Полную ответственность за пропасть между украинцами и россиянами несет Путин, - Кулеба
Полную ответственность за пропасть между украинцами и россиянами несет Владимир Путин, который развязал военную агрессию.
Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Украинцы и россияне - два разных народа. Мы могли бы жить в духе добрососедства, но в 2014 РФ напала на Украину, убила тысячи людей и отхватила кусок территории. Полную ответственность за пропасть между украинцами и россиянами несет Владимир Путин, который развязал агрессию", - отметил министр.
Кулеба напомнил, что коренные народы Украины - это крымские татары, крымчаки, караимы. Россияне - национальное меньшинство, права которого защищены Конституцией наравне с другими. Они не могут быть коренным народом, поскольку имеют собственное государство.
"Когда Путин заводит старую песню о "внешнем управлении", это означает лишь одно: он мечтает, чтобы вопросы Украины решались в Москве. Позиция президента Владимира Зеленского и воля украинского народа четкая: это наша страна и никто не будет решать нашу судьбу кроме нас самих", - добавил глава МИД.
Напомним, сегодня Путин заявил, что не считает Украину недружественной страной, а также в очередной раз назвал украинцев и русских "одним народом".
Кроме того, он отметил, что не видит смысла во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Хорош мозги полоскать, тварь зелёная! Виноваты только РУССКИЕ и россияне! Абсолютно все! Не хер козла отпущения делать из *****
То есть, россияне не убивают украинцев? Если следовать логике главы МИД Украины Кулебы то полную ответственность за Второю Мировую несет один австрийский убийца Гитлер а немцы никого не убили.
Конечно же это бред, вспомним как россияне радовались оккупации Крыма например.
Но, к счастью, из "моли" стратег - как из говна пуля.
Ну звісно. До Януковича, Азарова, Захарченка , Царьова, Колісниченка, та ще десятків український чиновників, які перейшли в 14-му на сторону Росії теж питань не було.😏