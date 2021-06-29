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Новини
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"Білоруський народ історично належить до нашої європейської сім'ї", - Кулеба

Глава МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував заяву Білорусі про призупинення участі в "Східному партнерстві".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МЗС України написав на своїй сторінці у Twitter.

"Можна заявити про вихід зі "Східного партнерства", але не можна змінити географію. Білоруський народ історично належав і належить до нашої європейської сім’ї народів", - написав він.

"Ми продовжимо його підтримувати, скільки б часу не зайняло виправлення історичних помилок Олександра Лукашенка", - додав глава МЗС України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь призупиняє членство в "Східному партнерстві" і відкликає свого постпреда в ЄС для консультацій

Як повідомлялося, Білорусь призупинила членство у "Східному партнерстві". Про це стало відомо 28 червня із заяви МЗС РБ.

Раніше Рада Євросоюзу 24 червня офіційно ухвалила рішення про запровадження секторальних санкцій щодо Білорусі.

ЄС оголосив про плани запровадити секторальні санкції проти Білорусі після травневого інциденту з примусовою посадкою в Мінську літака авіакомпанії Ryanair, що летів рейсом Афіни - Вільнюс, і затримання білоруського опозиціонера Романа Протасевича.

Білоруський народ історично належить до нашої європейської сімї, - Кулеба 01

Автор: 

Білорусь (7929) Східне партнерство (123) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+4
"Білоруський народ історично належить до нашої європейської сім'ї", - Кулеба - Цензор.НЕТ 7248
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29.06.2021 08:26
+2
Мокша в МЗС України, хоча чого очікувати коли преЗедент Зрадник.
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29.06.2021 08:09
+2
"Мы продолжим его (белорусский народ. - Ред.) поддерживать, сколько бы времени ни заняло исправление исторических ошибок Александра Лукашенко"- если украинский народ не исправит собственных косяков "зе власти" ,то до окончания его президентских полномочий украинский народ из европейской семьи он его затянет к "мышебратьям единоротным"
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29.06.2021 08:33
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может быть так, а может быть и не так
"Белорусский народ исторически принадлежит к нашей европейской семье", - Кулеба - Цензор.НЕТ 9873
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29.06.2021 07:47 Відповісти
Россия это тоже часть европейской христианской цивилизации, а превратилась в интелектуально-серьевой придаток Азии.
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29.06.2021 08:08 Відповісти
россия это часть персидской мусульманской культуры (православное мусульманство) которая НИКОГДА не была цивилизацией (нет более 1000 стабильной системы государственности) и никогда не являлась частью Европейской культуры.
Хватит мямлить скрепы кремля.
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29.06.2021 08:38 Відповісти
Мокша в МЗС України, хоча чого очікувати коли преЗедент Зрадник.
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29.06.2021 08:09 Відповісти
"Білоруський народ історично належить до нашої європейської сім'ї", - Кулеба - Цензор.НЕТ 7248
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29.06.2021 08:26 Відповісти
"Мы продолжим его (белорусский народ. - Ред.) поддерживать, сколько бы времени ни заняло исправление исторических ошибок Александра Лукашенко"- если украинский народ не исправит собственных косяков "зе власти" ,то до окончания его президентских полномочий украинский народ из европейской семьи он его затянет к "мышебратьям единоротным"
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29.06.2021 08:33 Відповісти
100% согласен.
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29.06.2021 08:39 Відповісти
Белорусы утратили суверенитет, независимость, культуру, историю, язык, национальные символы, право избирать и быть избранными, честь и достоинство, утратили свободные СМИ, право на высказывание собственного мнения, плюрализм мнений, утратили право на частную собственность и средства производства, не могут создавать общественные и политические организации и мн.др.
Белорусь исчезла, пока это белорусский федеральный округ московского улуса.
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29.06.2021 08:44 Відповісти
Быдлу Мавзолейному принадлежит только Мацковия по имени Мокшандия созданная Ханом Батыем в 1238 году...,Хмыри Путлерские ау...,геополитическая катастрофа в августе 1991 года,это начало катастрофы....,у вас Крыс собирателей рюцкава быдла все еще впереди...
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29.06.2021 08:46 Відповісти
Жыве Беларусь!!!
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29.06.2021 08:48 Відповісти
"Білоруський народ історично належить до нашої європейської сім'ї", - Кулеба - Цензор.НЕТ 7351
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29.06.2021 08:51 Відповісти
 
 