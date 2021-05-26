У Кивы могут забрать миллион за жомовую яму, - интервью прокурора
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У нардепа Ильи Кивы могут конфисковать миллионный доход от жомовой ямы, если он не докажет законность получения прибыли.
Об этом рассказал прокурор САП Денис Демкив в интервью Цензор.НЕТ.
По словам прокурора, иск подан в рамках института гражданской конфискации.
"Есть сегодня первый иск в отношении народного депутата, который в 2007 году приобрел в собственность жомовую яму и гаражи. В 2010 году эта яма была отчуждена и у нее были другие владельцы, которые платили аренду и пользовались имуществом. Но в 2019 году это лицо показало доход от этой ямы более миллиона гривен ", - отметил Демкив.
Иск подан 20 мая. Фамилии депутата Демкив не назвал, но как известно жомовой ямой владеет народный депутат из фракции ОПЗЖ Илья Кива.
"Если этот человек не сможет доказать доход, который он показал, то эта разница взимается в пользу государства как необоснованный актив", - пояснил прокурор.
Полностью с интервью прокурора САП Дениса Демкива Цензор.НЕТ можно ознакомиться тут.
Пожалуйста, подождите...
кива просто так не сдастся ))))
я в жоме ванны принимал.
и даже жом он подгрызал.
и на базаре продавал.
- миллион? савсем абалдели? та та яма столько не нажомкала!
...
Часом, мати багату уяву - то лихо . Ну от навіщо Ви то написали ?Тепер іржу як лавров. Нє, як два лаврови. Нє, як цілий табун лаврових (чи правильно лавровий табун?).
(підстолом).
Ну і в якості бонуса. Спробуємо уявити в тому ж місці в той же чес ще кілька кумедних персонажів: ведмедчука, рабіновича, ляшка (котрий Олєжулька Ринатович), серлєща (а чом би й ні? - збіговиська содомітів без нього не обходяться). Ну і лєнку бандарєнку, щоб волала голосно.
Теперь зод кивика...доказать что это его яма...
Йой, Боже!
Короче, понять и простить! Страна не обеднеет.
Он всю свою жизнь служил стране, родному городу. Отпахал в кресле мэра Хабаровска 18 (!) лет, имеет звание «Почетный гражданин Хабаровска».
Но в 2019 году солдаты НАТО выкрали его, перевезли в США, всучили кучу недвижимости общей стоимостью несколько миллионов долларов и заставили любить Соединённые Штаты.
Мы считаем предательством со стороны России тот факт, что спецслужбы до сих пор не попытались вернуть российского патриота из этой коварной западной медовой ловушки.
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