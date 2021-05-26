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У Киви можуть забрати мільйон за жомову яму, – інтерв’ю прокурора

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У Киви можуть забрати мільйон за жомову яму, – інтерв’ю прокурора

У нардепа Іллі Киви можуть забрати мільйонний дохід від жомової ями, якщо він не доведе законність набуття прибутків.

Про це розповів прокурор САП Денис Демків в інтерв’ю Цензор.НЕТ.

За словами прокурора, позов подано в рамках інституту цивільної конфіскації.

"Є на сьогодні перший позов стосовно народного депутата, який у 2007 році придбав у власність жомову яму і гаражі. В 2010 році ця яма була відчужена і в неї були інші власники, які платили оренду і користувались майном. Але в 2019 році згадана особа показала дохід від цієї ями понад мільйон гривень", - зазначив Демків.

Читайте також: У НАБУ знали про те, що справу "Роттердам+" доведеться закрити, - прокурор САП Демків

Позов подано 20 травня. Прізвища депутата Демків не назвав, але як відомо, жомовою ямою володіє народний депутат з фракції ОПЗЖ Ілля Кива.

"Але якщо ця людина не зможе довести цей дохід, який вона показала, то ця різниця стягується на користь держави як необґрунтований актив", - пояснив прокурор.

Повністю з інтерв'ю прокурора САП Дениса Демківа Цензор.НЕТ можна ознайомитися тут.
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Топ коментарі
+14
******** зароботка лішают! Спамагітє !!!!

В Кивы могут забрать миллион за жомовую яму, - интервью прокурора - Цензор.НЕТ 7330
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26.05.2021 21:00
+13
Лучше киву вкинуть в ту яму. А сверху пару машин бетона.
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26.05.2021 20:57
+9
Ну хоть от жомовой ямы,фиг знает что это,заберите у дегенерата
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26.05.2021 20:54
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Ну хоть от жомовой ямы,фиг знает что это,заберите у дегенерата
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26.05.2021 20:54 Відповісти
ківа-член опозиційної платформи "зажом"
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27.05.2021 00:17 Відповісти
могут забрать...а могут и не забрать )))
кива просто так не сдастся ))))
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26.05.2021 20:56 Відповісти
ага, https://nv.ua/kyiv/kivu-izbili-v-kafe-video-novosti-kieva-50065558.html
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26.05.2021 22:01 Відповісти
В Кивы могут забрать миллион за жомовую яму, - интервью прокурора - Цензор.НЕТ 8519
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26.05.2021 20:56 Відповісти
Та там був компост для переробки в кінський афродезіак. ківа ним ******** бешкетувати
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26.05.2021 20:57 Відповісти
Лучше киву вкинуть в ту яму. А сверху пару машин бетона.
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26.05.2021 20:57 Відповісти
можно просто вкинуть и оно героически потонет... хотя нет - оно не тонет и лучше бетоном сверху)
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26.05.2021 22:04 Відповісти
Киводрочер лысого гонял
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26.05.2021 20:58 Відповісти
,,,и жомом руки протирал
я в жоме ванны принимал.
и даже жом он подгрызал.
и на базаре продавал.
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27.05.2021 00:00 Відповісти
Кива,в течении скольких часов три коровы будут есть жом из ямы если известен объем ямы и при условии что сторож будет красть не более тридцати кг жома в сутки? У Киви можуть забрати мільйон за жомову яму, – інтерв’ю прокурора - Цензор.НЕТ 7224
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27.05.2021 00:12 Відповісти
этого сумасшедшего давно пора в дурку
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26.05.2021 20:58 Відповісти
ета шо ж палучаіцца праффєсарра абідіть?
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26.05.2021 20:58 Відповісти
******** зароботка лішают! Спамагітє !!!!

В Кивы могут забрать миллион за жомовую яму, - интервью прокурора - Цензор.НЕТ 7330
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26.05.2021 21:00 Відповісти
Вакумная помпа для любителей крупного рогатого скота ! ))
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26.05.2021 21:02 Відповісти
та там у кивы этого жома, шо он его годами со всей своей опэзжопой, своими жопами же могут его есть, ещё и коммунистам останется ))
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26.05.2021 21:06 Відповісти
Тьфу,пля,я ошибся? У ниво ведь жоповая яма...скорректируйте)
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26.05.2021 21:08 Відповісти
где же оно столоваться будет? спонсора-то щемят ( как бы)
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26.05.2021 21:09 Відповісти
***
- миллион? савсем абалдели? та та яма столько не нажомкала!
В Кивы могут забрать миллион за жомовую яму, - интервью прокурора - Цензор.НЕТ 8955

