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На прохання виробника змінено вимоги до зберігання вакцини Pfizer, - МОЗ

На прохання виробника змінено вимоги до зберігання вакцини Pfizer, - МОЗ

В Україні на прохання виробника змінили вимоги до зберігання вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Тепер вакцину можна безпечно зберігати в пунктах щеплень у звичайних холодильниках за температури від +2 °C до +8 °C, упродовж одного місяця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

За інформацією міністерства, в травні 2021, після серії нових досліджень, виробник вакцини Comirnaty компанія Pfizer звернулася до національних та міжнародних регуляторних органів з охорони здоров'я з проханням послабити вимоги до холодового ланцюга своєї антиковідної вакцини, зокрема дозволити зберігати нерозведений препарат за температури від +2 °C до +8 °C упродовж місяця, замість 5 днів.

Європейське агентство з лікарських засобів, Управління з продовольства і медикаментів США, Агентство з регулювання лікарських засобів Великої Британії і відповідні органи інших країн розглянули це прохання і змінили вимоги до зберігання вакцини у своїх країнах.

Читайте також: Ляшко пояснив, як отримати свідоцтво про вакцинацію від COVID-19: Передбачено дві точки видачі

24 червня 2021 Міністерство охорони здоров'я України також отримало офіційний лист від "Pfizer Export B.V." з проханням переглянути вимоги до холодового ланцюга вакцини Comirnaty.

МОЗ розглянув прохання компанії і дозволив після розморожування зберігати нерозведену вакцину Comirnaty/Pfizer-BioNTech при температурі від +2 °C до +8 °C упродовж 31 дня, замість 5 днів, як було раніше. Ця норма застосовується до партій вакцини, термін придатності яких закінчується після 30 квітня 2021 року.

Також читайте: Необхідно мотивувати людей зробити щеплення, цих "плюшечок" у МОЗ досить багато в планах, - Ляшко

Автор: 

вакцина (4419) МОЗ (5400) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Что-то СЛИШКОМ удачное совпадение с происшествием в Харькове с партией вакцин.
А я НЕ ВЕРЮ в такие удачные совпадения.
Где ссылка на официальное сообщение производителя?!
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15.07.2021 20:50
+3
А чего их не проводить то...?? Подопытных кроликов пруд пруди...причем эти кролики добровольно готовы испытать на себе любое дерьмо...без разбора..
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15.07.2021 20:19
+2
Гораздо интереснее кролики, готовые переболеть любым дерьмом и гостеприимно угостить вирус клетками своего организма...
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15.07.2021 21:07
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15.07.2021 20:15 Відповісти
Чого це? Файзер використовують масово.
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15.07.2021 20:45 Відповісти
Ясно... Испытания вакцины проходят в полевых условиях - в период вакцинации...
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15.07.2021 20:15 Відповісти
А чего их не проводить то...?? Подопытных кроликов пруд пруди...причем эти кролики добровольно готовы испытать на себе любое дерьмо...без разбора..
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15.07.2021 20:19 Відповісти
Гораздо интереснее кролики, готовые переболеть любым дерьмом и гостеприимно угостить вирус клетками своего организма...
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15.07.2021 21:07 Відповісти
Далеко не все заболевают...
Да и переболев это лучше чем добровольно дать кольнуть себя дерьмом...причем не один раз..и возможно даже не два..😀
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15.07.2021 21:37 Відповісти
Выдумкм пишете. Почитайте лучше хотябы это
https://www.healthline.com/health-news/vaccine-side-effects-vs-covid-19-damage-theres-no-comparison Vaccine Side Effects vs. COVID-19 Damage? There's No Comparison
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15.07.2021 21:56 Відповісти
😀 Да да...я уже неоднократно читал о том как типа хорошо подохнуть от вакцины...главное не заболеть вирусом..
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16.07.2021 07:53 Відповісти
А я неоднократно смотрел статистику.
Ukraine
Coronavirus Cases:
2,243,605

Deaths:
52,702



Введені дози 3,78 млнПройшли повну вакцинацію 1,31 млнПомерла 1 жінка, яка знехтувала протипоказаннями.
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16.07.2021 10:19 Відповісти
При транспортировке вакцины Comirnaty/Pfizer в Харьковскую область зафиксировано нарушение - часть доз отправили обратно.Источник: https://censor.net/ru/n3277189
Они что, эту партию вакцины при +30 везли?
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15.07.2021 20:23 Відповісти
ага змeнши iм норми вони закип"ятять
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15.07.2021 21:03 Відповісти
Ще один привід для сумнівів.
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15.07.2021 20:30 Відповісти
Что-то СЛИШКОМ удачное совпадение с происшествием в Харькове с партией вакцин.
А я НЕ ВЕРЮ в такие удачные совпадения.
Где ссылка на официальное сообщение производителя?!
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15.07.2021 20:50 Відповісти
Действительно. Месяц ее везли из Киева до Харькова и до месяца Пфайзер разрешил продлить хранение при +8... Такое совпадение не случайно...
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15.07.2021 21:03 Відповісти
ба чо захотiв
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15.07.2021 21:04 Відповісти
А Вы полагаете, что фирма Пфайзер неофициально этот документ в держлікслужбу подала?
http://www.drlz.com.ua/ibp/lz_www.nsf/id/5664526CED97E8BBC2258705002AEE81/$file/UA185920101_9836.pdf
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15.07.2021 21:20 Відповісти
Я не полагаю, а точно ЗНАЮ, что даже на официальном сайте нашего Президента ПЕРЕВИРАЮТ слова Президента США.
Так, что сайту МОЗ доверия еще меньше.
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15.07.2021 21:32 Відповісти
Они еще и сайт Рейтерс хакнули
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/eu-regulator-backs-longer-storage-time-pfizer-vaccine-normal-fridges-2021-05-17/ EU regulator backs month-long storage of Pfizer COVID-19 vaccine in fridges
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15.07.2021 22:02 Відповісти
Ващє дах знесло у клованів!
Вони сайт американської FDA зламали, недоумки зелені:
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-brief-fda-authorizes-longer-time-refrigerator-storage-thawed-pfizer-biontech-covid-19-vaccine FDA Authorizes Longer Time for Refrigerator Storage of Thawed Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine
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15.07.2021 22:32 Відповісти
В Харькове пропало 37 тысяч доз Пфайзер из - за отсутствия
холодильников на (-) 70 - 80 С.
А ведь депутаты
платили по 3 000 $ за одну дозу в феврале 2021 !
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15.07.2021 21:07 Відповісти
Не пропали эти 37%. Их укололи быдлу из 73%
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15.07.2021 23:08 Відповісти
Это лишний раз продемонстрировало что Украина как для ЕС так и для США подопытные гуманоиды. Хоть говном уколи - прогнутся поблагодарят и поцелуют в дупу. Нас 73%!!!
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15.07.2021 23:07 Відповісти
какие то отмазки подозрительно гниловатые.....
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15.07.2021 23:17 Відповісти
 
 