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Нардеп "ОПЗЖ" Кива: 15 ноября Зеленский сложит с себя полномочия

Нардеп

Нардеп "ОПЗЖ" Илья Кива предсказывает осенью волну протестов, из-за который президент Владимир Зеленский объявит досрочные парламентские и президентские выборы.

Свое видение событий ближайших месяцев Кива обнародовал в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"С 15-20 сентября начнутся протесты в Киеве, которые за пару месяцев охватят всю страну, парализуя работу государственных органы власти. 15 ноября Зеленский сложит с себя полномочия, распустит парламент и объявит досрочные парламентские и президентские выборы", - написал он.

Кива считает, что Украину и мир ожидают "глобальные изменения".

"Грядёт время возрождения Украины!!!!" - подытожил он.

На чем основаны его прогнозы, Кива не уточнил.

Смотрите: Кива вслед за Путиным рассказал про "один народ". ВИДЕО

Нардеп ОПЗЖ Кива: 15 ноября Зеленский сложит с себя полномочия 01

Автор: 

Зеленский Владимир (20734) прогноз (698) Кива Илья (398)


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Топ комментарии
+104
Нардеп "ОПЗЖ" Кива: 15 ноября Зеленский сложит с себя полномочия - Цензор.НЕТ 9339
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15.07.2021 22:43
+38
У Ильи Кивы полигамия , дро.. чит на всех .
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15.07.2021 22:54
+23
дивна річ, довбо..би постійно про себе нагадують,
добре хоч у такий спосіб.
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15.07.2021 22:44
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Страница 3 из 3
Не все конечно. Ты намного дебильней,избиратель зеленского.
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16.07.2021 07:36 Ответить
Нє, не чиніть інформаційного безладу. Пан Іван - Почесний Голова Йулиного Фанклюбу. А все решта - від Лукавого.
Во!
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16.07.2021 18:19 Ответить
Був на нараді у самого ефективного реформатора **********...
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16.07.2021 03:27 Ответить
Пора б позвонити Баканову за "цього чорта". Це вже щось схоже на план повалення влади.
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16.07.2021 03:43 Ответить
Нардеп "ОПЗЖ" Кива: 15 листопада Зеленський складе з себе повноваження - Цензор.НЕТ 8077Я так порішав що восени неминуче розпочнуться протести в Києві,
які охоплять всю країну, паралізуючи роботу державних органів влади.
А 15 листопада Зеленський складе з себе повноваження, розпустить
парламент. І я обовязково стану новим ....резидентом кремля в Україні.
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16.07.2021 03:56 Ответить
вызовите кто-нибудь санитаров етому киве!
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16.07.2021 08:00 Ответить
Если протесты и будут, то только из-за того, что зеленая жопа развалила экономику, прислуживает кремлю и лижет зад китаю.
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16.07.2021 04:23 Ответить
Наш буревестник. Этому, во время революции, уж точно, лучше не высовываться. А то, как Кассандру, изнасилуют у какой-нибудь статуи.
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16.07.2021 04:45 Ответить
В комментарии повылазило очень много зеленых наркоманов.
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16.07.2021 05:13 Ответить
кива на все это будет смотреть, вися на смереке
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16.07.2021 05:19 Ответить
Досить мавпувати ківу, панове! Кого будемо обирати цієї осені на дострокових?!
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16.07.2021 05:25 Ответить
Пока у таких как ты олигофренов и любителей халявы будет возможность гадить Украине на избирательном участке жизнь не будет хорошей.
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16.07.2021 07:43 Ответить
Киви
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16.07.2021 05:28 Ответить
Дойче Велле. К слову, по одной из версий, Зеленский попросил Авакова уйти в отставку после того, как полиция трижды за последний месяц задерживала депутатов от "Слуг народа" по подозрению в управлении автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
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16.07.2021 05:28 Ответить
а с другой стороны, из-за поребрика раздается вой, что с Аваковым можно было договориться, а теперь будет только хуже для кремля
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16.07.2021 08:05 Ответить
Хорошая статья Отставка Авакова - шаг Зеленского к узурпации власти https://www.dw.com/ru/kommentarij-otstavka-avakova-shag-zelenskogo-k-uzurpacii-vlasti/a-58276390
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16.07.2021 05:29 Ответить
Якщо наше бидло проковтне Зєлю в ролі Сталіна, то не здивуюсь, якщо українська нація зникне, як така, і залишиться в історії людства, як найбільш дебільна
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16.07.2021 05:51 Ответить
Ты самый яркий представитель именно той дебильной нации,которая должна исчезнуть. А Украина и украинцы будут продолжать жить
