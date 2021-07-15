Селевой поток сошел на трассу Киев-Чоп на Львовщине, проезд затруднен, - полиция
Из-за селевого потока осложнен проезд на трассе Киев-Чоп возле села Коростов во Львовской области.
Об этом сообщает пресс-служба управления патрульной полиции во Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.
"Селевой поток сошел на дорожное полотно, проезд указанным участком осложнен. На месте работают подразделения ГСЧС", - сказано в сообщении.
Село Коростов расположено в горной части Стрыйского района Львовской области.
Сегодня синоптики объявили во Львовской области штормовое предупреждение на вечер 15 июля и ночь 16 июля грозы с шквальным ветром 17-22 метра за секунду.
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Олег Смуток #384146
показать весь комментарий15.07.2021 20:41 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
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Степан Ількович
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Olexa Pluzh
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