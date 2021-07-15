Футбольні матчі будуть проводити при заповненості стадіонів на 66%, - УПЛ
Затверджено новий тимчасовий медичний протокол про проведення футбольних матчів в Україні, яким дозволяється заповнювати стадіони на 66%.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Української прем'єр-ліги.
Тимчасовий медичний протокол для організації та проведення футбольних матчів опубліковано на сайті УПЛ
У ньому зазначається: "У матчах, що проводяться в регіонах з "зеленим", "жовтим" або "помаранчевим" рівнем епідемічної небезпеки, має бути забезпечено дотримання вимог проведення змагань з глядачами з наповненістю споруд, приміщень не більше 2/3 від загальної місткості стадіону.
При проведенні матчів у регіонах із "зеленим" рівнем епідемічної небезпеки, має бути забезпечено дотримання вимог з одягання усіма учасниками й організаторами заходу засобів індивідуального захисту, зокрема захисних масок або респіраторів, які закривають ніс і рот, зокрема виготовлених самостійно.
При проведенні матчів у регіонах з "жовтим" і "помаранчевим" рівнем епідемічної небезпеки, має бути забезпечено дотримання вимог щодо перебування однієї особи на 4 кв. метра площі будівлі або території, а також дотримання вимог та заборон встановлених "зеленим" рівнем епідемічної небезпеки.
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адже частіше заповнюваність менша
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какой смысл?
такое "ограничение" только для галочки и заражение не предотвратит.
полтора часа орущий болельщик на три метра вокруг себя все забрызгает своей слюной через любую маску (тем более, зная как у нас их носят на подбородках)
Вон за поребриком кацапы как мухи дохнут от дельты, а граница между нами и мордором РФ не закрыта до сих пор.