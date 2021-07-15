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Киевский метрополитен возобновил работу - Случай на перегоне "Дарница" – "Левобережная" оказался летальным

Киевский метрополитен возобновил работу - Случай на перегоне

В Киеве погиб человек, который оказался под поездом метро

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в Фейсбуке пресс-служба Киевского метрополитена.

"Случай, который произошел на перегоне "Дарница" – "Левобережная", летальный. Детали относительно лица и мотивов выясняют правоохранители", – говорится в сообщении.

Движение поездов по "красной линии" метрополитена возобновлено.

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Автор: 

Киев (25655) Метрополитен (1016) смерть (9244)


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мотивов? то есть подозревают что его могли столкнуть?

ого...
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15.07.2021 21:05 Ответить
Мотив это, то что его побудило это сделать. Сам был пару раз свидетелем подобных случаев, один раз было похоже на попытку самоубийства, второй - пожилая женщина скорее всего оступилась или ей стало плохо и упала на рельсы. В обеих случаях все остались живы слава богу...
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15.07.2021 22:08 Ответить
ЖИЗНЬ ПРИ ЗЕЛЕНСКОМ-то что произошло в метро.
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15.07.2021 21:45 Ответить
 
 