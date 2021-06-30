РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5209 посетителей онлайн
Новости Видео
13 307 124

Кива вслед за Путиным рассказал про "один народ". ВИДЕО

Одетый в советскую шапку-ушанку нардеп ОПЗЖ Илья Кива записал видео, в котором утверждает, что украинцы и россияне якобы являются "одним народом".

Видео опубликовано в соцсетях Кивы, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы, украинцы и русские - один народ. И для нас наша красная звезда навсегда останется символом нашей общей победы над фашизмом, над злом. Так было, так есть и так будет. И ничто не сможет это изменить", - заявил народный депутат Украины.

На видео Кива - в советской шапке-ушанке. Ранее он заявлял, что ему якобы вручили из-за этой шапки подозрение в распространении советской символики и хотят посадить в тюрьму. Но позднее выяснилось, что нардеп просто присутствовал при вручении повесток о вызове на допрос другим людям.

Читайте: У Кивы могут забрать миллион за жомовую яму, - интервью прокурора

Ранее в среду, 30 июня, о том, что украинцы и россияне якобы являются "единым" заявил президент государства-агрессора Владимир Путин. Он также назвал нынешнее руководство Украины "недружественным", а председателя политсовета партии ОЗПЖ, в которой состоит Кива, своего кума Виктора Медведчука - "украинским националистом".

Путину ответил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. "Украинцы и россияне - два разных народа. Мы могли бы жить в духе добрососедства, но в 2014 РФ напала на Украину, убила тысячи людей и отхватила кусок территории, - отметил министр.

Автор: 

Кива Илья (398) Оппозиционная платформа - За жизнь (452)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+54
Якеж воно йо...те.. Боже мій
показать весь комментарий
30.06.2021 16:53
+51
кива, ты просто олигофрен!!
показать весь комментарий
30.06.2021 16:49
+46
обоссыте его кто-нибудь уже и усыпите.
Нормальные люди с этим дерьмом не то что не один народ - даже не один биологический вид
показать весь комментарий
30.06.2021 16:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
еще один прахфесар
показать весь комментарий
30.06.2021 21:19 Ответить
спасибо 73% за ваш выбор. один клоун, второй идиот. вот так и живем.
показать весь комментарий
30.06.2021 21:24 Ответить
95 квартал потерял выдающегося артиста...
показать весь комментарий
30.06.2021 21:32 Ответить
Не потерял. Они его взяли на работу на территории верховной рады.
показать весь комментарий
30.06.2021 21:41 Ответить
Коли вже цього ********* або закриють на дурку або пришиють....Кончене...Нехай ту зірку на дупі наб'є....
показать весь комментарий
30.06.2021 21:50 Ответить
тільки евтаназія
показать весь комментарий
30.06.2021 21:51 Ответить
Глядя на это чучело , понимаю, что его народ , это стадо бабуинов на пальмах.
Хотя? Может бабуины со мной и не согласятся , обидятся за сравнение с таким убожеством.
показать весь комментарий
30.06.2021 22:02 Ответить
судя по размеру мозга кива и птица киви один и тот же вид
показать весь комментарий
30.06.2021 22:22 Ответить
киви а КТО готовил летчико, подводников, танкистов?
а кто тупой сракоблок дал плацдарм для учыеных? полигоны?
Кто снабжал вермах ВСЕМ?
Закрой рыло тупое киви-гиви. надеюсь киво сдохнет как гиво. Жаль не осталось у нас ни Степана Бандеры, ни Романа Шухевича. При них бы эта мразь так себя не вела
показать весь комментарий
30.06.2021 22:23 Ответить
Это видео с защиты кандидатской?
показать весь комментарий
30.06.2021 22:30 Ответить
Жид кива точно один народ с кацапами, только отстал от своего дикого племени и затесался к украинцам. Онанист тупой даже не понимает, что его первого свои же повесят или подорвут, как жертву бандеровцев. Был бы в Украине президент, а не сегодняшнее недоразумение, такие, как кива Ченобыль подметали от радиации.
показать весь комментарий
30.06.2021 22:32 Ответить
"И ничто не сможет это изменить", ---все изменить для кивы может еще одна дырочка в этой ватной шапке...
показать весь комментарий
30.06.2021 22:36 Ответить
Это животное на двух ногах даже ватникам не интерестно.
показать весь комментарий
30.06.2021 22:42 Ответить
Дебилы ***.
показать весь комментарий
30.06.2021 22:53 Ответить
Это правда. Кива и русские - это один народ. Разве не видно. Раньше, при СССР, про таких говорили: "осторожно, у него справка из дурдома есть"...
показать весь комментарий
30.06.2021 23:38 Ответить
У тебя *бало унылое. Тебе денег никто не даст.
показать весь комментарий
01.07.2021 01:10 Ответить
Кива услід за Путіним розповів про "один народ" - Цензор.НЕТ 9690
показать весь комментарий
01.07.2021 06:56 Ответить
ПрАХВЄсор в жомнойї галузі почав писати дисертацію з історії? Але жом - це не люди. Хоча Ківа на 85%, мабуть, складається з .... ЖОМУ. Тому не .... дивно. Чекаємо від прАХВЄсора нову версію про еволюцію людини. З жому.
показать весь комментарий
01.07.2021 08:20 Ответить
Та в нього жом замість мозоку!
А ось люлей треба надавати!!!
показать весь комментарий
01.07.2021 11:17 Ответить
Бурят тебе брат.
показать весь комментарий
01.07.2021 08:27 Ответить
То.что мы были "связаны одной цепью" не делает меня одним народом с узкоглазыми по всей рф,а там таких %80.
показать весь комментарий
01.07.2021 08:29 Ответить
имбицил
показать весь комментарий
01.07.2021 08:47 Ответить
якщо ти вважаєш себе одним наротом з *********, то вали у лаптєстанію, навіщо ти в Україні?
показать весь комментарий
01.07.2021 11:36 Ответить
Его бы в армию савецкую, где все знали, что есть украинцы и руцкие. Адин народ придумали имперские кремлевские узурпаторы.
показать весь комментарий
25.09.2021 09:00 Ответить
Страница 2 из 2
 
 