УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11598 відвідувачів онлайн
Новини
9 630 35
путін (23323) росія (63574) Кулеба Дмитро (3604)

Повну відповідальність за провалля між українцями і росіянами несе Путін, - Кулеба

Повну відповідальність за провалля між українцями і росіянами несе Путін, - Кулеба

Повну відповідальність за прірву між українцями і росіянами несе Володимир Путін, який розв'язав збройний напад.

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Українці та росіяни — два різних народи. Ми могли би жити у дусі добросусідства, але у 2014 РФ напала на Україну, вбила тисячі людей і відхопила шматок території. Повну відповідальність за провалля між українцями і росіянами несе Владімір Путін, який розв’язав агресію", - зазначив міністр.

Кулеба нагадав, що корінні народи України — це кримські татари, кримчаки, караїми. Росіяни — національна меншина, права якої захищені Конституцією на рівні з іншими. Вони не можуть бути корінним народом, бо мають власну державу. Альтернативні вигадки — це класика російських маніпуляцій.

"Коли Путін заводить стару пісню про "зовнішнє управління", це означає лише одне: він мріє, щоб питання України вирішувалися в Москві. Позиція Президента Володимира Зеленського  і воля українського народу чітка: це наша країна і ніхто не буде вирішувати нашу долю крім нас самих", - додав глава МЗС.

Нагадаємо, сьогодні Путін заявив, що не вважає Україну недружньою країною, а також вкотре назвав українців і росіян "одним народом".

Крім того, він зазначив, що не бачить сенсу у зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Також читайте: "Білоруський народ історично належить до нашої європейської сім'ї", - Кулеба
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+19
Ні не ***** "відповідальний", а весь кацапський народ. Поголовно. ***** це лише той кого вони обрали бо вважають найкращим серед них. І тупо йдуть за ним позбавивши себе "химери совісті".
показати весь коментар
30.06.2021 15:24
+15
Полную ответственность за пропасть между украинцами и россиянами несет Путин, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1505
показати весь коментар
30.06.2021 15:11
+14
Бовдур! Ця пропасть « була завжди і путен тут абсолютно ні до чого , просто за його правління кацапня проявила на всі сто своє ставлення відношення до украінців
показати весь коментар
30.06.2021 15:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пора уже самого путина-***** нести ... на кладбище ....
показати весь коментар
30.06.2021 15:09 Відповісти
Полную ответственность за пропасть между украинцами и россиянами несет Путин, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1505
показати весь коментар
30.06.2021 15:11 Відповісти
Повну відповідальність за провалля між українцями і росіянами несе Путін, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7082
показати весь коментар
30.06.2021 15:20 Відповісти
Та всі вони там мерзотники на засрашкі.
показати весь коментар
30.06.2021 15:11 Відповісти
Полную ответственность за пропасть между украинцами и россиянами несет Путин, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7293
показати весь коментар
30.06.2021 15:16 Відповісти
Полную ответственность за пропасть между украинцами и россиянами несет Путин, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7298
показати весь коментар
30.06.2021 15:18 Відповісти
Полную ответственность за пропасть между украинцами и россиянами несет Путин, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6808
показати весь коментар
30.06.2021 15:19 Відповісти
Повну відповідальність за провалля між українцями і росіянами несе Путін, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4059
показати весь коментар
30.06.2021 15:23 Відповісти
Ні не ***** "відповідальний", а весь кацапський народ. Поголовно. ***** це лише той кого вони обрали бо вважають найкращим серед них. І тупо йдуть за ним позбавивши себе "химери совісті".
показати весь коментар
30.06.2021 15:24 Відповісти
***** - сдохни, червь гнойный!
показати весь коментар
30.06.2021 15:24 Відповісти
Друзі,а хто мені підскаже якої нИцИналИ *****?
показати весь коментар
30.06.2021 17:52 Відповісти
Вепс он (Vepsläižed).
показати весь коментар
30.06.2021 22:57 Відповісти
а хто ж тоді за ***** голосував ? хто танцював кримнаш ? на гачок автомата хто тиснув ,не вже особисто ***** ?
показати весь коментар
30.06.2021 15:25 Відповісти
Зачем раз за разом повторять одно и тоже? То что говорит и думает Путин не говорит о том, что так думает вся Россия, все кто родился после распада СССР не испытывают к Украине ничего, как и к другим странам.
показати весь коментар
30.06.2021 15:32 Відповісти
та да. достаточно почитать комменты рашкованцев. им уже 15 лет в уши льют, что во всем виноваты хохлы. и испытывают они к нам только ненависть.
показати весь коментар
30.06.2021 15:34 Відповісти
Комменты здесь ничем не лучше. К счастью адекватные люди таких не пишут по обе стороны границы.
показати весь коментар
30.06.2021 17:08 Відповісти
ти зажоп? Якщо ківа - перелогінся!
показати весь коментар
30.06.2021 17:10 Відповісти
можно про четкую позицию одного величайшего поподробнее.
показати весь коментар
30.06.2021 15:35 Відповісти
Бовдур! Ця пропасть « була завжди і путен тут абсолютно ні до чого , просто за його правління кацапня проявила на всі сто своє ставлення відношення до украінців
показати весь коментар
30.06.2021 15:40 Відповісти
Полную ответственность за пропасть между украинцами и россиянами несет Путин, - Кулеба

