"Белорусский народ исторически принадлежит к нашей европейской семье", - Кулеба
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление Беларуси о приостановлении участия в "Восточном партнерство".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава МИД Украины написал на своей странице в Twitter.
"Можно заявить о выходе из "Восточного партнерства", но нельзя изменить географию. Белорусский народ исторически принадлежал и принадлежит к нашей европейской семье народов", - написал он.
"Мы продолжим его (белорусский народ. - Ред.) поддерживать, сколько бы времени ни заняло исправление исторических ошибок Александра Лукашенко", - добавил глава МИД Украины.
Как сообщалось, Беларусь приостановила членство в "Восточном партнерстве". Об этом стало известно 28 июня из заявления МИД РБ.
Ранее, Совет Евросоюза 24 июня официально принял решение о введении секторальных санкций в отношении Беларуси.
ЕС объявил о планах ввести секторальные санкции против Беларуси после происшедшего в мае инцидента с принудительной посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair, летевшего рейсом Афины - Вильнюс, и задержания белорусского оппозиционера Романа Протасевича.
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