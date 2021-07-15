На прохання виробника змінено вимоги до зберігання вакцини Pfizer, - МОЗ
В Україні на прохання виробника змінили вимоги до зберігання вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Тепер вакцину можна безпечно зберігати в пунктах щеплень у звичайних холодильниках за температури від +2 °C до +8 °C, упродовж одного місяця.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.
За інформацією міністерства, в травні 2021, після серії нових досліджень, виробник вакцини Comirnaty компанія Pfizer звернулася до національних та міжнародних регуляторних органів з охорони здоров'я з проханням послабити вимоги до холодового ланцюга своєї антиковідної вакцини, зокрема дозволити зберігати нерозведений препарат за температури від +2 °C до +8 °C упродовж місяця, замість 5 днів.
Європейське агентство з лікарських засобів, Управління з продовольства і медикаментів США, Агентство з регулювання лікарських засобів Великої Британії і відповідні органи інших країн розглянули це прохання і змінили вимоги до зберігання вакцини у своїх країнах.
24 червня 2021 Міністерство охорони здоров'я України також отримало офіційний лист від "Pfizer Export B.V." з проханням переглянути вимоги до холодового ланцюга вакцини Comirnaty.
МОЗ розглянув прохання компанії і дозволив після розморожування зберігати нерозведену вакцину Comirnaty/Pfizer-BioNTech при температурі від +2 °C до +8 °C упродовж 31 дня, замість 5 днів, як було раніше. Ця норма застосовується до партій вакцини, термін придатності яких закінчується після 30 квітня 2021 року.
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Для депутатов?
Да и переболев это лучше чем добровольно дать кольнуть себя дерьмом...причем не один раз..и возможно даже не два..😀
https://www.healthline.com/health-news/vaccine-side-effects-vs-covid-19-damage-theres-no-comparison Vaccine Side Effects vs. COVID-19 Damage? There's No Comparison
Ukraine
Coronavirus Cases:
2,243,605
Deaths:
52,702
Введені дози 3,78 млнПройшли повну вакцинацію 1,31 млнПомерла 1 жінка, яка знехтувала протипоказаннями.
Они что, эту партию вакцины при +30 везли?
А я НЕ ВЕРЮ в такие удачные совпадения.
Где ссылка на официальное сообщение производителя?!
http://www.drlz.com.ua/ibp/lz_www.nsf/id/5664526CED97E8BBC2258705002AEE81/$file/UA185920101_9836.pdf
Так, что сайту МОЗ доверия еще меньше.
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/eu-regulator-backs-longer-storage-time-pfizer-vaccine-normal-fridges-2021-05-17/ EU regulator backs month-long storage of Pfizer COVID-19 vaccine in fridges
Вони сайт американської FDA зламали, недоумки зелені:
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-brief-fda-authorizes-longer-time-refrigerator-storage-thawed-pfizer-biontech-covid-19-vaccine FDA Authorizes Longer Time for Refrigerator Storage of Thawed Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine
холодильников на (-) 70 - 80 С.
А ведь депутаты
платили по 3 000 $ за одну дозу в феврале 2021 !