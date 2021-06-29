"Белорусский народ исторически принадлежит к нашей европейской семье", - Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление Беларуси о приостановлении участия в "Восточном партнерство".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава МИД Украины написал на своей странице в Twitter.

"Можно заявить о выходе из "Восточного партнерства", но нельзя изменить географию. Белорусский народ исторически принадлежал и принадлежит к нашей европейской семье народов", - написал он.

"Мы продолжим его (белорусский народ. - Ред.) поддерживать, сколько бы времени ни заняло исправление исторических ошибок Александра Лукашенко", - добавил глава МИД Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беларусь приостанавливает членство в "Восточном партнерстве" и отзывает своего постпреда в ЕС для консультаций

Как сообщалось, Беларусь приостановила членство в "Восточном партнерстве". Об этом стало известно 28 июня из заявления МИД РБ.

Ранее, Совет Евросоюза 24 июня официально принял решение о введении секторальных санкций в отношении Беларуси.

ЕС объявил о планах ввести секторальные санкции против Беларуси после происшедшего в мае инцидента с принудительной посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair, летевшего рейсом Афины - Вильнюс, и задержания белорусского оппозиционера Романа Протасевича.