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16.07.2021 07:48 Ответить
Ківі сказати, що в калюжу пердонути.
Клінічний випадок, що поробиш. .
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16.07.2021 05:35 Ответить
Еще один пророк и Нострадамус. Пирамидку у гордона покупал?
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16.07.2021 05:57 Ответить
Кива не хороший человек.
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16.07.2021 06:12 Ответить
та всі вони з одного кодла
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16.07.2021 06:14 Ответить
... не сложить, потому-что к тому времени Зеленский станет аксакалом в Политике и Будет пожизненым Акыном и Совестью Нации
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16.07.2021 06:38 Ответить
і чого цей чорт на волі ? це ворог агент москви до того дибіл.
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16.07.2021 06:43 Ответить
Живет по принципу :"Ни дня без пиз.ежа".
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16.07.2021 06:59 Ответить
ему за ето деньги платят
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16.07.2021 08:06 Ответить
Ну, три в одном, обалдеть! Депутат, доктор и пророк в одной ряхе!!!))) Остается лишь догадываться - не сболтнул ли этот "пророк" чего лишнего?
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16.07.2021 07:19 Ответить
кризис власти ОПГ путина поставил РФ на край пропасти, падать куда им не хочется
из всех возможных путей "переворачивания шахматной доски" оптимальной для них вырисовывается масштабная война, но не с НАТО, вернее, не напрямую с НАТО
статья путина о триединстве русской нации - информационная подготовка к вводу войск в Беларусь и Украину, возможно и в Молдову
повод будет создан, причём такой, что Западу будет сложно мобилизовать своё население на противодействие агрессии, так как враги "русских", засевшие в первую очередь в Киеве, предстанут в СМИ исчадиями ада и кровавыми преступниками
обратите внимание на участившиеся заявления лидеров западных стран о помощи Украине в случае агрессии - разведка ведь уже докладывает о подготовке!
возможна целая цепочка провокаций, первая из которых будет направлена на очернение празднования 30-летия независимости Украины, а далее ситуация будет постоянно ухудшаться
представьте, к примеру, что группа "украинских националистов", вдохновлённая убийством президента Гаити, совершит аналогичную атаку на дом Медведчука
ОПЗЖ перейдёт к демонстрациям протеста, которые впрочем будут жестоко разогнаны ( с трупами на камеру) , причём новый шеф МВД проявит полную беспомощность
зелёная власть в ОП пошатнётся, Байден будет комментировать ситуацию сквозь зубы - и тогда настанет час путина: российские солдаты уже вовсю конспектируют его тезисы
поэтому Кива - всего-лишь тупой мудак, не умеющий сдерживать эмоции, а ведь его-то наверняка ознакомили с элементами Плана
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16.07.2021 07:25 Ответить
Можливо так вони хочуть , але ...все буде не так.
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16.07.2021 14:51 Ответить
бред....кишка у них тонка...
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16.07.2021 15:08 Ответить
Не думаю, що це серйозно.
Практика показує, що чим комбінація простіша і примітивніша, тим більше шансів її здійснити. І навпаки: чим більше проміжних ходів комбінація в себе включає, тим менше у неї шансів. Бо завжди знайдеться вар'ят, який може накосячити при виконанні. І чим більший простір для косяків, тим косяків буде більше.
Москалі це довели на практиці вже багато разів.
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16.07.2021 18:26 Ответить
Придурок - он и в Верховной Раде придурок.
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16.07.2021 07:39 Ответить
Купіть йому панамку
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16.07.2021 07:51 Ответить
а чого не довисав, що какндидат наук буде президентом?
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16.07.2021 07:59 Ответить
Нардеп "ОПЗЖ" Кива: 15 листопада Зеленський складе з себе повноваження - Цензор.НЕТ 3936
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16.07.2021 08:03 Ответить
Нардеп "ОПЗЖ" Кива: 15 листопада Зеленський складе з себе повноваження - Цензор.НЕТ 5950
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16.07.2021 08:11 Ответить
Проффесура жгет
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16.07.2021 08:27 Ответить
Дарма ти це сказав Кива. Тепер так як що це відбудеться ..Ти будешь минулим..як тобі це Доцент Кива
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16.07.2021 08:29 Ответить
видимо особо забористый кокс в последней партии оказался. дохтора наук кивина пробило на предсказания будущего.
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16.07.2021 08:31 Ответить
Він, що в жомовій ямі коноплю зберігає?
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16.07.2021 08:51 Ответить
Задротыш
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16.07.2021 08:55 Ответить
https://twitter.com/_rage4oK
https://twitter.com/_rage4oK
https://twitter.com/_rage4oK
K0५EGAR

