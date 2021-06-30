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Кива услід за Путіним розповів про "один народ". ВIДЕО

Одягнений у радянську шапку-вушанку нардеп ОПЗЖ Ілля Кива записав відео, в якому стверджує, що українці і росіяни нібито є "одним народом".

Відео опубліковано в соцмережах Киви, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми, українці і росіяни - один народ. І для нас наша червона зірка назавжди залишиться символом нашої спільної перемоги над фашизмом, над злом. Так було, так є і так буде. І ніщо не зможе це змінити", - заявив народний депутат України.

На відео Кива - в радянській шапці-вушанці. Раніше він заявляв, що йому нібито вручили через цю шапку підозру в поширенні радянської символіки і хочуть посадити до в'язниці. Але пізніше з'ясувалося, що нардеп просто був присутній при врученні повісток про виклик на допит іншим людям.

Раніше в середу, 30 червня, про те, що українці і росіяни нібито є "єдиними" заявив президент держави-агресора Володимир Путін. Він також назвав нинішнє керівництво України "недружнім", а голову політради партії ОПЗЖ, до якої входить Кива, свого кума Віктора Медведчука - "українським націоналістом".

Путіну відповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. "Українці і росіяни - два різні народи. Ми могли б жити в дусі добросусідства, але в 2014 РФ напала на Україну, вбила тисячі людей і відхопила шматок території", - зазначив міністр.

Автор: 

путін володимир (23873) Кива Ілля (377) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


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Топ коментарі
+54
Якеж воно йо...те.. Боже мій
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30.06.2021 16:53
+51
кива, ты просто олигофрен!!
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30.06.2021 16:49
+46
обоссыте его кто-нибудь уже и усыпите.
Нормальные люди с этим дерьмом не то что не один народ - даже не один биологический вид
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30.06.2021 16:50
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еще один прахфесар
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30.06.2021 21:19 Відповісти
спасибо 73% за ваш выбор. один клоун, второй идиот. вот так и живем.
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30.06.2021 21:24 Відповісти
95 квартал потерял выдающегося артиста...
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30.06.2021 21:32 Відповісти
Не потерял. Они его взяли на работу на территории верховной рады.
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30.06.2021 21:41 Відповісти
Коли вже цього ********* або закриють на дурку або пришиють....Кончене...Нехай ту зірку на дупі наб'є....
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30.06.2021 21:50 Відповісти
тільки евтаназія
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30.06.2021 21:51 Відповісти
Глядя на это чучело , понимаю, что его народ , это стадо бабуинов на пальмах.
Хотя? Может бабуины со мной и не согласятся , обидятся за сравнение с таким убожеством.
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30.06.2021 22:02 Відповісти
судя по размеру мозга кива и птица киви один и тот же вид
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30.06.2021 22:22 Відповісти
киви а КТО готовил летчико, подводников, танкистов?
а кто тупой сракоблок дал плацдарм для учыеных? полигоны?
Кто снабжал вермах ВСЕМ?
Закрой рыло тупое киви-гиви. надеюсь киво сдохнет как гиво. Жаль не осталось у нас ни Степана Бандеры, ни Романа Шухевича. При них бы эта мразь так себя не вела
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30.06.2021 22:23 Відповісти
Это видео с защиты кандидатской?
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30.06.2021 22:30 Відповісти
Жид кива точно один народ с кацапами, только отстал от своего дикого племени и затесался к украинцам. Онанист тупой даже не понимает, что его первого свои же повесят или подорвут, как жертву бандеровцев. Был бы в Украине президент, а не сегодняшнее недоразумение, такие, как кива Ченобыль подметали от радиации.
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30.06.2021 22:32 Відповісти
"И ничто не сможет это изменить", ---все изменить для кивы может еще одна дырочка в этой ватной шапке...
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30.06.2021 22:36 Відповісти
Это животное на двух ногах даже ватникам не интерестно.
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30.06.2021 22:42 Відповісти
Дебилы ***.
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30.06.2021 22:53 Відповісти
Это правда. Кива и русские - это один народ. Разве не видно. Раньше, при СССР, про таких говорили: "осторожно, у него справка из дурдома есть"...
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30.06.2021 23:38 Відповісти
У тебя *бало унылое. Тебе денег никто не даст.
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01.07.2021 01:10 Відповісти
Кива услід за Путіним розповів про "один народ" - Цензор.НЕТ 9690
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01.07.2021 06:56 Відповісти
ПрАХВЄсор в жомнойї галузі почав писати дисертацію з історії? Але жом - це не люди. Хоча Ківа на 85%, мабуть, складається з .... ЖОМУ. Тому не .... дивно. Чекаємо від прАХВЄсора нову версію про еволюцію людини. З жому.
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01.07.2021 08:20 Відповісти
Та в нього жом замість мозоку!
А ось люлей треба надавати!!!
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01.07.2021 11:17 Відповісти
Бурят тебе брат.
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01.07.2021 08:27 Відповісти
То.что мы были "связаны одной цепью" не делает меня одним народом с узкоглазыми по всей рф,а там таких %80.
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01.07.2021 08:29 Відповісти
имбицил
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01.07.2021 08:47 Відповісти
якщо ти вважаєш себе одним наротом з *********, то вали у лаптєстанію, навіщо ти в Україні?
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01.07.2021 11:36 Відповісти
Его бы в армию савецкую, где все знали, что есть украинцы и руцкие. Адин народ придумали имперские кремлевские узурпаторы.
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25.09.2021 09:00 Відповісти
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