РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9171 посетитель онлайн
Новости
6 571 44

Власти Германии впервые объявили чрезвычайное положение в регионе из-за хакерской атаки

Власти Германии впервые объявили чрезвычайное положение в регионе из-за хакерской атаки

Впервые за всю историю Германии хакерская атака привела к объявлению режима чрезвычайного положения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Deutsche Welle.

В субботу, 10 июля, власти района Ангальт-Биттерфельд в федеральной земле Саксония-Ангальт пошла на объявление режима чрезвычайного положения из-за невозможности возобновления работы серверов местной администрации.

Киберпреступники начали атаковать компьютерную систему администрации района еще в минувший вторник. В результате власти округа, население которого составляет около 157 000 человек, более не могут проводить социальные выплаты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Япония впервые заявила о российской угрозе в проекте стратегии кибербезопасности: РФ проводит кибератаки для осуществления военных и политических целей

"Мы практически полностью парализованы - и так будет в течение ближайшей недели", - заявил представитель местных властей.

Кроме того, по его словам, пока невозможно предсказать дальнейшие последствия этих кибератак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Microsoft подверглась новым хакерским атакам и подозревает в их организации РФ

Режим чрезвычайной ситуации объявлен для того, чтобы иметь возможность быстрее реагировать, пояснил представитель округа.

Федеральное управление по информационной безопасности (BSI) говорит, что его специалисты находятся на месте происшествия.

"В Германии были случаи кибератак на муниципалитеты, но ни один из них не был объявлен катастрофой", - сказала пресс-секретарь ведомства.

Также читайте: Польша обвиняет РФ в кибератаке на министров и депутатов

Власть района не стала разглашать подробности о нападавших, объяснив это расследованием полиции. Несколько серверов были заражены с пока неизвестного источника. В результате зашифровано пока неустановленное количество файлов.

Впрочем, все критически важные системы были отключены от сети, чтобы предотвратить возможный отток данных.

Специалисты подозревают, что здесь снова речь идет о случае шантажа. Обычно в таких случаях злоумышленники шифруют данные и дешифруют их только после уплаты требуемой суммы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден в разговоре с Путиным призвал Россию принимать меры против хакеров, использующих вирусы-вымогатели, - Белый дом

Автор: 