================
Хорош мозги полоскать, тварь зелёная! Виноваты только РУССКИЕ и россияне! Абсолютно все! Не хер козла отпущения делать из *****
показати весь коментар
30.06.2021 16:21 Відповісти
раша-фашиков на фарш ! без базара.
показати весь коментар
30.06.2021 16:32 Відповісти
Повну відповідальність за провалля між українцями і росіянами несе Путін, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6936
показати весь коментар
30.06.2021 19:17 Відповісти
Всі кацапи наші вороги були завжди. ***** це такий же кацап.
показати весь коментар
30.06.2021 20:12 Відповісти
москаль не розумніший від хохла семдесяти трех процентного, він завжди був хітріший від хохла та завжди його оббрехував ( " фабрики рабочим земля крестьянам" " вчителям зарплата в 4000 доларів"). Тому хохлопітекі приречені бути обісраними кацапскими холопами та танцювати і радіти з пісень кіркорова та веркі смердючки.
показати весь коментар
30.06.2021 20:36 Відповісти
Путін зробив велике благо для українців - нарешті українці наочно побачили, що москалі є найлютішим ворогом нашої України, а якщо хтось ще не зрозумів цього, то з часом зрозуміє, ми їм допоможемо.
показати весь коментар
30.06.2021 21:26 Відповісти
Не понимаю МИД, зачев вообще реагировать на выкаки с Московских Улусов? Им с3,14здеть,что браги выпить.
показати весь коментар
30.06.2021 21:33 Відповісти
Полную ответственность за пропасть между украинцами и россиянами несет Путин, - Кулеба.

То есть, россияне не убивают украинцев? Если следовать логике главы МИД Украины Кулебы то полную ответственность за Второю Мировую несет один австрийский убийца Гитлер а немцы никого не убили.

Конечно же это бред, вспомним как россияне радовались оккупации Крыма например.
показати весь коментар
30.06.2021 22:13 Відповісти
Кулеба прав: если бы Пуйло нагло не вторглось в Украину, не отхватило Крым и часть от восточных областей Украины - имели бы украинцы сейчас в Верховной Раде значительно больше пророссийски настроенных депутатов. Со всеми вытекающими негативными последствиями для независимости Украины.
Но, к счастью, из "моли" стратег - как из говна пуля.
показати весь коментар
30.06.2021 22:35 Відповісти
А не Андрєй Боголюбскій?
показати весь коментар
30.06.2021 23:56 Відповісти
Тут некоторые пишут, что типа путин не виноват. Тем самым вы забираете шанс у Украины победить. Одно дело воевать с диктатором, а другое с самой большой страной в мире с ядерным оружием и в 140 миллионов человек. Вы просто не понимаете почему так получилось. В конце нулевых годов в России путину нужно было удержаться во власти, рейтинги катастрофически падали. Если вы не знали, я напомню, путин даже в птичку одевался, что только не делал, не вылазил с телевизора, но образ был подобран пиарщиками неправильный, поэтому ничто не помогало. А в 2012 добавилась Болотная площадь, тут уже вообще кресло под ним зашаталось. Нужно было что-то срочно делать. И тут спасением стал Майдан в Украине. У путина был советник Сурков (чеченец), которые его и надоумил на войну с Украиной. Поэтому именно они разожгли Майдан во всех смыслах в том числе и информационном. Тупо стравили восток и запад Украины. Это всегда делал путин еще с 2004 года. После планового бегства Януковича, забрали Крым, это была их главная цель. Рейтинг путина взлетел вверх и он стал пожизненным правителем России, никто уже вопросов в России не задавал. Далее чтобы зацементировать Крым, начали войну на Донбассе. Если бы не путин никакой войны не было бы. По вашей аналогии и с немцами дел не иметь? из-за Гитлера, его ведь тоже поддерживали и ликовала толпа?
показати весь коментар
01.07.2021 00:13 Відповісти
Повну відповідальність за путіна несуть росіяни
показати весь коментар
01.07.2021 01:01 Відповісти
МЕНІ ЦІКАВА ТІЛЬКИ ТАКА ПРЯМА ЛІНІЯ


Повну відповідальність за провалля між українцями і росіянами несе Путін, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9563
показати весь коментар
01.07.2021 07:58 Відповісти
Повну відповідальність за провалля між українцями і росіянами несе Путін, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5463
показати весь коментар
01.07.2021 09:25 Відповісти
Повну відповідальність за провалля між українцями і росіянами несе Путін, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9184
показати весь коментар
01.07.2021 09:25 Відповісти
"До Єрмака нуль питань у СБУ, нуль питань в української розвідки, я йому довіряю",- підкреслив Зеленський".

Ну звісно. До Януковича, Азарова, Захарченка , Царьова, Колісниченка, та ще десятків український чиновників, які перейшли в 14-му на сторону Росії теж питань не було.😏
показати весь коментар
01.07.2021 09:57 Відповісти
 
 