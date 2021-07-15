РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9888 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 034 14

Футбольные матчи будут проводить при заполненности стадионов на 66%, - УПЛ

Футбольные матчи будут проводить при заполненности стадионов на 66%, - УПЛ

Утвержден новый временный медицинский протокол о проведении футбольных матчей в Украине, которым разрешается заполнять стадионы на 66%.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Украинской премьер-лиги.

Временный медицинский протокол для организации и проведения футбольных матчей опубликован на сайте УПЛ

В нем отсечается: "В матчах, проводимых в регионах с "зеленым", "желтым" или "оранжевым" уровнем эпидемической опасности, должно быть обеспечено соблюдение требований проведения соревнований со зрителями с наполненностью сооружений, помещений не более 2/3 от общей вместимости стадиона.

При проведении матчей в регионах с "зеленым" уровнем эпидемической опасности, должно быть обеспечено соблюдение требований по одеванию всеми участниками и организаторами мероприятия средств индивидуальной защиты, в частности защитных масок или респираторов, которые закрывают нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.

При проведении матчей в регионах с "желтым" и "оранжевым" уровнем эпидемической опасности, должно быть обеспечено соблюдение требований относительно пребывания одного лица на 4 кв. метра площади здания или территории, а также соблюдение требований и запретов установлены "зеленым" уровнем эпидемической опасности.

Также читайте: Украинским болельщикам разрешат посещать футбольные матчи с соблюдением некоторых ограничительных мер

Автор: 

карантин (16729) футбол (3587) фанаты (437) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
у нас хотя-бы 33% процента набиралось даже без короны, кроме матчей Динамо-Шахтёр
показать весь комментарий
15.07.2021 21:43
+3
У нас і до карантину на УПЛ не особливо ходили... Тому 66% набереться хіба на матчах Динамо-Шахтар!
показать весь комментарий
15.07.2021 22:17
+3
Сейчас новый штамм Дельты набирает обороты, только "кучковаться" на стадионах осталось.

Вон за поребриком кацапы как мухи дохнут от дельты, а граница между нами и мордором РФ не закрыта до сих пор.
показать весь комментарий
16.07.2021 01:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
😀 А смысл?? Они все одно в одну кучу на стадионе сбиваются...или авторы протокола по наивности думают что придя на стадион болельщики будут сидеть на расстоянии полтора метра друг от друга??
показать весь комментарий
15.07.2021 21:30 Ответить
Ну в купу це хіба на фан-секторі, а так можна спокійно сидіти собі...
показать весь комментарий
15.07.2021 22:18 Ответить
а, якщо не буде заповненості 66%, то не проводитимуться?
адже частіше заповнюваність менша
показать весь комментарий
15.07.2021 22:19 Ответить
Путлер требует что Шахтер Донецк отдали РАБссии,Ринат Леонидович....отжать футбольную команду это чисто Мавзолейная забава... ладно за 7 лет поотжимали заводы фабрики пароходы,даже Адмирала Кузю скомуниздили Мавзолейные Хмыри..видать после подлодки Курск на РАБссии дефицит этого говна...
показать весь комментарий
15.07.2021 21:34 Ответить
может 66,6%
...
какой смысл?
такое "ограничение" только для галочки и заражение не предотвратит.
полтора часа орущий болельщик на три метра вокруг себя все забрызгает своей слюной через любую маску (тем более, зная как у нас их носят на подбородках)
показать весь комментарий
15.07.2021 21:38 Ответить
у нас хотя-бы 33% процента набиралось даже без короны, кроме матчей Динамо-Шахтёр
показать весь комментарий
15.07.2021 21:43 Ответить
Интересно посмотреть как это на практике будет контролироваться.
показать весь комментарий
15.07.2021 21:48 Ответить
66 человек наверное.. Смешные. Сейчас на стадионах 20 - 25% это небывалый ажиотаж..
показать весь комментарий
15.07.2021 21:50 Ответить
кто туда ваще ходит?
показать весь комментарий
15.07.2021 21:50 Ответить
А шо? Побухать, покричать. Саме то.
показать весь комментарий
15.07.2021 22:06 Ответить
хотелось бы игры
показать весь комментарий
15.07.2021 22:33 Ответить
У нас і до карантину на УПЛ не особливо ходили... Тому 66% набереться хіба на матчах Динамо-Шахтар!
показать весь комментарий
15.07.2021 22:17 Ответить
т.е а если заполняемости 66% не будет то и не будут проводить матчи УПЛ !? На матчи ДК-Шахты - была всегда заполняемость меньше 50%... а у остальных клубов меньше 20-30% ...
показать весь комментарий
15.07.2021 22:26 Ответить
Сейчас новый штамм Дельты набирает обороты, только "кучковаться" на стадионах осталось.

Вон за поребриком кацапы как мухи дохнут от дельты, а граница между нами и мордором РФ не закрыта до сих пор.
показать весь комментарий
16.07.2021 01:42 Ответить
 
 