Футбольные матчи будут проводить при заполненности стадионов на 66%, - УПЛ
Утвержден новый временный медицинский протокол о проведении футбольных матчей в Украине, которым разрешается заполнять стадионы на 66%.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Украинской премьер-лиги.
Временный медицинский протокол для организации и проведения футбольных матчей опубликован на сайте УПЛ
В нем отсечается: "В матчах, проводимых в регионах с "зеленым", "желтым" или "оранжевым" уровнем эпидемической опасности, должно быть обеспечено соблюдение требований проведения соревнований со зрителями с наполненностью сооружений, помещений не более 2/3 от общей вместимости стадиона.
При проведении матчей в регионах с "зеленым" уровнем эпидемической опасности, должно быть обеспечено соблюдение требований по одеванию всеми участниками и организаторами мероприятия средств индивидуальной защиты, в частности защитных масок или респираторов, которые закрывают нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.
При проведении матчей в регионах с "желтым" и "оранжевым" уровнем эпидемической опасности, должно быть обеспечено соблюдение требований относительно пребывания одного лица на 4 кв. метра площади здания или территории, а также соблюдение требований и запретов установлены "зеленым" уровнем эпидемической опасности.
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адже частіше заповнюваність менша
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какой смысл?
такое "ограничение" только для галочки и заражение не предотвратит.
полтора часа орущий болельщик на три метра вокруг себя все забрызгает своей слюной через любую маску (тем более, зная как у нас их носят на подбородках)
Вон за поребриком кацапы как мухи дохнут от дельты, а граница между нами и мордором РФ не закрыта до сих пор.