УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4251 відвідувач онлайн
Новини
6 571 44

Влада Німеччини вперше оголосила надзвичайний стан у регіоні через хакерську атаку

Влада Німеччини вперше оголосила надзвичайний стан у регіоні через хакерську атаку

Вперше за всю історію Німеччини хакерська атака призвела до оголошення режиму надзвичайного стану.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Deutsche Welle.

У суботу, 10 липня, влада району Ангальт-Біттерфельд у федеральній землі Саксонія-Ангальт пішла на оголошення режиму НС через неможливість поновлення роботи серверів місцевої адміністрації.

Кіберзловмисники розпочали атакувати комп'ютерну систему адміністрації району ще минулого вівторка. В результаті влада округу, населення якого становить приблизно 157 тисяч осіб, більше не може проводити соціальні виплати.

Читайте також: Японія вперше заявила про російську загрозу в проєкті стратегії кібербезпеки: РФ проводить кібератаки для здійснення військових і політичних цілей

"Ми практично повністю паралізовані - і так триватиме протягом найближчого тижня", - заявив речник місцевої влади.

Крім того, за його словами, наразі неможливо передбачити подальші наслідки цього кібернападу.

Також читайте: Microsoft зазнала нових атак хакерів і підозрює, що до цього причетна РФ

Режим надзвичайної ситуації оголошено для того, щоб мати можливість швидше реагувати, пояснив представник округу.

Федеральне управління з інформаційної безпеки (BSI) тим часом запевнило, що його фахівці перебувають на місці події.

"У Німеччині були випадки кібернападів на муніципалітети, але жодний з них не був оголошений катастрофою", - сказала речниця відомства.

Читайте: У червні заблоковано понад 70 кібератак на українські органи влади, - СБУ

Влада району не стала розголошувати подробиці щодо нападників, пояснивши це розслідуванням поліції. Кілька серверів були заражені з поки що невідомого джерела, йдеться в повідомленні місцевої влади. В результаті зашифровано поки що невстановлену ​​кількість файлів.

Утім, всі критично важливі системи були відключені від мережі, щоб запобігти можливому відтоку даних.

Фахівці підозрюють, що тут знову йдеться про випадок шантажу. Зазвичай у таких випадках зловмисники шифрують дані, які дешифрують тільки після сплати необхідної суми.

Автор: 

