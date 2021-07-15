На прохання виробника змінено вимоги до зберігання вакцини Pfizer, - МОЗ

В Україні на прохання виробника змінили вимоги до зберігання вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Тепер вакцину можна безпечно зберігати в пунктах щеплень у звичайних холодильниках за температури від +2 °C до +8 °C, упродовж одного місяця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

За інформацією міністерства, в травні 2021, після серії нових досліджень, виробник вакцини Comirnaty компанія Pfizer звернулася до національних та міжнародних регуляторних органів з охорони здоров'я з проханням послабити вимоги до холодового ланцюга своєї антиковідної вакцини, зокрема дозволити зберігати нерозведений препарат за температури від +2 °C до +8 °C упродовж місяця, замість 5 днів.

Європейське агентство з лікарських засобів, Управління з продовольства і медикаментів США, Агентство з регулювання лікарських засобів Великої Британії і відповідні органи інших країн розглянули це прохання і змінили вимоги до зберігання вакцини у своїх країнах.

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24 червня 2021 Міністерство охорони здоров'я України також отримало офіційний лист від "Pfizer Export B.V." з проханням переглянути вимоги до холодового ланцюга вакцини Comirnaty.

МОЗ розглянув прохання компанії і дозволив після розморожування зберігати нерозведену вакцину Comirnaty/Pfizer-BioNTech при температурі від +2 °C до +8 °C упродовж 31 дня, замість 5 днів, як було раніше. Ця норма застосовується до партій вакцини, термін придатності яких закінчується після 30 квітня 2021 року.

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