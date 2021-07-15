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Новини
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Рахункову палату Молдови атакували хакери - знищено загальнодоступні бази даних

Рахункову палату Молдови атакували хакери - знищено загальнодоступні бази даних

Рахункова палата Молдови повідомила про кібератаку на офіційний сайт установи, внаслідок якої було знищено всі загальнодоступні бази даних.

Як передає Цензор.НЕТ, заяву органу опублікував сайт молдавського телеканалу TV8.

Як зазначили в Рахунковій палаті, з такою ситуацією високий контрольний орган країни зіткнувся вперше.

"Знищення сторінки відбулося в контексті резонансних і впливових аудитів суспільної важливості, на етапі звітності та висвітлення в ЗМІ найважливіших аудиторських місій", - наголошується в заяві.

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Рахункова палата планує встановити під час розслідування, чи була ця атака організована хакерами з метою шантажу, чи це сплановано на замовлення, спрямовано на створення перешкод для діяльності установи.

Наразі фахівці працюють над відновленням роботи сайту. У Рахунковій палаті пообіцяли докласти всіх зусиль, щоб сайт почав працювати якнайшвидше.

Автор: 

Молдова (2085) хакер (1360)


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Топ коментарі
+19
Московия не может успокоиться раскладкой в Молдове. Так и выкурить могут террористов из Приднестровья.
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15.07.2021 21:46
+14
Путин решил мелко напакостить за Додона.. Это ж по сути единственный кто посещал его "парады".
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15.07.2021 21:52
+11
Российские фашисты мстят за выбор Молдавского народа.
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15.07.2021 21:53
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Московия не может успокоиться раскладкой в Молдове. Так и выкурить могут террористов из Приднестровья.
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15.07.2021 21:46 Відповісти
Рашисты-путлерасты терроризируют всю планету !
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15.07.2021 21:57 Відповісти
кремлёвское фуйло не скупится на зло
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15.07.2021 21:49 Відповісти
таки да, явно ******** подсуетилсо
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16.07.2021 08:18 Відповісти
кацапня на выгулове - толстые - ни как диды....
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15.07.2021 21:51 Відповісти
Путин решил мелко напакостить за Додона.. Это ж по сути единственный кто посещал его "парады".
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15.07.2021 21:52 Відповісти
Российские фашисты мстят за выбор Молдавского народа.
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15.07.2021 21:53 Відповісти
Лубянский кровавый ублюдок откровенно упивается своей полнейшей безнаказанностью...
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15.07.2021 21:55 Відповісти
Месть обиженного бункерного дедушки😁😁😁😁
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15.07.2021 21:55 Відповісти
Счетная палата Молдовы атакована хакерами - уничтожены общедоступные базы данных - Цензор.НЕТ 3328
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15.07.2021 21:57 Відповісти
Як хто?! *****!
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15.07.2021 22:31 Відповісти
Паперові носії будуть визнані дієвими .
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15.07.2021 22:00 Відповісти
С ****** все ясно , как с бен ладеном , но почему , те у кого есть возможность бездействуют , неужели его нельзя утилизировать ? Реально сумасшедший с ядерной кнопкой
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15.07.2021 22:04 Відповісти
Скорее всего создают условия для свиты , шоб сама свита решила короля . Как решили вопрос со Сталиным , - продержали сутки в луже мочи и не допускали врачей , а всему виной - сердечный приступ . ))
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15.07.2021 22:17 Відповісти
За цим фактом потрібне міжнароднє розслідування . Бо йдеться про подальший курс цієї країни .
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15.07.2021 22:07 Відповісти
Ух как забегали совки местные и дальние. Как запахло свободой и выбором понятным теперь куда молдаванам идти! Но похоже поздно. Там девушка не простая. Выведет свой народ из тупика.
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15.07.2021 22:09 Відповісти
Не будем оправдывать пуйло, но должно быть резервное хранилище данных. Делать такие заявления - это признавать, что какие-то информационные технологии выполнялись левой ногой.
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15.07.2021 22:12 Відповісти
Всё уже украдено до нас:
Счетная палата Молдовы атакована хакерами - уничтожены общедоступные базы данных - Цензор.НЕТ 7621
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15.07.2021 22:30 Відповісти
а ну дынырье спойте мне за как вас бандери угнетают....,
а правий сектор у вас, *********, хромосому имперскую вытаскивает вез наркоза...
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16.07.2021 00:46 Відповісти
 
 