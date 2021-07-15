Нардеп "ОПЗЖ" Кива: 15 листопада Зеленський складе з себе повноваження

Нардеп "ОПЗЖ" Ілля Кива прогнозує восени хвилю протестів, через які президент Володимир Зеленський оголосить дострокові парламентські і президентські вибори.

Своє бачення подій найближчих місяців Кива оприлюднив у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"З 15-20 вересня розпочнуться протести в Києві, які за декілька місяців охоплять всю країну, паралізуючи роботу державних органів влади. 15 листопада Зеленський складе з себе повноваження, розпустить парламент і оголосить дострокові парламентські і президентські вибори", - написав він.

Кива вважає, що Україну і світ чекають "глобальні зміни".

"Настає час відродження України!!!!" - підсумував він.

На чому ґрунтуються його прогнози, Кива не уточнив.

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