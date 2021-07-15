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Счетная палата Молдовы атакована хакерами - уничтожены общедоступные базы данных

Счетная палата Молдовы атакована хакерами - уничтожены общедоступные базы данных

Счетная палата Молдовы сообщила о кибератаке на официальный сайт учреждения, в результате которой было уничтожены все общедоступные базы данных.

Как передает Цензор.НЕТ, заявление органа опубликовал сайт молдавского телеканала TV8.

Как отметили в Счетной палате, с такой ситуацией высокий контрольный орган страны столкнулся впервые.

"Уничтожение страницы произошло в контексте резонансных и влиятельных аудитов общественной важности, на этапе отчетности и освещения в СМИ важнейших аудиторских миссий", - отмечается в заявлении.

Счетная палата планирует установить в ходе расследования, была ли эта атака организована хакерами с целью шантажа, или же это спланировано на заказ, направленный на создание препятствий для деятельности учреждения.

В настоящее время специалисты работают над восстановлением работы сайта. В Счетной палате пообещали приложить все усилия, чтобы сайт заработал как можно быстрее.

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Автор: 

Молдова (1883) хакер (1190)


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Топ комментарии
+19
Московия не может успокоиться раскладкой в Молдове. Так и выкурить могут террористов из Приднестровья.
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15.07.2021 21:46
+14
Путин решил мелко напакостить за Додона.. Это ж по сути единственный кто посещал его "парады".
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15.07.2021 21:52
+11
Российские фашисты мстят за выбор Молдавского народа.
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15.07.2021 21:53
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Московия не может успокоиться раскладкой в Молдове. Так и выкурить могут террористов из Приднестровья.
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15.07.2021 21:46 Ответить
Рашисты-путлерасты терроризируют всю планету !
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15.07.2021 21:57 Ответить
кремлёвское фуйло не скупится на зло
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15.07.2021 21:49 Ответить
таки да, явно ******** подсуетилсо
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16.07.2021 08:18 Ответить
кацапня на выгулове - толстые - ни как диды....
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15.07.2021 21:51 Ответить
Путин решил мелко напакостить за Додона.. Это ж по сути единственный кто посещал его "парады".
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15.07.2021 21:52 Ответить
Российские фашисты мстят за выбор Молдавского народа.
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15.07.2021 21:53 Ответить
Лубянский кровавый ублюдок откровенно упивается своей полнейшей безнаказанностью...
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15.07.2021 21:55 Ответить
Месть обиженного бункерного дедушки😁😁😁😁
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15.07.2021 21:55 Ответить
Счетная палата Молдовы атакована хакерами - уничтожены общедоступные базы данных - Цензор.НЕТ 3328
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15.07.2021 21:57 Ответить
Як хто?! *****!
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15.07.2021 22:31 Ответить
Паперові носії будуть визнані дієвими .
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15.07.2021 22:00 Ответить
С ****** все ясно , как с бен ладеном , но почему , те у кого есть возможность бездействуют , неужели его нельзя утилизировать ? Реально сумасшедший с ядерной кнопкой
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15.07.2021 22:04 Ответить
Скорее всего создают условия для свиты , шоб сама свита решила короля . Как решили вопрос со Сталиным , - продержали сутки в луже мочи и не допускали врачей , а всему виной - сердечный приступ . ))
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15.07.2021 22:17 Ответить
За цим фактом потрібне міжнароднє розслідування . Бо йдеться про подальший курс цієї країни .
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15.07.2021 22:07 Ответить
Ух как забегали совки местные и дальние. Как запахло свободой и выбором понятным теперь куда молдаванам идти! Но похоже поздно. Там девушка не простая. Выведет свой народ из тупика.
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15.07.2021 22:09 Ответить
Не будем оправдывать пуйло, но должно быть резервное хранилище данных. Делать такие заявления - это признавать, что какие-то информационные технологии выполнялись левой ногой.
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15.07.2021 22:12 Ответить
Всё уже украдено до нас:
Счетная палата Молдовы атакована хакерами - уничтожены общедоступные базы данных - Цензор.НЕТ 7621
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15.07.2021 22:30 Ответить
а ну дынырье спойте мне за как вас бандери угнетают....,
а правий сектор у вас, *********, хромосому имперскую вытаскивает вез наркоза...
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16.07.2021 00:46 Ответить
 
 