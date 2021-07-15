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Київський метрополітен відновив роботу - Випадок на перегоні "Дарниця" - "Лівобережна" виявився летальним

Київський метрополітен відновив роботу - Випадок на перегоні

В Києві загинула людина, яка опинилася під поїздом метро

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила у фейсбуці пресслужба Київського метрополітену.

"Випадок, який стався на перегоні "Дарниця" - "Лівобережна", летальний. Деталі щодо особи і мотивів з'ясовують правоохоронці", - сказано в повідомленні.

Рух поїздів "червоною лінією" метрополітену відновлено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Людина потрапила під потяг у київському метро

Автор: 

Київ (19626) Метрополітен (1419) смерть (6772)


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мотивов? то есть подозревают что его могли столкнуть?

ого...
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15.07.2021 21:05 Відповісти
Мотив это, то что его побудило это сделать. Сам был пару раз свидетелем подобных случаев, один раз было похоже на попытку самоубийства, второй - пожилая женщина скорее всего оступилась или ей стало плохо и упала на рельсы. В обеих случаях все остались живы слава богу...
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15.07.2021 22:08 Відповісти
ЖИЗНЬ ПРИ ЗЕЛЕНСКОМ-то что произошло в метро.
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15.07.2021 21:45 Відповісти
 
 