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Селевой поток сошел на трассу Киев-Чоп на Львовщине, проезд затруднен, - полиция

Селевой поток сошел на трассу Киев-Чоп на Львовщине, проезд затруднен, - полиция

Из-за селевого потока осложнен проезд на трассе Киев-Чоп возле села Коростов во Львовской области.

Об этом сообщает пресс-служба управления патрульной полиции во Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Селевой поток сошел на дорожное полотно, проезд указанным участком осложнен. На месте работают подразделения ГСЧС", - сказано в сообщении.

Село Коростов расположено в горной части Стрыйского района Львовской области.

Сегодня синоптики объявили во Львовской области штормовое предупреждение на вечер 15 июля и ночь 16 июля грозы с шквальным ветром 17-22 метра за секунду.

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Автор: 

непогода (817) патрульная полиция (1813) Львовская область (2924)


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Все пучком - рубаємо далі...
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15.07.2021 20:41 Ответить
....і викидаємо сміття в потоки і потічки.
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15.07.2021 20:48 Ответить
с. Коростів б/я мовою🤬
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15.07.2021 21:29 Ответить
...штоба не была оползеней нада в Карпатах мильярд деревов, как гаварил тов. Зеленескей. Но, дерева медленно растут, поэтому все предгорья, пока деревья станут большими, нужно густо засеять конопелью все предъгорья
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16.07.2021 06:49 Ответить
 
 