Германия (7219) киберпреступление (765) хакер (1195)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+41
Больше Северных потоков! Чтобы расейским хакерам было что жрать
показать весь комментарий
11.07.2021 12:06 Ответить
+18
Та да, пора к строительству третьей ветки приступать. Чтобы всем экс-канцлерам мест в газпроме хватило.
показать весь комментарий
11.07.2021 12:14 Ответить
+13
комсомольская шлюха что скажет по этому поводу?
показать весь комментарий
11.07.2021 12:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Больше Северных потоков! Чтобы расейским хакерам было что жрать
показать весь комментарий
11.07.2021 12:06 Ответить
Та да, пора к строительству третьей ветки приступать. Чтобы всем экс-канцлерам мест в газпроме хватило.
показать весь комментарий
11.07.2021 12:14 Ответить
пусть дальше со шредером и плешивым сурикатом в десна целуются .. то ли еще будет
показать весь комментарий
11.07.2021 14:17 Ответить
RIPE коммерческая компания EU, которая в раз может избавить русню от интернета, но никогда этого не сделает, ибо кишка тонка.
показать весь комментарий
11.07.2021 12:08 Ответить
Вони ж RIPE, а не R.I.P. Їм це складно - русню образити.)
показать весь комментарий
11.07.2021 12:39 Ответить
комсомольская шлюха что скажет по этому поводу?
показать весь комментарий
11.07.2021 12:08 Ответить
у нее рот занят путинской жопой
показать весь комментарий
11.07.2021 12:30 Ответить
Шукайте сліди лаптєй.
показать весь комментарий
11.07.2021 12:08 Ответить
Како след? Там сами лапти кучками разбросаны.
показать весь комментарий
11.07.2021 12:10 Ответить
Чого так різко? путінХУЙЛО нігадує. Треба було просто виказати стурбованість або глибоке занепокоєння, ну може якщо вже аж так припекло, виказати рішучий протест через газету Більд.
показать весь комментарий
11.07.2021 12:14 Ответить
Чтобы делать диверсии ********* нужны деньги . Торгуйте с ними и дальше. Деньги не воняют ни говном, ни терроризмом.
показать весь комментарий
11.07.2021 12:15 Ответить
Кацапські друзяки відзначилися.
показать весь комментарий
11.07.2021 12:22 Ответить
Аяяй! І хто ж це зробив?!))) Да, Ангелка?! Посада в грязьпроме не жмьот?!)))
показать весь комментарий
11.07.2021 12:22 Ответить
..мы обеспокоены, не глубоко правда, но обеспокоены. )
показать весь комментарий
11.07.2021 12:29 Ответить
Дружба с Рашей хуже, чем война с Рашей.
показать весь комментарий
11.07.2021 12:30 Ответить
Очень большая озабоченість.
показать весь комментарий
11.07.2021 12:33 Ответить
Як казав знаменитий Уінстон Черчиль,...Власть это наркотик,кто хоть раз попробовал ее,отравлен навсегда... Так шо чаще меняем рожи самодоволные и будет вам счастье Всемирное... 2-3 года и досвидос...
показать весь комментарий
11.07.2021 12:34 Ответить
Кацапи атакують всіх , неначе озвіріли 😀
показать весь комментарий
11.07.2021 12:38 Ответить
Вони інакшими ніколи і не були - завжди озвірівші, для них це нормальний стан
показать весь комментарий
11.07.2021 13:05 Ответить
Срочно проектируйте СП-3.
показать весь комментарий
11.07.2021 12:38 Ответить
И кто же это сделал? Только в 22 веке весь мир узнает ошеломляющую правду!
показать весь комментарий
11.07.2021 12:43 Ответить
Фишка в другом,Германия 300 летний типа союзник РАБссии,с 1710 года сЦарь Мацковии Петруха типа первый женил свою племянницу Анну Иоановну на Герцоге Курляндском Фридрихе-Вильгельме...,с той поры немчура поперла на РАБссию вагонами и подводами типа каретами...,и как говорил самоуправец дабы научили бородатых немытых мужланов Мацковии научили коров и коз доить... До сих пор учать...
показать весь комментарий
11.07.2021 12:46 Ответить
Выражаем Глубокую Озабоченность и просим прекратить данное недоразумение , а сумму по требуемую выплатить в полном Обьеме .А как по мне лаптей лаптями и посадитиь полностью рашку в средневековье выключив чебурнет , да что у нас своих хакеров нет или уже перестали Стрелять.
показать весь комментарий
11.07.2021 12:48 Ответить
Мавзолейные найдут Билла Гейтса,Джеффа Безоса и Илана Маска,скачають с них мильярдов по 10 американских рублей,и слиняют бесследно...на просторах Всемирной Паутины....если успеют...,иначе Билл Гейтс их найдет раньше чем они успеют себе купит Яхту "Путлер Капут"...Влада Німеччини вперше оголосила надзвичайний стан у регіоні через хакерську атаку - Цензор.НЕТ 548
показать весь комментарий
11.07.2021 12:57 Ответить
ФСБ подсиживает Путина.
показать весь комментарий
11.07.2021 12:58 Ответить
Срочно нужен диалог с плешивым карликом. И заглянуть в глаза.
показать весь комментарий
11.07.2021 13:00 Ответить
на шо там дивитися? там і так одно добро
показать весь комментарий
11.07.2021 13:43 Ответить
немцы - продажные мрази ,
и хутин "имел" их со "штази"
показать весь комментарий
11.07.2021 13:01 Ответить
На РАБссии официальных долларовых миллиардеров 117 морд...,это официально,а не официально раза 2 больше...,если кооператив ОЗЕРО тайно закупил вакцину Пффайзер в количеством 400 000 доз,значитт банда Путлера насчитывает 200 000 хмырей,поскольку чтобы выжить нужно 2 дозы на Хмыря....,остальная РАБссия давится Спутником,который рекламировал даже Ведмедчук и Рабинович с Новинским
показать весь комментарий
11.07.2021 13:04 Ответить
закупили 800 00, значит на 400 000 человек -чиновников и их семей.
показать весь комментарий
11.07.2021 15:25 Ответить
800 000
показать весь комментарий
11.07.2021 15:25 Ответить
немчура! как только запустите северный поток 2 - все атаки прекратятся... может быть....
показать весь комментарий
11.07.2021 13:18 Ответить
наверно , но это не точно
показать весь комментарий
11.07.2021 13:45 Ответить
наоборот-у мацкалей станет больше-атаковать будут чаще
показать весь комментарий
11.07.2021 15:03 Ответить
Так им и надо, пусть хавают свой поток арийцы с'ка доморощенные
показать весь комментарий
11.07.2021 13:27 Ответить
И это только начало. Готовьтесь платить кремлю постоянно , немецкие друзья *****...
показать весь комментарий
11.07.2021 14:15 Ответить
Когда ты беззубое чмо, тебя дрючат не зависимо от названия твоей страны и фамилии твоего руководителя))))))
показать весь комментарий
11.07.2021 14:36 Ответить
Покрывайте кацапов - рыгнете кишками, гансы.
показать весь комментарий
11.07.2021 14:36 Ответить
Власти Германии впервые объявили чрезвычайное положение в регионе из-за хакерской атаки.Хакеры работают менеджерами в СП-2"
показать весь комментарий
11.07.2021 15:02 Ответить
Путлер отдал приказ о создании на РАБссии карательных отрядов из Кизяков Дона и Кубани...,причем в составе Росгвардии.....это типа славные донские Казаки сЦарского генерала Краснова и прочих Кононовых мочили в сортире краснопузую нечисть в 1918 и далее годах.... а 21 июня 1941 года генерал Краснов из Берлина сообщил...Завтра война...,красноармейцы не сопротивляйтесь а сдавайтесь в плен,ротами батальонами,дивизиями,Армиями....,что в принципе и произошло...,за полгода войны вплен сдались 4 миллиона зольдатэн унд рюссишэ официрэн...,дедываевалы блин...,опровергните Марка Солонина и Виктора Суворова по поводу пленных... слабО?
показать весь комментарий
11.07.2021 15:07 Ответить
Зольдаты РККА выполнили условия братского Союза Молотов-Риббентроп от 28 сентября 1939 года,краснопузый СССр и нацистская Германия были военными Союзниками и ПРЕСТУПНИКАМИ одновременно и пленных осуждать у меня рука не подымется...
показать весь комментарий
11.07.2021 15:21 Ответить
теперь по любому надуманному поводу будут отбирать права свободы. Добро пожаловать в мировой ГУЛАГ.
показать весь комментарий
11.07.2021 16:11 Ответить
 
 