@_rage4oK

·https://twitter.com/_rage4oK/status/1415761037089988613 10 ч

А ведь устами дебила глаголет истина.. Осенью ХyНардеп "ОПЗЖ" Кива: 15 листопада Зеленський складе з себе повноваження - Цензор.НЕТ 5518....ло попытается захватить власть в Киеве. Из-за отсутствия лидеров, способных возглавить протест, невозможности народа жить по тарифам Зеленых Гнід и желания Петьмана снова запрыгнуть в тонущую подлодку начнётся просто мясорубка.
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16.07.2021 09:12 Ответить
Устами дебіла істина не мовить Устами дети істина мовить. А кива своїми "устами" серить тому що жопа йому для іншого от природа і находить вихід як гівно скидувать коли жопа працює на панелі
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16.07.2021 10:27 Ответить
Кива думает, что его посвятили в планы передела мира.
Высший уровень посвящения, когда разрешено дрочить на людях.
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16.07.2021 09:27 Ответить
Він наукову працю пише- Як керувати вселенною,щоб недізнались санітари, готується в дохтурантуру ,напевно!
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16.07.2021 09:54 Ответить
Смотрю зебилы уже лайкают Киве с таким инсайдом... ))
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16.07.2021 09:28 Ответить
сложит / "Блаженными" назывались юродивые- пророки и чудотворцы. Юродивые были безумными или умственно отсталыми. Но они пользовались уважением. Известно свыше четырехсот юродивых, почитаемых в Русской Православной Церкви.
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16.07.2021 09:29 Ответить
Ультиматум х**ла озвучил....
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16.07.2021 09:35 Ответить
Это сценарий *****. Агент кремля Ермак делает все, чтобы протесты начались. Потом Майдан-3. Затем ***** по накатанному сценарию захватывает очередные территории.
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16.07.2021 09:37 Ответить
Як Майдан -3 у Київі відволіче увагу війська на кордонах? Там буде декілька тисяч протестуючих, а інша частина країни та людей будуть на місцях виконувати кожен свою задачу! Не лякайте нападом, бо так і буде народ жевріти , а не жити....
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16.07.2021 22:28 Ответить
Вже багато разів писав: головне завдання тої зебільної влади і ідіотів, що її вибрали - хаос і безлад в Україні. Все, на жаль, до того йде. Вони системно і послідовно руйнують всі засади державного управління, постійно провокують протести і кровопролиття. Ціль Зеленського і його кураторів - знищення держави.
А зробили це ви, 73% дебілів. Абинебарига, суки... В бюлетні, до речі, було 39 імен. Тридцять дев'ять різних людей, придурки, але ви вибрали найгірше чмо.
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16.07.2021 09:37 Ответить
Протесты начнутся когда получат первые платежки за отопление!
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16.07.2021 09:48 Ответить
Протесты будут по причине наглости и антинародности зеленой плесени. В первую очередь по причине запуска дерибана земли, против которого больше 85% населения Украины.
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16.07.2021 10:24 Ответить
Как же задолбали эти краснопузые нищие!
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16.07.2021 10:27 Ответить
Задолбали политики, которые только обворовыванием страны и народа занимаются.
Отсюда и нищий народ.
Украина имела самый высокий базовый уровень из республик в 1991 году. Сейчас, почти по всем показателям, глубоко среди государств, имеющих худшие показатели в мире. Во всем виновата политическая воровитая шантрапа.
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16.07.2021 10:51 Ответить
Виноваты эти краснопузые нищие, которые вместо шоковой терапии по примеру Польши требовали сразу газ по 4 копейки как в СССР и зарплаты как в Швейцарии и с маниакальным упорством голосовали за тех, кто им это громче обещал.
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16.07.2021 11:12 Ответить
святая правда! наши политики это отражение нашего народонаселения!
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16.07.2021 15:38 Ответить
Опа-ча.
Людина-ківа стала протестуном?
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16.07.2021 10:27 Ответить
Схоже, термін придатності кивиної відданості ведмедчукові добігає кінця.
