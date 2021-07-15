Нардеп "ОПЗЖ" Кива: 15 ноября Зеленский сложит с себя полномочия
Нардеп "ОПЗЖ" Илья Кива предсказывает осенью волну протестов, из-за который президент Владимир Зеленский объявит досрочные парламентские и президентские выборы.
Свое видение событий ближайших месяцев Кива обнародовал в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"С 15-20 сентября начнутся протесты в Киеве, которые за пару месяцев охватят всю страну, парализуя работу государственных органы власти. 15 ноября Зеленский сложит с себя полномочия, распустит парламент и объявит досрочные парламентские и президентские выборы", - написал он.
Кива считает, что Украину и мир ожидают "глобальные изменения".
"Грядёт время возрождения Украины!!!!" - подытожил он.
На чем основаны его прогнозы, Кива не уточнил.
Топ комментарии
+104 Виктор Ли #292636
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+23 Візор Гук
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Во!
які охоплять всю країну, паралізуючи роботу державних органів влади.
А 15 листопада Зеленський складе з себе повноваження, розпустить
парламент. І я обовязково стану новим ....резидентом кремля в Україні.
Клінічний випадок, що поробиш. .
из всех возможных путей "переворачивания шахматной доски" оптимальной для них вырисовывается масштабная война, но не с НАТО, вернее, не напрямую с НАТО
статья путина о триединстве русской нации - информационная подготовка к вводу войск в Беларусь и Украину, возможно и в Молдову
повод будет создан, причём такой, что Западу будет сложно мобилизовать своё население на противодействие агрессии, так как враги "русских", засевшие в первую очередь в Киеве, предстанут в СМИ исчадиями ада и кровавыми преступниками
обратите внимание на участившиеся заявления лидеров западных стран о помощи Украине в случае агрессии - разведка ведь уже докладывает о подготовке!
возможна целая цепочка провокаций, первая из которых будет направлена на очернение празднования 30-летия независимости Украины, а далее ситуация будет постоянно ухудшаться
представьте, к примеру, что группа "украинских националистов", вдохновлённая убийством президента Гаити, совершит аналогичную атаку на дом Медведчука
ОПЗЖ перейдёт к демонстрациям протеста, которые впрочем будут жестоко разогнаны ( с трупами на камеру) , причём новый шеф МВД проявит полную беспомощность
зелёная власть в ОП пошатнётся, Байден будет комментировать ситуацию сквозь зубы - и тогда настанет час путина: российские солдаты уже вовсю конспектируют его тезисы
поэтому Кива - всего-лишь тупой мудак, не умеющий сдерживать эмоции, а ведь его-то наверняка ознакомили с элементами Плана
Практика показує, що чим комбінація простіша і примітивніша, тим більше шансів її здійснити. І навпаки: чим більше проміжних ходів комбінація в себе включає, тим менше у неї шансів. Бо завжди знайдеться вар'ят, який може накосячити при виконанні. І чим більший простір для косяків, тим косяків буде більше.
Москалі це довели на практиці вже багато разів.
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K0५EGAR
@_rage4oK
·https://twitter.com/_rage4oK/status/1415761037089988613 10 ч
А ведь устами дебила глаголет истина.. Осенью Хy....ло попытается захватить власть в Киеве. Из-за отсутствия лидеров, способных возглавить протест, невозможности народа жить по тарифам Зеленых Гнід и желания Петьмана снова запрыгнуть в тонущую подлодку начнётся просто мясорубка.
Высший уровень посвящения, когда разрешено дрочить на людях.
А зробили це ви, 73% дебілів. Абинебарига, суки... В бюлетні, до речі, було 39 імен. Тридцять дев'ять різних людей, придурки, але ви вибрали найгірше чмо.
Отсюда и нищий народ.
Украина имела самый высокий базовый уровень из республик в 1991 году. Сейчас, почти по всем показателям, глубоко среди государств, имеющих худшие показатели в мире. Во всем виновата политическая воровитая шантрапа.
Людина-ківа стала протестуном?
А раніше він був соціалістом... А ще раніше, якби націоналістом... Ким він лиш не був? Хіба що лібералом.
...Я уявив собі киву з веселковим стягом поряд із сєрлєщем на "марші рівності". Вийшло органічно і природно!
...і вокзальна курва Свєтка пострижеться в монашки.
так что по сути кива просто белое назвал белым
Ему все изветно-он ученый