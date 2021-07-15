Киевский метрополитен возобновил работу - Случай на перегоне "Дарница" – "Левобережная" оказался летальным
В Киеве погиб человек, который оказался под поездом метро
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в Фейсбуке пресс-служба Киевского метрополитена.
"Случай, который произошел на перегоне "Дарница" – "Левобережная", летальный. Детали относительно лица и мотивов выясняют правоохранители", – говорится в сообщении.
Движение поездов по "красной линии" метрополитена возобновлено.
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