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Новини Коронавірус і карантин
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Футбольні матчі будуть проводити при заповненості стадіонів на 66%, - УПЛ

Футбольні матчі будуть проводити при заповненості стадіонів на 66%, - УПЛ

Затверджено новий тимчасовий медичний протокол про проведення футбольних матчів в Україні, яким дозволяється заповнювати стадіони на 66%.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Української прем'єр-ліги.

Тимчасовий медичний протокол для організації та проведення футбольних матчів опубліковано на сайті УПЛ

У ньому зазначається: "У матчах, що проводяться в регіонах з "зеленим", "жовтим" або "помаранчевим" рівнем епідемічної небезпеки, має бути забезпечено дотримання вимог проведення змагань з глядачами з наповненістю споруд, приміщень не більше 2/3 від загальної місткості стадіону.

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При проведенні матчів у регіонах із "зеленим" рівнем епідемічної небезпеки, має бути забезпечено дотримання вимог з одягання усіма учасниками й організаторами заходу засобів індивідуального захисту, зокрема захисних масок або респіраторів, які закривають ніс і рот, зокрема виготовлених самостійно.

При проведенні матчів у регіонах з "жовтим" і "помаранчевим" рівнем епідемічної небезпеки, має бути забезпечено дотримання вимог щодо перебування однієї особи на 4 кв. метра площі будівлі або території, а також дотримання вимог та заборон встановлених "зеленим" рівнем епідемічної небезпеки.

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карантин (18172) футбол (1584) фанати (133) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
у нас хотя-бы 33% процента набиралось даже без короны, кроме матчей Динамо-Шахтёр
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15.07.2021 21:43
+3
У нас і до карантину на УПЛ не особливо ходили... Тому 66% набереться хіба на матчах Динамо-Шахтар!
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15.07.2021 22:17
+3
Сейчас новый штамм Дельты набирает обороты, только "кучковаться" на стадионах осталось.

Вон за поребриком кацапы как мухи дохнут от дельты, а граница между нами и мордором РФ не закрыта до сих пор.
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16.07.2021 01:42
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😀 А смысл?? Они все одно в одну кучу на стадионе сбиваются...или авторы протокола по наивности думают что придя на стадион болельщики будут сидеть на расстоянии полтора метра друг от друга??
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15.07.2021 21:30 Відповісти
Ну в купу це хіба на фан-секторі, а так можна спокійно сидіти собі...
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15.07.2021 22:18 Відповісти
а, якщо не буде заповненості 66%, то не проводитимуться?
адже частіше заповнюваність менша
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15.07.2021 22:19 Відповісти
Путлер требует что Шахтер Донецк отдали РАБссии,Ринат Леонидович....отжать футбольную команду это чисто Мавзолейная забава... ладно за 7 лет поотжимали заводы фабрики пароходы,даже Адмирала Кузю скомуниздили Мавзолейные Хмыри..видать после подлодки Курск на РАБссии дефицит этого говна...
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15.07.2021 21:34 Відповісти
может 66,6%
...
какой смысл?
такое "ограничение" только для галочки и заражение не предотвратит.
полтора часа орущий болельщик на три метра вокруг себя все забрызгает своей слюной через любую маску (тем более, зная как у нас их носят на подбородках)
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15.07.2021 21:38 Відповісти
у нас хотя-бы 33% процента набиралось даже без короны, кроме матчей Динамо-Шахтёр
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15.07.2021 21:43 Відповісти
Интересно посмотреть как это на практике будет контролироваться.
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15.07.2021 21:48 Відповісти
66 человек наверное.. Смешные. Сейчас на стадионах 20 - 25% это небывалый ажиотаж..
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15.07.2021 21:50 Відповісти
кто туда ваще ходит?
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15.07.2021 21:50 Відповісти
А шо? Побухать, покричать. Саме то.
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15.07.2021 22:06 Відповісти
хотелось бы игры
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15.07.2021 22:33 Відповісти
У нас і до карантину на УПЛ не особливо ходили... Тому 66% набереться хіба на матчах Динамо-Шахтар!
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15.07.2021 22:17 Відповісти
т.е а если заполняемости 66% не будет то и не будут проводить матчи УПЛ !? На матчи ДК-Шахты - была всегда заполняемость меньше 50%... а у остальных клубов меньше 20-30% ...
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15.07.2021 22:26 Відповісти
Сейчас новый штамм Дельты набирает обороты, только "кучковаться" на стадионах осталось.

Вон за поребриком кацапы как мухи дохнут от дельты, а граница между нами и мордором РФ не закрыта до сих пор.
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16.07.2021 01:42 Відповісти
 
 