...
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26.05.2021 21:10 Відповісти
Той мільйон Ківа в медведчука насмоктав.
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26.05.2021 21:11 Відповісти
Ипать-колотить угрозы дебилу прорашисткому. Запретите ему дро...ь на людях. Будет действенее.
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26.05.2021 21:15 Відповісти
То ніц не поможе. Не поможе навіть коли на киву вбрати цілодобові кайданки. Тоді він буде тицяти "навісне оборудованіє" в усе, що йому нагадує дірку. Ви можете уявити весь той треш, якого натворить кива в кайданках?
У Киви можуть забрати мільйон за жомову яму, – інтерв’ю прокурора - Цензор.НЕТ 2054
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26.05.2021 21:32 Відповісти
Та я так и представляю как Кива с зелей в одной камере окажутся... Теряюсь в догадках кто будет жабой, а кто гадюкой...
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26.05.2021 21:37 Відповісти
У Киви можуть забрати мільйон за жомову яму, – інтерв’ю прокурора - Цензор.НЕТ 6610 У Киви можуть забрати мільйон за жомову яму, – інтерв’ю прокурора - Цензор.НЕТ 6610 У Киви можуть забрати мільйон за жомову яму, – інтерв’ю прокурора - Цензор.НЕТ 4319

Часом, мати багату уяву - то лихо У Киви можуть забрати мільйон за жомову яму, – інтерв’ю прокурора - Цензор.НЕТ 4319. Ну от навіщо Ви то написали У Киви можуть забрати мільйон за жомову яму, – інтерв’ю прокурора - Цензор.НЕТ 4319 ?Тепер іржу як лавров. Нє, як два лаврови. Нє, як цілий табун лаврових (чи правильно лавровий табун?).
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26.05.2021 21:57 Відповісти
Я не изверг, конечно, но представьте как будут развиваться эти же события на дне жомовой ямы))))
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26.05.2021 22:08 Відповісти
Власне, я уявив... і не лише то.
(підстолом).
У Киви можуть забрати мільйон за жомову яму, – інтерв’ю прокурора - Цензор.НЕТ 158 У Киви можуть забрати мільйон за жомову яму, – інтерв’ю прокурора - Цензор.НЕТ 158 У Киви можуть забрати мільйон за жомову яму, – інтерв’ю прокурора - Цензор.НЕТ 9073

Ну і в якості бонуса. Спробуємо уявити в тому ж місці в той же чес ще кілька кумедних персонажів: ведмедчука, рабіновича, ляшка (котрий Олєжулька Ринатович), серлєща (а чом би й ні? - збіговиська содомітів без нього не обходяться). Ну і лєнку бандарєнку, щоб волала голосно.
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26.05.2021 23:39 Відповісти
Дурака и в церкви бьют.
У Киви можуть забрати мільйон за жомову яму, – інтерв’ю прокурора - Цензор.НЕТ 1883
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26.05.2021 21:16 Відповісти
Они уже доказали что эта яма кивику не принадлежит...и следовательно кивик не мог сдавать ее в аренду и получать прибыль..
Теперь зод кивика...доказать что это его яма...
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26.05.2021 21:20 Відповісти
или другой источник этого млн.
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26.05.2021 21:23 Відповісти
так якутка з огпу наказала, проканає.
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26.05.2021 21:50 Відповісти
Так в них все "навиворіт" - патріотів в тюрму, а сепарів в депутати.
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27.05.2021 07:11 Відповісти
Правильно! Бо страшно уявити, що він там навичавлює із себе у ту жомову яму!
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26.05.2021 21:18 Відповісти
Зняти з Ківи штраф за забруднення довкілля патогенним генетичним матеріалом в особливо великих розмірах.
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26.05.2021 21:27 Відповісти
У Киви можуть забрати мільйон за жомову яму, – інтерв’ю прокурора - Цензор.НЕТ 5242
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26.05.2021 21:25 Відповісти
Лучше в эту яму, под домашний арест, посадите Медведчука вместе с Кивой.
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26.05.2021 21:26 Відповісти
Що си на світі білому діє! Від чудасій голова аж лисіє... (с).
Йой, Боже!
У Киви можуть забрати мільйон за жомову яму, – інтерв’ю прокурора - Цензор.НЕТ 812 У Киви можуть забрати мільйон за жомову яму, – інтерв’ю прокурора - Цензор.НЕТ 812 У Киви можуть забрати мільйон за жомову яму, – інтерв’ю прокурора - Цензор.НЕТ 812
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26.05.2021 21:26 Відповісти
народ не даст , пойдем майданом, шоб нашему прафесару киве яму с гамном оставили
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26.05.2021 21:43 Відповісти
А что такое "жомовая яма"? Говнохранилище? Надо проверить, где Кива добывает дерьмо для своего тайника....И кому он его продаёт? Не наркотики ли из него производят?
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26.05.2021 22:06 Відповісти
на гавно очень спрос сейчас, зе-бобикам надо же что-то в морду и на голову кидать
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26.05.2021 22:32 Відповісти
Деньги на кандидатскую ушли.
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26.05.2021 22:20 Відповісти
У Киви можуть забрати мільйон за жомову яму, – інтерв’ю прокурора - Цензор.НЕТ 333
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26.05.2021 22:26 Відповісти
Жомовая яма это очень красивое название, очень здорово подходящее к яркому образу Кивы.
Короче, понять и простить! Страна не обеднеет.
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26.05.2021 22:40 Відповісти
Трагическая история рядового российского патриота, бывшего мэра Хабаровска Александра Соколова.

