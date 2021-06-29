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"Белорусский народ исторически принадлежит к нашей европейской семье", - Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление Беларуси о приостановлении участия в "Восточном партнерство".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава МИД Украины написал на своей странице в Twitter.

"Можно заявить о выходе из "Восточного партнерства", но нельзя изменить географию. Белорусский народ исторически принадлежал и принадлежит к нашей европейской семье народов", - написал он.

"Мы продолжим его (белорусский народ. - Ред.) поддерживать, сколько бы времени ни заняло исправление исторических ошибок Александра Лукашенко", - добавил глава МИД Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беларусь приостанавливает членство в "Восточном партнерстве" и отзывает своего постпреда в ЕС для консультаций

Как сообщалось, Беларусь приостановила членство в "Восточном партнерстве". Об этом стало известно 28 июня из заявления МИД РБ.

Ранее, Совет Евросоюза 24 июня официально принял решение о введении секторальных санкций в отношении Беларуси.

ЕС объявил о планах ввести секторальные санкции против Беларуси после происшедшего в мае инцидента с принудительной посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair, летевшего рейсом Афины - Вильнюс, и задержания белорусского оппозиционера Романа Протасевича.

Белорусский народ исторически принадлежит к нашей европейской семье, - Кулеба 01

Беларусь (7890) Восточное партнерство (171) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+4
"Білоруський народ історично належить до нашої європейської сім'ї", - Кулеба - Цензор.НЕТ 7248
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29.06.2021 08:26
+2
Мокша в МЗС України, хоча чого очікувати коли преЗедент Зрадник.
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29.06.2021 08:09
+2
"Мы продолжим его (белорусский народ. - Ред.) поддерживать, сколько бы времени ни заняло исправление исторических ошибок Александра Лукашенко"- если украинский народ не исправит собственных косяков "зе власти" ,то до окончания его президентских полномочий украинский народ из европейской семьи он его затянет к "мышебратьям единоротным"
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29.06.2021 08:33
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может быть так, а может быть и не так
"Белорусский народ исторически принадлежит к нашей европейской семье", - Кулеба - Цензор.НЕТ 9873
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29.06.2021 07:47 Ответить
Россия это тоже часть европейской христианской цивилизации, а превратилась в интелектуально-серьевой придаток Азии.
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29.06.2021 08:08 Ответить
россия это часть персидской мусульманской культуры (православное мусульманство) которая НИКОГДА не была цивилизацией (нет более 1000 стабильной системы государственности) и никогда не являлась частью Европейской культуры.
Хватит мямлить скрепы кремля.
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29.06.2021 08:38 Ответить
Мокша в МЗС України, хоча чого очікувати коли преЗедент Зрадник.
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29.06.2021 08:09 Ответить
"Білоруський народ історично належить до нашої європейської сім'ї", - Кулеба - Цензор.НЕТ 7248
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29.06.2021 08:26 Ответить
"Мы продолжим его (белорусский народ. - Ред.) поддерживать, сколько бы времени ни заняло исправление исторических ошибок Александра Лукашенко"- если украинский народ не исправит собственных косяков "зе власти" ,то до окончания его президентских полномочий украинский народ из европейской семьи он его затянет к "мышебратьям единоротным"
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29.06.2021 08:33 Ответить
100% согласен.
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29.06.2021 08:39 Ответить
Белорусы утратили суверенитет, независимость, культуру, историю, язык, национальные символы, право избирать и быть избранными, честь и достоинство, утратили свободные СМИ, право на высказывание собственного мнения, плюрализм мнений, утратили право на частную собственность и средства производства, не могут создавать общественные и политические организации и мн.др.
Белорусь исчезла, пока это белорусский федеральный округ московского улуса.
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29.06.2021 08:44 Ответить
Быдлу Мавзолейному принадлежит только Мацковия по имени Мокшандия созданная Ханом Батыем в 1238 году...,Хмыри Путлерские ау...,геополитическая катастрофа в августе 1991 года,это начало катастрофы....,у вас Крыс собирателей рюцкава быдла все еще впереди...
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29.06.2021 08:46 Ответить
Жыве Беларусь!!!
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29.06.2021 08:48 Ответить
"Білоруський народ історично належить до нашої європейської сім'ї", - Кулеба - Цензор.НЕТ 7351
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29.06.2021 08:51 Ответить
 
 