Німеччина (7660) кіберзлочин (814) хакер (1372)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+41
Больше Северных потоков! Чтобы расейским хакерам было что жрать
показати весь коментар
11.07.2021 12:06 Відповісти
+18
Та да, пора к строительству третьей ветки приступать. Чтобы всем экс-канцлерам мест в газпроме хватило.
показати весь коментар
11.07.2021 12:14 Відповісти
+13
комсомольская шлюха что скажет по этому поводу?
показати весь коментар
11.07.2021 12:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Больше Северных потоков! Чтобы расейским хакерам было что жрать
показати весь коментар
11.07.2021 12:06 Відповісти
Та да, пора к строительству третьей ветки приступать. Чтобы всем экс-канцлерам мест в газпроме хватило.
показати весь коментар
11.07.2021 12:14 Відповісти
пусть дальше со шредером и плешивым сурикатом в десна целуются .. то ли еще будет
показати весь коментар
11.07.2021 14:17 Відповісти
RIPE коммерческая компания EU, которая в раз может избавить русню от интернета, но никогда этого не сделает, ибо кишка тонка.
показати весь коментар
11.07.2021 12:08 Відповісти
Вони ж RIPE, а не R.I.P. Їм це складно - русню образити.)
показати весь коментар
11.07.2021 12:39 Відповісти
комсомольская шлюха что скажет по этому поводу?
показати весь коментар
11.07.2021 12:08 Відповісти
у нее рот занят путинской жопой
показати весь коментар
11.07.2021 12:30 Відповісти
Шукайте сліди лаптєй.
показати весь коментар
11.07.2021 12:08 Відповісти
Како след? Там сами лапти кучками разбросаны.
показати весь коментар
11.07.2021 12:10 Відповісти
Чого так різко? путінХУЙЛО нігадує. Треба було просто виказати стурбованість або глибоке занепокоєння, ну може якщо вже аж так припекло, виказати рішучий протест через газету Більд.
показати весь коментар
11.07.2021 12:14 Відповісти
Чтобы делать диверсии ********* нужны деньги . Торгуйте с ними и дальше. Деньги не воняют ни говном, ни терроризмом.
показати весь коментар
11.07.2021 12:15 Відповісти
Кацапські друзяки відзначилися.
показати весь коментар
11.07.2021 12:22 Відповісти
Аяяй! І хто ж це зробив?!))) Да, Ангелка?! Посада в грязьпроме не жмьот?!)))
показати весь коментар
11.07.2021 12:22 Відповісти
..мы обеспокоены, не глубоко правда, но обеспокоены. )
показати весь коментар
11.07.2021 12:29 Відповісти
Дружба с Рашей хуже, чем война с Рашей.
показати весь коментар
11.07.2021 12:30 Відповісти
Очень большая озабоченість.
показати весь коментар
11.07.2021 12:33 Відповісти
Як казав знаменитий Уінстон Черчиль,...Власть это наркотик,кто хоть раз попробовал ее,отравлен навсегда... Так шо чаще меняем рожи самодоволные и будет вам счастье Всемирное... 2-3 года и досвидос...
показати весь коментар
11.07.2021 12:34 Відповісти
Кацапи атакують всіх , неначе озвіріли 😀
показати весь коментар
11.07.2021 12:38 Відповісти
Вони інакшими ніколи і не були - завжди озвірівші, для них це нормальний стан
показати весь коментар
11.07.2021 13:05 Відповісти
Срочно проектируйте СП-3.
показати весь коментар
11.07.2021 12:38 Відповісти
И кто же это сделал? Только в 22 веке весь мир узнает ошеломляющую правду!
показати весь коментар
11.07.2021 12:43 Відповісти
Фишка в другом,Германия 300 летний типа союзник РАБссии,с 1710 года сЦарь Мацковии Петруха типа первый женил свою племянницу Анну Иоановну на Герцоге Курляндском Фридрихе-Вильгельме...,с той поры немчура поперла на РАБссию вагонами и подводами типа каретами...,и как говорил самоуправец дабы научили бородатых немытых мужланов Мацковии научили коров и коз доить... До сих пор учать...
показати весь коментар
11.07.2021 12:46 Відповісти
Выражаем Глубокую Озабоченность и просим прекратить данное недоразумение , а сумму по требуемую выплатить в полном Обьеме .А как по мне лаптей лаптями и посадитиь полностью рашку в средневековье выключив чебурнет , да что у нас своих хакеров нет или уже перестали Стрелять.
показати весь коментар
11.07.2021 12:48 Відповісти
Мавзолейные найдут Билла Гейтса,Джеффа Безоса и Илана Маска,скачають с них мильярдов по 10 американских рублей,и слиняют бесследно...на просторах Всемирной Паутины....если успеют...,иначе Билл Гейтс их найдет раньше чем они успеют себе купит Яхту "Путлер Капут"...Влада Німеччини вперше оголосила надзвичайний стан у регіоні через хакерську атаку - Цензор.НЕТ 548
показати весь коментар
11.07.2021 12:57 Відповісти
ФСБ подсиживает Путина.
показати весь коментар
11.07.2021 12:58 Відповісти
Срочно нужен диалог с плешивым карликом. И заглянуть в глаза.
показати весь коментар
11.07.2021 13:00 Відповісти
на шо там дивитися? там і так одно добро
показати весь коментар
11.07.2021 13:43 Відповісти
немцы - продажные мрази ,
и хутин "имел" их со "штази"
показати весь коментар
11.07.2021 13:01 Відповісти
На РАБссии официальных долларовых миллиардеров 117 морд...,это официально,а не официально раза 2 больше...,если кооператив ОЗЕРО тайно закупил вакцину Пффайзер в количеством 400 000 доз,значитт банда Путлера насчитывает 200 000 хмырей,поскольку чтобы выжить нужно 2 дозы на Хмыря....,остальная РАБссия давится Спутником,который рекламировал даже Ведмедчук и Рабинович с Новинским
показати весь коментар
11.07.2021 13:04 Відповісти
закупили 800 00, значит на 400 000 человек -чиновников и их семей.
показати весь коментар
11.07.2021 15:25 Відповісти
800 000
показати весь коментар
11.07.2021 15:25 Відповісти
немчура! как только запустите северный поток 2 - все атаки прекратятся... может быть....
показати весь коментар
11.07.2021 13:18 Відповісти
наверно , но это не точно
показати весь коментар
11.07.2021 13:45 Відповісти
наоборот-у мацкалей станет больше-атаковать будут чаще
показати весь коментар
11.07.2021 15:03 Відповісти
Так им и надо, пусть хавают свой поток арийцы с'ка доморощенные
показати весь коментар
11.07.2021 13:27 Відповісти
И это только начало. Готовьтесь платить кремлю постоянно , немецкие друзья *****...
показати весь коментар
11.07.2021 14:15 Відповісти
Когда ты беззубое чмо, тебя дрючат не зависимо от названия твоей страны и фамилии твоего руководителя))))))
показати весь коментар
11.07.2021 14:36 Відповісти
Покрывайте кацапов - рыгнете кишками, гансы.
показати весь коментар
11.07.2021 14:36 Відповісти
Власти Германии впервые объявили чрезвычайное положение в регионе из-за хакерской атаки.Хакеры работают менеджерами в СП-2"
показати весь коментар
11.07.2021 15:02 Відповісти
Путлер отдал приказ о создании на РАБссии карательных отрядов из Кизяков Дона и Кубани...,причем в составе Росгвардии.....это типа славные донские Казаки сЦарского генерала Краснова и прочих Кононовых мочили в сортире краснопузую нечисть в 1918 и далее годах.... а 21 июня 1941 года генерал Краснов из Берлина сообщил...Завтра война...,красноармейцы не сопротивляйтесь а сдавайтесь в плен,ротами батальонами,дивизиями,Армиями....,что в принципе и произошло...,за полгода войны вплен сдались 4 миллиона зольдатэн унд рюссишэ официрэн...,дедываевалы блин...,опровергните Марка Солонина и Виктора Суворова по поводу пленных... слабО?
показати весь коментар
11.07.2021 15:07 Відповісти
Зольдаты РККА выполнили условия братского Союза Молотов-Риббентроп от 28 сентября 1939 года,краснопузый СССр и нацистская Германия были военными Союзниками и ПРЕСТУПНИКАМИ одновременно и пленных осуждать у меня рука не подымется...
показати весь коментар
11.07.2021 15:21 Відповісти
теперь по любому надуманному поводу будут отбирать права свободы. Добро пожаловать в мировой ГУЛАГ.
показати весь коментар
11.07.2021 16:11 Відповісти
 
 