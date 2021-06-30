Кива услід за Путіним розповів про "один народ". ВIДЕО
Одягнений у радянську шапку-вушанку нардеп ОПЗЖ Ілля Кива записав відео, в якому стверджує, що українці і росіяни нібито є "одним народом".
Відео опубліковано в соцмережах Киви, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми, українці і росіяни - один народ. І для нас наша червона зірка назавжди залишиться символом нашої спільної перемоги над фашизмом, над злом. Так було, так є і так буде. І ніщо не зможе це змінити", - заявив народний депутат України.
На відео Кива - в радянській шапці-вушанці. Раніше він заявляв, що йому нібито вручили через цю шапку підозру в поширенні радянської символіки і хочуть посадити до в'язниці. Але пізніше з'ясувалося, що нардеп просто був присутній при врученні повісток про виклик на допит іншим людям.
Раніше в середу, 30 червня, про те, що українці і росіяни нібито є "єдиними" заявив президент держави-агресора Володимир Путін. Він також назвав нинішнє керівництво України "недружнім", а голову політради партії ОПЗЖ, до якої входить Кива, свого кума Віктора Медведчука - "українським націоналістом".
Путіну відповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. "Українці і росіяни - два різні народи. Ми могли б жити в дусі добросусідства, але в 2014 РФ напала на Україну, вбила тисячі людей і відхопила шматок території", - зазначив міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хотя? Может бабуины со мной и не согласятся , обидятся за сравнение с таким убожеством.
а кто тупой сракоблок дал плацдарм для учыеных? полигоны?
Кто снабжал вермах ВСЕМ?
Закрой рыло тупое киви-гиви. надеюсь киво сдохнет как гиво. Жаль не осталось у нас ни Степана Бандеры, ни Романа Шухевича. При них бы эта мразь так себя не вела
А ось люлей треба надавати!!!