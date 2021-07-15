Нардеп "ОПЗЖ" Кива: 15 ноября Зеленский сложит с себя полномочия

Нардеп "ОПЗЖ" Илья Кива предсказывает осенью волну протестов, из-за который президент Владимир Зеленский объявит досрочные парламентские и президентские выборы.

Свое видение событий ближайших месяцев Кива обнародовал в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"С 15-20 сентября начнутся протесты в Киеве, которые за пару месяцев охватят всю страну, парализуя работу государственных органы власти. 15 ноября Зеленский сложит с себя полномочия, распустит парламент и объявит досрочные парламентские и президентские выборы", - написал он.

Кива считает, что Украину и мир ожидают "глобальные изменения".

"Грядёт время возрождения Украины!!!!" - подытожил он.

На чем основаны его прогнозы, Кива не уточнил.

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