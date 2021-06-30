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Полную ответственность за пропасть между украинцами и россиянами несет Путин, - Кулеба

Полную ответственность за пропасть между украинцами и россиянами несет Путин, - Кулеба

Полную ответственность за пропасть между украинцами и россиянами несет Владимир Путин, который развязал военную агрессию.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Украинцы и россияне - два разных народа. Мы могли бы жить в духе добрососедства, но в 2014 РФ напала на Украину, убила тысячи людей и отхватила кусок территории. Полную ответственность за пропасть между украинцами и россиянами несет Владимир Путин, который развязал агрессию", - отметил министр.

Кулеба напомнил, что коренные народы Украины - это крымские татары, крымчаки, караимы. Россияне - национальное меньшинство, права которого защищены Конституцией наравне с другими. Они не могут быть коренным народом, поскольку имеют собственное государство.

"Когда Путин заводит старую песню о "внешнем управлении", это означает лишь одно: он мечтает, чтобы вопросы Украины решались в Москве. Позиция президента Владимира Зеленского и воля украинского народа четкая: это наша страна и никто не будет решать нашу судьбу кроме нас самих", - добавил глава МИД.

Напомним, сегодня Путин заявил, что не считает Украину недружественной страной, а также в очередной раз назвал украинцев и русских "одним народом".

Кроме того, он отметил, что не видит смысла во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Читайте: "Белорусский народ исторически принадлежит к нашей европейской семье", - Кулеба

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Топ комментарии
+19
Ні не ***** "відповідальний", а весь кацапський народ. Поголовно. ***** це лише той кого вони обрали бо вважають найкращим серед них. І тупо йдуть за ним позбавивши себе "химери совісті".
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30.06.2021 15:24
+15
Полную ответственность за пропасть между украинцами и россиянами несет Путин, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1505
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30.06.2021 15:11
+14
Бовдур! Ця пропасть « була завжди і путен тут абсолютно ні до чого , просто за його правління кацапня проявила на всі сто своє ставлення відношення до украінців
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30.06.2021 15:40
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Правила форума Совет форумчан
Пора уже самого путина-***** нести ... на кладбище ....
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30.06.2021 15:09 Ответить
Полную ответственность за пропасть между украинцами и россиянами несет Путин, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1505
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30.06.2021 15:11 Ответить
Повну відповідальність за провалля між українцями і росіянами несе Путін, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7082
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30.06.2021 15:20 Ответить
Та всі вони там мерзотники на засрашкі.
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30.06.2021 15:11 Ответить
Полную ответственность за пропасть между украинцами и россиянами несет Путин, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7293
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30.06.2021 15:16 Ответить
Полную ответственность за пропасть между украинцами и россиянами несет Путин, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7298
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30.06.2021 15:18 Ответить
Полную ответственность за пропасть между украинцами и россиянами несет Путин, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6808
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30.06.2021 15:19 Ответить
Повну відповідальність за провалля між українцями і росіянами несе Путін, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4059
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30.06.2021 15:23 Ответить
Ні не ***** "відповідальний", а весь кацапський народ. Поголовно. ***** це лише той кого вони обрали бо вважають найкращим серед них. І тупо йдуть за ним позбавивши себе "химери совісті".
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30.06.2021 15:24 Ответить
***** - сдохни, червь гнойный!
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30.06.2021 15:24 Ответить
Друзі,а хто мені підскаже якої нИцИналИ *****?
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30.06.2021 17:52 Ответить
Вепс он (Vepsläižed).
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30.06.2021 22:57 Ответить
а хто ж тоді за ***** голосував ? хто танцював кримнаш ? на гачок автомата хто тиснув ,не вже особисто ***** ?
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30.06.2021 15:25 Ответить
Зачем раз за разом повторять одно и тоже? То что говорит и думает Путин не говорит о том, что так думает вся Россия, все кто родился после распада СССР не испытывают к Украине ничего, как и к другим странам.
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30.06.2021 15:32 Ответить
та да. достаточно почитать комменты рашкованцев. им уже 15 лет в уши льют, что во всем виноваты хохлы. и испытывают они к нам только ненависть.
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30.06.2021 15:34 Ответить
Комменты здесь ничем не лучше. К счастью адекватные люди таких не пишут по обе стороны границы.
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30.06.2021 17:08 Ответить
ти зажоп? Якщо ківа - перелогінся!
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30.06.2021 17:10 Ответить
можно про четкую позицию одного величайшего поподробнее.
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30.06.2021 15:35 Ответить
Бовдур! Ця пропасть « була завжди і путен тут абсолютно ні до чого , просто за його правління кацапня проявила на всі сто своє ставлення відношення до украінців
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30.06.2021 15:40 Ответить
Полную ответственность за пропасть между украинцами и россиянами несет Путин, - Кулеба

