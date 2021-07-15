Київський метрополітен відновив роботу - Випадок на перегоні "Дарниця" - "Лівобережна" виявився летальним
В Києві загинула людина, яка опинилася під поїздом метро
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила у фейсбуці пресслужба Київського метрополітену.
"Випадок, який стався на перегоні "Дарниця" - "Лівобережна", летальний. Деталі щодо особи і мотивів з'ясовують правоохоронці", - сказано в повідомленні.
Рух поїздів "червоною лінією" метрополітену відновлено.
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