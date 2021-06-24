ДБР вручило Киві підозру через шапку з комуністичною символікою. ВIДЕО

Народний депутат України від "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива заявив, що оперативники Державного бюро розслідувань і прокуратури прийшли в спортклуб, де він займався спортом, щоб вручити йому повістку за використання радянської символіки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у своєму Telegram-каналі

"Заарештувати за шапку! Мій дід - герой Радянського Союзу - мною би пишався! Володимире Олександровичу: у нас точно не фашистська Німеччина?", - написав Кива.

Він додав, що повістку виписали і директору спортклубу, в якому займається народний депутат.

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