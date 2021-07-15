Рахункову палату Молдови атакували хакери - знищено загальнодоступні бази даних

Рахункова палата Молдови повідомила про кібератаку на офіційний сайт установи, внаслідок якої було знищено всі загальнодоступні бази даних.

Як передає Цензор.НЕТ, заяву органу опублікував сайт молдавського телеканалу TV8.

Як зазначили в Рахунковій палаті, з такою ситуацією високий контрольний орган країни зіткнувся вперше.

"Знищення сторінки відбулося в контексті резонансних і впливових аудитів суспільної важливості, на етапі звітності та висвітлення в ЗМІ найважливіших аудиторських місій", - наголошується в заяві.

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Рахункова палата планує встановити під час розслідування, чи була ця атака організована хакерами з метою шантажу, чи це сплановано на замовлення, спрямовано на створення перешкод для діяльності установи.

Наразі фахівці працюють над відновленням роботи сайту. У Рахунковій палаті пообіцяли докласти всіх зусиль, щоб сайт почав працювати якнайшвидше.