Киевский метрополитен возобновил работу - Случай на перегоне "Дарница" – "Левобережная" оказался летальным

В Киеве погиб человек, который оказался под поездом метро

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в Фейсбуке пресс-служба Киевского метрополитена.

"Случай, который произошел на перегоне "Дарница" – "Левобережная", летальный. Детали относительно лица и мотивов выясняют правоохранители", – говорится в сообщении.



Движение поездов по "красной линии" метрополитена возобновлено.

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