Футбольні матчі будуть проводити при заповненості стадіонів на 66%, - УПЛ

Затверджено новий тимчасовий медичний протокол про проведення футбольних матчів в Україні, яким дозволяється заповнювати стадіони на 66%.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Української прем'єр-ліги.

Тимчасовий медичний протокол для організації та проведення футбольних матчів опубліковано на сайті УПЛ

У ньому зазначається: "У матчах, що проводяться в регіонах з "зеленим", "жовтим" або "помаранчевим" рівнем епідемічної небезпеки, має бути забезпечено дотримання вимог проведення змагань з глядачами з наповненістю споруд, приміщень не більше 2/3 від загальної місткості стадіону.

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При проведенні матчів у регіонах із "зеленим" рівнем епідемічної небезпеки, має бути забезпечено дотримання вимог з одягання усіма учасниками й організаторами заходу засобів індивідуального захисту, зокрема захисних масок або респіраторів, які закривають ніс і рот, зокрема виготовлених самостійно.

При проведенні матчів у регіонах з "жовтим" і "помаранчевим" рівнем епідемічної небезпеки, має бути забезпечено дотримання вимог щодо перебування однієї особи на 4 кв. метра площі будівлі або території, а також дотримання вимог та заборон встановлених "зеленим" рівнем епідемічної небезпеки.