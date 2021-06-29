"Білоруський народ історично належить до нашої європейської сім'ї", - Кулеба

Глава МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував заяву Білорусі про призупинення участі в "Східному партнерстві".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МЗС України написав на своїй сторінці у Twitter.

"Можна заявити про вихід зі "Східного партнерства", але не можна змінити географію. Білоруський народ історично належав і належить до нашої європейської сім’ї народів", - написав він.

"Ми продовжимо його підтримувати, скільки б часу не зайняло виправлення історичних помилок Олександра Лукашенка", - додав глава МЗС України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь призупиняє членство в "Східному партнерстві" і відкликає свого постпреда в ЄС для консультацій

Як повідомлялося, Білорусь призупинила членство у "Східному партнерстві". Про це стало відомо 28 червня із заяви МЗС РБ.

Раніше Рада Євросоюзу 24 червня офіційно ухвалила рішення про запровадження секторальних санкцій щодо Білорусі.

ЄС оголосив про плани запровадити секторальні санкції проти Білорусі після травневого інциденту з примусовою посадкою в Мінську літака авіакомпанії Ryanair, що летів рейсом Афіни - Вільнюс, і затримання білоруського опозиціонера Романа Протасевича.