (-) 70 - 80 С.
А ведь депутаты
платили по 3 000 $ за одну дозу в феврале 2021 !