================
Хорош мозги полоскать, тварь зелёная! Виноваты только РУССКИЕ и россияне! Абсолютно все! Не хер козла отпущения делать из *****
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30.06.2021 16:21 Ответить
раша-фашиков на фарш ! без базара.
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30.06.2021 16:32 Ответить
Повну відповідальність за провалля між українцями і росіянами несе Путін, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6936
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30.06.2021 19:17 Ответить
Всі кацапи наші вороги були завжди. ***** це такий же кацап.
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30.06.2021 20:12 Ответить
москаль не розумніший від хохла семдесяти трех процентного, він завжди був хітріший від хохла та завжди його оббрехував ( " фабрики рабочим земля крестьянам" " вчителям зарплата в 4000 доларів"). Тому хохлопітекі приречені бути обісраними кацапскими холопами та танцювати і радіти з пісень кіркорова та веркі смердючки.
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30.06.2021 20:36 Ответить
Путін зробив велике благо для українців - нарешті українці наочно побачили, що москалі є найлютішим ворогом нашої України, а якщо хтось ще не зрозумів цього, то з часом зрозуміє, ми їм допоможемо.
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30.06.2021 21:26 Ответить
Не понимаю МИД, зачев вообще реагировать на выкаки с Московских Улусов? Им с3,14здеть,что браги выпить.
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30.06.2021 21:33 Ответить
Полную ответственность за пропасть между украинцами и россиянами несет Путин, - Кулеба.

То есть, россияне не убивают украинцев? Если следовать логике главы МИД Украины Кулебы то полную ответственность за Второю Мировую несет один австрийский убийца Гитлер а немцы никого не убили.

Конечно же это бред, вспомним как россияне радовались оккупации Крыма например.
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30.06.2021 22:13 Ответить
Кулеба прав: если бы Пуйло нагло не вторглось в Украину, не отхватило Крым и часть от восточных областей Украины - имели бы украинцы сейчас в Верховной Раде значительно больше пророссийски настроенных депутатов. Со всеми вытекающими негативными последствиями для независимости Украины.
Но, к счастью, из "моли" стратег - как из говна пуля.
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30.06.2021 22:35 Ответить
А не Андрєй Боголюбскій?
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30.06.2021 23:56 Ответить
Тут некоторые пишут, что типа путин не виноват. Тем самым вы забираете шанс у Украины победить. Одно дело воевать с диктатором, а другое с самой большой страной в мире с ядерным оружием и в 140 миллионов человек. Вы просто не понимаете почему так получилось. В конце нулевых годов в России путину нужно было удержаться во власти, рейтинги катастрофически падали. Если вы не знали, я напомню, путин даже в птичку одевался, что только не делал, не вылазил с телевизора, но образ был подобран пиарщиками неправильный, поэтому ничто не помогало. А в 2012 добавилась Болотная площадь, тут уже вообще кресло под ним зашаталось. Нужно было что-то срочно делать. И тут спасением стал Майдан в Украине. У путина был советник Сурков (чеченец), которые его и надоумил на войну с Украиной. Поэтому именно они разожгли Майдан во всех смыслах в том числе и информационном. Тупо стравили восток и запад Украины. Это всегда делал путин еще с 2004 года. После планового бегства Януковича, забрали Крым, это была их главная цель. Рейтинг путина взлетел вверх и он стал пожизненным правителем России, никто уже вопросов в России не задавал. Далее чтобы зацементировать Крым, начали войну на Донбассе. Если бы не путин никакой войны не было бы. По вашей аналогии и с немцами дел не иметь? из-за Гитлера, его ведь тоже поддерживали и ликовала толпа?
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01.07.2021 00:13 Ответить
Повну відповідальність за путіна несуть росіяни
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01.07.2021 01:01 Ответить
МЕНІ ЦІКАВА ТІЛЬКИ ТАКА ПРЯМА ЛІНІЯ


Повну відповідальність за провалля між українцями і росіянами несе Путін, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9563
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01.07.2021 07:58 Ответить
Повну відповідальність за провалля між українцями і росіянами несе Путін, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5463
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01.07.2021 09:25 Ответить
Повну відповідальність за провалля між українцями і росіянами несе Путін, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9184
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01.07.2021 09:25 Ответить
"До Єрмака нуль питань у СБУ, нуль питань в української розвідки, я йому довіряю",- підкреслив Зеленський".

Ну звісно. До Януковича, Азарова, Захарченка , Царьова, Колісниченка, та ще десятків український чиновників, які перейшли в 14-му на сторону Росії теж питань не було.😏
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01.07.2021 09:57 Ответить
 
 