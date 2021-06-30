Кива вслед за Путиным рассказал про "один народ". ВИДЕО

Одетый в советскую шапку-ушанку нардеп ОПЗЖ Илья Кива записал видео, в котором утверждает, что украинцы и россияне якобы являются "одним народом".

Видео опубликовано в соцсетях Кивы, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы, украинцы и русские - один народ. И для нас наша красная звезда навсегда останется символом нашей общей победы над фашизмом, над злом. Так было, так есть и так будет. И ничто не сможет это изменить", - заявил народный депутат Украины.

На видео Кива - в советской шапке-ушанке. Ранее он заявлял, что ему якобы вручили из-за этой шапки подозрение в распространении советской символики и хотят посадить в тюрьму. Но позднее выяснилось, что нардеп просто присутствовал при вручении повесток о вызове на допрос другим людям.

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Ранее в среду, 30 июня, о том, что украинцы и россияне якобы являются "единым" заявил президент государства-агрессора Владимир Путин. Он также назвал нынешнее руководство Украины "недружественным", а председателя политсовета партии ОЗПЖ, в которой состоит Кива, своего кума Виктора Медведчука - "украинским националистом".

Путину ответил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. "Украинцы и россияне - два разных народа. Мы могли бы жить в духе добрососедства, но в 2014 РФ напала на Украину, убила тысячи людей и отхватила кусок территории, - отметил министр.