А раніше він був соціалістом... А ще раніше, якби націоналістом... Ким він лиш не був? Хіба що лібералом.
...Я уявив собі киву з веселковим стягом поряд із сєрлєщем на "марші рівності". Вийшло органічно і природно!
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16.07.2021 22:27 Ответить
Истину вам говорю, ... земля налетит на небесную ось! (с)
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16.07.2021 10:30 Ответить
...і Сонце згасне!
...і вокзальна курва Свєтка пострижеться в монашки.
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16.07.2021 22:21 Ответить
отака киванга малята а вы не хотели даже дохтора околовсяческих наук дать..... молитесь
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16.07.2021 11:31 Ответить
Если будут массовые протесты, то нельзя допустить силоввх действий со стороны протестующих (коктейли молотова и т.п.). Если появятся таковы, то мирные должны от них твердо отмежеваться. Если не отмежеваться, то этим могут воспользоваться и зеленые и пуйло.
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16.07.2021 11:38 Ответить
Хэви Метал Рок!!!!!!!
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16.07.2021 11:47 Ответить
Комментарии в этой статье показывают, что если начнутся протесты, то в комментарии нахлынет массовое нашествие зеботов. Нашествие которых было перед выборами 2019, а после выборов они почти молчат. Но как видно что даже на теме протестов они активно просыпаются и наполняют комментарии бредом. Это их стиль.
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16.07.2021 12:25 Ответить
Этот бред запускаемый зеботами - это технология управляемого хаоса исходящая от зеленой плесени. Зеботы - это самые примитивные, продажные, подлые существа в украинском интернете.
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16.07.2021 14:03 Ответить
этот радовский онанист забыл упомянуть, что и его на столбе повесят.....
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16.07.2021 15:13 Ответить
Не туда попал со своим плякатиком
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16.07.2021 17:10 Ответить
по сути не надо быть кивангой, что бы предречь протесты осенью... рост тарифов, который опережает рост доходов населения (и при чем прям очень сильно), скрытая инфляция национальной валюты, повышение налоговой нагрузки на всех и сразу, крах экономики и почти пустой бюджет разворованный уже даже внаглую. Все это ессно выльется, выплесниться из людей...
так что по сути кива просто белое назвал белым
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16.07.2021 15:43 Ответить
Что бы сложить полномочия - их надо хотя бы до этого иметь.
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16.07.2021 16:35 Ответить
дРачун кива, зуб данешь???????????????
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16.07.2021 16:46 Ответить
с себя добровольно сложит, а на тебя наложит! да кива? ты такой секрет раскрыл шо прямо хоть падай.... бабка Ванга , мля, прямо в гробу перевернулась...да кива ты аналитик! а шо каломыйский по этому поводу именно с тобой уже советовался? запомни проффесор, этих зелёных шмарклей будут мокрым веслом по жопам бить и на голову им сцать а они всеравно будут держаться за кресла и и кричать шо всё нормально!!! эти поцы ничего добровольно никому не отдадут!!!
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16.07.2021 16:48 Ответить
ки-дроч-раст кАрейский шпиЬОн
Ему все изветно-он ученый
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16.07.2021 17:03 Ответить
Очень сомневаюсь. А Кива выглядит провокатором.
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16.07.2021 18:42 Ответить
Лише виглядає?
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16.07.2021 22:18 Ответить
ківі при цьому чомусь думає, що він буде головним лідером "нової" України. насправді ж буде у смітнику догори ногами або ще гірше..
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16.07.2021 20:22 Ответить
Вангуючий кива... Жееесть!
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16.07.2021 22:17 Ответить
Не скудеет земля Украины на дебилов. Сказочный долб...б, как он в Раду пробрался - загадка века. Видать рабинович м медведчуком специально даунов в списки записывали, чтоб на их фоне хоть чуть-чуть выделяться.
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17.07.2021 14:26 Ответить
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