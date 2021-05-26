У Киви можуть забрати мільйон за жомову яму, – інтерв’ю прокурора
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У нардепа Іллі Киви можуть забрати мільйонний дохід від жомової ями, якщо він не доведе законність набуття прибутків.
Про це розповів прокурор САП Денис Демків в інтерв’ю Цензор.НЕТ.
За словами прокурора, позов подано в рамках інституту цивільної конфіскації.
"Є на сьогодні перший позов стосовно народного депутата, який у 2007 році придбав у власність жомову яму і гаражі. В 2010 році ця яма була відчужена і в неї були інші власники, які платили оренду і користувались майном. Але в 2019 році згадана особа показала дохід від цієї ями понад мільйон гривень", - зазначив Демків.
Позов подано 20 травня. Прізвища депутата Демків не назвав, але як відомо, жомовою ямою володіє народний депутат з фракції ОПЗЖ Ілля Кива.
"Але якщо ця людина не зможе довести цей дохід, який вона показала, то ця різниця стягується на користь держави як необґрунтований актив", - пояснив прокурор.
Повністю з інтерв'ю прокурора САП Дениса Демківа Цензор.НЕТ можна ознайомитися тут.
Будь ласка, зачекайте...
кива просто так не сдастся ))))
я в жоме ванны принимал.
и даже жом он подгрызал.
и на базаре продавал.
- миллион? савсем абалдели? та та яма столько не нажомкала!
...
Часом, мати багату уяву - то лихо . Ну от навіщо Ви то написали ?Тепер іржу як лавров. Нє, як два лаврови. Нє, як цілий табун лаврових (чи правильно лавровий табун?).
(підстолом).
Ну і в якості бонуса. Спробуємо уявити в тому ж місці в той же чес ще кілька кумедних персонажів: ведмедчука, рабіновича, ляшка (котрий Олєжулька Ринатович), серлєща (а чом би й ні? - збіговиська содомітів без нього не обходяться). Ну і лєнку бандарєнку, щоб волала голосно.
Теперь зод кивика...доказать что это его яма...
Йой, Боже!
Короче, понять и простить! Страна не обеднеет.
Он всю свою жизнь служил стране, родному городу. Отпахал в кресле мэра Хабаровска 18 (!) лет, имеет звание «Почетный гражданин Хабаровска».
Но в 2019 году солдаты НАТО выкрали его, перевезли в США, всучили кучу недвижимости общей стоимостью несколько миллионов долларов и заставили любить Соединённые Штаты.
Мы считаем предательством со стороны России тот факт, что спецслужбы до сих пор не попытались вернуть российского патриота из этой коварной западной медовой ловушки.
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