Он всю свою жизнь служил стране, родному городу. Отпахал в кресле мэра Хабаровска 18 (!) лет, имеет звание «Почетный гражданин Хабаровска».

Но в 2019 году солдаты НАТО выкрали его, перевезли в США, всучили кучу недвижимости общей стоимостью несколько миллионов долларов и заставили любить Соединённые Штаты.

Мы считаем предательством со стороны России тот факт, что спецслужбы до сих пор не попытались вернуть российского патриота из этой коварной западной медовой ловушки.
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26.05.2021 22:49 Відповісти
Вєрнітє жом скатінє, нєгадяі !!
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26.05.2021 23:48 Відповісти
Цікаво скільки ЗАЖ-..ців можна поскладати в цю яму?
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26.05.2021 23:53 Відповісти
Гадаю, всіх. Тре' тільки не забувати прибирати тих, що вже охололи.
У Киви можуть забрати мільйон за жомову яму, – інтерв’ю прокурора - Цензор.НЕТ 811
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27.05.2021 01:31 Відповісти
Вітаю! Щойно знайшов короткометражку "жахів" (насправді кумедію), яка ілюструє рівень інтелекту типового лохторату СН та ОПЗЖ У Киви можуть забрати мільйон за жомову яму, – інтерв’ю прокурора - Цензор.НЕТ 5349
Closet Space - Short Film

...Жіночка раптово виявила у себе в коморі дивну аномалію - подвоєння кількості предметів.
Що зробить у такому випадку людина, обладнана моском? Правильно: тут можна дуже швидко забезпечити себе і сім'ю, якщо редуплікувати наприклад золото (із грошима проблема у серійних номерах, а на золотих виробах такого нема, і їх легко монетизувати в будь-якому ломбарді). І ще багато чого можна робити...
Що зробила ця дурепа?
За пару хвилин перетворила ситуацію на пздць У Киви можуть забрати мільйон за жомову яму, – інтерв’ю прокурора - Цензор.НЕТ 4196
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27.05.2021 02:16 Відповісти
У Киви можуть забрати мільйон за жомову яму, – інтерв’ю прокурора - Цензор.НЕТ 4790

Цьотка могла б множити говяжий мозок, попередньо придбаний в найближчому магазині. Всяко з коров'ячим було б краще, ніж з її овечим...
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09.06.2021 10:34 Відповісти
Цікаво, який у неї перебіг думок у голові ЩО в дідька вона збиралася робити з двома однаковими чоловіками?
(у коментах озвучили гіпотезу про секс втрьох... )
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09.06.2021 12:03 Відповісти
З цього приводу в мою голову прилетіла першою саме така думка. Вона ж виявилась і єдиною. Мабуть, старію У Киви можуть забрати мільйон за жомову яму, – інтерв’ю прокурора - Цензор.НЕТ 3798...
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09.06.2021 14:06 Відповісти
Может выгреную яму?
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27.05.2021 00:12 Відповісти
Яка ж "важка" доля - то рукоблудство в залі Ради, то захист кандидатської, тепер ще "попав" в жомову яму, не кажучи за інші "зашквари". Був би далі "мєнтом" і горя не знав би.
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27.05.2021 07:18 Відповісти
І чим тепер йому харчуватись?
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27.05.2021 10:00 Відповісти
 
 